Ma voiture, mais en mieux
Publié le
Pratiquer l'autopartage pour profiter d'un véhicule quand bon vous semble ? Optimiser vos déplacements grâce au covoiturage ? Ou même... stationner à la gare sans rien payer ? En voiture aussi, on peut faire des économies tout en préservant l'environnement. On vous dit comment.
Covoiturage
Vous aimeriez gagner du temps sur votre trajet domicile-travail ? Vous avez besoin de vous déplacer occasionnellement en Île-de-France le soir ou le week-end, mais vous n’avez pas de voiture ? Un déplacement imprévu et nouveau, difficilement réalisable en transports en commun ? Essayez le covoiturage, un mode de transport économique, convivial et écologique !
Et en cas de perturbations majeures dans les transports ou de pic de pollution, Île-de-France Mobilités offre le covoiturage aux abonnés Navigo Annuel, Navigo Senior et imagine R !
Autopartage
La voiture, parfois c'est pratique. Mais si vous n'en avez pas besoin au quotidien, l'autopartage est fait pour vous !
L'autopartage ? C'est la mise en commun d'une flotte de différents modèles de voitures au profit d'abonnés qui les utilisent ponctuellement : un service pratique, économique et sans prise de tête, qui réduit le nombre de voitures inutilisées en ville !
En somme, l'autopartage, c'est pour la planète... et pour votre porte-monnaie !
Parcs relais
Un parking, juste à côté de votre gare, accessible avec votre passe Navigo Annuel, Navigo Senior ou imagine R (si vous avez plus de 18 ans), ça vous dit ? Île-de-France Mobilités l'a fait ! Découvrez comment vous garer facilement (et même parfois, totalement gratuitement) avant de sauter dans votre train ou votre RER. L'intermodalité, c'est bon pour la planète... et pour votre porte-monnaie !