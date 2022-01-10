Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des magnetischen t+ Tickets

2 - Präsentation und Verwendung

Das magnetische t+ Ticket ist ein Pappticket, das einzeln verkauft wird und in Heften zu zehn Tickets zu einem ermäßigten Preis verkauft wird.

2.1. Das magnetische t+-Ticket kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden und ermöglicht es Ihnen, mit folgenden Verkehrsmitteln zu fahren:

· Linien 1 bis 13 der Metro, alle Stationen der Linie 14 mit Ausnahme der Stationen Saint-Denis Pleyel, Villejuif Gustave Roussy, die keine magnetischen Entwerter am Netzeingang haben, und die Station ORLY, die sich im Flughafenbereich befindet (spezifische Preise).

· die Abschnitte in Paris (Zone 1) der RER-/Zuglinien;

· Buslinien, die einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten;

· Straßenbahnlinien (außer Straßenbahn T11) und Tzen;

· die Montmartre-Standseilbahn;

· Fileo;

· Buslinien mit Ferntarifen. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden.

2.2. Mit dem t+ Ticket können Sie nicht reisen auf:

· RoissyBus, Orlybus,

· Linie 14: Stationen Saint-Denis Pleyel, Villejuif Gustave Roussy (Netzeingang) und Orly im Flughafengebiet (Sondertarife)

· Straßenbahnlinien T10 und T11,

· T1-Straßenbahnen, die keinen magnetischen Entwerter haben

· der TGV oder auf Linien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden (einschließlich Flughafen-Shuttles und Touristenbusse).

Das magnetische t+-Ticket ist im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités gültig, solange die Ausstattung von Bussen und Straßenbahnen sowie der Zugang zur U-Bahn oder RER seine Entwertung ermöglichen. Magnetische Ticketentwerter sollen nach und nach verschwinden. In Ermangelung magnetischer Entwerter und unabhängig vom Transportmittel muss der Reisende ein entmaterialisiertes ticket mitbringen, um einen guten Ruf zu haben.

2.3. Autorisierte Korrespondenz

Nach der Entwertung ermöglicht ein magnetisches t+-Ticket ohne Entfernungsbegrenzung die folgenden Verbindungen:

· U-Bahn-, RER/Zug-, RER/RER-, Zug/Zug/U-Bahn/RER- und U-Bahn/Zugverbindungen in Paris ohne Ausstieg

· mit Ausnahme von Verbindungen auf öffentlichen Straßen über die markierten Wege für 1h30;

· Verbindungen zwischen Buslinien und zwischen diesen Linien und Straßenbahnlinien über einen Zeitraum von 1h30 zwischen der 1. und der letzten Validierung, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen:

- Hin- und Rückfahrt und Unterbrechung auf derselben Bus-, Straßenbahn- oder Tzen-Linie sind mit demselben magnetischen t+-Ticket nicht gestattet.

- Auf der Iigne der Montmartre-Standseilbahn können Sie mit dem magnetischen t+-Ticket eine Fahrt (Auf- oder Abstieg) ohne Verbindung unternehmen.

2.4. Ferntariflinien

Die Nutzung von Linien, die als "Fernverkehrslinien" bezeichnet werden (Linien, die durch gelegentliche Nutzungen gekennzeichnet sind, die hauptsächlich auf Fernfahrten über Autobahnen durchgeführt werden, einschließlich einiger der Linien, die früher als Sondertariflinien und Noctilien bezeichnet wurden und nicht zum normalen Tarif neu qualifiziert wurden), erfordert die Validierung von zwei t+-Tickets. Verbindungen zwischen Buslinien mit normalen Tarifen oder "Langstrecken"-Tarifen sind für 1h30 zwischen der ersten und der letzten Validierung erlaubt. Im Falle einer Verbindung zwischen einem Bus mit normalem Tarif und einem Fernbus ist es notwendig, zusätzlich zum t+-Ticket, das die Verbindung ermöglicht, ein neues t+-Ticket im Ferntarifbus zu entwerten.

3 – Preisgestaltung

3.1. Der Preis für das magnetische t+-Ticket wird von Île-de-France-Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der iledefrance-mobilites.fr-Website, Abschnitt "Preise"

auf Beschilderungen an Transportorten

auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

auf den Websites der Spediteure und den Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten

3.2 Das ermäßigte Fahrkartenheft darf nur an Nutzer verkauft werden, die Anspruch auf den ermäßigten Tarif haben. Das ermäßigte t+ Ticketheft wird weiterhin an der Abendkasse verkauft.

4 – Kauf

4.1. Das t+ Ticket wird verkauft:

von den Beförderern, die von Île-de-France Mobilités ordnungsgemäß dazu ermächtigt wurden,

an den Schaltern und an den Verkaufsautomaten der Spediteure in Kartonversion,

bei autorisierten Händlern.

4.2. Das Carnet t+ in entmaterialisierter Version ist an den Verkaufsautomaten der Beförderer oder über die Telefonanwendungen, die den Kaufservice anbieten, erhältlich.

Alles, was Sie über das entmaterialisierte Ticket wissen müssen

5 – Validierung

5.1. Der Inhaber eines magnetischen t+-Tickets muss seine Beförderungs ticket vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch beim Anschlussflug und Ausstieg auf dem Schienennetz systematisch und systematisch auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren. unter Androhung eines Verstoßes.

5.2. Die Entwertung des magnetischen t+ Tickets ermöglicht die Reise nur einer Person.

5.3 IDFM garantiert nicht die Verwendung magnetischer tickets in allen Bahnhöfen aufgrund des Einsatzes neuer Entwerter und Verteiler, die vollständig teleticketfähig sind. Infolgedessen können magnetische tickets als letzter Ausweg verwendet werden, wenn keine Navigo Easy-Pässe oder kompatible Telefone vorhanden sind.

6 - Kundendienst

Einmal einzeln oder in einem Heft verkauft, werden magnetische t+-Tickets weder umgetauscht noch erstattet, es sei denn, es liegt eine technische Anomalie vor, die zum Umtausch berechtigt (z. B. Entmagnetisierung), ein Vorgang, der an allen Schaltern der Spediteure, RATP-Schaltern und SNCF-Schaltern durchgeführt werden kann.

7 - Kontrolle des Transport ticket

Im Falle einer Kontrolle muss der Benutzer das t+-Ticket in gutem Zustand und entwertet vorlegen.

Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 0) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und etwaiger damit verbundener Verwaltungsgebühren gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

Ermäßigte Tickets müssen mit einem Dokument vorgelegt werden, das das Recht auf die Ermäßigung oder einen Navigo-Pass mit dem 50%-Rabatt oder dem 75%-Solidaritätsrabatt gibt. Die Nichtvorlage dieses Dokuments oder die Verkürzung einer Kontrolle auf den Navigo Iors Pass führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

8 – Personenbezogene Daten

Die Nutzung eines magnetischen t+ Tickets ist völlig anonym. Es erfolgt keine Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten.

9 - Entwicklung der allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com und/oder in Bussen und/oder Bahnhöfen und/oder Stationen und/oder Straßenbahnen zur Kenntnis gebracht.

Das anwendbare Recht im Streitfall ist französisches Recht vor den zuständigen französischen Gerichten. Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.