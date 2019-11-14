Illustration, die einen Reisenden zeigt, der seine Reise mit seinem t+ Ticket mit einem Smartphone validiertIllustration, die einen Reisenden zeigt, der seine Reise mit seinem t+ Ticket mit einem Smartphone validiert

Bus-Straßenbahn-Ticket

Machen Sie Ihre Reise mit Bus oder Straßenbahn

BusStraßenbahnKabel

2€  zur EinheitAlle Zonen

  • Gültig in der gesamten Ile-de-France (außer Flughäfen)
  • Wiederaufladbar auf Navigo Easy Pass oder Smartphone
Metro-Zug-RER
Bus-Straßenbahn
Auf welchem Medium sollen die neuen Bus-Tram-Tickets platziert werden?
Aufladen über die App
Illustration einer Hand, die eine Münze hält

Preisgestaltung

  • Voller Preis: 2€
  • Ermäßigter Preis: 1€

Der Nutzer des ermäßigten Tarifs muss sein Recht auf Ermäßigung jederzeit während seiner Reise nachweisen können.

Profitieren Sie von einem vorteilhaften Tarif von 1,60 € statt 2 € mit Navigo Liberté +.

Entdecken Sie Navigo Liberté +
Illustration eines Reisenden mit einem Bus, der sich nähert

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das Bus-Tram-Ticket ist geeignet, wenn:

  • Sie machen zu wenige Fahrten, um den Kauf eines Navigo-Monats oder einer Woche zu rechtfertigen
  • Ihre Fahrten erfolgen mit Bus, Straßenbahn oder Kabel
iIllustration zeigt eine Hand, die einen Navigo Easy-Pass aus einer Brieftasche zieht

Einfach und praktisch im Alltag

Kein Zögern mehr zwischen einem t+ Ticket oder einem Start-Ziel-Ticket: ein einziges Ticket für alle Bus- oder Straßenbahnfahrten in oder außerhalb von Paris.

Illustration eines Navigo Easy-Passes, der an ein Smartphone geklebt wird, um t+ Tickets zu kaufen

Wie bekomme ich es auf Pass Navigo Easy?

  1. Kaufen Sie einen Navigo Easy Pass.
  2. Verwenden Sie die App Île-de-France Mobilité, um Ihre Tickets für Ihren Navigo Easy-Pass zu kaufen.
  3. Dann validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Navigo Easy Pass.

Möchten Sie einem geliebten Menschen einen Gefallen tun? Sie können ihm Ihren Navigo Easy-Pass leihen, da er nicht namentlich ist.

Was ist, wenn ich in einer Gruppe oder mit meiner Familie reise?

Aufladen über die App
Abbildung zur Validierung der Fahrt mit einem Smartphone

Wie bekomme ich es auf das Smartphone?

iPhone- und Android-Nutzer können ihre Fahrten direkt von ihrem Smartphone aus validieren.

  1. Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  2. Kaufen Sie Ihre Fahrkarten über die App.
  3. Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Smartphone.
Installieren Sie die App

Siehe auch