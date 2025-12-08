Rückerstattungsvorgang - Navigo Week Paket (Praktikum im 3. Jahr in einem Unternehmen)
Im Rahmen ihrer Schulzeit müssen die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs ein einwöchiges Entdeckungspraktikum in einem Unternehmen absolvieren. Um die Mobilität während dieses Pflichtpraktikums zu erleichtern, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, das für diesen Zeitraum gekaufte Navigo Week-Paket zu erstatten.
1. Was sind die Förderbedingungen für diese Rückzahlungsmaßnahme?
Um von der Rückerstattung eines Navigo Semaine-Pakets zu profitieren, das für den Besuch des im Schuljahr 2025-2026 durchgeführten Entdeckungskurses in einem Unternehmen verwendet wird, muss der Benutzer:
- Einschreibung in die 3. Klasse für das Schuljahr 2025-2026
- Ihr Schnupperpraktikum in einem Unternehmen absolviert haben
- Während der Praktikumszeit im Schuljahr 2025-2026 ein Navigo Week-Paket (Zonen 1-5, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5 und Solidaritätstarife) besessen haben
2. Wie stelle ich einen Rückerstattungsantrag?
Nur volljährige Nutzer und mündige Minderjährige, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mündig sind, können einen Antrag auf Erstattung stellen. Bei minderjährigen Nutzern wird der Rückerstattungsantrag vom Zahler des Pakets gestellt, der als gesetzlicher Vormund des Nutzers gilt. Der minderjährige Benutzer muss kein Konto erstellen, um eine Rückerstattung an den Zahler zu erhalten.
Wenn der Benutzer die in Frage 1 dargelegten Berechtigungsanforderungen erfüllt, muss der Benutzer (oder der Zahler, wenn der Benutzer minderjährig ist):
- Gehen Sie auf die Seite, die dem Vorgang gewidmet ist , und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche "Antrag stellen".
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect: Dies ist notwendig, um die von Ihnen getätigten Einkäufe zu finden und den Betrag zu berechnen, der Ihnen erstattet wird. Wenn Sie ein Problem bei der Verbindung mit Ihrem Ile-de-France Mobilités Connect-Konto haben, besuchen Sie die FAQ-Seite Île-de-France Mobilités Connect.
Im Antragsverfahren müssen folgende Belege eingereicht werden:
- Eine Kopie der im Namen des Nutzers unterzeichneten Praktikumsvereinbarung für das Schuljahr 2024-2025
- Für Benutzer, die einen Discovery-Pass verwendet haben: eine Datei, die die beiden Elemente enthält, aus denen der Discovery-Pass besteht (namentliche Karte und Karte mit der Passnummer)
Stellen Sie sicher, dass die Belege vollständig, lesbar, unverändert und mit dem Namen des Benutzers versehen sind.
Rückerstattungsanträge werden ausschließlich online gestellt: An den Schaltern kann kein Antrag vom RATP- oder SNCF-Kundendienst oder telefonisch von der Agentur Navigo bearbeitet werden.
Pro Benutzer kann nur eine Anfrage gestellt werden.
3. Wann kann ich mich bewerben?
Rückerstattungsanträge müssen ab sofort bis einschließlich 31. Mai 2026 auf dem Entschädigungsplatz eingereicht werden.
4. Wie erhalte ich meine Rückerstattung?
Die Rückerstattung erfolgt an den Zahler des Navigo Week-Pakets des Nutzers.
Alle Rückerstattungen erfolgen per Überweisung auf das bekannte oder im Online-Bewerbungsprozess angegebene Bankkonto.
Wenn Sie bereits ein RIB für Lastschriften registriert haben, erfolgt die Überweisung auf dieses Konto. Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen RIB in Ihrem Online-Konto registriert haben, um eine Verlängerung der Rückerstattungsfrist zu vermeiden, andernfalls können Sie diesen Vorgang in Ihrem persönlichen Bereich durchführen.
Wenn Sie Ihr Paket per Kreditkarte oder in bar bezahlt haben, können Sie Ihre Bankdaten im Rückerstattungsantragsverfahren eingeben.
5. Wann erhalte ich eine Rückerstattung?
Zwischen einer von Île-de-France Mobilités abgeschlossenen und validierten Anfrage und dem Zeitpunkt, an dem die Überweisung auf Ihrem Konto sichtbar ist, vergehen etwa drei Wochen. Dieser Zeitraum kann länger sein, wenn Belege zu überprüfen sind.
Wenn Ihre Anfrage validiert wird, erhalten Sie bei der Überweisung eine E-Mail. Es kann eine Verzögerung von 3 bis 4 Tagen geben, bevor die Überweisung auf Ihrem Konto mit dem Betreff "REMB NAVIGO SEM ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS" erscheint.
6. Wie überprüfe ich den Status meiner Bewerbung?
Um alle Rückerstattungsanträge zu finden, die Sie im Entschädigungsbereich von Ile-de-France Mobilités gestellt haben, und um deren Status einzusehen, gehen Sie auf die Seite zur Nachverfolgung des Antrags (Sie müssen sich bei Ihrem Ile-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden).
7. Ich habe mich beworben, aber das System sagt mir, dass ich nicht berechtigt bin
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, für den Sie sich bewerben, die Zulassungskriterien erfüllt:
- Einschreibung in die 3. Klasse für das Schuljahr 2025-2026
- sein Schnupperpraktikum in einem Unternehmen absolviert haben;
- Während der Praktikumszeit in einem Unternehmen im Schuljahr 2025-2026 ein Navigo Week-Paket (Zonen 1-5, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5 und Solidaritätstarife) besessen haben.
Sonderfälle beim Kauf von Paketen auf Smartphones und Discovery Pass
Wenn der Benutzer sein Navigo Week-Paket auf sein Smartphone oder auf einen Discovery-Pass geladen hat, ist es möglich, dass der Verkauf zum Zeitpunkt des Rückerstattungsantrags noch nicht im System gemeldet wurde. In diesem Fall bitten wir Sie, Ihren Rückerstattungsantrag im Monat nach dem Kauf des Pakets einzureichen.
8. Ich habe Probleme beim Einreichen meiner Bewerbung
Ich habe Probleme mit meinem Île-de-France Mobilités Connect-Konto
Benutzername oder Passwort vergessen? Sie können kein Konto erstellen? Haben Sie technische Probleme? Besuchen Sie den FAQ-Bereich Île-de-France Mobilités Connect.
Haben Sie Schwierigkeiten bei der Beantragung? Gibt es ein technisches Problem?
Schreiben Sie uns über dieses Formular oder rufen Sie uns unter 09 70 82 82 83 an.