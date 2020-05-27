Rabatt 50%

Sie können Ihr Recht auf den 50% Rabatt auf den Navigo-Pass aufladen.

über die App Île-de-France mobilités ;

; an allen Fahrkartenschaltern und Verkaufsautomaten an RATP-Bahnhöfen oder SNCF-Bahnhöfen.

Dann können Sie Navigo-Pakete kaufen und aufladen 50% Rabatt Monat oder Woche:

Sie können auch mit Halbtax-Tickets reisen (nachdem Sie Ihr Ermäßigungsrecht in Ihren Navigo-Pass geladen haben).