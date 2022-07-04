Tickets des papierlosen Transports: Entdecken Sie die offiziellen Wiederverkäufer
Veröffentlicht am
Wussten Sie schon? Sie haben die Möglichkeit, Ihre Transport tickets in den Anwendungen unserer offiziellen Wiederverkäufer, Partner von Île-de-France Mobilités, zu kaufen oder aufzuladen. Lassen Sie es uns erklären.
Wussten Sie, dass Sie Ihre Transport-tickets direkt von Ihrem Telefon aus kaufen können? Gehen Sie zum Kaufbereich Ihrer Anwendung, um diesen Service zu nutzen.
Verfügbare Funktionen:
- Laden Sie Ihre tickets auf Ihren Navigo-Pass
- Sie können Ihre Navigo-Karte direkt von Ihrem Smartphone aus aufladen.
- Validieren Sie Ihre tickets mit Ihrem Smartphone
- Sie benötigen keine physische Karte, sondern können Ihre ticket validieren, indem Sie Ihr Telefon in die Nähe des Entwerters bringen.
Kompatibilität:
- Der Dienst ist auf kompatiblen NFC-Android-Telefonen und iPhones verfügbar.
- Apps, die bei Google Play und im App Store verfügbar sind.
Tickets und Pakete verfügbar:
- U-Bahn-Zug-RER-Ticket
- Bus-Straßenbahn-Ticket
- Ticket Paris Region <> Flughäfen
- Navigo Tagespaket
- Navigo Monatspaket
- Navigo Wochenpaket
- Paris-Besichtigungspaket
- RoissyBus Tickets
- Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung
- Fête de la Musique-Paket
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Probleme mit dem Kauf Ihrer tickets auf dem Telefon haben, gehen Sie zum Abschnitt "Hilfe" Ihrer Anwendung.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr Abschnitt Preise.
Logo: Île-de-France Mobilités
Sie können Ihre Transport tickets direkt von Ihrem Telefon aus kaufen. Aus dem Kaufbaustein Ihrer Anwendung:
- Laden Sie Ihre tickets auf Ihren Navigo-Pass (verfügbar auf kompatiblen NFC-Android-Telefonen und iPhones)
- Validieren Sie Ihre tickets mit Ihrem Smartphone (verfügbar auf kompatiblen Samsung Galaxy- und iPhone-Telefonen)
- Laden Sie Ihre Rechte direkt von Ihrem Telefon aus für Solidarity Transport-Pakete, Imagine R-Pakete, Jahrespakete auf:
Dieser Service ist mit der Anwendung Ile-de-France Mobilités und BonjourRATP verfügbar:
-für die Aktualisierung Ihres Solidarity Transport-Rabattprofils,
-für die Wiederherstellung eines neuen Vertrags auf Ihrem Pass
-für die Aussetzung und/oder Wiederaufnahme des laufenden Vertrags über Ihren Pass.
Weitere Informationen zum Service zur Verwaltung Ihres Plans im Video finden Sie hier !
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Preise .
Welche tickets gibt es?
- U-Bahn-Zug-RER-Ticket und Bus-Straßenbahn-Ticket
- Navigo Tagespaket
- Navigo Monatspaket
- Navigo Wochenpaket
- Paris-Besichtigungspaket
- Ticket Paris Region <> Flughäfen und RoissyBus
- Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung
- Fête de la Musique-Paket
Ein Problem beim Kauf Ihrer tickets am Telefon?
Gehen Sie zum Abschnitt "Hilfe" Ihrer Anwendung.
Mit welchen Anwendungen können Sie Ihre papierlosen Transport tickets kaufen?
Die Liste der offiziellen Wiederverkäufer:
- Hallo RATP
- SNCF Connect
- Samsung Wallet
- Apple Karten
- Und natürlich auf der Anwendung Île-de-France Mobilités !