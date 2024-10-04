An- oder Abreise zum oder vom Flughafen Roissy Charles de Gaulle

Mit der RER B

Bahnhof "Aéroport Charles de Gaulle 1" : bedient die Terminals 1 und 3.

: bedient die Terminals 1 und 3. Bahnhof "Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV" : bedient die Terminals 2A bis 2G.

Diese Stationen sind rollstuhlgerecht. Hier finden Sie Selbstbedienungsaufzüge, erweiterte Tore und Personal, das Sie unterstützt.

Mit dem Roissybus

Der Roissybus verbindet den Place de l'Opéra in Paris mit allen Terminals des Flughafens Charles de Gaulle. Bitte beachten Sie : Dieser Service ist für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich.

An- oder Abreise zum oder vom Flughafen Orly

Mit der Metro der Linie 14

Zum Flughafen von Paris oder vom Flughafen fährt die Metrolinie 14 zu den klassischen Zeiten zwischen 5:30 und 1:15 Uhr (je nach Wochentag).

Steigen Sie an der Endstation aus: Flughafen Orly.

Die Länge der Fahrt hängt von Ihrem Ziel und Ihrer Abfahrtshaltestelle ab, aber von einem Ende der Linie zum anderen, von Saint-Denis Pleyel zum Flughafen Orly, dauert die Fahrt 40 Minuten.

Die Linie 14 ist zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Mit der RER B und Orlyval

Nehmen Sie von Paris aus den RER B zum Bahnhof Antony und dann den Orlyval, einen schnellen Shuttle zum Flughafen Orly.

Haltestelle Paris-Orly Sud : Gate K des Südterminals.

: Gate K des Südterminals. Haltestelle Paris-Orly Ouest : Gate A auf der Abflugebene des Westterminals.

Der Bahnhof Antony ist ohne vorherige Reservierung über eine abnehmbare Rampe erreichbar. Gehen Sie zur Rezeption, um sich von einem Agenten unterstützen zu lassen.

Mit der Straßenbahn T7

Die Straßenbahnlinie T7 verbindet Villejuif mit Athis-Mons und bedient das Südterminal des Flughafens Orly.

Alle Haltestellen der Straßenbahn T7 sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Tickets für den Zugang zu Flughäfen