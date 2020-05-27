Illustration einer Reisenden, die ihre Reise mit einem Navigo-Pass validiert Illustration einer Reisenden, die ihre Reise mit einem Navigo-Pass validiert

Rabatt 50%

Die 50%ige Ermäßigung für Empfänger staatlicher medizinischer Beihilfen

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

-50%Bedingt

  • Gilt für Navigo Wochen- und Monatspläne
  • Gültig für U-Bahn-RER- und Bus-Straßenbahn-Tickets
  • Gilt für Navigo Liberté +
Rabatt 50%
Solidarität 75%
Kostenlose Solidarität
Siehe den Leitfaden zur Preisgestaltung für Solidarité Transport
Online bewerben

Preisgestaltung

Paket-BereicheWochentarifMonatliche Rate
1 bis 5 (alle Zonen)15,80 € 44,40 €
2 bis 314,80 € 41,40 €
3 bis 414,30 € 40,30 €
4 bis 514,10 € 39,30 €

Tarife gültig ab 1. Januar 2025

Illustration einer Reisenden, die einen Navigo-Pass in der Hand hält

Kann ich davon profitieren?

  • Der Rabatt von 50% ist AME-Begünstigten vorbehalten
  • AME-Begünstigte müssen sich bei der Agence Solidarité Transport anmelden , indem sie eine Kopie ihrer AME-Karte vorlegen
  • Nachdem die Agentur diese Elemente überprüft hat, wird das Recht auf Kürzung für einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten gewährt, je nach Ende der sozialen Rechte. Sie kann dann unter den gleichen Bedingungen bei der Agence Solidarité Transport verlängert werden.

Hinweis: Kinder von 4 Jahren bis unter 10 Jahren können von der 50%igen Ermäßigung auf U-Bahn-Zug-Straßenbahn-Tickets und Bus-Straßenbahn-Einzelfahrkarten und dem ermäßigten Tarif auf Navigo Liberté + profitieren.

Wie bekomme ich es?

Sie müssen einen Navigo-Pass haben.

Wenn Sie die Vergabebedingungen erfüllen, können Sie:

  • Gehen Sie auf die Website von Solidarité Transport, um Ihre Anfrage zu stellen
  • rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an (gebührenfrei), Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr

NB: Bringen Sie Ihre AME-Karte mit.

Die Agence Solidarité Transport führt die Verfahren kostenlos durch.

Online bewerben

Wie benutzt man es?

Sie können Ihr Recht auf den 50% Rabatt auf den Navigo-Pass aufladen.

Dann können Sie Navigo-Pakete kaufen und aufladen 50% Rabatt Monat oder Woche:

Sie können auch mit Halbtax-Tickets reisen (nachdem Sie Ihr Ermäßigungsrecht in Ihren Navigo-Pass geladen haben).