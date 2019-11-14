Bus-Straßenbahn-Ticket

Geltungsbereich

Das Bus-Tram-Ticket kann in der gesamten Ile-de-France, den Zonen 1 bis 5 des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités, genutzt werden und ermöglicht es Ihnen, mit folgenden Fahrten zu fahren:

Straßenbahnlinien und Tzen

Alle Busse, Noctilien-, Langstrecken- und Filéo-Busse

Das C1-Kabel

Mit dem entmaterialisierten Bus-Tram-Ticket können Sie nicht fahren auf:

RoissyBus, OrlyVal,

Metrolinien in Île-de-France

RER- und Zuglinien in Île-de-France

Die Standseilbahn von Montmartre;

Intercités- und TER-Linien in Île-de-France

Mit dem Bus-Tram-Ticket können Sie 1h30 ab der Entwertung der Einreise und ohne Ausstieg fahren. Anschlüsse zwischen den oben genannten zugelassenen Verkehrsmitteln sind innerhalb von 1h30 ab der ersten Validierung der Eingabe zulässig. Hin- und Rückfahrten und Unterbrechungen auf derselben Bus-, Straßenbahn- oder Tzen-Linie sind mit demselben Bus-Tram-Ticket nicht gestattet.

Was Sie wissen müssen

Dieses ticket ist zum vollen und ermäßigten Preis erhältlich. Es ist jedoch nicht möglich, beide Tarife gleichzeitig auf denselben Pass zu laden.

Sie können diese ticket mit Ihrem Telefon über die Anwendung Île-de-France Mobilités kaufen, auf Ihrem Telefon speichern oder mit einem Navigo Easy-Pass aufladen, den Sie vorher kaufen müssen. Ein Navigo Easy-Pass kann nicht mehr als 20 Bus-Tram-Tickets enthalten.