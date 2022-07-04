Tickets des papierlosen Transports: Entdecken Sie die offiziellen Wiederverkäufer

Sie können Ihre Transport tickets direkt von Ihrem Telefon aus kaufen. Aus dem Kaufbaustein Ihrer Anwendung:

Laden Sie Ihre tickets auf Ihren Navigo-Pass (verfügbar auf kompatiblen NFC-Android-Telefonen und iPhones)

Validieren Sie Ihre tickets mit Ihrem Smartphone (verfügbar auf kompatiblen Samsung Galaxy- und iPhone-Telefonen)

Laden Sie Ihre Rechte direkt von Ihrem Telefon aus für Solidarity Transport-Pakete, Imagine R-Pakete, Jahrespakete auf:

Dieser Service ist mit der Anwendung Ile-de-France Mobilités und BonjourRATP verfügbar:

-für die Aktualisierung Ihres Solidarity Transport-Rabattprofils,

-für die Wiederherstellung eines neuen Vertrags auf Ihrem Pass

-für die Aussetzung und/oder Wiederaufnahme des laufenden Vertrags über Ihren Pass.

Weitere Informationen zum Service zur Verwaltung Ihres Plans im Video finden Sie hier !

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Preise .

Welche tickets gibt es?

U-Bahn-Zug-RER-Ticket und Bus-Straßenbahn-Ticket

Navigo Tagespaket

Navigo Monatspaket

Navigo Wochenpaket

Paris-Besichtigungspaket

Ticket Paris Region <> Flughäfen und RoissyBus

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Ein Problem beim Kauf Ihrer tickets am Telefon?

Gehen Sie zum Abschnitt "Hilfe" Ihrer Anwendung.

Mit welchen Anwendungen können Sie Ihre papierlosen Transport tickets kaufen?