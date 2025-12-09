Les recherches d’itinéraires peuvent être ajoutées aux favoris pour être lancées facilement depuis l’écran d’accueil. Enregistrer une feuille de route détaillée permet d’accéder à son contenu en mode hors ligne et de recevoir une notification juste avant votre départ.

Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Effectuer une recherche d’itinéraire pour afficher le trajet à mettre en favori.

Cliquer sur l’option d’itinéraire qui vous convient le mieux.

Cliquer sur l’icône étoile en haut à droite de l’écran.

Retrouver votre trajet enregistré en tant que favori sur la page d’accueil de l’application.

A savoir : L’enregistrement d’un trajet en favori vous abonne automatiquement aux informations trafic des lignes associées. Vous pouvez personnaliser les horaires et le mode de réception des alertes (mail ou notification) ou vous désabonner en accédant à Mon espace > Mes alertes & Notifications.

Sur le site Île-de-France Mobilités

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Connect. pour pouvoir enregistrer ses alertes trafic favorites sur le site Île-de-France Mobilités.

Aller sur le site Île-de-France Mobilités.

Effectuer une recherche d’itinéraire pour afficher le trajet à mettre en favori.

Cliquer sur le symbole étoile « Mettre en favori ma recherche » dans les résultats d’itinéraires.

A savoir : Vous pouvez accéder et gérer vos favoris de trajet de façon centralisée en vous rendant dans la rubrique Mon Espace > Mes favoris.