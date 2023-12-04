Rückerstattung der Navigo-Woche für Schüler der 3. Klasse während ihres Praktikums in einem Unternehmen

Rückerstattungsbedingungen

Für das Schuljahr 2025-2026 in der 3. Klasse eingeschrieben sein und ein Entdeckungspraktikum in einem Unternehmen absolviert haben ; während des Praktikums in einem Unternehmen ein Navigo Week-Paket gekauft haben; Bewerben Sie sich online vor dem 31. Mai 2026 ; Legen Sie die folgenden Belege vor :

Praktikumsvereinbarung des Schülers für das laufende Schuljahr;

Nur für Studenten, die einen Discovery-Pass verwendet haben: Kopie des Discovery-Passes und der Namenskarte.

Die Rückerstattung wird ab Januar 2026 per Überweisung an den überweisenden Erwachsenen gesendet.

Sonderfall des Kaufs von Smartphone-Paketen und Discovery-Pässen : Wenn der Benutzer sein Navigo Week-Paket im laufenden Monat auf sein Smartphone oder einen Discovery-Pass geladen hat, ist es möglich, dass der Verkauf zum Zeitpunkt des Rückerstattungsantrags noch nicht im System gemeldet wurde. In diesem Fall bitten wir Sie, Ihren Rückerstattungsantrag im Monat nach dem Kauf des Pakets einzureichen.

Wie stelle ich einen Rückerstattungsantrag?

Sie können ab Dezember 2025 einen Rückerstattungsantrag stellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Antrag stellen" klicken. Sie müssen sich bei Ihrem Ile-de-France Mobilités Connect-Konto anmelden oder eines erstellen, falls Sie noch keines haben.