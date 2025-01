Je n'arrive plus à valider avec mon téléphone ou ma montre connectée Android

Si vous ne parvenez plus à valider, assurez-vous tout d'abord d'avoir le NFC activé, et de disposer d'un titre valide (date et zone) pour le trajet que vous souhaitez effectuer.

Plusieurs causes peuvent entrainer un dysfonctionnement de la validation avec votre téléphone ou votre montre connectée : mise à jour logiciel, modification des réglages du téléphone, coexistence avec d'autres services utilisant le NFC.

Voici plusieurs pistes de résolution :