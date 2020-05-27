Illustration einer Person, die einen Navigo-Pass in der Hand hältIllustration einer Person, die einen Navigo-Pass in der Hand hält

Kostenlose Solidarität

Kostenloser Transport in der gesamten Île-de-France für Sozialhilfeempfänger

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

Kostenlos  alle 3 MonateAlle Zonen

  • Für Sozialhilfeempfänger
  • Reisen Sie mit allen Verkehrsmitteln
  • Ausgestellt auf dem Navigo-Pass
Kostenlose Solidarität
Siehe den Leitfaden zur Preisgestaltung für Solidarité Transport
Illustration einer sehbehinderten Person, die einen Navigo-Pass in der Hand hält

Kann ich davon profitieren?

Um vom kostenlosen Solidaritätspaket zu profitieren, müssen Sie:

  • in der Île-de-France wohnen;
  • Teil eines Haushalts sein, der unter bestimmten Bedürftigkeitsbedingungen RSA erhält (die Summe aus Ihrem Pauschalbetrag und Ihrem Aktivitätsbonus muss unter den von Île-de-France Mobilités festgelegten Obergrenzen liegen);
  • oder arbeitsuchend sein und sowohl von der spezifischen Solidaritätszulage (ASS) als auch von der ergänzenden allgemeinen Krankenversicherung (CMU-C) / ergänzenden solidarischen Gesundheitsversorgung (CSS) ohne finanzielle Beteiligung profitieren.

Maximales Einkommen, um davon zu profitieren

Anzahl der KinderDu lebst alleineSie leben als Paar
0873€1310€
11310€1572€
21572€1921€
31921€2270€
pro Kind mehr350€350€

Höhe der Obergrenzen am 1. April 2025 für die Inanspruchnahme der kostenlosen Solidarität.

Der Pauschalbetrag und der Aktivitätsbonus werden automatisch von der CAF berechnet und erscheinen auf den Zahlungsbescheinigungen des RSA.

Wie bekomme ich es?

Das kostenlose Navigo-Paket wird ausschließlich mit einem Navigo-Pass ausgestellt (es kann nicht auf einen Navigo Discovery-Pass, einen Navigo-Jahrespass oder einen Navigo-Imagine-R-Pass geladen werden). Sie kann alle 3 Monate verlängert werden, sofern die Vergabekriterien erfüllt sind.

Wenn Sie die Zuschlagskriterien erfüllen, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport, um sich zu bewerben, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.

Wie benutzt man es?

Sie können Ihr Recht auf kostenlose Fahrt auf den Navigo-Pass aufladen.

Sobald das Recht auf freien Eintritt erhoben wurde, können Sie sich frei im Netz in der Île-de-France bewegen.