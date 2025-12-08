Nur volljährige Nutzer und mündige Minderjährige, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mündig sind, können einen Antrag auf Erstattung stellen. Bei minderjährigen Nutzern wird der Rückerstattungsantrag vom Zahler des Pakets gestellt, der als gesetzlicher Vormund des Nutzers gilt. Der minderjährige Benutzer muss kein Konto erstellen, um eine Rückerstattung an den Zahler zu erhalten.

Wenn der Benutzer die in Frage 1 dargelegten Berechtigungsanforderungen erfüllt, muss der Benutzer (oder der Zahler, wenn der Benutzer minderjährig ist):

Gehen Sie auf die Seite, die dem Vorgang gewidmet ist , und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche "Antrag stellen".

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto bei Île-de-France Mobilités Connect: Dies ist notwendig, um die von Ihnen getätigten Einkäufe zu finden und den Betrag zu berechnen, der Ihnen erstattet wird. Wenn Sie ein Problem bei der Verbindung mit Ihrem Ile-de-France Mobilités Connect-Konto haben, besuchen Sie die FAQ-Seite Île-de-France Mobilités Connect.

Im Antragsverfahren müssen folgende Belege eingereicht werden:

Eine Kopie der im Namen des Nutzers unterzeichneten Praktikumsvereinbarung für das Schuljahr 2024-2025

Für Benutzer, die einen Discovery-Pass verwendet haben: eine Datei, die die beiden Elemente enthält, aus denen der Discovery-Pass besteht (namentliche Karte und Karte mit der Passnummer)

Stellen Sie sicher, dass die Belege vollständig, lesbar, unverändert und mit dem Namen des Benutzers versehen sind.

Rückerstattungsanträge werden ausschließlich online gestellt: An den Schaltern kann kein Antrag vom RATP- oder SNCF-Kundendienst oder telefonisch von der Agentur Navigo bearbeitet werden.

Pro Benutzer kann nur eine Anfrage gestellt werden.