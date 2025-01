J'ai été débité de plusieurs Tickets t+ sur un trajet

Un fois validé, un Ticket t+ permet, sans limites de distance, les correspondances suivantes :

1. les correspondances entre les lignes de métro et les lignes RER dans Paris, par les cheminements autorisés pendant une durée inférieure ou égale à 1h30 à partir de la validation d'entrée ;

2. les correspondances entre lignes de bus, et entre ces lignes de bus et les lignes de tramway, sur une durée d’1h30 entre la 1ère et la dernière validation, sous réserve des dispositions suivantes:

L’aller-retour et l’interruption avec le même Ticket t+ sur une même ligne de bus ou tramway ne sont pas autorisés,

Sur la ligne du Funiculaire de Montmartre, le Ticket t+ permet d’effectuer un trajet (montée ou descente), sans aucune correspondance.

Pour plus d'informations, consultez les CGVU des titres de transport.

Si vous n’êtes pas dans l'un des cas décrit dans les CGVU, vous pouvez contacter le Service Client depuis l'application dans la rubrique

Nous contacter > Mes titres de transport […] / J'ai une autre demande.