La mise en concurrence des lignes de bus de Paris et de la Petite Couronne Publié le 21 janvier 2022

Pour offrir un meilleur service sur tout le réseau de transports, Île-de-France Mobilités prépare la mise en concurrence de l'exploitation des lignes. Retrouvez sur cette page tous les documents relatifs à la mise en concurrence de l'exploitation des lignes de bus de Paris et de la Petite Couronne.

Documents relatifs à la mise en concurrence des réseaux de bus de Paris et sa petite couronne