Comment enregistrer et gérer des lignes en tant que favoris ? 

Mis à jour le 09 décembre 2025

Les favoris de ligne assurent une information en temps réel : l’abonnement aux lignes empruntées régulièrement permet de recevoir automatiquement des alertes en cas de perturbation.

Sur l’application Île-de-France Mobilités 

  • Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans la rubrique Infos Trafic. 
  • Sélectionner le mode de transport et la ligne et/ou l’arrêt. 
  • Appuyer sur la cloche en haut à droite de votre écran. 
  • Accéder aux alertes trafic de la ligne directement depuis la page d’accueil de l’onglet « Infos Trafic ».  

A savoir : Vous pouvez consulter et gérer vos favoris (tranche horaire des alertes trafic, modification, suppression) de façon centralisée en vous rendant dans la rubrique Mon Espace  > Mes favoris. 

Vous pouvez personnaliser les heures et les modalités de réception (mails ou notification) des alertes trafic en vous rendant dans l’onglet mon Espace  > Mes alertes & Notifications.  

 

Sur le site Île-de-France Mobilités 

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Île-de-France Mobilités Connect. pour pouvoir enregistrer ses alertes trafic favorites sur le site Île-de-France Mobilités 

A savoir : Vous pouvez gérer vos favoris de ligne (personnalisation horaires, modification, suppression) de façon centralisée en vous rendant dans la rubrique Mon Espace  > Mes favoris. 

 