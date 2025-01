Comment acheter des forfaits Vélib’ depuis l’application Île-de-France Mobilités ?

C’est très simple !

1) Rendez-vous sur la rubrique « Achat » de votre application » Île-de-France Mobilités. Vous pouvez également y accéder directement depuis une recherche d’itinéraire ou la carte à proximité ;



2) Choisissez avec quel moyen vous souhaitez déverrouiller votre Vélib’ : votre passe Navigo ou des codes envoyés par mail ;



3) Choisissez le forfait de votre choix, et le nombre de vélos que vous souhaitez prendre (hors V-Pratique) ;



4) Après avoir renseigné votre adresse mail, vous réglez votre achat par carte bancaire ;



5) Rendez-vous à la station de votre choix pour déverrouiller votre Vélib’, directement avec votre passe Navigo, ou par des codes, qui vous seront envoyés sur votre adresse mail à la suite de votre achat ;



Et c’est parti !

A noter : si vous êtes connecté à Île-de-France Mobilités Connect au moment de votre achat, vous pourrez alors retrouver l’historique de vos achats Vélib’ effectués, via la rubrique « Menu », puis en appuyant sur votre nom, puis « Mes derniers Achats ».

Besoin d’aide sur comment prendre un Vélib’ ?