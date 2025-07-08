FAQ - Comptes de temps

2. Le mode d’acquisition des congés annuels en vigueur à la RATP sera-t-il maintenu chez le nouvel employeur ?

La RATP peut valider avant la date de mise en service de la DSP la pose de jours de congés annuels à une date postérieure à la date de mise en service de la DSP, et ce, jusqu’à quatre mois après cette date, dès lors que ces congés sont conformes aux règles d’entreprise (accords, DUE et usages) en vigueur avant le transfert et en cours au moment du transfert. Tout congé annuel validé par le cédant conformément à ces règles doit être maintenu par le nouvel employeur.

Lors des quatre derniers mois avant la date de mise en service de la DSP, la RATP transmettra au nouvel employeur la liste des congés annuels validés, et ce mensuellement.