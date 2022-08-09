Ma voiture, mais en mieux

Covoiturage

Vous aimeriez gagner du temps sur votre trajet domicile-travail ? Vous avez besoin de vous déplacer occasionnellement en Île-de-France le soir ou le week-end, mais vous n’avez pas de voiture ? Un déplacement imprévu et nouveau, difficilement réalisable en transports en commun ? Essayez le covoiturage, un mode de transport économique, convivial et écologique !

Et en cas de perturbations majeures dans les transports ou de pic de pollution, Île-de-France Mobilités offre le covoiturage aux abonnés Navigo Annuel, Navigo Senior et imagine R !