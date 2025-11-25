Oui, vous pouvez acheter votre ticket directement à bord de certaines lignes de bus à Paris et en petite couronne avec votre carte bancaire.

Ce qu’il faut savoir

Comment payer ? Présentez votre carte bancaire sans contact devant la borne d’achat dans le bus. Maintenez-la jusqu’au signal lumineux vert.

Présentez votre carte bancaire sans contact devant la borne d’achat dans le bus. Maintenez-la jusqu’au signal lumineux vert. Voyage pour plusieurs personnes : Une seule carte bancaire peut servir jusqu’à 4 personnes . Attendez 2 secondes entre chaque achat avant de repasser la carte.

Une seule carte bancaire peut servir jusqu’à . Attendez 2 secondes entre chaque achat avant de repasser la carte. Justificatif : Vous pouvez obtenir votre justificatif d’achat en scannant le QR code affiché sur la borne ou via le lien suivant :

En cas de contrôle, c’est votre carte bancaire qui sert de preuve d’achat.

Vous pouvez obtenir votre justificatif d’achat en scannant le QR code affiché sur la borne ou via le lien suivant : En cas de contrôle, c’est votre carte bancaire qui sert de preuve d’achat. À noter : Le ticket est valable 1 heure sur la ligne de bus où il a été acheté. Il ne permet pas de correspondance avec métro, train ou RER, ni un autre bus. Pour tout savoir sur le ticket à bord

Le ticket est valable sur la ligne de bus où il a été acheté. Il ne permet pas de correspondance avec métro, train ou RER, ni un autre bus. Pour tout savoir sur le ticket à bord Les lignes qui acceptent l'achat à bord avec carte bancaire sont les suivantes :