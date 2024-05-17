Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB) eines Android-Telefons für den Kauf eines Transport ticket

1 DEFINITIONEN

1.1 Benutzer: Person, die ein Android-Telefon für den Kauf von Transport tickets verwendet

1.2 Service oder Einkaufsservice : Einkaufsservice für Transport tickets der von Île-de-France Mobilités erstellt und verwaltet und in mobilen Anwendungen angeboten wird.

1.3 Telefon : NFC-Telefon, das mit dem Einkaufsservice kompatibel ist und auf dem eine der Anwendungen, die den Service anbieten, installiert ist.

1.4 Anwendung : mobile Anwendung, die den Einkaufsservice anbietet.

Liste der Anwendungen: Île-de-France Mobilités und Anwendungen von offiziellen Wiederverkäufern* der tickets Île-de-France Mobilités.

*Mit Île-de-France Mobilités vertraglich vereinbarte Anwendungen für die digitale Verteilung von tickets öffentlichen Verkehrsmitteln im Netz der Ile-de-France. Die vollständige Liste der offiziellen Wiederverkäufer finden Sie auf der www.iledefrance-mobilites.fr-Website.

1.5 Sicheres Element: Eine Komponente des Telefons des Benutzers, die die sichere Aufbewahrung von Transport tickets ermöglicht.

1.6 Uhr: Vernetzte Uhr, die mit dem Einkaufsservice kompatibel ist und die sichere Aufbewahrung von Transport tickets ermöglicht.

1.7 Meine Navigo-Tickets-App: Zusatzanwendung zur sicheren Speicherung von Transport tickets.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: Authentifizierungslösung, bei der sich der Benutzer identifizieren muss, um auf bestimmte Funktionen der Einkaufsabteilung zugreifen zu können.

1.9 Konto: Kundenkonto des Nutzers bei den Diensten Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo-Pass: kontaktlose Karte, die von Île-de-France Mobilités als Unterstützung für tickets ausgestellt wird. Erhältlich in mehreren Versionen: personalisierter Navigo-Pass auf den Namen des Trägers, Navigo Discovery-Pass, Navigo Easy-Pass

1.11 Beförderer: bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

1.1 Kohabitation: tickets Transport- oder unterschiedliche Verträge bezieht sich auf die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf dasselbe Telefon aufzuladen. Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2 PRÄSENTATION UND BEDINGUNGEN FÜR DEN ERHALT

2.1 Vorstellung der Einkaufsabteilung

2.1.1 Mit der Einkaufsabteilung können Sie Transport tickets der Île-de-France auf einem kompatiblen NFC-Telefon kaufen, um:

- Laden Sie sie in einen Navigo-Pass,

- Laden Sie sie in ein Telefon oder eine angeschlossene Uhr und validieren Sie sie damit.

2.1.2 Der Dienst ermöglicht es Ihnen auch, den Saldo der verfügbaren tickets auf Ihrem Telefon, Ihrer Uhr oder in einem Navigo-Pass abzurufen.

2.1.3 Der Dienst ermöglicht es Ihnen auch, in einen Navigo-Pass aufzuladen:

- Ein Paket, das zuvor abonniert wurde oder Gegenstand eines Kundendienstes war (Aussetzung, Aktivierung, Verlängerung, Wiederaufnahme, Kündigung, Änderung von Zonen),

- Das Recht auf den Tarif "50% Rabatt", "Solidarität 75%" oder "Kostenlose Solidarität"

2.1.4 Transport-tickets können auf die SIM-Karte oder auf das Telefon (Navigo My Tickets App oder Secure Element), auf die Smartwatch oder auf einen Navigo-Pass geladen werden.

2.1.5 Die Einkaufsabteilung ist Eigentum von Île-de-France Mobilités und wird von Île-de-France Mobilités vertrieben.

2.2 Tickets, die mit dem Dienst erworben werden können

2.2.1 Der Ballast tickets, der über eine Anwendung erworben werden kann, hängt von dem Medium ab, auf das die tickets geladen werden:

In einem Telefon oder einer Smartwatch:

Navigo Woche und Navigo Monat Paket alle Zonen

Navigo Liberté + Service am Telefon* (außer für Minderjährige)

Navigo Tagespaket

RoissyBus-Ticket

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Paris Tour Paket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage

Bus-Straßenbahn-Ticket

U-Bahn-Zug-RER-Ticket

Ticket Paris Region <> Flughäfen

In einem Navigo Pass oder einem Navigo Discovery:

Navigo Woche und Navigo Monat Paket alle Zonen

Navigo Tagespaket

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Paris Tour Paket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage

In einem Navigo Easy Pass:

Navigo Tagespaket

RoissyBus-Ticket

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Paris Tour Paket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage

Bus-Straßenbahn-Ticket

U-Bahn-Zug-RER-Ticket

Ticket Paris Region <> Flughäfen

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge bezieht sich auf die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf dasselbe Telefon aufzuladen.

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2.2.2 Die Einkaufsabteilung ermöglicht es Ihnen, die folgenden tickets mit einem Telefon in einem Navigo-Pass mit einem gültigen Solidarity Transport-Profil aufzuladen:

- Alle Pakete, die zu den Preisen "50% Rabatt", "Solidarität 75%" oder "Kostenlose Solidarität" berechtigen

- Navigo-Paket Tag 1-5

- Anti-Pollution-Paket, Musikfestival-Paket

2.3 AGB

2.3.1 Die Listen der tickets, die mit dem Dienst erworben werden können, können sich ändern und können auf der Website von Île-de-France Mobilités unter der Rubrik "Preise" eingesehen werden.

2.3.2 Die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen für tickets (AGB) sind auf der Website Île-de-France Mobilités unter Tickets und Tarifeverfügbar.

2.3.3 Die Regeln für den Anschluss und die auf öffentlichen Straßen zugelassenen Verbindungen sind auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgendem Link verfügbar: Regeln für Verbindungen und Verbindungen auf öffentlichen Straßen | Île-de-France Mobilités

2.4 Zahlung

2.3.1 Für die Bezahlung des Transport ticket muss der Nutzer über eine Kreditkarte verfügen und eine E-Mail-Adresse eingeben, an die der Kaufbeleg gesendet wird. Diese Adresse ist vorausgefüllt, wenn der Nutzer bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert ist.

2.3.2 Je nach Handy kann der Nutzer seine Transport tickets auch mit Apple Pay oder Samsung Pay bezahlen

2.5 Voraussetzungen für die Kompatibilität des Telefons mit dem Einkaufsservice

2.5.1 Um den Einkaufsservice nutzen zu können, muss der Nutzer über ein kompatibles Telefon verfügen und eine Anwendung laden, die den Kaufservice anbietet.

2.5.2 Um einen Navigo-Pass aufzuladen, sind die meisten NFC-Android-Telefone ab der Android-Version 6.0 kompatibel.

2.5.3 Um die tickets in das Telefon zu laden und damit zu validieren, muss der Benutzer über ein Android-NFC-Telefon unter den folgenden verfügen:

Samsung Galaxy-Telefone mit einem sicheren Element (Liste auf der Samsung-Website) und Android 6.0 oder höher;

NFC-Telefon mit Android 8.0 oder höher;

Um diesen Dienst nutzen zu können, ist ein Installationsschritt erforderlich (siehe §2.6).

Andere Modelle von NFC-Android-Telefonen ermöglichen das Aufladen von tickets in das Telefon, sofern Sie über eine Orange oder Sosh-SIM-Karte verfügen, auf der der Dienst vor dem 01.12.2020 installiert wurde.

Die Funktion zum Laden von ticket in das Telefon ist unter iOS nicht verfügbar.

2.5.4 Um die tickets auf einer vernetzten Uhr aufzuladen und damit zu validieren, muss der Benutzer die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités verwenden und über eine verbundene Samsung Galaxy Watch Modell 4 oder höher verfügen.

Um diesen Dienst nutzen zu können, ist ein Installationsschritt erforderlich (siehe §2.6)

2.5.5 Die Liste der mit dem Einkaufsservice kompatiblen Telefone finden Sie unter https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone

2.6 Installieren des Dienstes zum Laden von tickets

2.6.1 Um tickets in ein Telefon zu laden und sicher aufzubewahren, erfordert die Einkaufsabteilung eine spezielle Installation.

Zuvor muss der Benutzer die neueste Version der Anwendung in den Store hochgeladen haben, dann NFC aktivieren und sicherstellen, dass er über einen Netzwerkzugriff verfügt.

Auf dem Startbildschirm der Einkaufsabteilung wählt der Benutzer Kaufen >Auf meinem Telefon aus, und die App führt den Benutzer durch die folgenden Schritte:

- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Telefons,

- Installieren Sie bei Bedarf eine zusätzliche Anwendung: "Kontaktloses Ticket" oder "Meine Navigo-Tickets",

- Schließen Sie die Installation ab, die das Telefon vorbereitet, um Transport tickets aufladen zu können.

Die App führt den Benutzer und zeigt Informationen an, falls das Telefon nicht kompatibel ist.

2.6.2 Um tickets in eine Uhr zu laden und sicher aufzubewahren, erfordert die Einkaufsabteilung eine spezielle Installation.

Der Benutzer muss die neueste Version der Île-de-France Mobilités-Anwendung laden, das NFC der Uhr aktivieren, sie mit seinem Telefon koppeln und Kaufen > Auf meiner Samsung Galaxy Watch auswählen.

Die Anwendung führt den Benutzer durch die Installation der beiden Anwendungen Île-de-France Mobilités und Ticket Sans Contact auf der Uhr.

Die Uhr wird verwendet, um die tickets zu konsultieren und zu validieren. Der Kauf erfolgt immer über die Anwendung Île-de-France Mobilités auf dem Telefon.

2.7 Nutzungsbedingungen

2.7.1 Ein Telefon/eine Uhr, die nicht mit einem Transport ticket aufgeladen ist, ist kein Transport ticket. Um reisen zu können, muss der Benutzer zuvor eine Beförderungs ticket gemäß den für diese Beförderungs ticket spezifischen Bedingungen in Bezug auf Nutzungsumfang und Gültigkeitsdauer geladen haben (siehe . AGB des Transport ticket).

2.7.2 Um zu reisen, muss der Benutzer seine Transport ticket validieren, indem er sein Telefon mit eingeschaltetem Bildschirm und aktiviertem NFC oder seine Navigo-Uhr oder seinen Navigo-Pass vor jeder Fahrt an den Validierungsgeräten der Beförderer anbringt, wenn er das Netzwerk betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, bei Anschlussflügen und Austritten, unter Androhung eines Verstoßes.

27.3 Wenn tickets in der Anwendung Meine Navigo-Tickets gespeichert werden, ist eine regelmäßige Verbindung zum Dienst erforderlich. Diese Verbindung hat keine Konsequenzen für den Benutzer, sondern erfordert nur, dass das Telefon auf das Netzwerk zugreift.

Wenn diese Verbindung in letzter Zeit nicht hergestellt werden konnte, schlägt die Validierung möglicherweise fehl und der Benutzer muss die Verbindung vor der Reise wiederherstellen.

2.7.4 Während einer Inspektion muss das Telefon mit eingeschaltetem Bildschirm und aktiviertem NFC vor dem Kontrollgerät präsentiert werden; die Uhr muss NFC-fähig vor dem Kontrollgerät präsentiert werden.

2.7.5 In Ermangelung eines validierten Beförderungs ticket schuldet der Nutzer eine pauschale Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

2.7.6 Bei einer Kontrolle mit einem Navigo Mois-, Navigo Semaine- oder Navigo Liberté +-Paket kann der Nutzer aufgefordert werden, sein in der mobilen Anwendung registriertes Foto und Geburtsdatum in Île-de-France Mobilités Connect anzuzeigen und einen Identitätsnachweis vorzulegen.

2.7.7 Jede betrügerische Nutzung des Einkaufsdienstes (Fälschung, Fälschung, Nutzung des Telefons durch Dritte), die bei einer Inspektion festgestellt wird, kann zu einem Gerichtsverfahren führen. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

2.7.8 Alle Anwendungen, die den Shopping-Service anbieten, ermöglichen es Ihnen, die auf das Telefon geladenen tickets anzuzeigen, unabhängig von der Anwendung, mit der die tickets gekauft wurden. Andererseits können Sie nur mit der Anwendung Île-de-France Mobilités die auf der Samsung Galaxy Watch geladenen tickets einsehen, und nur mit der Anwendung Île-de-France Mobilités können Sie einen Navigo Liberté +-Vertrag laden, Ihre Verbrauchsüberwachung einsehen oder Ihren Vertrag verwalten.

3 WECHSELN DES TELEFONS ODER DER SIM-KARTE

3.1 Präsentation

3.1.1 Im Falle eines Telefonwechsels ermöglichen einige Anwendungen1, beginnend mit der Anwendung Île-de-France Mobilités, die Übertragung der in einem Telefon aufgeladenen tickets auf ein anderes Telefon und stützen sich dabei auf Sicherungs- und Wiederherstellungs- oder Wiederherstellungsmechanismen.

3.1.2 Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Wiederherstellungsmechanismen sind nur zwischen Android-Telefonen möglich, die mit dem Dienst kompatibel sind.

3.1.3 Die Mechanismen zur Sicherung, Wiederherstellung und Wiederherstellung müssen bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert werden.

3.1.4 Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Wiederherstellungsmechanismen sind für tickets, die auf eine Samsung Galaxy Watch geladen sind, nicht möglich.

3.2 Verknüpfung des Telefons mit dem Konto

1.2.1 Um die in diesem Kapitel beschriebenen Mechanismen in vollem Umfang nutzen zu können, muss der Nutzer sein Telefon über das Menü Mein Bereich > Meine Medien mit seinem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpfen.

3.3 Sicherung von tickets

3.3.1 Die Funktion zum Speichern von tickets, die in ein Telefon geladen wurden, ist auf dem Telefon über den Kundendienstbereich zugänglich Kontaktieren Sie uns > Mein Telefon > Ich möchte meine tickets sichern.

3.3.2 Der Sicherungsvorgang der tickets löst das Löschen der auf dem Telefon vorhandenen tickets aus.

3.3.3 Die Backup-Funktion von tickets ist für tickets möglich, die auf eine SIM-Karte geladen sind, im Secure Element des Telefons oder in der Anwendung My Navigo Tickets.

3.3.4 Die Backup-Funktion sichert alle in das Telefon geladenen tickets.

3.4 Wiederherstellung von tickets

3.4.1 Die Wiederherstellung tickets besteht darin, die zuvor vom Benutzer gespeicherten tickets auf ein mit dem Dienst kompatibles Android-Telefon zu laden.

3.4.2 Die Wiederherstellung von tickets ist nur auf einem Telefon mit einem sicheren Element oder in der Anwendung Meine Navigo-Tickets möglich.

3.4.3 Die Funktion zum Wiederherstellen von tickets, die in ein Telefon geladen wurden, ist auf dem Telefon über den Kundendienstbereich zugänglich Kontakt > Mein Telefon > Ich möchte den Inhalt eines alten Mediums wiederherstellen

3.5 Rekonstitution

3.5.1 Wenn kein Backup erstellt wurde und das alte Telefon nicht mehr verfügbar ist, rekonstruiert die Anwendung nur die berechtigten tickets auf dem neuen Telefon, sofern der Benutzer zuvor sein Telefon mit seinem Konto verknüpft hat.

3.5.2 In Übereinstimmung mit den AGB der tickets können nur die Pakete Navigo Mois, Navigo Semaine und Navigo Liberté + auf einem kompatiblen Telefon rekonstituiert werden.

3.5.3 Die Funktion zum Wiederherstellen der in ein Telefon geladenen tickets ist auf dem Telefon über den Kundendienstbereich zugänglich Kontakt > Mein Telefon > Ich möchte den Inhalt eines alten Mediums wiederherstellen

3.6 SIM-Kartenwechsel

3.6.1 Wenn der Benutzer das Telefon wechseln muss, während er noch tickets oder Pläne auf seiner SIM-Karte hat:

(i) Wenn das neue Telefon mit dem Dienst kompatibel ist, kann der Benutzer seine SIM-Karte im neuen Telefon verwenden, die Anwendung1 und den Kaufservice installieren, um seine tickets anzuzeigen und weiter zu verwenden und dann andere zu kaufen.

(ii) Wenn das neue Telefon mit dem Dienst kompatibel ist und noch über das alte Telefon verfügt, kann der Benutzer eine Sicherungskopie der aufgeladenen tickets auf seiner SIM-Karte auslösen und sie dann auf seinem neuen Telefon wiederherstellen (im sicheren Element oder in der Anwendung Meine Navigo-Tickets).

(iii) Wenn das neue Telefon nicht mit dem Dienst kompatibel ist, ist es notwendig, die verfügbaren tickets und gültigen Pläne zu vervollständigen, indem die SIM-Karte im alten Telefon aufbewahrt wird, um seine tickets und Pläne nicht zu verlieren.

3.7 Entfernung der mobilen Anwendung

3.7.1 Die Deinstallation der Anwendung, die den Kaufservice anbietet, oder die Löschung ihrer Daten führt nicht zum Verlust der in die SIM-Karte oder das sichere Element des Telefons geladenen tickets des Transports).

3.8 Löschung der Anwendung My Navigo Tickets

Das Löschen, Deinstallieren der Anwendung Meine Navigo-Tickets oder das Löschen ihrer Daten führt zum Verlust der in dieser Anwendung geladenen Transport tickets.

Verlorene tickets werden nicht ersetzt oder erstattet.

Wenn die tickets in die Anwendung Meine Navigo-Tickets geladen werden, werden dem Benutzer Informationsnachrichten angezeigt (in der Anwendung, die den Kauf von tickets anbietet), um ihn zu warnen, die Anwendung Meine Navigo-Tickets oder ihre Daten nicht zu löschen, da sonst die vorhandenen tickets verloren gehen.

4 KUNDENDIENST

4.1 Für den Kundendienst in Bezug auf Transport tickets siehe die AGB der betreffenden Transport tickets, die auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu verfügbar sind.

4.2 Um eine Anfrage über die Anwendung an den Kundendienst zu senden, muss der Benutzer bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert sein.

In der Anwendung Île-de-France Mobilités ist dieser Service über den Abschnitt "Kontakt" auf dem Startbildschirm der Einkaufsabteilung oder unter Mein Bereich/Navigo Liberté + für Kunden des Dienstes Navigo Liberté + am Telefon zugänglich.

4.3 Kaufbeleg

4.3.1 Für jeden Kauf von ticket, der mit einer Telefonanwendung getätigt wird, wird ein Kaufbeleg an die beim Kauf angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

4.3.2 Der Nutzer muss sich zum Zeitpunkt des Kaufs bei Île-de-France Mobilités Connect authentifizieren, um einen personalisierten Kaufbeleg mit seinem Vor- und Nachnamen zu erhalten.

4.3.3 Für Navigo-Monats- und Wochenpakete, die mit einem Navigo-Pass belastet sind (außer Navigo Discovery-Pass), ist die Vertragsbescheinigung, die die Erstattung durch den Arbeitgeber ermöglicht, ebenfalls seit https://www.iledefrance-mobilites.fr/je-gere-ma-carte erhältlich.

4.3.4 Für den Vertrag Navigo Liberté+ sind der Mobilitätsnachweis und die Rechnungen unter Mon espace/Navigo Liberté + in der Anwendung Ile-de-France Mobilités verfügbar.

4.4 Zugang zum Kundendienst

4.4.1 Für eine Transport ticket, die in ein Telefon oder eine Uhr geladen wird, kann der Benutzer automatisch bestimmte Vorgänge über die Anwendung ausführen oder gegebenenfalls eine Anfrage an den Kundendienst senden.

4.4.2 Im Falle einer Fehlfunktion bei der Validierung eines auf das Telefon geladenen Transport ticket kann sich der Benutzer zunächst an einen Agenten am Bahnhof wenden, der das Vorhandensein eines gültigen ticket im Telefon überprüfen kann.

4.4.3 Um Hilfe bei einem Transport ticket oder einem Rabattrecht zu erhalten, das in einen Navigo-Pass mit einem Telefon geladen wird, muss sich der Benutzer an die üblichen Verkaufsstellen für einen Navigo-Pass wenden (Schalter, Schalter und Agenturen).

4.4.4 Im Falle von Schwierigkeiten beim Aufladen eines ticket in einem Navigo-Pass mit dem Telefon bietet die Anwendung einen Bereich, der eine automatische Verarbeitung ermöglicht, die entweder zum Laden des ticket oder zur Stornierung der Zahlung führt.

4.5 Stornierung und Rückerstattung nicht genutzter Pakete

4.5.1 Die Kündigung von Plänen, die auf ein Telefon oder eine Uhr geladen wurden, ist nur über die mobilen Anwendungen möglich, die den Kaufservice anbieten.

4.5.2 Wenn die Anfrage vor Beginn der Gültigkeit des Pakets gestellt wird, wird das Paket telefonisch storniert und die Rückerstattung erfolgt auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

4.5.3 Wenn der Antrag während der Gültigkeit der Pauschalreise gestellt wird, muss dem Antrag auf Rückerstattung ein Nachweis über die Stornierung beigefügt werden, der sich auf den vom Inhaber geltend gemachten Grund bezieht (Krankheitsurlaub, Entlassungsbescheinigung des Arbeitgebers oder erzwungener Arbeitsplatzwechsel). Die Rückerstattung erfolgt auf die beim Kauf verwendete Kreditkarte.

4.6 Verlust/Diebstahl des Telefons oder der Uhr

4.6.1 Bei Verlust oder Diebstahl des Telefons kann der Nutzer, wenn er sein Telefon mit seinem Konto verknüpft hatte und über ein kompatibles Telefon verfügt, die Wiederherstellung der berechtigten Pakete und Verträge einleiten (siehe §3.5).

4.6.2 Wenn das neue Telefon nicht mit dem Dienst kompatibel ist oder das Telefon nicht mit dem Konto des Benutzers verknüpft war oder es sich um eine Uhr handelt, können nur die Pläne Navigo Month und Navigo Week unter den folgenden Bedingungen ganz oder teilweise erstattet werden:

i. Die Rückerstattung ist vollständig, wenn die Verlust- oder Diebstahlsmeldung innerhalb der ersten 10 Tage des Gültigkeitsmonats (Navigo-Monatspaket) oder in den ersten 2 Tagen der Gültigkeitswoche (Navigo-Wochenpaket) oder vor Beginn der Gültigkeit erfolgt.

ii. Die Rückerstattung erfolgt teilweise (50%), wenn die Verlust- oder Diebstahlmeldung zwischen dem 11. und 20. des Gültigkeitsmonats (Navigo-Monatspaket) oder Mittwoch und Donnerstag der Gültigkeitswoche (Navigo-Wochenpaket) erfolgt.

iii. Eine Rückerstattung des Pakets ist ab dem 21. des Gültigkeitsmonats (Navigo Mois-Paket) oder dem Freitag der Gültigkeitswoche (Navigo Week-Paket) nicht mehr möglich.

4.6.3 Der Benutzer kann eine mögliche Rückerstattung seiner Pakete nach Verlust oder Diebstahl des Telefons aus der Anwendung oder von Seite https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav beantragen.

4.7 Fehlfunktion des Telefons oder der Uhr

4.7.1 Unabhängig davon, welches ticket auf das Telefon oder die angeschlossene Uhr geladen ist, ist im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon / dieser Uhr durchgeführt werden konnte. Der Antrag auf Stornierung des ticket kann nur auf dem Telefon gestellt werden, auf dem die tickets in der Anwendung gehostet werden, die den Kaufservice anbietet.

Sobald die Stornierung des ticket wirksam ist, erfolgt die Rückerstattung auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

4.7.2 In anderen Fällen von Fehlfunktionen des Telefons oder der Uhr werden die auf dem Telefon oder der Uhr aufgeladenen tickets nicht ersetzt oder erstattet.

4.7.3 Die Regeln für die Rückerstattung von tickets, die auf ein Telefon geladen wurden, sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu verfügbaren ticket festgelegt.

4.8 Begrenzung der Anzahl der Rückerstattungen für tickets, die auf ein Telefon geladen wurden

Die Anzahl der Rückerstattungen von tickets ist auf drei pro Jahr für einen Kunden begrenzt, unabhängig davon, ticket erstattet wird.

Anträge auf Rückerstattung von Paketen vor Beginn ihrer Gültigkeit werden nicht auf dieses Limit angerechnet.

5 ENTWICKLUNG DER EINKAUFSABTEILUNG

Ile-de-France Mobilités kann verpflichtet sein, die Einkaufsabteilung zu ändern oder deren Rückzug durchzuführen.

6 SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Im Rahmen der Nutzung der Einkaufsabteilung ist Île-de-France Mobilités in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher verpflichtet, personenbezogene Daten über Sie zu erheben und zu verarbeiten. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und wurde in das Verarbeitungsregister eingetragen, das von dem von Île-de-France Mobilités benannten Datenschutzbeauftragten geführt wird.

6.1 Welche Daten werden erhoben?

6.1.1 Berechtigungen für den Zugriff auf personenbezogene Daten, die auf Ihrem Telefon enthalten sind

Um den in der Anwendung angebotenen Einkaufsservice nutzen zu können, muss Île-de-France Mobilités auf die folgenden personenbezogenen Daten zugreifen. Bei der Nutzung des Dienstes werden Sie um Erlaubnis gebeten:

- Verwenden Sie die Kamera und das Video, um die punktuelle Aufnahme eines Fotos zu ermöglichen, um es mit dem Inhaber des Transport ticket in Verbindung zu bringen. Die Kamera und das Video werden nie für andere Zwecke verwendet.

- Zugriff auf Fotos, Multimedia-Inhalte und Dateien, um die Verknüpfung eines vorhandenen Fotos mit dem Inhaber des Transport ticket und die Speicherung dieses Fotos zu ermöglichen. Die Elemente werden in einem anwendungsspezifischen Verzeichnis gespeichert. Auf Ihre vorhandenen Daten in den anderen Verzeichnissen Ihres Telefons wird nicht zugegriffen oder übertragen.

6.1.2 Von Île-de-France Mobilités erhobene personenbezogene Daten

Die erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Im Rahmen der Überprüfung der Berechtigung des Telefons und der Erstellung von Statistiken: bestimmte technische Merkmale Ihres Telefons (Telefonmodell, Version des Betriebssystems) und die Seriennummer des sicheren Elements (SIM oder Telefon)

- Im Rahmen der Erstellung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos: Ihr Name, Vorname, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Geburtsdatum (falls zutreffend), die verwendet werden, um Sie zu identifizieren und die Kundenbeziehung zu personalisieren.

- Im Rahmen der Nutzung des Dienstes: Navigo-Passnummer oder technische Kennung des sicheren Elements oder der Anwendung Meine Navigo-Tickets. Für den Fall, dass Sie Ihre Einkäufe im Online-Modus tätigen, werden diese Daten mit den Informationen in Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft.

- Im Rahmen der Bearbeitung von Kundendiensthandlungen: bestimmte technische Merkmale Ihres Telefons (Telefonmodell, Version des Betriebssystems), Navigo-Passnummer oder technische Kennung des sicheren Elements, die letzten 3 Validierungsereignisse der Ticketing-Unterstützung des Benutzers (Navigo-Pass oder NFC-Unterstützung) und alle Anhänge.

6.1.3 Von Beförderern erhobene personenbezogene Daten

Die Reisedaten werden notwendigerweise und obligatorisch von den betreffenden Beförderern bei der Validierung des Telefonsupports und des Navigo-Passes erhoben und unterliegen einer Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung dieser Daten ist, insbesondere zur Aufdeckung von Betrug. Die für diese Verarbeitung Verantwortlichen sind die Spediteure der Île-de-France, soweit sie betroffen sind. Île-de-France Mobilités ist nicht der Empfänger dieser Validierungsdaten.

Darüber hinaus werden anonymisierte Reisedaten an Île-de-France Mobilités übermittelt, um statistische Analysen zur Verbesserung des Verkehrsangebots durchzuführen.

6.2 Warum werden die Daten erhoben?

6.2.1 Die bei der Nutzung des Kontos Île-de-France Mobilités Connect erhobenen personenbezogenen Daten dienen folgenden Zwecken:

- Bearbeitung Ihrer Anfragen und Fragen über das Kontaktformular,

- Erstellen und verwalten Sie Ihr Konto.

6.2.2 Die bei der Nutzung des Einkaufsservice erhobenen personenbezogenen Daten dienen folgenden Zwecken:

- Testen Sie die Kompatibilität der Geräte des Benutzers mit dem Dienst;

- Installieren Sie die Funktion im Telefon;

- Abwicklung und Ausführung von Käufen von Transport tickets;

- Bearbeitung von Kundendienstanfragen;

- Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug;

T Durchführung von Umfragen zur Servicezufriedenheit.

6.2.3 Die bei der Nutzung des Kundendienstes erhobenen personenbezogenen Daten dienen der Bearbeitung von Kundendienstanfragen.

6.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Gemäß Artikel 6.1 der EU-Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO) und dem geänderten Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten aus folgenden Gründen legitimiert:

- Die Ausführung des Vertrags, der die Implementierung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos darstellt,

- Die Ausführung des Vertrages, der die Nutzung Ihrer Transport ticket der Einkaufsabteilung darstellt,

- Die Wahrnehmung einer Aufgabe im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt, die Île-de-France Mobilités für die Erstellung von Statistiken übertragen wurde.

6.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Die für die Nutzung des Île-de-France Mobilités Connect-Kontos erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zur Schließung Ihres Kontos aufbewahrt, die durch einen einfachen Antrag auf Löschung des Kontos Ihrerseits erfolgen kann.

Die für den Einkaufsservice erhobenen Daten werden für die Verwaltung des Zugangs zum Dienst und für die Bearbeitung von Streitigkeiten und Betrug während der gesetzlichen Verjährungsfrist aufbewahrt.

Die vom Kundendienst gesammelten Daten werden für die Zeit der Lösung des Problems und dann ein Jahr lang aufbewahrt, um die Risiken der Erneuerung eines Problems auf einem Medium oder Konto zu identifizieren und es schneller zu lösen.

Einige dieser Daten können archiviert werden, um ein Recht oder einen Vertrag nachzuweisen oder wenn gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen dies erfordern. Diese Daten dürfen nur für die Zeit archiviert werden, die zur Erfüllung dieser gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der die gesetzliche Verjährungsfrist nicht überschreitet.

6.5 Wer kann auf die Daten zugreifen?

Die direkt oder indirekt von Île-de-France Mobilités erhobenen Daten sind für diese Verarbeitung erforderlich und für die betreffenden Dienste von Île-de-France Mobilités und ihre Dienstleister bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestimmt.

Die Verkaufsdaten, die bei der Nutzung des Einkaufsservice zum Aufladen eines Navigo-Passes erhoben werden, werden an Comutitres S.A.S. übermittelt, die für die Kundenverwaltung der Navigo-Pässe verantwortlich ist.

Die vom Kundendienst gesammelten Daten zur Beantwortung der Anfragen eines Benutzers können an den Spediteur übermittelt werden, um eine Fehlfunktion oder Validierung zu beheben.

Personenbezogene Daten werden hauptsächlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Technische Identifikatoren können in die Vereinigten Staaten, Korea (abhängig von der technischen Konfiguration des verwendeten Telefons) übertragen werden, um technische Vorgänge zur Überprüfung der Berechtigung, Installation, Entfernung und Überwachung technischer Störungen der Einkaufsabteilung durchzuführen.

6.6 Welche Rechte haben Nutzer an ihren Daten und wie können sie diese ausüben?

Gemäß den geltenden Vorschriften haben Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Einschränkung sowie ein Recht auf Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Sie können auch Anweisungen an Île-de-France Mobilités senden, um die Bedingungen für die Verwendung, Speicherung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten nach Ihrem Tod festzulegen.

Wenn Sie diese Rechte in Bezug auf die vom Einkaufsservice gesammelten Daten ausüben möchten, stellen Sie einfach eine Anfrage, indem Sie eine Kopie des Identitätsnachweises an die Postanschrift anhängen: Île-de-France Mobilités – Zu Händen des Datenschutzbeauftragten - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris oder per E-Mail an die Adresse [email protected]

In Bezug auf die Validierungsdaten von Transport tickets werden alle Rechte ticket der geltenden Vorschriften gegenüber den Beförderern ausgeübt.

Wenn Sie ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft sind, kann Ihr gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

7 MEDIATION

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und Optile, bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator verweisen kann, der der verwendeten Anwendung entspricht.

8 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.