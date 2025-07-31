FAQ - La sûreté dans les bus franciliens
Réponses à vos questions sur la sûreté dans les bus franciliens lors des transitions de la mise en concurrence des lignes de bus de Paris et de la Petite Couronne.
Avec l’ouverture à la concurrence dans les transports franciliens, la sécurité reste une priorité absolue.
Île-de-France Mobilités renforce ses dispositifs pour garantir la protection des voyageurs comme des conducteurs, quelle que soit l’entreprise exploitante.
Voici les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser.
1. Qui est responsable de la sûreté dans les bus ?
La sûreté des transports repose sur une organisation collective. Plusieurs acteurs travaillent ensemble tous les jours pour assurer votre sécurité :
- La police nationale, via des unités spécialisées dans les transports publics ;
- Les agents de sécurité privée des opérateurs de transport ;
- Le GPSR, le service interne de sécurité de la RATP, mobilisé sur certains horaires (notamment la nuit) au bénéfice des nouveaux opérateurs ;
- La Brigade Régionale des Transports (BRT), composée d’agents de sécurité privée déployés par Île-de-France Mobilités spécifiquement formés ;
- Et le CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), qui centralise en temps réel les informations de tout le réseau pour organiser les interventions.
Ce travail d’équipe permet de garantir une vigilance permanente, de jour comme de nuit.
2. Que se passe-t-il en cas d’incident à bord d’un bus ?
En cas de situation anormale ou dangereuse (incivilité, agression, comportement suspect), le conducteur peut déclencher une alarme discrète.
Cette alerte est immédiatement prise en compte par l’opérateur de transport et si besoin par le CCOS.
En fonction de la situation :
- des agents de sécurité privée peuvent être envoyés ;
- le GPSR peut être sollicité, y compris sur des lignes exploitées par de nouveaux opérateurs ;
- si nécessaire, les forces de police interviennent.
Le CCOS s’appuie sur la géolocalisation des bus et des équipes de terrain pour déclencher l’intervention la plus rapide et la plus adaptée.
3. Qui décide de l’intervention ?
La décision d’intervention est prise par les forces de l’ordre présentes au sein du CCOS, en lien étroit avec Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport. L’objectif est toujours d’intervenir au plus vite.
4. Y aura-t-il toujours une présence humaine dans les bus ?
Île-de-France Mobilités renforce significativement la présence humaine chargée de la sûreté sur le réseau de surface de Paris et la petite couronne dans le cadre de la mise en concurrence, en complément des effectifs engagés sur le terrain par les forces de l’ordre.
Concrètement :
- Plus de 500 agents de sécurité privée sont affectés à la surveillance des lignes ;
- La Brigade Régionale des Transports (BRT), composée d’agents de sécurité privée sous l’autorité d’Île-de-France Mobilités, déploie jusqu’à 14 équipes par jour en Île-de-France ;
- Le GPSR, historiquement attaché à la RATP, est également mobilisé pour renforcer la sécurité, y compris sur les lignes exploitées par d'autres opérateurs.
5. Ces agents sont-ils formés pour intervenir dans les transports ?
Tous les agents de sécurité affectés au réseau de bus suivent une formation spécifique aux environnements de transport. Cette formation comprend :
- le cadre légal et les règles d’intervention dans les transports publics ;
- la gestion des conflits, des incivilités et des situations tendues ;
- la prévention des violences sexistes et sexuelles ;
- les techniques d’intervention en milieu urbain.
Ces agents peuvent intervenir pour porter assistance, signaler une situation suspecte, ou retenir une personne en flagrant délit en attendant la police. Leurs interventions sont strictement encadrées par la loi, dans un cadre proportionné et contrôlé.
6. Et si j’assiste à un problème dans un bus, que puis-je faire ?
Vous pouvez :
- en parler au conducteur si la situation le permet ;
- contacter la police si vous êtes témoin d’une agression ;
Votre vigilance est précieuse, mais votre sécurité passe avant tout : n’intervenez jamais directement si la situation vous semble dangereuse.