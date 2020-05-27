Kostenlose Solidarität

Der Pauschalbetrag und der Aktivitätsbonus werden automatisch von der CAF berechnet und erscheinen auf den Zahlungsbescheinigungen des RSA.
Kann ich davon profitieren?
Um vom kostenlosen Solidaritätspaket zu profitieren, müssen Sie:
- in der Île-de-France wohnen;
- Teil eines Haushalts sein, der unter bestimmten Bedürftigkeitsbedingungen RSA erhält (die Summe aus Ihrem Pauschalbetrag und Ihrem Aktivitätsbonus muss unter den von Île-de-France Mobilités festgelegten Obergrenzen liegen);
- oder arbeitsuchend sein und sowohl von der spezifischen Solidaritätszulage (ASS) als auch von der ergänzenden allgemeinen Krankenversicherung (CMU-C) / ergänzenden solidarischen Gesundheitsversorgung (CSS) ohne finanzielle Beteiligung profitieren.