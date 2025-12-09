Comment enregistrer et gérer des arrêts en tant que favoris ? 

Mis à jour le 09 décembre 2025

Les favoris d'arrêts ou d'horaires permettent de retrouver en un clic les horaires de vos lignes. 

Sur l’application Île-de-France Mobilités 

  • Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans la rubrique Horaires. 
  • Sélectionner le mode de transport, la ligne, la direction (métros & bus uniquement) et l’arrêt. 
  • Appuyer sur l’étoile en haut à droite pour enregistrer l’arrêt en favori. 
  • Pour les trains et RER, renseigner la direction (gare d’arrivée) et valider.  
  • Pour les tramways, sélectionner la direction. 
  • Retrouver les horaires du favori sur l’écran d’accueil ou dans l’espace « Mes favoris » (symbolisé par une étoile) de la rubrique Horaires. 

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné puis décocher l’icône étoile. 

Sur le site Île-de-France Mobilités 

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Connect pour pouvoir enregistrer ses favoris sur le site Île-de-France Mobilités.   

  • Aller sur le site Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans l’onglet Horaires. 
  • Choisir le mode de transport (train, RER, métro, tram, câble, ou bus). 
  • Sélectionner la ligne ou saisir le numéro de bus dans la barre de recherche. 
  • Choisir l’arrêt de départ et l’arrêt d’arrivé souhaité. 
  • Cliquer sur le bouton “Ajouter aux horaires favoris”. 
  • Accéder aux horaires dans l’onglet Horaires, en cliquant sur l’étoile. 

Pour supprimer un arrêt des favoris, cliquer sur l’arrêt concerné sur la page « Favori » de la rubrique Horaires et décocher l’icône étoile. 