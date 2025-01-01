Der bequeme, einfache und zuverlässige Navigo Easy Pass ermöglicht es Ihnen, mehrere Transport tickets auf eine einzige Karte zu laden.

Ideal, wenn Sie Ihre Fahrten nicht mit Ihrem Telefon validieren können – oder wollen.

Einfaches Aufladen:

an Fahrkartenschaltern und Bahnhöfen,

in Partnergeschäften,

oder direkt von Ihrem Smartphone über die App Île-de-France Mobilités.

Der Navigo Easy Pass ist nicht namentlich: Sie können ihn ausleihen oder verschenken.

Achtung: Während einer Reise mit mehreren Personen muss jeder Reisende seinen eigenen Pass haben und validieren.