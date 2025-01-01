2 Euro
Der Navigo Easy Pass,
Der perfekte Pass für Gelegenheitsreisende
- Ermöglicht es Ihnen, tickets für 1 Fahrt wie das Ticket Metro Train RER oder Bus Tram oder Kurzpakete wie den Navigo Jour zu berechnen
- Nicht persönlich, kann an einen geliebten Menschen ausgeliehen werden
Was ist der Navigo Easy Pass?
Der bequeme, einfache und zuverlässige Navigo Easy Pass ermöglicht es Ihnen, mehrere Transport tickets auf eine einzige Karte zu laden.
Ideal, wenn Sie Ihre Fahrten nicht mit Ihrem Telefon validieren können – oder wollen.
Einfaches Aufladen:
- an Fahrkartenschaltern und Bahnhöfen,
- in Partnergeschäften,
- oder direkt von Ihrem Smartphone über die App Île-de-France Mobilités.
Der Navigo Easy Pass ist nicht namentlich: Sie können ihn ausleihen oder verschenken.
Achtung: Während einer Reise mit mehreren Personen muss jeder Reisende seinen eigenen Pass haben und validieren.
Wie bekomme ich es?
Der Navigo Easy-Pass kann sofort an den Schaltern oder Schaltern der Spediteure zum Preis von 2 € erworben werden.
Bestellen Sie Navigo Easy Pässe für eine Gruppe
Vereinfachen Sie die Reiseorganisation für Ihre Gruppe (Unternehmen, Verein usw.).
Sparen Sie Zeit mit vorinstallierten oder leeren Navigo Easy-Pässen, je nach Bedarf.
Kundendienst
Ihr Navigo Easy-Pass funktioniert nicht richtig?
- Bringen Sie Ihren defekten Pass mit , wir ersetzen ihn sofort und kostenlos an allen Schaltern der Spediteure, RATP-Schalter und SNCF-Navigo-Schalter.
- Hinweis: Wenn die Fehlfunktion auf die Nichteinhaltung der in den AGB des Navigo Easy-Passes angegebenen Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung zurückzuführen ist, ist der Ersatz möglicherweise nicht kostenlos.
Bei Verlust oder Diebstahl
- Ihr Pass und der aufgeladene ticket können gemäß den AGB des Navigo Easy Passes nicht ersetzt werden. Um reisen zu können, müssen Sie einen ticket für den Transport kaufen. Dieser Kauf wird nicht erstattet.
Personenbezogene Daten
Der Navigo Easy Pass ist anonym, so dass keine personenbezogenen Daten gespeichert werden.