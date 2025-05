Personenbezogene Daten - Datenschutzerklärung

Die Île-de-France Mobilités kann auf ihren Websites in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher Informationen sammeln und verarbeiten, die Sie identifizieren (z. B. Ihren Namen, Ihre persönlichen Kontaktdaten, Ihre IP-Adresse). Diese Informationen werden im Folgenden als "personenbezogene Daten" oder "Daten" bezeichnet.

Datenschutz ist essenziell, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Zu diesem Zweck stellt Île-de-France Mobilités ständig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften – der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 und des Datenschutzgesetzes 78-17 vom 6. Januar 1978 in der geänderten Fassung – zum Schutz personenbezogener Daten sicher und beabsichtigt, eine verantwortungsvolle Verwaltung seiner IT-Dateien sowie die größtmögliche Transparenz über die von ihm betriebene Datenverarbeitung zu gewährleisten. Aus diesem Grund hat Île-de-France Mobilités einen Beauftragten für den Schutz personenbezogener Daten (DSB) ernannt. Sie stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Île-de-France Mobilités den geltenden Vorschriften entspricht.

In diesem Informationsschreiben wird erläutert, warum Île-de-France Mobilités Ihre Daten sammeln kann, wie Ihre Daten verwendet und geschützt werden, wie lange sie aufbewahrt werden und welche Rechte Sie haben.

Datenschutzerklärung des RATP-Kundendienstes

Datenschutzrichtlinie für den Transilien-Kundendienst

Datenschutzerklärung des Transdev-Kundendienstes

Datenschutzrichtlinie für den Kundendienst von RATP Cap

Datenschutzrichtlinie für den Kundenservice von Keolis und Stretto

Einheitlicher Kundenservice Datenschutzrichtlinie 0 800 10 20 20

Daten, die im Rahmen des Ile-de-France Mobilités-Kontos und des Dienstes Ile-de-France Mobilités Connect verarbeitet werden

Im Rahmen der Nutzung des Kundenkontos von Ile-de-France Mobilités ist Ile-de-France Mobilités in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher verpflichtet, personenbezogene Daten, die Sie betreffen, zu erheben und zu verarbeiten. Darüber hinaus sammeln die von Comutitres S.A.S. vermarkteten Navigo-Dienste, die auf der Website von Ile-de-France Mobilités auf der Seite "Mein Navigo" zugänglich sind, auch personenbezogene Daten über Sie.

Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und wurde in das Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge eingetragen, das von dem von Ile-de-France Mobilités et Comutitres S.A.S. ernannten Datenschutzbeauftragten geführt wird.

Wer sind die Personen, deren Daten gesammelt werden?

Die Daten, die im Rahmen des Kundenkontos und der Navigo-Dienste erhoben und gespeichert werden, sind die von Nutzern und Kunden, die ein Kundenkonto erstellen, das ihnen den Zugang zu einem sicheren Kundenbereich ermöglicht, der ihnen spezielle Dienste anbietet.

Welche Daten werden von Ile-de-France Mobilités gesammelt?

Herkunft der Sammlung

Ile-de-France Mobilités erhebt personenbezogene Daten direkt vom Nutzer über ein Registrierungsformular.

COMUTITRES S.A.S. sammelt die personenbezogenen Daten des Nutzers, wenn diese:

Das Abonnement- und Bestellformular für die Bereitstellung der von COMUTITRES S.A.S. vermarkteten Dienstleistungen und Produkte,

Die Kontaktformulare auf der Seite "Mein Navigo",

Die von COMUTITRES S.A.S. durchgeführte(n) Umfrage(n) und/oder Zufriedenheitsumfragen(en)

Das Antragsformular für die Rückerstattung

Die Kontaktformulare auf dem "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Kontodaten von Ile-de-France Mobilités

Die im Rahmen des Kundenkontos erhobenen und gespeicherten Daten sind:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Daten des Dienstes Ile-de-France Mobilités Connect

Die erhobenen und gespeicherten Daten sind wie folgt:

E-Mail-Adresse

Passwort

Im Rahmen der Verwaltung der von COMUTITRES S.A.S. über die Seiten "Mein Navigo" und "Vergütung" angebotenen Dienstleistungen gehören die erhobenen Daten zu den folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

Identifikationsdaten: Name, Vorname, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geschlecht, Alter/Geburtsdatum;

Privat- und Berufsleben: Schulbildung, Ausbildung;

Anmeldedaten: Cookies;

Wirtschaftliche und finanzielle Informationen: Bankkartennummer, SEPA-Lastschrift, Bankkontodaten.

Im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen erhebt COMUTITRES S.A.S . die Daten, die in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Pässe/Verträge und des Navigo Pass angegeben sind.

. die Daten, die in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Pässe/Verträge und des Navigo Pass angegeben sind. Zusätzliche Belege, die für den Anspruch auf eine Erstattung erforderlich sind

Warum werden die Daten gesammelt?

Die personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung des Kontos von Ile-de-France Mobilités erhoben werden, sind (mit ihrer Rechtsgrundlage) für folgende Zwecke bestimmt:

Identifizieren des Benutzers, um den Zugriff auf Daten zu sichern

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Konto der Ile-de-France Mobilités

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Konto der Ile-de-France Mobilités Synchronisieren von Informationen zwischen Systemen

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Konto der Ile-de-France Mobilités

Im Rahmen der Verarbeitung, die von COMUTITRES S.A.S. im Auftrag von Ile-de-France Mobilités durchgeführt wird:

Verwaltung Ihrer Authentifizierung und Kontrolle Ihres Zugriffs auf die Website und Ihren persönlichen Bereich;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Konto von Ile-de-France Mobilités

Ausführung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Konto von Ile-de-France Mobilités Kundenbeziehungsmanagement und -überwachung;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung

Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung Die Verwaltung und Nachverfolgung von Ticketbestellungen;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel

Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel Online-Abonnement eines Tickets;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel

Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel Verwaltung und Verhinderung von Diebstahl und Verlust von Karten oder Tickets;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel

Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel Anzeige oder Änderung von Daten in Bezug auf die Tickets der Kunden;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel

Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel Die Verwaltung und Überwachung von Online-Zahlungen;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel

Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel Vertriebs- und Marketingmanagement;

Rechtsgrundlage: Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel

Ausführung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen und Nutzungsbedingungen für den Titel Messung der Qualität der Zufriedenheit;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste.

Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste. Kommerzielle Akquise und Personalisierung von Angeboten;

Rechtsgrundlage: Wenn es sich um die kommerzielle Akquise von Dienstleistungen handelt, die den im Rahmen der GTCSU angebotenen Dienstleistungen ähneln, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung das berechtigte Interesse, seinen Kunden ähnliche und ähnliche Dienstleistungen anzubieten. Wenn sich die kommerzielle Akquise auf Dienstleistungen bezieht, die nicht mit denen vergleichbar sind, die im Rahmen der ANB oder von anderen Werbetreibenden angeboten werden, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Einwilligung

Wenn es sich um die kommerzielle Akquise von Dienstleistungen handelt, die den im Rahmen der GTCSU angebotenen Dienstleistungen ähneln, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung das berechtigte Interesse, seinen Kunden ähnliche und ähnliche Dienstleistungen anzubieten. Wenn sich die kommerzielle Akquise auf Dienstleistungen bezieht, die nicht mit denen vergleichbar sind, die im Rahmen der ANB oder von anderen Werbetreibenden angeboten werden, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Einwilligung Durchführung statistischer Analysen und Studien;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste.

Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste. Betrugsbekämpfung sowie Prävention und Verwaltung unbezahlter Rechnungen;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste.

Berechtigtes Interesse an der Bekämpfung von Betrug und Rückbuchungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste. Neuigkeiten von der Ile de France Mobilités;

Rechtsgrundlage: Der öffentliche Auftrag von Ile France Mobilités zur Übermittlung von Informationen an die Verkehrsnutzer in der Ile de France

Der öffentliche Auftrag von Ile France Mobilités zur Übermittlung von Informationen an die Verkehrsnutzer in der Ile de France Verkehrsnachrichten in Ile de France;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse von Ile France Mobilités und Spediteuren, Informationen an die Nutzer von Ile de France zu senden

Berechtigtes Interesse von Ile France Mobilités und Spediteuren, Informationen an die Nutzer von Ile de France zu senden Informationen über Verkehrs- und Mobilitätsprojekte und neue Dienstleistungen in der Region Ile de France;

Rechtsgrundlage: Öffentlicher Auftrag von Ile France Mobilités, Transportunternehmen zur Übermittlung von Informationen an die Verkehrsnutzer in der Ile de France.

Wenn es sich um kommerzielle Informationen handelt, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Einwilligung

Öffentlicher Auftrag von Ile France Mobilités, Transportunternehmen zur Übermittlung von Informationen an die Verkehrsnutzer in der Ile de France. Wenn es sich um kommerzielle Informationen handelt, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihre Einwilligung Schadenmanagement;

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung

Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung Zur Bearbeitung von Anfragen und Fragen über das Kontaktformular für Vergütungen.

Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse an der Verwaltung und Überwachung der Kundenbeziehung

Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Die personenbezogenen Daten, die für die Nutzung des Kontos von Ile-de-France Mobilités, der Dienste der Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" erhoben werden, werden bis zur Schließung Ihres Kontos aufbewahrt, die auf einen einfachen Antrag zur Löschung des Benutzerkontos erfolgen kann.

Der Antrag auf Schließung wird einer Anspruchsberechtigungsprüfung unterzogen. Die Löschung des Accounts und seiner Daten ist nur möglich, wenn nicht alle Dienste genutzt werden.

Einige dieser Daten können archiviert werden, um den Nachweis eines Rechts oder Vertrags zu erbringen oder wenn gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen dies erfordern. Diese Daten dürfen nur so lange archiviert werden, wie es zur Erfüllung dieser gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der die gesetzliche Verjährungsfrist nicht überschreitet.

Das Konto von Ile-de-France Mobilités wird automatisch geschlossen, nachdem alle Dienste des Nutzers, einschließlich des Zugriffs auf Produkte und Dienstleistungen auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", inaktiv waren.

Die personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von Comutitres S.A.S. auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" angebotenen Produkten und Dienstleistungen erhoben werden, werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen Ihnen und COMUTITRES S.A.S. gemäß den ANB aufbewahrt und dann für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab der letzten gewerblichen Tätigkeit aufbewahrt.

Daten über potenzielle Kunden werden drei (3) Jahre nach dem letzten Kontakt mit der betroffenen Person aufbewahrt.

Inhaber eines Discovery Pass im Rahmen eines Rückerstattungsantrags müssen ein Konto bei der Ile-de-France Mobilités eröffnen. Daten, die für Discovery Passes spezifisch sind, werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung des Einlösungsvorgangs gelöscht.

Wer kann Zugriff auf die Daten haben?

Die Daten, die direkt oder indirekt von Ile-de-France Mobilités erhoben werden, sind für diese Verarbeitung erforderlich und für die zuständigen Abteilungen von Ile-de-France Mobilités und ihre Dienstleister bei der Ausübung ihrer Aufgaben bestimmt.

Die Daten werden an Comutitres S.A.S. übermittelt, den Datenverantwortlichen für die Verwaltung bestimmter Produkte und Dienstleistungen von Comutitres, die auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" angeboten werden.

Die Daten werden auch übermittelt:

An Dienstleister und Vertragspartner von COMUTITRES S.A.S. und Ile-de-France Mobilités, die nach deren Weisung und in deren Auftrag handeln;

An öffentliche Verkehrsunternehmen in der Region Ile-de-France im Rahmen des Verantwortungsbereichs für jede Verarbeitung;

An institutionelle Geldgeber im Rahmen der Verantwortung für jede Verarbeitung.

Werden Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt?

Ile-de-France Mobilités kann die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen weitergeben, um die in dieser Datenschutzerklärung genannten Aktivitäten durchzuführen. Diese Daten können nach Durchführung von Risikoanalysen und der Durchführung vertraglicher und organisatorischer Vereinbarungen in ein Land außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Das Niveau der Kontrolle, das akzeptabel ist, wird der von der französischen Datenschutzbehörde CNIL vorgeschlagenen geografischen Aufteilung folgen.

Im Falle einer Datenübertragung außerhalb der Europäischen Union wird Ile-de-France Mobilités Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Daten einen gleichwertigen Schutz genießen, insbesondere durch die Einführung geeigneter Vertragsbestimmungen wie die von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln, die mit ihren Dienstleistern abgeschlossen wurden, oder verbindliche unternehmensinterne Vorschriften, die als "BCRs" bekannt sind.

Darüber hinaus kann COMUTITRES S.A.S. die personenbezogenen Daten der Personen weitergeben, die von den Produkten und Dienstleistungen betroffen sind, die sie auf den Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" verkauft, um die in dieser Datenschutzerklärung genannten Aktivitäten durchzuführen. Diese Daten können in ein Land außerhalb der Europäischen Union (Marokko und/oder Madagaskar und/oder Elfenbeinküste) übermittelt werden. Für diese Länder gibt es keinen Angemessenheitsbeschluss.

COMUTITRES S.A.S. stellt jedoch sicher, dass die Übermittlung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen erfolgt.

COMUTITRES S.A.S. ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten einen gleichwertigen Schutz genießen, und zwar insbesondere durch die Einführung geeigneter Vertragsbestimmungen wie die von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln, die mit ihren Dienstleistern abgeschlossen wurden, oder die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften, die als "BCRs" bekannt sind.

Datenverarbeitung, die außerhalb des Ile-de-France Mobilités Connect-Kontos und des Ile-de-France Mobilités Connect-Dienstes verarbeitet werden

Wer sind die Personen, deren Daten gesammelt werden?

Besucher von Websites, die von Île-de-France Mobilités verwaltet werden.

Nutzer, die Produkte oder Dienstleistungen abonnieren möchten, die von Comutitres S.A.S. über die Websites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" und "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" vermarktet werden.

Nutzer, die den Reservierungsservice des UFR-Shuttles während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris nutzen.

Welche Daten verwendet Île-de-France Mobilités und woher stammen sie?

Nur Identifikations-, Kontakt- und Verbindungsdaten werden von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Dienste gesammelt, die auf den von Île-de-France Mobilités verwalteten Websites angeboten werden. Alle gesammelten Daten werden von den Besuchern der Website zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Buchungsdienstes für den UFR-Shuttle während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris werden Identifikationsdaten, Bankdaten und Daten in Bezug auf den Rollstuhltyp gesammelt.

Zu welchen Zwecken und aus welchen Gründen werden Ihre Daten erhoben und verwendet?

Kontaktformular

Durch das Ausfüllen unserer Kontaktformulare erklären Sie sich damit einverstanden, dass Île-de-France Mobilités Ihre Daten sammelt und verarbeitet, um Sie identifizieren und auf Ihre Anfrage antworten zu können.

Projektinformationen abonnieren

Indem Sie sich für Projektinformationen anmelden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Île-de-France Mobilités Ihre Daten sammelt und verarbeitet, um Sie identifizieren zu können und Ihnen Informationen zu diesem Projekt zukommen zu lassen.

Abonnement von Île-de-France Mobilités-Benachrichtigungen (E-Mails)

Indem Sie sich für unsere Benachrichtigungen anmelden, erklären Sie sich damit einverstanden, Informationen über Île-de-France Mobilités per E-Mail zu erhalten. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie auf den dafür vorgesehenen Link klicken, der in jeder unserer Mitteilungen angegeben ist.

Rekrutierung

Im Bereich "Kommen Sie zu uns" können Sie sich online auf unsere Stellenangebote bewerben und erhalten Informationen über unseren Rekrutierungsprozess.

UFR-Shuttles während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris

Der Telefonservice ermöglicht die Verwaltung Ihrer Reservierung.

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?

Île-de-France Mobilités ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit der von ihr gesammelten Daten, aber auch ihre Vertraulichkeit zu gewährleisten, d.h. um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können.

Nur Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit im Rahmen der zuständigen Dienststellen der Île-de-France Mobilités befugt und für die entsprechende Verarbeitung verantwortlich sind, haben im Rahmen ihrer Befugnisse Zugang zu Ihren Daten.

In ähnlicher Weise können unsere Dienstleister im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistung Zugang zu Ihren Daten haben, wenn dies im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistung erforderlich und sicher ist.

Bestimmte Behörden erhalten Ihre Daten auch in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Werden Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt?

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb der Europäischen Union übermittelt.

Welche Rechte haben die Nutzer an ihren Daten?

Innerhalb der Grenzen und Bedingungen, die nach den geltenden Vorschriften zulässig sind, dürfen Sie:

Zugriff auf alle Ihre Daten;

Ihre Daten zu berichtigen, zu aktualisieren und zu löschen, sofern berechtigte Gründe vorliegen;

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten aus legitimen Gründen und gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Kundengewinnung ohne Angabe von Gründen;

die Übertragbarkeit Ihrer Daten für die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder der Erfüllung eines abgeschlossenen oder noch abzuschließenden Vertrags zu verlangen;

eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, die wir in Bezug auf Ihre Daten durchführen;

Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (für jede Verarbeitung, die Ihrer Einwilligung unterliegt);

Reichen Sie eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde ein, d.h. bei dem Land des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder bei Ihrem Arbeitsplatz oder bei dem Ort, an dem der mutmaßliche Verstoß gegen die Vorschriften Frankreich gewesen wäre (in Frankreich die französische Datenschutzbehörde).

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns Anweisungen in Bezug auf die Aufbewahrung, Löschung und Übermittlung Ihrer Daten nach Ihrem Tod zu erteilen, die auch bei einem "zertifizierten digitalen vertrauenswürdigen Dritten" registriert werden können. In diesen Richtlinien kann eine Person benannt werden, die für ihre Durchführung verantwortlich ist. Andernfalls werden Ihre Erben eingesetzt.

Wenn Sie ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft sind, kann Ihr gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen oder geschützten Erwachsenen verlangt.

Wie können Sie Ihre Rechte aus der DSGVO ausüben?

Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Post an unseren Datenschutzbeauftragten unter Angabe Ihres Namens, Vornamens, Ihrer Kontaktdaten und einer Kopie Ihres Ausweisdokuments.

Ile-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S. bündeln ihre Kräfte, um sicherzustellen, dass alle Nutzer ihre DSGVO-Rechte so einfach wie möglich ausüben können.

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, über die Formulare auf den Websites und Anwendungen rechtliche Übungen im verbundenen Modus durchzuführen, um sicherzustellen, dass der richtige Benutzer die Anfrage stellt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen in den häufig gestellten Fragen erläutert.

Sie können sich an die DSB von Ile-de-France Mobilités ([email protected]) und den DSB von Comutitres S.A.S ([email protected]) wenden, um Ihre Rechteanträge zu stellen.

Die Antwort auf die Ausübung Ihrer Rechte wird Ihnen von Comutitres zur Verfügung gestellt, die im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités handelt

Um sicherzustellen, dass Ihre Anfragen schnell bearbeitet werden, empfehlen wir Ihnen, zu Beginn der Nachricht die Art der Anfrage (Information, Übertragbarkeit, Löschung, Änderung, Widerspruch) und den Umfang Ihrer Anfrage (die Produkte, für die Sie den Vorgang durchführen möchten (Navigo monatlich, Navigo liberté + usw.) anzugeben.

Um Fehler zu vermeiden, geben wir den zu kontaktierenden DSB pro Produkt/Support/Dienstleistung an:

Geltungsbereich der an den DSB Ile-de-France Mobilités zu richtenden Anträge:

Konto von Ile-de-France Mobilités / Präferenzen Fortbewegung / Entschädigungsservice / UFR-Shuttles während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris.

Umfang der an den DSB zu richtenden DSB-Kommutitres:

Zum kontaktlosen Support (Navigo-Pass, Telefon):

Navigo Day Pass für kontaktlosen Support

Navigo-Pass für Monate und Wochen

Navigo Youth Weekend Pass für kontaktlosen Support

Navigo Liberté + Vertrag

T+ Ticket auf kontaktlosen Medien

Orlybus- und Roissybus-Tickets mit kontaktloser und kontaktloser Bankkarte

Imagine R School und Junior Jahrespaket

Jahrespaket imagine R Student

Navigo-Jahreskarte

Amethyst-Paket

Bordticket per SMS

Berührungsloses Anti-Pollution-Paket auf mittlerem

Auf Karton (Magnetticket):

T+-Fahrkarte

Schulkarte, Buslinien, regelmäßige Linien

Paris Region Pass

Bordkarte

Anti-Schadstoff-Paket

Zur Preisgestaltung im Rahmen des Solidaritätsverkehrs:

Die Preise von Solidarité Transport gelten für die folgenden Pakete: Navigo Forfait Gratuité / Forfait Navigo Solidarité 75% Monat / Forfait Navigo Solidarité 75% Woche / Rabatt 50%

Auf den Titelträgern:

Navigo-Pass

Navigo Easy Pass

Telefon als Ticketinhaber

Navigo Discovery Pass

Cookie-Verwaltung

Cookies und andere Tracker

Ein "Cookie" ist eine Reihe von Informationen, die in der Regel klein sind und durch einen Namen gekennzeichnet sind und von einer Website, mit der Sie eine Verbindung herstellen, an Ihren Browser übermittelt werden können. Ihr Webbrowser speichert sie für eine bestimmte Zeit und sendet sie jedes Mal an den Webserver zurück, wenn Sie sich wieder mit ihm verbinden. Cookies haben mehrere Verwendungszwecke: Sie können verwendet werden, um Ihre Kundennummer auf einer Händlerseite, den aktuellen Inhalt Ihres Warenkorbs, eine Kennung zur Verfolgung Ihres Surfens zu statistischen oder Werbezwecken usw. zu speichern.

Cookies zur Messung der Besucherzahl

Um die Website an die Anforderungen ihrer Besucher anzupassen, messen wir die Anzahl der Besuche, die Anzahl der aufgerufenen Seiten sowie die Aktivität der Besucher auf der Website und die Häufigkeit ihrer Rückkehr. Die erhobenen Daten werden anonymisiert.

Cookies von Drittanbietern, um die Interaktivität der Website zu verbessern

Die Websites von Île-de-France Mobilités stützen sich auf bestimmte Dienste, die von Websites Dritter angeboten werden. Dazu gehören:

Share-Buttons (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Listen von Tweets (Twitter)

Videos, die auf der Website ausgestrahlt werden (youtube, dailymotion)

Diese Funktionen verwenden Cookies von Drittanbietern, die direkt von diesen Diensten platziert werden. Wenn Sie die Websites der Île-de-France Mobilités zum ersten Mal besuchen, werden Sie durch ein Banner über das Vorhandensein dieser Cookies informiert und aufgefordert, Ihre Wahl zu treffen. Sie werden nur hinterlegt, wenn Sie sie akzeptieren oder wenn Sie auf der Website weitersurfen, indem Sie auf eine zweite Seite der besuchten Website gehen. Sie können mehr erfahren und Ihre Cookies so konfigurieren, dass sie jederzeit akzeptiert werden, indem Sie die Seite "Personenbezogene Daten" für die iledefrance-mobilites.fr Website und die Seiten mit den rechtlichen Hinweisen für alle anderen Websites, die von Île-de-France Mobilités verwaltet werden, besuchen. Sie können Ihre Präferenz entweder insgesamt für die Website oder für jeden einzelnen Dienst angeben.

In Bezug auf die Cookies, die auf der Website "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" verwendet werden, muss COMUTITRES S.A.S. nachweisen können, dass die Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt wurde.

In diesem Zusammenhang wird von COMUTITRES S.A.S. ein System zur Einholung Ihrer Zustimmung zur Hinterlegung von Cookies implementiert.

Welche Cookies werden auf der Website verwendet?

Die im Rahmen der Website verwendeten Cookies sind die folgenden:

Browsing-Cookies

Funktionale Cookies

Cookies zur Leistungs- und Reichweitenmessung

Durch das Kennenlernen des Verhaltens der Internetnutzer auf den jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr und dedommagement.iledefrance-mobilites.fr Websites wird COMUTITRES S.A.S. in der Lage sein: