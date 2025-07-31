FAQ - La sûreté dans les bus franciliens

Avec l’ouverture à la concurrence dans les transports franciliens, la sécurité reste une priorité absolue.

Île-de-France Mobilités renforce ses dispositifs pour garantir la protection des voyageurs comme des conducteurs, quelle que soit l’entreprise exploitante.

Voici les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser.

1. Qui est responsable de la sûreté dans les bus ?

La sûreté des transports repose sur une organisation collective. Plusieurs acteurs travaillent ensemble tous les jours pour assurer votre sécurité :

La police nationale , via des unités spécialisées dans les transports publics ;

, via des unités spécialisées dans les transports publics ; Les agents de sécurité privée des opérateurs de transport ;

; Le GPSR , le service interne de sécurité de la RATP, mobilisé sur certains horaires (notamment la nuit) au bénéfice des nouveaux opérateurs ;

, le service interne de sécurité de la RATP, mobilisé sur certains horaires (notamment la nuit) au bénéfice des nouveaux opérateurs ; La Brigade Régionale des Transports (BRT) , composée d’agents de sécurité privée déployés par Île-de-France Mobilités spécifiquement formés ;

, composée d’agents de sécurité privée déployés par Île-de-France Mobilités spécifiquement formés ; Et le CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), qui centralise en temps réel les informations de tout le réseau pour organiser les interventions.

Ce travail d’équipe permet de garantir une vigilance permanente, de jour comme de nuit.