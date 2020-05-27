Rabatt 50%

Kann ich davon profitieren?
- Der Rabatt von 50% ist AME-Begünstigten vorbehalten
- AME-Begünstigte müssen sich bei der Agence Solidarité Transport anmelden , indem sie eine Kopie ihrer AME-Karte vorlegen
- Nachdem die Agentur diese Elemente überprüft hat, wird das Recht auf Kürzung für einen Zeitraum von 1 bis 12 Monaten gewährt, je nach Ende der sozialen Rechte. Sie kann dann unter den gleichen Bedingungen bei der Agence Solidarité Transport verlängert werden.
Hinweis: Kinder von 4 Jahren bis unter 10 Jahren können von der 50%igen Ermäßigung auf U-Bahn-Zug-Straßenbahn-Tickets und Bus-Straßenbahn-Einzelfahrkarten und dem ermäßigten Tarif auf Navigo Liberté + profitieren.