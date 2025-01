Pourquoi mes données seront-elles transférées ?

Cas n°1 : Je dispose d’un passe Navigo chargé d’un contrat de transport

La transmission des informations qui vous concernent à Ile-de-France mobilités doit lui permettre de poursuivre la bonne exécution de vos contrats de transports.

Cas n°2 : Je dispose d’un passe Navigo mais il n’est pas chargé d’un forfait ou contrat

Même si vous n’avez pas rechargé votre passe Navigo (valable 10 ans) depuis un moment, ce dernier demeure valide (cf. rubrique : J’ai un passe Navigo que je n’utilise plus, pourquoi suis-je concerné par ce transfert ?). Vos données personnelles liées au passe Navigo doivent donc être transférées à Ile-de-France mobilités.

Les conditions générales de ventes et d’utilisation de vos passes Navigo et Imagine’R vont être modifiées.

Les données associées à un passe inactif (c’est-à-dire n’ayant pas servi à acheter un forfait depuis plus de 5 ans) vont être progressivement supprimées. De ce fait, il ne sera plus possible d’assurer les actes de SAV nécessitant les données associées au passe (perte, remboursement et vol notamment).

Ces données seront en revanche conservées si vous réalisez un achat de forfait d’ici au 1er octobre 2023.