Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Pakets Gratuité jeunes en insertion

Januar 2026



Präambel

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des kostenlosen Transportpakets für Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung. Das Abonnement und die Nutzung des kostenlosen Transportpakets für Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung setzt die vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird, durch den Benutzer voraus.

Das Paket Gratuité Transport für Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung in der Île-de-France wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités (Verkehrsorganisation Île-de-France) unter dem Namen "Agence Solidarité Transport" (im Folgenden: "die Agentur") verwaltet und ausgestellt, deren Kontaktdaten lauten: 0800 950062 (gebührenfreie Nummer aus dem Festnetz), AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT ÎLE-DE-FRANCE -TSA 14445

77213 CEDEX AVON

1. DEFINITIONEN

1.1 Der Name "Begünstigter" bezeichnet die Person, die Begünstigter eines sozialen Rechts ist, das bei der kostenlosen Beförderung berücksichtigt wird, und "Inhaber" bezeichnet die Person, die die kostenlose Beförderung nutzt.

1.2 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Delegation öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

2 – PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

Das Paket Gratuité Transport für Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung in der Île-de-France ist das Ergebnis der Entscheidungen von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France. Mit diesem Paket können die betreffenden Inhaber kostenlos mit den regulären öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region Île-de-France fahren, einschließlich RoissyBus und Noctilien-Nachtbussen. Es gilt nicht auf Orlyval, Allobus-Roissy C-D-G, im TGV in der Île-de-France, auf bestimmten OPTILE-Sondertariflinien oder auf dem Schienennetz außerhalb der Île-de-France. Es kann nicht ergänzt oder als Ergänzung zu einem anderen Abonnement oder Zugticket als dem Reisezuschlag verwendet werden. Die gesamte Reise muss in der Île-de-France erfolgen.

3 -LIEFERUNG UND VERLADUNG

3.1 Die kostenlose Transportpauschale kann von der Agence Solidarité Transport an Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung ausgestellt werden, die das Schulsystem verlassen haben und arbeitslos sind, im Alter von 16 bis einschließlich 25 Jahren, die in der Île-de-France wohnen und an einem der folgenden Programme des regionalen öffentlichen Dienstes für Ausbildung und berufliche Eingliederung teilnehmen: Avenir Jeunes, Kompetenzprogramm, Schule der zweiten Chance.

3-2 Der Begünstigte muss über einen personalisierten Navigo-Pass mit seinem Vor- und Nachnamen und seinem Foto verfügen. Discovery-, Navigo imagine R- oder Navigo Annual-Pässe können nicht als Unterstützung für die Tarife von Solidarité Transport verwendet werden.

Der Antrag auf einen Navigo-Pass muss separat beantragt werden.

3-3 Modalitäten:

Anfragen sollten bei den Ausbildungsorganisationen und auf der Website https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr gestellt werden. Die Zuteilung der Rechte erfolgt ausschließlich durch die Agentur.

Die Agentur sendet der Ausbildungseinrichtung des Auszubildenden ein Informationsschreiben, das dem Begünstigten auszuhändigen ist, in dem sie ihn über das Verfahren informiert, das zu befolgen ist, um in den Genuss des kostenlosen Transports zu kommen, und das seinen Benutzernamen und seinen vertraulichen Code für den Zugriff auf die https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr-Website enthält.

Der Praktikant muss seine Navigo-Kundennummer auf der https://www.transports-jeunes-insertion.iledefrance-mobilites.fr-Website registrieren.

Die Agentur übermittelt dann der betreffenden Ausbildungseinrichtung ein Schreiben, das dem Begünstigten auszuhändigen ist, in dem sie über die Gewährung der kostenlosen Beförderung für die betreffenden Begünstigten und die Gültigkeitsdauer dieses Rechts informiert.

3-4 Laden des kostenlosen Transportpakets auf den Navigo-Pass

Sobald das Recht auf kostenlosen Transport von der Agentur gewährt wurde, muss der Inhaber, um es nutzen zu können, das kostenlose Transportpaket unbedingt auf seinen Navigo-Pass, telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), an einem Schalter oder an einem Verkaufsgerät der Netze der Beförderer laden.

4 -ENTWERTUNG UND KONTROLLE VON TICKETS

Die Validierung und Kontrolle erfolgt unter den Bedingungen, die in den allgemeinen Bedingungen für den Erhalt und die Nutzung des Navigo-Passes vorgesehen sind.

5 -KUNDENDIENST

5-1 Es erfolgt keine vollständige oder teilweise Rückerstattung von Transport tickets , die für Reisen gekauft wurden, bis die Akte von der Agence Solidarité Transport oder der Ausbildungsorganisation bearbeitet wurde. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Entschädigung im ticket eines Schadens, der sich aus einer Bearbeitungszeit ergibt, die länger oder kürzer als die angekündigte Frist ist.

5-2 VERLUST ODER DIEBSTAHL DES MEDIUMS: Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Mediums, auf das das Paket geladen ist, lesen Sie die entsprechenden AGB, die auf der www.iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar sind.

6 – SONSTIGE BESTIMMUNGEN

6-1 ABLAUF UND VERLÄNGERUNG VON RECHTEN

Das Recht auf freien Eintritt wird in verlängerbaren Zeiträumen von einem Monat gewährt, die auf das Ende des Monats des Ausstiegs aus dem System begrenzt sind.

Der erste Zeitraum des freien Zugangs läuft bis zum Ende des laufenden Monats, wenn die Zuteilung vor dem 15. des Monats erfolgt, ansonsten bis zum Ende des Folgemonats.

Die Verlängerung erfolgt automatisch durch die Agentur am 25. eines jeden Monats. Der Begünstigte muss seinen Navigo-Pass ab dem 25. eines jeden Monats telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), an einem Schalter oder an einem Verkaufsgerät der Netze der Beförderer aufladen.

6-2 AUSSETZUNG DES ZOLLS

Das Recht auf kostenlose Beförderung wird automatisch ausgesetzt, unbeschadet eines Gerichtsverfahrens:

- im Falle der Einziehung des Navigo-Passes wegen Betrugs des Inhabers in den Netzwerken,

- im Falle eines Betrugs, der bei der Erstellung der Antragsdatei für den Tarif für die kostenlose Beförderung festgestellt wurde (falsche Erklärung, Fälschung von Anhängen usw.). In diesem Fall teilt die Agentur die Aussetzung des Rechts auf kostenlose Beförderung mittels einer E-Mail oder eines einfachen Briefes an den letzten bekannten Wohnort des Praktikanten mit,

Wer nach seiner Aussetzung weiterhin vom Recht auf kostenlose Beförderung Gebrauch macht, macht sich strafbar.

Die Agentur behält sich das Recht vor, jeden neuen Antrag auf kostenlosen Transport an einen Praktikanten abzulehnen, dessen Vertrag bereits wegen Betrugs gekündigt wurde. Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren ab der Kündigung gegenüber dem Betrüger und seinen möglichen Komplizen geltend gemacht werden.

7 - INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Im Rahmen des kostenlosen Transportpakets für Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung werden die personenbezogenen Daten des Datenverantwortlichen/Begünstigten von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die sich um den Schutz ihrer Privatsphäre sorgen:

· Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- das Abonnement und die Verwaltung des Free-Transport-Pakets für Auszubildende in der beruflichen Weiterbildung;

- institutionelle Kommunikation und kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

- Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

· Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

- die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, insbesondere die Vorgänge der Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

- die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

- statistische Analysen zur Verbesserung des Transportangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

- die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Inhaber/Begünstigten beziehen und diese identifizieren, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

7-1 Verarbeitungsvorgänge, für die Île de France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

7-1-1 Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Daten über das Privatleben,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

7-1-2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 7 aufgeführt sind.

7-1-3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Begünstigten zu: der Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- über die Zustimmung des Begünstigten zur Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

7.1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt Kundendaten, die für das Jahrespaket Gratuité Transport für Auszubildende in der Berufsausbildung spezifisch sind, während der Ausführung des Vertrags und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der www.iledefrance-mobilites.fr Website übermittelten Identitätsnachweise für die Zeit der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern , aufbewahrt .

7.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt; Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie der Inhaber des von der Transaktion betroffenen digitalen multimodalen Dienstes.

7.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Begünstigten oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Elfenbeinküste) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

7.2 Verarbeitungen, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

7.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen,

- Validierungsdaten.

7.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 7 aufgeführt sind.

7.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

- die Zustimmung des Begünstigten (kommerzielle Prospektion)

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

7.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die Namensspuren der Fahrten (Zeitstempel - Validierungsort - Kartennummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt, es sei denn, sie sind für die Rechnungsstellung erforderlich. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Kumulierung der Validierungen, die am Eingang und / oder Ausgang unserer Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

- Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

- Die im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Beförderern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

7.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S., weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Für statistische Verkehrsanalysen ist Île-de-France Mobilités der Empfänger der anonymisierten Validierungsdaten.

7.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

7.3 Welche Rechte hat der Begünstigte in Bezug auf seine Daten und wie kann man sie ausüben?

Der Begünstigte hat ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal seiner Daten nach seinem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um seine Rechte auszuüben, kann der Begünstigte seinen Antrag mit Angabe des/der von der Anfrage betroffenen Rechts/Rechte, des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Behandlungen) zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität senden.

Der Begünstigte kann den Antrag je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

die Verarbeitungsvorgänge, für die die Region Ile-de-France für die Verarbeitung verantwortlich ist:

· oder an die Postanschrift: Region Ile-de-France, Pôle Transformation Numérique, zu Händen des Datenschutzbeauftragten, 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

· oder an die E-Mail-Adresse: [email protected]

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Begünstigte kann die Beförderer über ihre institutionellen Websites direkt kontaktieren,

· oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

· oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

· oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Begünstigte ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

8 – ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und kann auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr, auf der Website www.solidaritetransport.fr und auf der Website www.transports-jeunes-insertion.fr eingesehen werden.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.