Paris-Besichtigungspaket

Ihr Verbündeter, wenn Sie ein paar Tage in der Hauptstadt verbringen

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

ab 29,90€  pro TagAlle Zonen

  • Reisen Sie unbegrenzt für 1, 2, 3 oder 5 aufeinanderfolgende Tage
  • Reisen Sie durch die gesamte Île-de-France, einschließlich Flughäfen
  • Profitieren Sie von kulturellen und geschäftlichen Vorteilen
Preisgestaltung

1 Tag2 Tage3 Tage5 Tage
29,90€44,45€62,30€76,25€

Tarife gültig ab 1. Januar 2025

Der halbe Preis gilt für Kinder zwischen 4 und unter 10 Jahren.

Illustration eines Navigo Easy-Passes, der an ein Smartphone geklebt wird, um t+ Tickets zu kaufen

Wie bekomme ich es auf Pass Navigo Easy?

  1. Kaufen Sie einen Navigo Easy Pass.
  2. Verwenden Sie die App Île-de-France Mobilité, um Ihr Paris Visite-Paket mit Ihrem Navigo Easy-Pass zu kaufen.
  3. Dann validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Navigo Easy Pass.

Möchten Sie einem geliebten Menschen einen Gefallen tun? Sie können ihm Ihren Navigo Easy-Pass leihen, da er nicht namentlich ist.

Abbildung zur Validierung der Fahrt mit einem Smartphone

Wie bekomme ich es auf das Smartphone?

iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten direkt von ihrem Smartphone aus validieren.

  1. Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  2. Kaufen Sie Ihr Paris Visit Package über die App.
  3. Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone.
