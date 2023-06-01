Allgemeine Bedingungen für die Ausstellung und Nutzung des Solidaritätstarifs Transport

Stand: Juni 2025

PRÄAMBEL

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Transportsolidaritätspreise. Das Abonnement und die Nutzung der Transportsolidaritätspreise unterliegen der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird, durch den Benutzer.

Die Tarife für den solidarischen Transport werden von Île-de-France Mobilités (Verkehrsorganisationsbehörde der Île-de-France) erstellt. Sie wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S." genannt, im Namen und Auftrag von Île-de-France Mobilités unter dem Namen "Agence Solidarité Transport" (im Folgenden: "die Agentur") verwaltet und ausgestellt. Die Kontaktdaten der Agence Solidarité Transport lauten: 0800 948 999 (kostenloser Service und Anruf), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 - 95905 CERGY PONTOISE CEDEX.

1 - DEFINITIONEN

1.1 Der Name "Begünstigter" bezeichnet die Person, die Begünstigter eines sozialen Rechts ist, das im Tarif für Solidarität Transport berücksichtigt wird, und "Inhaber" bezeichnet die Person, die den Tarif für Solidarität Transport nutzt.

1.2 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

2- PRÄSENTATION

Die Tarife von Solidarité Transport beinhalten:

- Kostenlose Solidarität, verbunden mit einem kostenlosen Navigo-Paket, das das Recht gibt, kostenlos auf allen Diensten zu fahren, die mit einem Navigo-Paket für alle Zonen zugänglich sind;

- Der Solidaritätsrabatt 75%, der es Ihnen ermöglicht, mit einem "Navigo Solidarity 75%"-Paket (Monat oder Woche), U-Bahn-/Zug-/RER-Tickets oder Bus- / Straßenbahntickets zum halben Preis zu reisen und einen Navigo Liberté + -Vertrag mit einem ermäßigten Tarifprofil abzuschließen;

- Die 50% Ermäßigung , die es Ihnen ermöglicht, mit einem "Navigo 50% Rabatt"-Paket (Monat oder Woche), U-Bahn-/Zug-/RER-Tickets oder Bus- / Straßenbahntickets zum halben Preis zu reisen und einen Navigo Liberté + -Vertrag mit einem ermäßigten Tarifprofil abzuschließen.

3 - TEILNAHMEBEDINGUNGEN

3.1 Der Karteninhaber muss über einen personalisierten Navigo-Pass mit seinem Vor- und Nachnamen und seinem Foto verfügen, um in den Genuss des Solidaritätstarifs für den Transport zu kommen. Navigo Discovery-, Navigo imagine R- oder Navigo Annual-Pässe können nicht für den Zugang zu den Transportsolidaritätstarifen verwendet werden. Der Antrag auf einen Navigo-Pass kann gleichzeitig mit dem Antrag auf Solidarity Transport Tariff bei der Agentur oder separat bei den Spediteuren der Île-de-France oder der Agentur Navigo gestellt werden. Eine Person kann nur einen Navigo-Pass besitzen, der mit einem Recht auf Transport Solidarity Tariff belastet ist.

Für "begleitende" kostenlose Rechte muss ein generischer "begleitender" Navigo-Pass eingeholt werden, Anträge müssen über das zuvor telefonisch bei der Agentur erhaltene Papierformular eingereicht werden. Dieser Pass enthält die Identität, das Foto und die Kontaktdaten der behinderten Person, die das Recht eröffnet, und der Vermerk "Begleitperson" ersetzt den Vornamen.

3.2 KOSTENLOSE SOLIDARITÄT ist Personen mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten. Das Erfordernis des Wohnsitzes in der Île-de-France wird anhand des Wohnsitzes beurteilt, den der Antragsteller der Sozialorganisation gemeldet hat, die seine Rechte rechtfertigt (Nr. CAF, Pôle emploi, Assurance Maladie, MDPH, ONACVG). Das Recht auf kostenlose Solidarität wird gewährt:

- jede Person mit Wohnsitz in der Île-de-France, die Mitglied eines Haushalts ist, der das aktive Solidaritätseinkommen (RSA) im Sinne der Artikel L.262-2 bis L.262-11 des Sozial- und Familiengesetzbuchs und der zu ihrer Anwendung erlassenen Vorschriften bezieht, vorbehaltlich für Haushalte, die auch in den Genuss des Aktivitätsbonus im Sinne der Artikel L.841-1 bis L.842-7 des Sozialversicherungsgesetzbuchs kommen, am ticket davon einen Betrag von höchstens 35 % des in Artikel L.262-2 des Sozial- und Familiengesetzbuches genannten Pauschalbetrags (ohne Berücksichtigung der in Artikel L.262-9 desselben Gesetzbuches vorgesehenen Erhöhung) zu erhalten, aufgerundet auf den nächsten Euro.

- Arbeitslose Empfänger der spezifischen Solidaritätszulage (ASS), die die SSA im Monat vor ihrem Antrag auf kostenlose Gesundheitsversorgung erhalten haben und entweder Begünstigte oder Begünstigte der ergänzenden solidarischen Gesundheitsversorgung (CSS) ohne finanzielle Beteiligung sind.

- Begleitpersonen einer Person, die einen Behindertenausweis (CI) oder eine Mobilitätskarte (CMI) mit dem Vermerk "Behinderung" und dem Übervermerk "Unterstützungsbedarf" oder "Blindheit" besitzt.

- Veteranen und Kriegsopfer, die eine Karte des Nationalen Veteranenamtes (ONAC) mit doppeltem roten Balken tragen, und ihre Begleiter.

- Veteranen und Kriegsopfer, die eine Karte des Nationalen Veteranenamtes (ONAC) mit doppeltem blauen Balken tragen, und ihre Begleiter.

- Veteranen und Kriegsopfer, die eine Karte des Nationalen Veteranenamtes (ONAC) mit einfachem roten Balken tragen.

Für den Fall, dass die Begleitperson als Hund bestimmt ist, kann das Tier im gleichen ticket wie die Begleitperson) auch von freiem Eintritt profitieren.

3.3 Die SOLIDARITÄTSREDUKTION von 75% wird gewährt:

- Begünstigte (Versicherte und Begünstigte) der ergänzenden solidarischen Gesundheitsversorgung (CSS) ohne finanzielle Beteiligung und

- Arbeitslose Empfänger der spezifischen Solidaritätszulage (ASS), die die SSA im Monat vor ihrem Antrag auf Solidaritätskürzung um 75% erhalten haben und keine Begünstigten der CSS ohne finanzielle Beteiligung sind.

3.4 Der RABATT von 50% wird gewährt:

- Begünstigte (Versicherte und Begünstigte) der staatlichen medizinischen Beihilfe (AME).

4 - BEDINGUNGEN FÜR DEN ERWERB UND DIE VERWENDUNG

4.1 Vergabe von Rechten auf die Tarife Solidarité Transport

Der Antrag kann entweder per Internet auf der https://www.solidaritetransport.iledefrance-mobilites.fr-Website oder per Post gestellt werden, indem das zuvor online oder telefonisch bei der Agentur erhaltene Papierformular zurückgesandt wird. Für Begünstigte einer CI/CMI/ONAC-Karte kann der Antrag entweder online oder per Post gestellt werden, indem das zuvor telefonisch bei der Agentur erhaltene Papierformular zurückgesandt wird. Das Antragsformular muss ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und mit den erforderlichen Belegen versehen sein.

Akzeptierte Belege:

- RSA: Telekonsultation (siehe unten) oder Bescheinigung über die Zahlung der RSA-Zulage, die von den CAFs ausgestellt wird und weniger als einen Monat alt ist, auf den Namen und die Adresse des Begünstigten lautet und im Falle des RSA die Höhe des von den CAF berechneten garantierten Einkommens angibt. Die Agence Solidarité Transport berücksichtigt nur die von den CAF festgelegten Elemente (Telekonsultation oder Bescheinigung). Der Begünstigte muss sicherstellen, dass er seiner CAF rechtzeitig alle Elemente, einschließlich seiner vierteljährlichen Einkommensteuererklärung (DTR), zur Verfügung gestellt hat, die für die Prüfung seiner Akte durch seine CAF erforderlich sind. Für den Fall, dass CAF das Quartal des RSA-Rechts (und möglicherweise des Aktivitätsbonus), das dem Monat der Antragstellung oder Verlängerung entspricht, noch nicht positiv bewerten konnte, wird das Recht auf kostenlose Solidarität nicht ausgestellt.

- ASS: Telekonsultation (siehe unten) oder monatliche Pôle emploi-Situationserklärung, die weniger als einen Monat alt ist, im Namen und an die Adresse des Begünstigten der ASS.

- CSS ohne finanzielle Beteiligung: Online: Telekonsultation oder, falls von der Agentur angefordert: Gültige jährliche CSS-Bescheinigung ohne finanzielle Beteiligung auf den Namen und die Adresse des Versicherten, ausgestellt von den Kassen der Krankenkassen oder Gegenseitigkeitsorganisationen, unter Angabe aller anderen Begünstigten, Identitätsnachweis der Begünstigten und Carte vitale des Hauptbegünstigten.

Per Post: Fotokopie der gültigen jährlichen CSS-Bescheinigung ohne finanzielle Beteiligung auf den Namen und die Adresse des Versicherten, die von den Kassen der Krankenkassen oder Gegenseitigkeitsorganisationen ausgestellt wurde und alle anderen Begünstigten angibt, Identitätsnachweis der Begünstigten und Carte vitale des Hauptbegünstigten.

- AME: Fotokopie der gültigen individuellen Zulassungskarte für die AME mit dem Namen und der Adresse des Versicherten, die von den Kassen der Krankenkassen oder Gegenseitigkeitsorganisationen ausgestellt wurde, und gegebenenfalls auf der Rückseite mit Angabe der anderen Begünstigten.

- CI oder CMI: Fotokopie eines Adressnachweises des Begünstigten und Fotokopie des gültigen Behindertenausweises des Begünstigten mit dem Zusatz "Unterstützungsbedarf" oder "Blindheit" an den Namen, Vornamen und die Adresse des Begünstigten, ausgestellt vom Departementsheim für Behinderte des Wohnsitzdepartements.

- ONAC: Fotokopie eines Adressnachweises des Begünstigten und Fotokopie der gültigen Karte des Nationalen Veteranenamtes mit doppeltem rotem Balken, doppeltem blauen Balken oder einfachem roten Balken mit Name, Vorname und Adresse des Begünstigten, ausgestellt vom Nationalen Amt für Veteranen und Kriegsopfer (ONACVG).

Telekonsultation von Belegen: Einige soziale Organisationen (CAF, France Travail, CNAM) stellen der Agentur Computerdateien oder Internetdienste beruflicher Art zur Verfügung, um die Elemente der RSA-, CSS- oder ASS-Datei des Antragstellers einzusehen, die für die Zuweisung des Solidaritätstarifs für den Transport erforderlich sind, und den Antragsteller von der Vorlage von Belegen zu befreien. In Übereinstimmung mit dem geänderten Gesetz vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten und der EU-Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz personenbezogener Daten kann der Antragsteller diese Konsultation jederzeit genehmigen oder ablehnen. Im Falle einer Ablehnung liegt es in seiner Verantwortung, dem Formular Fotokopien der angeforderten Belege beizufügen, was zu einer längeren Zeit für die Überprüfung und Bearbeitung seines Antrags führt.

Die Agentur kann die Stellen, die soziale Rechte gewähren, und die Belegbescheinigungen befragen, um die Situation des Antragstellers zu überprüfen, bevor sie ihm den Vorteil des Tarifs Solidarité Transport gewährt.

Instruktions- und Kommunikationsmodalitäten:

Wenn die Agentur nicht alle angeforderten Informationen erhalten hat, wird der Antrag nicht angenommen und die Agentur unterrichtet den Antragsteller entsprechend. Nach Eingang bei der Agentur und unter der Voraussetzung, dass sie vollständig und fehlerfrei ist, wird die Akte innerhalb von 10 Kalendertagen für Personen, die bereits einen Navigo-Pass besitzen, und innerhalb von 30 Kalendertagen für andere bearbeitet. Sobald das Dossier bearbeitet wurde, sendet die Agentur dem förderfähigen Antragsteller im Sinne der Artikel 2 und 3 zum Zeitpunkt der ersten Vergabe namentlich einen Brief oder eine E-Mail, wenn er seinen Antrag über das Internet gestellt hat, und informiert ihn darüber, dass ihm das Recht auf die Tarife für den Solidaritätstransport gewährt wurde, und über die Gültigkeitsdauer dieses Rechts. Die Bestätigung der Rechte wird im persönlichen Bereich des Begünstigten auf der https://www.solidaritetransport.iledefrance-mobilites.fr-Website zur Verfügung gestellt, ergänzt durch eine Informations-E-Mail oder SMS, wenn der Antragsteller dies genehmigt hat.

Das Recht auf die Tarife für den solidarischen Transport wird nicht für einen Zeitraum von weniger als einem Monat gewährt. Es erfolgt keine vollständige oder teilweise Rückerstattung von Transport tickets, die für Reisen gekauft wurden, bis die Akte von der Agentur bearbeitet wurde. Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entschädigung im ticket von Schäden, die sich aus einer Bearbeitungszeit ergeben, die länger oder kürzer ist als die angekündigte Zeit oder die Lieferzeit eines Navigo-Passes.

4.2 Verwirklichung des Rechts auf freien Eintritt oder des Rechts auf Ermäßigung.

Das von der Agentur gewährte Recht auf den Solidaritätstarif für den Transport muss auf dem Navigo-Pass des Begünstigten aktiviert sein, um genutzt werden zu können. Dieses Aufladen erfolgt telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), an einem Schalter oder an einem Verkaufsgerät der Netze der Beförderer.

5- Kauf und/oder Nutzung von Transport tickets

5.1 Kostenloses Transportpaket: Das kostenlose Navigo-Paket kann verwendet werden, sobald das Recht auf kostenlose Beförderung auf dem Navigo-Pass aktiviert wurde.

5.2 Kauf der Pakete "Navigo Solidaritätsrabatt 75%" und "Navigo Rabatt 50%": Die Pakete "Navigo Solidaritätsrabatt 75%" (Monat oder Woche) und "Navigo Rabatt 50%" (Monat oder Woche) können über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die Pakete "Navigo Rabatt 50%" (Monat oder Woche) gekauft und auf den Navigo-Pass geladen werden, der das Recht auf die Tarife für den solidarischen Transport enthält https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), an einem Fahrkartenschalter oder an einem Verkaufsgerät in den Netzen der Beförderer, sofern das entsprechende Ermäßigungsrecht für diesen Pass aktiviert wurde.

5.3 Nutzung von U-Bahn-Zug-RER-Tickets und Bus-Straßenbahn-Einzelfahrkarten zum Halbtax oder Navigo Liberté + : Der Begünstigte des Pakets "Navigo Solidarity Discount 75%" oder des Passes "Navigo Discount 50%" muss, wenn er mit Tickets oder einem Navigo Liberté + ermäßigten Tarifvertrag reist, unbedingt im Besitz seines Navigo-Passes sein, auf den das Recht auf Solidaritätsermäßigung 75% oder 50% Ermäßigung erhoben wurde, und legen Sie es im Falle einer Kontrolle vor, um sein Recht auf Ermäßigung zu rechtfertigen.

5.4 Zahlung: Die Zahlung der Pakete "Navigo Solidarity 75%" oder "Navigo Réduction 50%" kann nicht mit Mobilitätsgutscheinen erfolgen.

5.5 Bedingungen für die Begleitung eines CI/CMI/ONAC-Inhabers: Der "begleitende" Navigo-Pass trägt den Namen und das Foto des Inhabers des Behindertenausweises und den Vermerk "Begleitperson" anstelle des Vornamens. Es kann von einer Begleitperson des Inhabers des Behindertenausweises verwendet werden: Die Begleitperson kann daher bei jeder Reise des Inhabers wechseln. Umgekehrt kann dieser Pass nicht in Abwesenheit des Inhabers des Behindertenausweises verwendet werden. Im Falle einer Kontrolle muss der Inhaber des Behindertenausweises seinen CI/CMI/ONAC-Behindertenausweis vorlegen, um das Recht auf freien Eintritt für seine Begleitperson zu rechtfertigen.

6 - ERLÖSCHEN UND ERNEUERUNG DER TARIFRECHTE AUF SOLIDARITY TRANSPORT

- AME-Begünstigte: Das Recht auf Ermäßigung erlischt am Ende des Monats, der auf das Ende der AME-Rechte auf der AME-Karte folgt.

- CSS-Begünstigte ohne finanzielle Beteiligung: Das Recht auf Ermäßigung erlischt am Ende des Monats, der auf das Ende der CSS-Rechte ohne finanzielle Beteiligung an der Bescheinigung folgt.

- ASS-Begünstigte, die keinen Anspruch auf die CSS ohne finanzielle Beteiligung haben: Das Recht auf Kürzung erlischt am Ende des siebten Monats ab dem Monat, der im ticket der auf der monatlichen Situationserklärung ausgewiesenen ASS entschädigt wurde, oder ab dem letzten von Pôle emploi mitgeteilten Zahlungsmonat.

- Begünstigte ASS mit CSS-Anspruch ohne finanzielle Beteiligung: Das Recht auf freien Eintritt wird in verlängerbaren Zeiträumen von drei Monaten gewährt, die auf das Ende des Monats nach dem Ende der CSS-Rechte ohne finanzielle Beteiligung begrenzt sind. Nach Ablauf kann der kostenlose Zugang durch die Solidaritätsermäßigung 75% ersetzt werden, wenn der Begünstigte weiterhin entweder nur die SSA oder nur die CSS ohne finanzielle Beteiligung hat.

- RSA-Begünstigte: Das Recht auf kostenlosen Zugang erlischt am Ende des 2. Monats, der auf das aktuelle Quartal der RSA-Zahlung folgt. Sie wird vierteljährlich erneuert.

- Begleitpersonen eines CI- oder CMI-Begünstigten, Inhaber oder Begleiter eines ONAC-Karteninhabers: Das Recht auf freien Eintritt erlischt drei Jahre nach seiner Zuteilung oder am Ablaufdatum der vom Karteninhaber bereitgestellten Karte, wenn diese Karte vor Ablauf dieser drei Jahre abläuft.

Eine Verlängerung ist möglich, sofern der Begünstigte die Bedingungen für die Ausstellung erfüllt (siehe Absatz 3 oben) und wie folgt:

- RSA- und SSA-Begünstigte, die die Agentur ermächtigt haben, ihre Akte bei den betreffenden sozialen Organisationen einzusehen, prüft die Agentur ihre Akte im Monat vor Ablauf des Rechts, um ihre neue Situation zu überprüfen.

- Für diejenigen, die diese Genehmigung verweigert haben, sowie für Begünstigte der CSS ohne finanzielle Beteiligung, der AME, einer CI, einer CMI oder einer ONAC-Karte fordert die Agentur den Benutzer innerhalb von zwei Monaten vor Ablauf der Beförderungsrechte um Belege und verlängert sie innerhalb von 10 Kalendertagen, wenn der erhaltene Nachweis konform ist.

7 - ENTWERTUNG UND KONTROLLE VON TICKETS

Die Validierung und Kontrolle erfolgt unter den Bedingungen, die in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes vorgesehen sind.

8 – SONSTIGE BESTIMMUNGEN

8-1 - AUSSETZUNG DES RECHTS AUF SOLIDARISCHE TARIFE FÜR DEN TRANSPORT

Das Recht auf Tarife Solidarité Transport wird automatisch ausgesetzt, unbeschadet eines Gerichtsverfahrens:

im Falle der Beschlagnahme des Navigo-Passes wegen Inhaberbetrugs in den Netzen,

im Falle eines Betrugs, der bei der Erstellung der Antragsdatei für den Tarif Solidarité Transport festgestellt wurde (falsche Erklärung, Fälschung von Anhängen usw.). In diesem Fall informiert die Agentur den Begünstigten über die Aussetzung des Rechts auf Tarife Solidarité Transport mittels einer E-Mail oder eines einfachen Briefes, der an den letzten bekannten Wohnort des Begünstigten gerichtet ist.

Jede Person, die das Recht auf Tarife Solidarité Transport nach dessen Aussetzung weiterhin ausübt, macht sich strafbar.

Die Agentur behält sich das Recht vor, jeden neuen Antrag auf ein Recht auf Solidarity Transport Tariff an einen Inhaber abzulehnen, dessen Vertrag bereits wegen festgestellten Betrugs gekündigt wurde. Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren ab der Kündigung in Bezug auf den betrügerischen Begünstigten, die mit ihm verbundenen Kontoinhaber und seine möglichen Komplizen geltend gemacht werden.

8-2 HAFTUNG DER RECHTEINHABER

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für den Hauptantragsteller und seine begünstigten Begünstigten verbindlich.

9 - INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Im Rahmen der Solidaritätstarife werden die personenbezogenen Daten des Datenverantwortlichen von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die sich um den Schutz seiner Privatsphäre sorgen:

Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Ausstellung und Verwaltung von Rechten;

- institutionelle Kommunikation und kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

- Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

- die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, insbesondere die Vorgänge der Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

- die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle der tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

- statistische Analysen zur Verbesserung des Transportangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

- die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Die Verarbeitung umfasst nicht die Erhebung und Verwaltung von Daten von gesetzlichen Vertretern oder Kostenträgern. Diese Daten werden zum Zeitpunkt des Kaufs von Tickets und Paketen verwaltet und überwacht.

Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Datenverantwortlichen beziehen und deren Identifizierung ermöglichen, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

9-1 Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9-1-1 Welche Daten werden erhoben?

Die Informationen über den Begünstigten, die es ermöglichen, ihn zu identifizieren, werden in den folgenden Texten als "Daten" bezeichnet.

Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Daten über das Privatleben,

- Daten zum Arbeitsleben,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Gesundheitsdaten,

9.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9-1-3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Begünstigten zu: der Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- über die Zustimmung des Begünstigten zur Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

9-1-4 Wie lange werden diese Daten aufbewahrt?

Île-de-France Mobilités bewahrt die Daten des Datenverantwortlichen für die Dauer des Rechts und die Ausführung des Vertrags sowie bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website "iledefrance-mobilités.fr" übermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

Personenbezogene Daten werden während der gesamten Geschäftsbeziehung bis zu 5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des oder der abgeschlossenen Verträge aufbewahrt und dann während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert.

9-1-5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus den Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt für: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie den Inhaber des von der Transaktion betroffenen multimodalen digitalen Dienstes.

9.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten der Begünstigten werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Marokko) weitergegeben.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.2 Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

9.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen,

- Validierungsdaten.

9.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

- die Zustimmung des Datenverantwortlichen (kommerzielle Prospektion) oder

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

9.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von SNCF und RATP umgesetzten Aufbewahrungsregeln sind:

- Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Validierungsort - Kartennummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Kumulierung der Validierungen, die am Eingang und / oder Ausgang unserer Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

- Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

- Die im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Trägern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

9.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Für statistische Verkehrsanalysen ist Île-de-France Mobilités Empfänger der Validierungsdaten.

9.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

9.3 Welche Rechte hat der Datenverantwortliche an seinen Daten und wie kann man sie ausüben?

Der Inhaber hat ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal seiner Daten nach seinem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um seine Rechte auszuüben, kann der Inhaber seine Anfrage mit der Angabe des/der von seiner Anfrage betroffenen Rechts/Rechte(s) und des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung) senden. Zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität.

Der Datenverantwortliche kann den Antrag je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder an die E-Mail-Adresse: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Datenverantwortliche kann die Beförderer über ihre institutionellen Websites direkt kontaktieren,

oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected] .

· an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Ausübung des Rechts: https://url-c.fr/e/7hy9i

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10 – ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und kann auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr eingesehen werden.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.