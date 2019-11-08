Illustration, die einen Reisenden zeigt, der seine Reise mit einem Smartphone validiertIllustration, die einen Reisenden zeigt, der seine Reise mit seinem t+ Ticket mit einem Smartphone validiert

Ticket Paris Region <> Flughäfen

An- oder Abflug von den Flughäfen Orly oder CDG

13€  pro StreckeAlle Zonen

  • Flughafen Orly mit der Metro 14 oder Orlyval
  • Flughafen Roissy-Charles de Gaulle mit der RER B
  • Aufladen auf Navigo Easy Pass oder Smartphone
Aufladen über die App
Illustration einer Hand, die eine Münze hält

Preise

  • Voller Preis: 13€
  • Ermäßigter Tarif : 6,50€

Preise gültig ab dem 1.01.2025.

Unter welchen Bedingungen kann ich mit einem ermäßigten ticket reisen?

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> ist ideal, wenn Sie:

  • An- oder Abreise zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle mit der RER B
  • An- oder Abreise zum Flughafen Orly mit der U-Bahn-Linie 14 und Orlyval

Bitte beachten Sie : Ihre Reise kann nur mit der U-Bahn, RER oder dem Zug in den Zonen 1 bis 5 erfolgen.

iIllustration zeigt eine Hand, die einen Navigo Easy-Pass aus einer Brieftasche zieht

Einfach und praktisch im Alltag

Das Paris Region <> Airports Ticket vereinfacht Ihre Reise: Es ersetzt die alten Tickets für den Flughafen Orly und den Flughafen CDG.

Keine Warteschlangen mehr : Kaufen Sie Ihr Paris Region <> Airports Ticket mit Navigo Easy Pass über die App Île-de-France Mobilités.

Illustration eines Navigo Easy-Passes, der an ein Smartphone geklebt wird, um t+ Tickets zu kaufen

Wie bekomme ich es auf Pass Navigo Easy?

  1. Kaufen Sie einen Navigo Easy Pass.
  2. Verwenden Sie die App Île-de-France Mobilité, um Ihre Tickets für Ihren Navigo Easy-Pass zu kaufen.
  3. Dann validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Navigo Easy Pass.
Finden Sie eine Verkaufsstelle
Illustration der Fahrtenvalidierung über ein Smartphone

Wie bekomme ich es auf das Smartphone?

Android- und iOS-Benutzer können ihre Fahrt mit ihrem Smartphone validieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilité.
  2. Verwenden Sie die App, um Ihre Tickets auf Ihrem Smartphone zu kaufen.
  3. Validieren Sie dann Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone.
Installieren Sie die App

