Sur une ligne utilisée régulièrement, nous vous conseillons de mettre en favoris votre arrêt, permettant de consulter vos horaires plus facilement sur l'application et le site Île-de-France Mobilités.

Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Aller dans la rubrique Horaires.

Sélectionner le mode de transport, la ligne, la direction (métros & bus uniquement) et l’arrêt.

Appuyer sur l’étoile en haut à droite pour enregistrer l’arrêt en favori.

Pour les trains et RER, renseigner la direction (gare d’arrivée) et valider.

Pour les tramways, sélectionner la direction.

Retrouver les horaires du favori sur l’écran d’accueil (« Prochains départs ») ou dans l’espace « Mes favoris » (symbolisé par une étoile) de la rubrique Horaires.

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné puis décocher l’icône étoile.