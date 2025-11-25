Est-ce que je peux payer en carte bancaire dans les bus du réseau Ile-de-France Mobilités ?
Oui, vous pouvez acheter votre ticket directement à bord de certaines lignes de bus à Paris et en petite couronne avec votre carte bancaire.
Ce qu’il faut savoir
- Comment payer ? Présentez votre carte bancaire sans contact devant la borne d’achat dans le bus. Maintenez-la jusqu’au signal lumineux vert.
- Voyage pour plusieurs personnes : Une seule carte bancaire peut servir jusqu’à 4 personnes. Attendez 2 secondes entre chaque achat avant de repasser la carte.
- Justificatif : Vous pouvez obtenir votre justificatif d’achat en scannant le QR code affiché sur la borne ou via le lien suivant :
En cas de contrôle, c’est votre carte bancaire qui sert de preuve d’achat.
- À noter : Le ticket est valable 1 heure sur la ligne de bus où il a été acheté. Il ne permet pas de correspondance avec métro, train ou RER, ni un autre bus. Pour tout savoir sur le ticket à bord
- Les lignes qui acceptent l'achat à bord avec carte bancaire sont les suivantes :
- secteur boucle Nord de Seine : lignes 66 - 74 - 85 - 137 - 138 - 140 - 166 - 174 - 175 - 177 - 178 - 235 - 237 - 238 - 274 - 340 - 537 - 538 – 577
- secteur bord de Marne (Val de Marne et Seine Saint Denis : lignes 101 - 106 - 107 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 124 - 127 - 201 - 203 - 210 - 214 - 221 - 303 - 306 - 520 - N11 - N16 - N32 - N33 - N34 - N35 - N71
- secteur Marne et Brie (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne) lignes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 100 - 206 - 207 - 209 - 211 - 212 - 213 - 220 - 310 - 311 - 312 - 320 - 321 - 421 - 602 - 603 - 604 - 605 - 613 - 623 - 643 - 644 - 701 - A - B - C - D - E + 3 TAD