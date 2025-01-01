Tarife für Solidarität Transport

Beziehen Sie Sozialhilfe?
Sie haben Anspruch auf erhebliche Ermäßigungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Ile-de-France.

Was ist Transport Solidarity Pricing?

Transport Solidarity Pricing ist eine Initiative der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités, die 2004 ins Leben gerufen wurde.

Es zielt darauf ab, die Transportkosten für die ärmsten Haushalte zu senken und so eine erhebliche Reduzierung des öffentlichen Verkehrs in der Region zu ermöglichen.

Warum diese Preisgestaltung?

Der öffentliche Verkehr ist für die Einwohner der Ile-de-France unerlässlich und spielt eine entscheidende Rolle für den sozialen Zusammenhalt.

Dank der Transport Solidarity Pricing können sich Menschen in prekären Situationen leichter fortbewegen und so ihr Budget entlasten.

Wer kann von der Transport Solidarity Pricing profitieren?

Die Tarife für Solidarität im Transportwesen richten sich an mehrere Kategorien von Begünstigten:

  • CSS ohne finanzielle Beteiligung (ehemals CMU-C)
  • RSA
  • AME
  • Arbeitsuchende mit SSA
  • Inhaber und/oder Begleitpersonen von Inhabern bestimmter Behindertenausweise (ONAC, CMI)

Darüber hinaus ist es unerlässlich, einen Navigo-Pass zu haben , um die Transportsolidaritätspreise nutzen zu können, unabhängig von der gewählten ticket.

Was sind die Vorteile?

Abhängig von Ihrem Profil können Sie profitieren von:

Woher weiß ich, ob Sie berechtigt sind?

Verwenden Sie unseren Online-Simulator, um Ihre Berechtigung für die Transportsolidaritätspreise zu überprüfen . Sie können auch die Berechtigungstabelle einsehen.

Wenn Sie berechtigt sind, können Sie sich dann direkt online bewerben.

Wie bekomme ich es online?

  1. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Online bewerben".
  2. Füllen Sie das Antragsformular aus.
  3. Die Agence Solidarité Transport wird Ihre Akte prüfen und sich innerhalb weniger Tage per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wie bekomme ich es per Telefon und Post?

  1. Halten Sie Ihre Navigo-Passnummer (falls vorhanden) und Ihre Belege bereit.
  2. Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an (kostenloser Service und Anruf, Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr).
  3. Ein Berater wird Ihre Situation beurteilen und Ihnen ein Papierformular zum Ausfüllen zusenden.
  4. Senden Sie das ausgefüllte Formular mit den Belegen per Post an Agence Solidarité Transport zurück.

Bearbeitungszeiten:

  • Etwa 10 Tage , wenn Sie bereits einen Navigo-Pass haben.
  • 3 Wochen bis 1 Monat bei Bestellung eines Navigo-Passes.

Wie erhalten Sie Ihren Navigo-Pass, um von den Transport-Solidaritätspreisen zu profitieren?

Wenn Sie noch keinen Navigo-Pass auf Ihren Namen haben, wenden Sie sich an eine RATP-, SNCF- oder Optile-Agentur, einen RATP-Clubschalter oder einen SNCF-Serviceschalter von Navigo. Sie erhalten Ihren Navigo-Pass, der für die Online-Registrierung erforderlich ist.

Achtung: Die Tarife für den Solidaritätstransport sind nur für den Navigo-Pass verfügbar (ausgenommen Navigo Annual Pass, imagine R und Navigo Discovery).

Laden Sie Ihre Rechte auf Ihren Navigo-Pass

Sobald Ihre Rechte vergeben sind, laden Sie sie auf Ihren Navigo-Pass:

  • Von zu Hause aus : Verwenden Sie die Île-de-France Mobilités-App oder die der offiziellen Wiederverkäufer , um Ihre Rechte aufzuladen, bevor Sie Ihre ermäßigte Transport-ticket kaufen.
  • An einem Fahrkartenschalter oder Automaten : Gehen Sie zu einem Schalter oder zu einem RATP- oder SNCF-Automaten, um Ihre Rechte zu laden.

Bereiten Sie sich auf die Verlängerung Ihrer Rechte vor

Die Verlängerung Ihrer Rechte über unsere Website ist sehr einfach:

  1. Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an.
  2. Gehen Sie zum Abschnitt "Ich reiche Dokumente ein".
  3. Reichen Sie Ihre Zertifikate ein.

Die Verlängerung kann je nach Situation automatisch oder manuell erfolgen.

Automatische Verlängerung :

  • Begünstigte des RSA oder der SSA, die die Abfrage ihrer Daten durch die Agence Solidarité Transport genehmigen.

Manuelle Verlängerung :

  • Begünstigte der AME, der CSS ohne finanzielle Beteiligung (ehemals CMU-C), einer CI, einer CMI oder einer ONAC-Karte.
  • RSA- oder SSA-Begünstigte, die die Telekonsultation ihrer Daten nicht genehmigen.

Antizipieren Sie Ihre Verlängerung

Warten Sie nicht bis zum Ende des Monats. Die Bearbeitung Ihres Antrags erfordert Zeit, bis die Agence Solidarité Transport Ihre Belege geprüft und die Rechte auf den Flugzeugen der Beförderer zur Verfügung gestellt haben.

Einen Monat vor Ablauf Ihrer aktuellen Rechte sendet Ihnen die Agentur eine E-Mail oder einen Brief, in dem Sie um die erforderlichen Belege gebeten werden. Sie können sie zur Verfügung stellen:

  • Per Post
  • Indem Sie sie in Ihrem persönlichen Bereich hinterlegen

Tipp : Nutzen Sie Ihren persönlichen Bereich auf der Website von Solidarité Transport für eine sofortige Bestätigung und eine schnellere Bearbeitung als per Post.

Nutzung der Website:

  1. Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an.
  2. Gehen Sie zum Abschnitt "Ich reiche Dokumente ein".
  3. Reichen Sie Ihre Zertifikate ein.

Alternative per Post:

Wenn Sie Ihren persönlichen Bereich nicht online nutzen können, enthält das Verlängerungsschreiben einen vorfrankierten Umschlag. Sie müssen keine Briefmarke bezahlen und die Zieladresse ist bereits darauf angegeben.

Benötigen Sie Hilfe mit Ihrem Zugangscode?

Wenn Sie Ihren Zugangscode vergessen haben, ist es möglich, Ihren Code wiederherzustellen.

Wenn Sie bereits Begünstigter von Solidarité Transport sind, haben Sie einen persönlichen Bereich.

Es ermöglicht Ihnen , Ihre Schritte und Überprüfungen einfach durchzuführen.

