Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Navigo Easy Pass

Januar 2025

1 BEGRIFFSBESTIMMUNG

1.1 Der Navigo Easy-Pass ist eine anonyme Smartcard oder kontaktlose Unterstützung, die bis zur Übergabe an den Karteninhaber Eigentum von Île-de-France Mobilités ist: Sie ist in zwei (2) Versionen erhältlich, einer starren Version und einer flexiblen Version. Es wird von den Spediteuren (RATP, SNCF und Optile) im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1.2 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

1.3 "Kohabitation" verschiedener Transport tickets oder Verträge bedeutet die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf denselben Pass oder dasselbe Telefon zu laden.

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar.

2 PRÄSENTATION UND BESCHAFFUNG

Der Navigo Easy-Pass dient als Unterstützung für tickets Transportmittel, die von Île-de-France Mobilités erstellt wurden und deren Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen sowie die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind.

2.1 Es ist möglich, bis zu 4 verschiedene tickets auf den starren Navigo Easy-Pass unter den folgenden Transport tickets zu setzen:

U-Bahn-Zug-RER-Ticket voller Preis oder ermäßigter Einzelpreis;

Bus-Straßenbahn-Ticket zum vollen Preis oder ermäßigter Einzelpreis;

RoissyBus;

Navigo Tagespaket;

Ticket Paris Region<>Flughäfen voller Preis oder ermäßigter Einzelpreis

Ticket Paris-Visite voller Preis oder Kindertarif.

2.2 Es ist möglich, bis zu 2 verschiedene tickets auf die flexible Navigo Easy-Karte unter den folgenden Transport tickets zu setzen:

U-Bahn-Zug-RER-Ticket voller Preis oder ermäßigter Einzelpreis,

Bus-Straßenbahn-Ticket zum vollen Preis oder ermäßigten Tarif;

RoissyBus;

Navigo Tagespaket;

Ticket Paris Region<>Flughäfen voller Preis oder ermäßigter Einzelpreis

Paris-Paket Vollpreis oder Kindertarif.

2.3 Für die starre Navigo Easy-Karte und die flexible Navigo Easy-Karte ist Folgendes zu beachten:

Dass zwei Navigo Day-Pakete mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer als zwei verschiedene tickets zählen;

Dass es nur möglich ist, zwei Navigo Day-Pakete gleichzeitig zu laden, wenn ihre Gültigkeitsdauer unterschiedlich ist;

Dass es nicht möglich ist, tickets gleichzeitig zum vollen und ermäßigten Preis zu berechnen;

Dass es nicht möglich ist, gleichzeitig ein Metro-Train-RER-Ticket und ein Paris Region<>Airports-Ticket zu laden

Dass im Falle des Vorhandenseins eines Pakets und eines Einzel ticket auf dem Navigo Easy-Pass das Paket vorrangig belastet wird;

Dass im Falle des Vorhandenseins eines Roissybus- oder Orlybus-Tickets und eines anderen ticket auf dem Navigo Easy-Pass das Roissybus- oder Orlybus-Ticket vorrangig berechnet wird, wenn der Navigo Easy-Pass auf der betreffenden Linie entwertet wird.

Dass im Falle des Vorhandenseins eines Paris-Visite-Pakets es vorrangig berechnet wird.

2.4 Der Navigo Easy-Pass kann von jeder natürlichen Person genutzt werden, unabhängig davon, ob sie in der Region Paris ansässig ist oder nicht.

2.5 Der Navigo Easy-Pass kann in den Netzen unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden.

2.6 Der Navigo Easy-Pass kann zu dem von Île-de-France Mobilités festgelegten Preis erworben werden:

an den Kassen und Schaltern der RATP

an den Transilien-Schaltern und den SNCF-Serviceschaltern von Navigo[1]

in bestimmten Verkaufsautomaten der Spediteure

Von autorisierten Wiederverkäufern und Händlern.

Mit der Key Accounts Agentur

2.7 Der Pass kann nicht ohne den Kauf und die Verladung eines Transport ticket erworben werden, außer bei der Key Accounts Agency

2.8 Der Navigo Easy-Pass ist auf jede andere Person übertragbar, solange er leer, leer oder mit tickets Einheiten beladen ist; und es ist nicht übertragbar, wenn es mit einem gültigen Paket von 1 Tag oder mehr belastet wird.

3 VERWENDUNG

3.1 Der Navigo Easy-Pass, der nicht mit einem ticket beladen ist, gilt nicht als Transport ticket.

3.2 Um reisen zu können, muss der Nutzer eines Navigo Easy-Passes diesen zuvor mit einem Transport ticket belastet und vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch beim Ansteigen und Verlassen auf den Validierungsgeräten der Beförderer validiert haben. unter Androhung eines Verstoßes.

3.3 Im Falle des Vergessens des Navigo Easy-Passes muss der Benutzer für die Reise einen ticket für die Beförderung erwerben. Dieser Kauf wird nicht erstattet.

3.4 Bei einer Kontrolle muss der Nutzer den Navigo Easy-Pass vorlegen, auf dem das für die durchgeführte Reise validierte Transport ticket geladen ist. Die Nutzungs- und Kontrollregeln sind in den AGB der jeweiligen ticket beschrieben. Sie sind auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

3.5 Jede betrügerische Verwendung des Navigo Easy-Passes (insbesondere Fälschung, Fälschung), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Navigo Easy-Passes und wird vor Gericht verfolgt. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

4 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

Der Navigo Easy-Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäßer Betrieb von einigen Vorsichtsmaßnahmen abhängt, zu deren Einhaltung sich der Benutzer verpflichtet. Insbesondere darf der Navigo Easy Pass nicht Verdrehungen, Biegungen, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Effekten, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen Behandlungen ausgesetzt werden, die für seine ordnungsgemäße Funktion offensichtlich ungeeignet sind.

5 KUNDENDIENST

5.1 Der Navigo Easy Pass ist nicht erstattungsfähig, auch nicht im Falle eines Kauffehlers oder einer Nichtnutzung.

5.2 Der Navigo Easy-Pass wird bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzt. Die darin enthaltenen Transport tickets werden nicht ersetzt oder erstattet.

5.3 Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion wird der Navigo Easy-Pass sofort an allen Schaltern der Beförderer, RATP-Schalter und Navigo-SNCF-Serviceschalter ersetzt. Der Austausch ist kostenlos, es sei denn, es stellt sich heraus, dass die Fehlfunktion auf die Nichteinhaltung der in Artikel 4 genannten Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung durch den Benutzer zurückzuführen ist. Der Ersatz erfordert die Rückgabe des defekten Passes.

5.4 Die Regeln für den Ersatz von tickets sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes ticket festgelegt. Sie sind auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

6 VERGANGENE ENTWICKLUNGEN

6.1 Île-de-France Mobilités kann verpflichtet sein, den Navigo Easy-Pass zu ändern oder seinen Entzug durchzuführen.

7 MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von Île-de-France Mobilités, RATP, SNCF und Optile bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

8 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.