Pour rejoindre Orly ou Roissy-Charles-de-Gaulle, ou pour effectuer un trajet entre ces deux aéroports, vous devez acheter un ticket spécifique au tarif unique de 13 €. Ce ticket Paris Région<>Aéroports est valable sur le métro, le train, le RER et Orlyval en Île-de-France.

Vous pouvez également utiliser les RoissyBus pour accéder aux aéroports (sans correspondance possible) avec un ticket spécifique RoissyBus.

Forfaits mensuels ou annuels

Si vous avez un forfait mensuel ou annuel incluant la zone aéroportuaire, aucun ticket spécifique n’est nécessaire pour vos trajets vers les aéroports.

Paris Visite

Le forfait Paris Visite permettra également de voyager vers et depuis les aéroports franciliens en illimité pendant une journée, en version télébillettique (sur passe Navigo Easy ou téléphone).

En savoir plus sur le Paris Visite