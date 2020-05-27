Paris-Besichtigungspaket

Der halbe Preis gilt für Kinder zwischen 4 und unter 10 Jahren.
Wie bekomme ich es auf Pass Navigo Easy?
- Kaufen Sie einen Navigo Easy Pass.
- Verwenden Sie die App Île-de-France Mobilité, um Ihr Paris Visite-Paket mit Ihrem Navigo Easy-Pass zu kaufen.
- Dann validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Navigo Easy Pass.
Möchten Sie einem geliebten Menschen einen Gefallen tun? Sie können ihm Ihren Navigo Easy-Pass leihen, da er nicht namentlich ist.
Was ist, wenn ich in einer Gruppe oder mit meiner Familie reise?