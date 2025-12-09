Comment avoir accès facilement aux horaires de ma ligne / mon arrêt ?
Sur une ligne utilisée régulièrement, nous vous conseillons de mettre en favoris votre arrêt, permettant de consulter vos horaires plus facilement sur l'application et le site Île-de-France Mobilités.
Sur l’application Île-de-France Mobilités
- Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.
- Aller dans la rubrique Horaires.
- Sélectionner le mode de transport, la ligne, la direction (métros & bus uniquement) et l’arrêt.
- Appuyer sur l’étoile en haut à droite pour enregistrer l’arrêt en favori.
- Pour les trains et RER, renseigner la direction (gare d’arrivée) et valider.
- Pour les tramways, sélectionner la direction.
- Retrouver les horaires du favori sur l’écran d’accueil (« Prochains départs ») ou dans l’espace « Mes favoris » (symbolisé par une étoile) de la rubrique Horaires.
Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné puis décocher l’icône étoile.
Sur le site Île-de-France Mobilités
Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Île-de-France Mobilités Connect pour pouvoir enregistrer ses favoris sur le site Île-de-France Mobilités.
- Aller sur le site Île-de-France Mobilités.
- Aller dans la rubrique Horaires. du menu « Me déplacer ».
- Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus).
- Sélectionner la ligne ou saisir le numéro de bus dans la barre de recherche.
- Choisir l’arrêt de départ et l’arrêt d’arrivé souhaité.
- Cliquer sur le bouton “Ajouter aux horaires favoris”.
- Accéder aux horaires dans la rubrique Horaires, en cliquant sur l’étoile.
Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné sur la page « Favori » de la rubrique Horaires et décocher l’icône étoile.