Tarife für Solidarität Transport

Die Verlängerung Ihrer Rechte über unsere Website ist sehr einfach:

Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an. Gehen Sie zum Abschnitt "Ich reiche Dokumente ein". Reichen Sie Ihre Zertifikate ein.

Die Verlängerung kann je nach Situation automatisch oder manuell erfolgen.

Automatische Verlängerung :

Begünstigte des RSA oder der SSA, die die Abfrage ihrer Daten durch die Agence Solidarité Transport genehmigen.

Manuelle Verlängerung :

Begünstigte der AME, der CSS ohne finanzielle Beteiligung (ehemals CMU-C), einer CI, einer CMI oder einer ONAC-Karte.

RSA- oder SSA-Begünstigte, die die Telekonsultation ihrer Daten nicht genehmigen.

Antizipieren Sie Ihre Verlängerung

Warten Sie nicht bis zum Ende des Monats. Die Bearbeitung Ihres Antrags erfordert Zeit, bis die Agence Solidarité Transport Ihre Belege geprüft und die Rechte auf den Flugzeugen der Beförderer zur Verfügung gestellt haben.

Einen Monat vor Ablauf Ihrer aktuellen Rechte sendet Ihnen die Agentur eine E-Mail oder einen Brief, in dem Sie um die erforderlichen Belege gebeten werden. Sie können sie zur Verfügung stellen:

Per Post

Indem Sie sie in Ihrem persönlichen Bereich hinterlegen

Tipp : Nutzen Sie Ihren persönlichen Bereich auf der Website von Solidarité Transport für eine sofortige Bestätigung und eine schnellere Bearbeitung als per Post.

Nutzung der Website:

Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an. Gehen Sie zum Abschnitt "Ich reiche Dokumente ein". Reichen Sie Ihre Zertifikate ein.

Alternative per Post:

Wenn Sie Ihren persönlichen Bereich nicht online nutzen können, enthält das Verlängerungsschreiben einen vorfrankierten Umschlag. Sie müssen keine Briefmarke bezahlen und die Zieladresse ist bereits darauf angegeben.

Benötigen Sie Hilfe mit Ihrem Zugangscode?

Wenn Sie Ihren Zugangscode vergessen haben, ist es möglich, Ihren Code wiederherzustellen.