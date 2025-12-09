Les favoris d'arrêts ou d'horaires permettent de retrouver en un clic les horaires de vos lignes.

Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Aller dans la rubrique Horaires.

Sélectionner le mode de transport, la ligne, la direction (métros & bus uniquement) et l’arrêt.

Appuyer sur l’étoile en haut à droite pour enregistrer l’arrêt en favori.

Pour les trains et RER, renseigner la direction (gare d’arrivée) et valider.

Pour les tramways, sélectionner la direction.

Retrouver les horaires du favori sur l’écran d’accueil ou dans l’espace « Mes favoris » (symbolisé par une étoile) de la rubrique Horaires.

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné puis décocher l’icône étoile.

Sur le site Île-de-France Mobilités

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Connect pour pouvoir enregistrer ses favoris sur le site Île-de-France Mobilités.

Aller sur le site Île-de-France Mobilités.

Aller dans l’onglet Horaires.

Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus).

Sélectionner la ligne ou saisir le numéro de bus dans la barre de recherche.

Choisir l’arrêt de départ et l’arrêt d’arrivé souhaité.

Cliquer sur le bouton “Ajouter aux horaires favoris”.

Accéder aux horaires dans l’onglet Horaires, en cliquant sur l’étoile.

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné sur la page « Favori » de la rubrique Horaires et décocher l’icône étoile.