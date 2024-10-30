Regeln für Verbindungen und Verbindungen auf öffentlichen Straßen

Präambel

Dieses Dokument enthält die Regeln für den Anschluss und die Liste der Verbindungen auf öffentlichen Straßen im Verkehrsperimeter von Île-de-France Mobilités.

Die Regeln der Korrespondenz

Um nur für eine Fahrt zu bezahlen, steigen Sie im "kontrollierten Bereich" an

Um Ihre Verbindungen herzustellen, indem Sie nur für eine Fahrt bezahlen, bleiben Sie im "kontrollierten Bereich": Dies ist der innere Bereich eines Bahnhofs oder einer Station, der durch Einlassvalidierungsgeräte und Ausgangsgeräte abgegrenzt ist. In diesem Bereich müssen Sie über einen gültigen Transport ticket verfügen.

Wie macht man seine Korrespondenz (gut)?

Indem Sie den Wegen, Schildern und Schildern folgen, die auf die Verbindungen hinweisen, und daher ohne durch die Geräte oder Ausgangstüren auszusteigen!

Warnung! Wenn Sie den kontrollierten Bereich verlassen und erneut betreten, müssen Sie Ihren Pass, Ihr Telefon oder Ihre Smartwatch erneut validieren.

Für Paketinhaber sind Anschlüsse im Paket enthalten.

Für Ticketinhaber sind die möglichen Verbindungen mit demselben Ticket wie folgt:

Verbindungen zwischen Bus, Straßenbahn und Tzen, über einen Zeitraum von 1h30 ab der 1. Validierung. Hin- und Rückfahrten und Unterbrechungen auf derselben Bus-, Straßenbahn- oder Tzen-Linie werden mit demselben Ticket nicht akzeptiert.

U-Bahn-, RER/Zug-, RER/RER-, Zug/Zug/U-Bahn/RER- und U-Bahn-/Zugverbindungen sind möglich, ohne Ausstieg und mit Ausnahme von Verbindungen auf öffentlichen Straßen über die markierten Routen für 2 Stunden ab der ersten Validierung (unten aufgeführt)

Die unten aufgeführten Verbindungen auf der öffentlichen Straße ermöglichen es Ihnen, die öffentliche Ansicht zu passieren, ohne mit einem zweiten Ticket belastet zu werden:

Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C

St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B

Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C

Châtelet / Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)

Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)

Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)

Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)

Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)

Saint Nom la Bretèche Wald von Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Wald von Marly (L)

Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)

Cardinet Brücke (L 14) – Cardinet Brücke (L)

Paris Montparnasse (N) – Montparnasse willkommen (L13, L6, L4, L12)

Paris Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)

Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)

Verteidigung (L, U) - Verteidigung (A, L1)

Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Paris Gare de Lyon (R)

Rungis-Brücke (L14) – RER C

Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)

Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)

Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)

Zur Erinnerung: Die Validierung ist vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und / oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber auch gegebenenfalls bei Anschlüssen und Ausfahrten obligatorisch, unter Androhung eines Verstoßes.



Neue Verbindungen auf öffentlichen Straßen werden eröffnet:

Ab 2026: Massy Palaiseau (B), Massy Palaiseau (C), Massy Palaiseau (L18)

Ab 2027: Issy (C - L15 Süd), Pont de Sèvres (L9 - L15 Süd), Créteil l'Echât (L8 - L15 Süd)