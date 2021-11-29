Kostenlos für Menschen mit Behinderungen

Für Sie

Wenn Sie die Zuschlagskriterien erfüllen, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport, um sich zu bewerben, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.

Ein Identitätsnachweis und ein Adressnachweis sind erforderlich. Ihr Navigo-Pass wird Ihnen umgehend ausgestellt.

Sie können Ihren Pass auch über das Internet bestellen.

Die Prüfung der an die Agence Solidarité Transport gesendeten Akte erfolgt innerhalb von maximal 10 Tagen. Sobald die Datei validiert wurde, werden Sie per E-Mail oder per Rückpost informiert. Sie können dann das kostenlose Paket an einem Automaten oder Ticketschalter auf Ihren Pass (und/oder den Ihrer Begleitperson) laden.

Wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, kann die Agence Solidarité Transport diesen für Sie bestellen. Sie können auch kostenlos einen erhalten:

entweder sofort in der Handelsagentur, am Schalter oder am Multiservice-Schalter von RATP oder SNCF Transilien (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises und eines Adressnachweises);

entweder innerhalb von maximal 3 Wochen aus der Rubrik Mein Navigo oder durch Rücksendung des Antragsformulars, das an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe RATP und Transilien SNCF erhältlich ist, an die Agentur Navigo.

Sie benötigen keinen Navigo-Pass, wenn Sie nicht in der Ile-de-France wohnen.

So erhalten Sie Ihr Recht auf den Rabatt

Wenn Sie oder Ihre Begleitperson Anspruch auf freien Eintritt haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der 3 Schritte:

1. Holen Sie sich einen oder mehrere Navigo-Pässe für sich und Ihre Begleitperson (nicht obligatorisch, wenn Sie von einer Ermäßigung von 50% profitieren)

2. Beantragen Sie das Recht auf freien Eintritt auf der Website von Solidarité Transport oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.

3. Laden Sie diese kostenlosen Rechte auf den/die Pass(e)

Sie können dann mit diesen Pässen für einen Zeitraum von maximal 3 Jahren oder bis zum Erreichen des Enddatums Ihres Nachweises reisen.

Wenn Sie Anspruch auf den ermäßigten Tarif von 50 % haben:

Sie können einen oder mehrere Navigo-Pässe für sich kaufen und Tickets berechnen, die 50% ermäßigt sind. Sie können auch zur Kasse oder zum Automaten gehen, um Ihre Tickets mit einem ermäßigten Preis von 50% zu kaufen.

Sie wohnen nicht in der Ile de France, erfüllen aber die Zuschlagskriterien?

Gehen Sie zu Beginn jeder Fahrt zu einem Ticketschalter, um von freiem Eintritt zu profitieren

Um den Rabatt von 50% zu erhalten: Entscheiden Sie sich für einen Navigo Easy-Pass, den Sie in einer Agentur abholen können, oder kaufen Sie Ihre Tickets an einer Kasse mit einem ermäßigten Preis von 50%.

Nutzungsbedingungen

Das kostenlose Solidaritätspaket ermöglicht es den Begünstigten, kostenlos in der gesamten Île-de-France mit allen Verkehrsmitteln zu reisen, mit Ausnahme von Orlyval und RoissyBus.

Mit dem 50% Rabatt können Sie Tickets zum halben Preis unter bestimmten Bedingungen kaufen (Einzelfahrkarten für den Start-Zielort und Easy-Tickets). Sie können den Service Navigo Liberté+ auch zum ermäßigten Tarif nutzen, wenn Sie in der Ile-de-France leben oder arbeiten.

Im Falle einer Kontrolle müssen Sie Ihren Behindertennachweis vorlegen, um Ihre Rechte auf freien Eintritt oder Ermäßigung zu rechtfertigen.

Für Sie: Seien Sie im Besitz Ihres aufgeladenen Navigo-Passes und Ihres Behindertenausweises.

Kundendienst

Um Ihre kostenlosen Rechte zu beantragen oder zu erneuern, denken Sie daran, einen Adressnachweis und gegebenenfalls Ihre neue ONAC / Behindertenkarte vorzulegen.

Per Post: AUTORISIERUNG 26834 77219 AVON CEDEX

Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr

oder online auf der Website von Solidarité Transport

Um Vorgänge im Zusammenhang mit Ihrem Navigo-Pass durchzuführen (z. B. bei Verlust oder Diebstahl):