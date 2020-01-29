Bedingungen für Beförderungs tickets
Mit kontaktloser Unterstützung (Navigo-Pass, Telefon):
- Navigo Day-Paket mit kontaktlosem Support
- Navigo-Paket für Monate und Wochen
- Navigo Liberté + auf Navigo Pass
- Navigo Liberté + am Telefon
- Jahrespaket imagine R Student
- Jahrespaket imagine R School and Junior
- Navigo Jahrespaket
- Paris-Besichtigungspaket
- U-Bahn-Zug-RER-Ticket
- Bus-Straßenbahn-Ticket
- Ticket Paris Region <> Flughäfen
- Tickets Orlybus und Roissybus mit kontaktloser Unterstützung und kontaktloser Bankkarte
- Amethyst-Paket
- Anti-Pollution-Paket auf kontaktlosem Träger
- Musikfestival Paket
- Bordticket per SMS
Auf Karton (Magnetticket) und Papier:
- Ticket t+
- Schulplan, Bus, regelmäßige Linien
- Eintrittskarte an Bord
- Eintrittskarte an Bord Marne and Wood River Shuttle
Bedingungen der Tarife für Solidarität Transport
Die Tarife von Solidarité Transport betreffen die folgenden Pakete:
- Kostenloses Navigo-Paket
- Navigo Solidarity Paket 75% Monat
- Navigo Solidarity Paket 75% Woche
- Rabatt 50%
- Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen Preisgestaltung Solidarität Transport - Service Civique
- Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Pakets Gratuité jeunes en insertion
Bedingungen für tickets-Medien
- Navigo-Pass
- Navigo Easy Pass
- Android-Handy als Unterstützung für tickets Transport
- iOS-Telefon als Unterstützung für tickets Transport
- Navigo Discovery Pass
- Bezahlte Kundendienste
Anwendung Île-de-France Mobilités
Standorte und Dienstleistungen Ile-de-France Mobilités
Mitfahrgelegenheiten
Entschädigungsservice
- Rückerstattungskampagne im Zusammenhang mit Pünktlichkeit
- Erstattungsvorgang des Imagine R-Pakets - Schuljahr 2024-2025
- Rückerstattungsaktion des Navigo-Wochenpakets - Schuljahr 2024-2025
- Rückerstattungsaktion des Imagine R Junior-Pakets - Schuljahr 2025-2026
- Rückerstattungsaktion des Navigo-Wochenpakets - Schuljahr 2025-2026