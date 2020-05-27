Kostenlose Solidarität

Die Agence Solidarité Transport kann es für Sie bestellen. Sie können es auch kostenlos erhalten:

Das kostenlose Navigo-Paket wird ausschließlich mit einem Navigo-Pass ausgestellt (es kann nicht auf einen Navigo Discovery-Pass, einen Navigo-Jahrespass oder einen Navigo-Imagine-R-Pass geladen werden). Sie kann alle 3 Monate verlängert werden, sofern die Vergabekriterien erfüllt sind.

Wenn Sie die Zuschlagskriterien erfüllen, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport, um sich zu bewerben, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.