Allgemeine Rückerstattungsbedingungen - Rückerstattungsvorgang des Wochenpakets 2025-2026

ARTIKEL 1: DEFINITIONEN

Der Navigo Semaine-Pass ist ein Pass, der eine Woche lang (von Montag bis Sonntag) gültig ist und es Ihnen ermöglicht, im Netz der Ile-de-France in den ausgewählten Gebieten zu reisen.

ist ein Pass, der eine Woche lang (von Montag bis Sonntag) gültig ist und es Ihnen ermöglicht, im Netz der Ile-de-France in den ausgewählten Gebieten zu reisen. Der Entschädigungsbereich bezieht sich auf die unter der https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement Adresse zugängliche Online-Plattform, auf der Erstattungsanträge für alle oder einen Teil der von Île-de-France Mobilités erstellten und von Comutitres S.A.S. im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwalteten Beförderungspakete eingereicht werden können.

bezieht sich auf die unter der https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement Adresse zugängliche Online-Plattform, auf der Erstattungsanträge für alle oder einen Teil der von Île-de-France Mobilités erstellten und von Comutitres S.A.S. im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwalteten Beförderungspakete eingereicht werden können. Der Dienst Île-de-France Mobilités Connect ist ein Authentifizierungsdienst für den sicheren Zugriff auf die Dienste von Île-de-France Mobilités und einigen seiner Partner.

ist ein Authentifizierungsdienst für den sicheren Zugriff auf die Dienste von Île-de-France Mobilités und einigen seiner Partner. Der Begriff " Nutzer " bezieht sich auf die Person, die den berechtigten Plan im Rahmen der in diesem Dokument beschriebenen Rückerstattungsaktion nutzt.

" bezieht sich auf die Person, die den berechtigten Plan im Rahmen der in diesem Dokument beschriebenen Rückerstattungsaktion nutzt. Der Name " Zahler " bezeichnet die natürliche Person, die das Paket bezahlt.

ARTIKEL 2: ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Im Rahmen ihrer Schulzeit müssen die Schüler des 3. Jahres ein 5-tägiges Entdeckungspraktikum in einem Unternehmen absolvieren. Um die Mobilität während dieses Pflichtpraktikums zu erleichtern, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, ein Navigo-Wochenpaket pro für diesen Zeitraum gekauftem Schüler zu erstatten.

Alle Rückerstattungsanträge im Zusammenhang mit diesem Vorgang müssen auf der Website https://www.iledefrance-mobilites.fr eingereicht werden, nur im Entschädigungsbereich, der unter der Adresse https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement zugänglich ist. Um auf diesen Bereich zugreifen zu können, ist es obligatorisch, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen oder zu haben.

Nur volljährige Nutzer und mündige Minderjährige, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags mündig sind, können einen Rückerstattungsantrag stellen. Bei minderjährigen Nutzern wird der Rückerstattungsantrag vom Zahler des Pakets gestellt, der als gesetzlicher Vertreter des Nutzers gilt. Der minderjährige Nutzer ist nicht verpflichtet, ein Konto zu erstellen, um eine Rückerstattung an den Zahler zu erhalten.

Anträge werden ausschließlich online gestellt und müssen zwischen dem 08. Dezember 2025 und dem 31. Mai 2026 einschließlich im Entschädigungsbereich eingereicht werden. Der Abschluss von Anträgen, die während dieses Zeitraums eingeleitet wurden, ist bis einschließlich 30. Juni 2026 über das Beschwerdesystem möglich (siehe Artikel 7 dieses Dokuments).

Pro Benutzer kann nur eine Anfrage gestellt werden.

ARTIKEL 3: TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Um von der Rückerstattung eines (1) Navigo Week-Pakets zu profitieren, das für den Besuch des im Schuljahr 2025-2026 durchgeführten Entdeckungskurses in einem Unternehmen verwendet wird, muss der Nutzer:

- Für das Schuljahr 2025-2026 in der 3. Klasse eingeschrieben sein;

- ein Schnupperpraktikum in einem Unternehmen absolviert haben;

- Während der Praktikumszeit in einem Unternehmen im Schuljahr 2025-2026 ein Navigo-Wochenpaket (Zonen 1-5, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5 und Solidaritätstarife) besessen haben.

Wenn er diese Bedingungen erfüllt, muss der Benutzer (oder der Zahler, wenn der Benutzer minderjährig ist):

- Reichen Sie einen Antrag auf dem in Artikel 2 dieses Dokuments genannten Entschädigungsbereich ein.

- Reichen Sie im Online-Bewerbungsverfahren eine Kopie der Praktikumsvereinbarung im Namen des Schülers für das Schuljahr 2025-2026 ein;

- Für Studenten, die einen Navigo Discovery-Pass verwendet haben: eine Kopie der beiden Elemente, aus denen der Navigo Discovery-Pass besteht (Namenskarte und Karte mit der Nummer) sowie ein Kaufbeleg.

ARTIKEL 4: ERSTATTETER BETRAG

Der erstattete Betrag entspricht dem vom Zahler gezahlten Betrag zu dem zum Zeitpunkt des Kaufs des Navigo-Wochenpakets geltenden Tarif, das der Nutzer während seines Entdeckungspraktikums in einem Unternehmen hält.

ARTIKEL 5: RÜCKERSTATTUNGSBEDINGUNGEN

Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Online-Bewerbungsprozess angegebene Bankkonto.

Die Rückerstattung erfolgt an den Zahler des Navigo Week-Pakets des Nutzers. Sein Name wird im Online-Pfad zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags sowie in der Bestätigungs-E-Mail angegeben, die am Ende des Antrags an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die dem Konto Île-de-France Mobilités Connect entspricht, das für den Zugang zum Entschädigungsbereich verwendet wurde.

ARTIKEL 6: ÜBERWACHUNG DER ZAHLUNG

Der Status des Antrags kann auf der Tracking-Seite im Compensation Space verfolgt werden, indem Sie sich mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden, das für die Einreichung des Antrags verwendet wurde.

Darüber hinaus werden bei jedem Schritt automatische E-Mails gesendet, um über den Status der Anfrage zu informieren. Diese E-Mails werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto entspricht, das für den Zugriff auf den Compensation Space verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen, die auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgender Adresse verfügbar sind:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTIKEL 7: BESCHWERDEN

Alle Ansprüche in Bezug auf diese Rückerstattungsmaßnahmen müssen im Compensation Space eingereicht werden. Ein spezielles Kontaktformular ist unten auf der Seite zugänglich.

Der Zugriff auf das Kontaktformular kann auch über den Hypertext-Link in der E-Mail erfolgen, die im Falle einer abgelehnten Anfrage an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto entspricht, das für den Zugriff auf den Entschädigungsbereich verwendet wird.

Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S behalten sich das Recht vor, zusätzliche Nachweise anzufordern, die zur Überprüfung der bereitgestellten Informationen erforderlich sind.

ARTIKEL 8: PERSONENBEZOGENE DATEN

Die Daten zur Erstellung des Ile-de-France Mobilités-Kontos werden vor dem Verkauf des Pakets erhoben. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Kundenkontos Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles

Im Rahmen des Entschädigungsverfahrens wird der Nutzer (der Zahler, wenn der Nutzer minderjährig ist) nicht um zusätzliche Daten gebeten, die über das hinausgehen, was für die Erstellung und Verwaltung des Vertrags erhoben wurde. Siehe die Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Navigo Week-Pakets:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-forfaits-navigo-mois-navigo-semaine

Die Bearbeitung der Rückerstattung kann dazu führen, dass die Bankdaten (IBAN und BIC) des Zahlers eingezogen werden, um die Rückerstattungstransaktion abzuschließen. Diese durch den Vertrag gerechtfertigten Daten werden für die Dauer der Rückerstattung aufbewahrt.

Die Bearbeitung der Rückerstattung kann auch zu einer zusätzlichen automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten führen, die bei der Prüfung der erneut angeforderten Adressnachweise durchgeführt wird. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Echtheit der vorgelegten Dokumente zu gewährleisten und Betrug zu bekämpfen.

Der Adressnachweis wird für die Dauer der Bearbeitung des Antrags aufbewahrt.

ARTIKEL 9: MEDIATION

Sowohl diese Website als auch die Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht, unabhängig vom Ort der Nutzung.

Im Falle einer Streitigkeit und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, können der Benutzer und / oder der Zahler auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Nutzer und/oder der Zahler findet auf den Websites von RATP, SNCF und OPTILE, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen eingesetzten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, der Nutzer und/oder der Zahler können die Angelegenheit an den Mediator ihrer Wahl verweisen.

ARTIKEL 10: ANNAHME UND ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN RÜCKERSTATTUNGSBEDINGUNGEN

Die Einreichung eines Rückerstattungsantrags unterliegt der Annahme und Einhaltung dieser Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, den Entschädigungsbereich und die damit verbundenen Dienstleistungen sowie diese Allgemeinen Rückerstattungsbedingungen jederzeit zu ändern, insbesondere um sich an Veränderungen des Raums anzupassen, indem neue Funktionen zur Verfügung gestellt oder bestehende Funktionalitäten entfernt oder geändert werden.

Die Bedingungen werden dem Zahler während jeder Rückerstattungsreise vorgelegt.

Der Zahler kann dann entscheiden: