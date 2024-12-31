Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) für Bus-Tram-Tickets

Gültigkeitsdatum: ab November 2025

Präambel

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Bus-Straßenbahntickets auf kontaktlosem Träger (Navigo Easy-Pass und Telefon über die mobilen Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten[1]).

Die Nutzung des Bus-Tram-Tickets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Ticket geladen wird (verfügbar auf iledefrance-mobilites.fr).

Das von Île-de-France Mobilités erstellte kontaktlose Bus-Tram-Ticket wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1. DEFINITIONEN

1.1 Der Name "Inhaber" bezeichnet die natürliche Person, die das kontaktlose Bus-Tram-Ticket nutzt.

1.2 Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezeichnet die für Inhaber geltenden Tarife, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:

Empfänger von Sozialhilfe und Solidarität Verkehr

Kinder von 4 bis unter 10 Jahren (kostenlos für Kinder unter 4 Jahren)

Inhaber einer Karte "Großfamilien"

Behinderte Personen gemäß Nachweis und ihre Begleitpersonen

Weitere Informationen zu "Liste der Begünstigten für ermäßigte Tarife | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.3 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

1.4 "Kohabitation" verschiedener Transport tickets oder Verträge bedeutet die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf denselben Pass oder dasselbe Telefon zu laden.

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1. Das Bus-Tram-Ticket kann in allen Zonen 1 bis 5 des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden. Mit dem Bus-Tram-Ticket können Sie fahren auf:

Buslinien, die Gegenstand einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités sind und für die die Tarife der Ile-de-France gelten.

Straßenbahnlinien (T1 bis T14)

Die Tzen.

Fileo

Busse und Reisebusse noctilien

Das C1-Kabel

2.2 Mit dem Bus-Tram-Ticket können Sie nicht fahren auf:

Metrolinien in Île-de-France

RER- und Zuglinien in Île-de-France

RoissyBus und OrlyVal

Die Standseilbahn von Montmartre

Intercity- und TER-Linien

Hochgeschwindigkeitsstrecken (TGV ...)

2.3 Gültigkeitsdauer

Das Bus-Tram-Ticket ermöglicht eine Fahrt von 1h30 ab der Entwertung der Einreise und ohne Ausstieg. Anschlüsse zwischen den oben genannten zugelassenen Verkehrsmitteln sind innerhalb von 1h30 ab der ersten Validierung der Eingabe zulässig. Hin- und Rückfahrt und Unterbrechung auf derselben Bus-, Straßenbahn- oder Tzen-Linie sind mit demselben Bus-Tram-Ticket nicht erlaubt. Im Falle einer Entwertung bei der Einreise oder Korrespondenz über die Fristen hinaus wird ein neues Bus-Tram-Ticket gezählt. Im Falle des Vergessens oder Verlusts seiner kontaktlosen Unterstützung muss der Inhaber ein Transport ticket erwerben, um ohne Verstoß reisen zu können. Diese wird nicht zurückerstattet.

3. PREISE

3.1 Der Preis für das Bus-Straßenbahn-Ticket wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der iledefrance-mobilites.fr-Website, Abschnitt "Preise"

auf Beschilderungen an Transportorten

auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

auf den Websites der Beförderer

auf der Website der Agentur Navigo Key Accounts für Unternehmen, Institutionen oder Verbände für den Kauf in großen Mengen

3.2 Das Bus-Tram-Ticket wird einzeln, zum vollen und ermäßigten Preis verkauft.

3.1 Der ermäßigte Tarif kann wie folgt in Anspruch genommen werden: siehe Ziffer 1.2

4. KAUF UND VERLADUNG

4.1 Der Preis des Bus-Tram-Tickets ist in bar zu zahlen.

4.2 Das Bus-Tram-Ticket kann auf einen Navigo Easy Pass geladen werden:

- in Verkaufsstellen, im mobilen Verkauf mit einem Agenten und an den Verkaufsautomaten der Spediteure

-von den mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) und zum Aufladen eines Navigo-Passes (falls der Karteninhaber bereits einen hat).,

- oder über eine Online-Bestellung auf der Website der Agentur Navigo Key Accounts auf https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

4.3 Das Bus-Tram-Ticket kann auch über die mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, gekauft und telefonisch geladen werden (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Während desselben Kaufs an einem Fahrkartenautomaten oder über eine App ist es möglich, bis zu 20 Bus-Tram-Tickets auf demselben Träger (Pass oder Handy) zu laden.

Für einen Kauf bei der Agentur Navigo Grands Comptes ist es möglich, bis zu 30 Bus-Tram-Tickets für denselben Pass zu erhalten.

4.5 Zusammenleben

Das Bus-Tram-Ticket und das U-Bahn-Zug-RER-Ticket können auf demselben Träger (Pass oder Telefon) zusammenleben. Jeder wird dann vorrangig auf seinem Validierungsperimeter validiert.

Das Bus-Tram-Ticket und das Paris Region <> Airports-Ticket können auf demselben Träger (Pass oder Telefon) koexistieren. Jeder wird dann vorrangig auf seinem Validierungsperimeter validiert.

Das Bus-Tram-Ticket und das t+ Teleticket-Ticket, deren Verkauf am 01.01.2025 eingestellt wurde, können auf demselben Pass oder Telefonträger nebeneinander bestehen (siehe Artikel 5.4 über die Regeln für die Entwertung im Falle des Zusammenlebens eines t+-Tickets und eines Bus-Tram-Tickets).

Die Fahrkarten und das Bus-Tram-Ticket können auf demselben Pass oder Telefonträger nebeneinander existieren (siehe Artikel 5.4 über die Regeln für die Entwertung im Falle des Zusammenlebens eines Fahrausweises und eines Bus-Tram-Tickets).

5. VALIDIERUNG

5.1 Der Inhaber eines Bus-Tram-Tickets muss den Träger mit seinem ticket vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch beim Umsteigen und Aussteigen, falls erforderlich, systematisch und systematisch entwerten, da sonst ein Verstoß vorliegt.

5.2 Die Entwertung eines Bus-Tram-Tickets ermöglicht die Fahrt nur einer Person.

5.3 Es ist nicht möglich, mehrere Bus-Tram-Tickets desselben kontaktlosen Mediums zu validieren, um die Fahrt mehrerer Personen auf derselben Strecke zu ermöglichen.

5.4 Wenn die Unterstützung sowohl ein Bus-Tram-Ticket als auch ein Paket enthält (vgl. Artikel 4.5), wird das Ticket vorrangig am Tag und in den Gültigkeitszonen entwertet. Es wird dann kein Bus-Tram-Ticket gezählt.

5.5 Im Falle des Zusammenlebens mit dem t+ Teleticket wird vorrangig das t+ Ticket entwertet. Es wird dann kein Bus-Tram-Ticket gezählt. (Vgl. https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-ticket-t-sans-contact).

5.6 Ile-de-France Mobilités garantiert nicht die Verwendung magnetischer tickets in allen Bahnhöfen, da neue Entwerter und neue Automaten eingesetzt werden, die vollständig teleticketfähig sind. Infolgedessen können magnetische tickets als letzter Ausweg verwendet werden, wenn keine Navigo Easy-Pässe oder kompatible Telefone vorhanden sind.

6. KONTROLLE

6.1 Im Falle einer Kontrolle muss der Inhaber das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem das am Eingang entwertete Bus-Straßenbahn-Ticket geladen ist, und gegebenenfalls seinen Anspruch auf den ermäßigten Tarif nachweisen können.

Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket per Telefon muss der Inhaber sein Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen.

6.2 Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des Bus-Tram-Tickets (Artikel 2) oder die Unfähigkeit, den Anspruch auf einen ermäßigten Fahrpreis zu rechtfertigen, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3 Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7. KUNDENDIENST

7.1 Rückerstattung

Das Bus-Tram-Ticket kann nicht geändert oder erstattet werden, auch nicht im Falle eines Kauffehlers.

7.2 Verlust/Diebstahl

Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Mediums werden die bei dieser Gelegenheit verlorenen Bus-Tram-Tickets weder ersetzt noch erstattet.

7.3 Fehlfunktion des kontaktlosen Passes

Im Falle einer Fehlfunktion des Navigo Easy-Passes kann kein Ersatz des Bus-Tram-Tickets angeboten werden. Siehe die AGB des Navigo Easy-Passes, Artikel 5;

7.4 Ticket auf Telefon oder Smartwatch geladen

Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn mit diesem Telefon keine Validierung dieses ticket durchgeführt werden konnte. Der Stornierungsantrag ist nur über die Anwendung möglich. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

Weitere Informationen zu den Kundendienstregeln für das Bus-Straßenbahn-Ticket, das auf einem Telefon oder einer vernetzten Uhr aufgeladen wird, finden Sie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als ticket auf

8. NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Inhaber verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt, die auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind.

9. INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Beim Verkauf von kontaktlosen Bus-Tram-Tickets werden keine spezifischen personenbezogenen Daten erhoben.

Der Einkauf und die Verwaltung werden durch ein Medium unterstützt, für das Daten als Teil des Supports aufbewahrt und überwacht werden.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes auf der Website verfügbaren Mediums iledefrance-mobilites.fr :

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Verwendung des Telefons als Android-ticket-Unterstützung

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als iPhone-Unterstützung ticket

10. MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf der iledefrance-mobilites.fr-Website zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.