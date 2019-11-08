Ticket Paris Region <> Flughäfen

Das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> ist ideal, wenn Sie:

An- oder Abreise zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle mit der RER B

An- oder Abreise zum Flughafen Orly mit der U-Bahn-Linie 14 und Orlyval

Bitte beachten Sie : Ihre Reise kann nur mit der U-Bahn, RER oder dem Zug in den Zonen 1 bis 5 erfolgen.