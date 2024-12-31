Si vous disposez de plusieurs cartes Navigo dématérialisées sur votre iPhone ou votre Apple Watch, vous avez la possibilité de faire voyager plusieurs personnes en utilisant pour chaque personne une carte distincte avec un titre validé.

Lors d’un contrôle, vous devrez présenter chaque carte utilisée pour la validation correspondant à chaque voyageur, en les sélectionnant « à la volée » sur votre écran après un double appui sur le bouton latéral droit pour afficher les cartes disponibles.