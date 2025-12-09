Les favoris de ligne assurent une information en temps réel : l’abonnement aux lignes empruntées régulièrement permet de recevoir automatiquement des alertes en cas de perturbation.

Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Aller dans la rubrique Infos Trafic.

Sélectionner le mode de transport et la ligne et/ou l’arrêt.

Appuyer sur la cloche en haut à droite de votre écran.

Accéder aux alertes trafic de la ligne directement depuis la page d’accueil de l’onglet « Infos Trafic ».

A savoir : Vous pouvez consulter et gérer vos favoris (tranche horaire des alertes trafic, modification, suppression) de façon centralisée en vous rendant dans la rubrique Mon Espace > Mes favoris.

Vous pouvez personnaliser les heures et les modalités de réception (mails ou notification) des alertes trafic en vous rendant dans l’onglet mon Espace > Mes alertes & Notifications.

Sur le site Île-de-France Mobilités

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Île-de-France Mobilités Connect. pour pouvoir enregistrer ses alertes trafic favorites sur le site Île-de-France Mobilités.

Aller sur le site Île-de-France Mobilités.

Aller dans l’onglet Infos Trafic.

Choisir le mode de transport et la ligne et/ou l’arrêt.

Appuyer sur la cloche en haut de votre écran.

A savoir : Vous pouvez gérer vos favoris de ligne (personnalisation horaires, modification, suppression) de façon centralisée en vous rendant dans la rubrique Mon Espace > Mes favoris.