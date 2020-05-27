Illustration einer Person im Rollstuhl mit ihrer Begleitperson Illustration einer Person im Rollstuhl mit ihrer Begleitperson

Solidarität 75%

Solidaritätskürzung für Sozialhilfeempfänger

-75%Alle Zonen

  • Anwendbar auf Navigo Week oder Navigo Month
  • Bewegungsfreiheit angepasst an Ihre Bedürfnisse
Preisgestaltung

Paket-BereicheNavigo WocheNavigo Monat
1 bis 5 (Alle Zonen)7,90 € 22,20 €
2 bis 37,40 € 20,70 €
3 bis 47,15 € 20,15 €
4 bis 57,05 € 19,65 €

Tarife gültig ab 1. Januar 2025

Der Solidaritätsrabatt von 75% gilt für die Pakete Navigo Week und Navigo Month. Diese Pakete werden an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Schulferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.

Illustration einer Person, die einen Navigo-Pass in der Hand hält

Kann ich davon profitieren?

Folgende Personen können von der Solidaritätsermäßigung 75% profitieren:

  • Begünstigte der ergänzenden allgemeinen Gesundheitsversorgung CMU-C / Ergänzende solidarische Gesundheit (CSS) ohne finanzielle Beteiligung sowie Mitglieder ihres Haushalts
  • Arbeitsuchende, die den spezifischen Solidaritätszuschlag (ASS) erhalten

Nämlich: Die Rechte auf die Solidaritätsermäßigung 75% werden nur auf den Navigo-Pass ausgestellt (sie können nicht auf einen Navigo Discovery-Pass, einen Navigo-Jahrespass oder einen Navigo imagine R-Pass geladen werden).

Illustration einer Hand, die einen Navigo-Pass hält

Wie bekomme ich es?

Wenn Sie die Vergabebedingungen erfüllen, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport, um Ihre Anfrage zu stellen, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr.

Bringen Sie Ihr Zertifikat CMU-C / Complementary Solidarity Health (CSS) ohne finanzielle Beteiligung oder Ihren France Travail-Ausweis mit.

Die Agence Solidarité Transport führt die Verfahren kostenlos durch.

Wie benutzt man es?

Sie können Ihr Recht auf den Solidaritätsrabatt 75% auf den Navigo-Pass aufladen.

Dann können Sie Navigo-Pakete kaufen und aufladen 75% Rabatt Monat oder Woche:

Sie können auch mit Halbtax-Tickets reisen (nachdem Sie Ihr Ermäßigungsrecht in Ihren Navigo-Pass geladen haben).