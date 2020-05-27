Solidarität 75%

Der Solidaritätsrabatt von 75% gilt für die Pakete Navigo Week und Navigo Month. Diese Pakete werden an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Schulferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.
Kann ich davon profitieren?
Folgende Personen können von der Solidaritätsermäßigung 75% profitieren:
- Begünstigte der ergänzenden allgemeinen Gesundheitsversorgung CMU-C / Ergänzende solidarische Gesundheit (CSS) ohne finanzielle Beteiligung sowie Mitglieder ihres Haushalts
- Arbeitsuchende, die den spezifischen Solidaritätszuschlag (ASS) erhalten
Nämlich: Die Rechte auf die Solidaritätsermäßigung 75% werden nur auf den Navigo-Pass ausgestellt (sie können nicht auf einen Navigo Discovery-Pass, einen Navigo-Jahrespass oder einen Navigo imagine R-Pass geladen werden).