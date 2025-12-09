Comment avoir accès facilement aux horaires de ma ligne / mon arrêt ?

Mis à jour le 09 décembre 2025

Sur une ligne utilisée régulièrement, nous vous conseillons de mettre en favoris votre arrêt, permettant de consulter vos horaires plus facilement sur l'application et le site Île-de-France Mobilités.  

Sur l’application Île-de-France Mobilités 

  • Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans la rubrique Horaires. 
  • Sélectionner le mode de transport, la ligne, la direction (métros & bus uniquement) et l’arrêt. 
  • Appuyer sur l’étoile en haut à droite pour enregistrer l’arrêt en favori. 
  • Pour les trains et RER, renseigner la direction (gare d’arrivée) et valider.  
  • Pour les tramways, sélectionner la direction. 
  • Retrouver les horaires du favori sur l’écran d’accueil (« Prochains départs ») ou dans l’espace « Mes favoris » (symbolisé par une étoile) de la rubrique Horaires. 

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné puis décocher l’icône étoile.  

Sur le site Île-de-France Mobilités 

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Île-de-France Mobilités Connect pour pouvoir enregistrer ses favoris sur le site Île-de-France Mobilités.  

  • Aller sur le site Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans la rubrique Horaires. du menu « Me déplacer ». 
  • Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus). 
  • Sélectionner la ligne ou saisir le numéro de bus dans la barre de recherche. 
  • Choisir l’arrêt de départ et l’arrêt d’arrivé souhaité. 
  • Cliquer sur le bouton “Ajouter aux horaires favoris”. 
  • Accéder aux horaires dans la rubrique Horaires, en cliquant sur l’étoile. 

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné sur la page « Favori » de la rubrique Horaires et décocher l’icône étoile. 