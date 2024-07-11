Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) für Tickets der Region Paris <> Aéroports

PRÄAMBEL

Gültig ab November 2025

Dieses Dokument enthält die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf und die Nutzung von Metro-Trains-RER-Tickets von und zu den Flughafenbahnhöfen "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1", "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" und "Orly 4", auch bekannt als Tickets für die Pariser Region <> Aéroports, auf kontaktloser Unterstützung (auf Navigo Easy Pass und Telefon über mobile Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten[1]).

Die Nutzung der Tickets der Pariser Region <> Aéroports unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Ticket geladen wird (verfügbar auf iledefrance-mobilites.fr).

Das von Île-de-France Mobilités erstellte Ticket für die Pariser Region <> Aéroports wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1 DEFINITIONEN

1.1.La Name "Karteninhaber" gibt die Person an, die das kontaktlose Ticket für Paris Region <> Aéroports verwendet.

1.2.La Begriff "ermäßigter Tarif" bezeichnet die für Inhaber geltenden Tarife, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:

Empfänger von Sozialhilfe und Solidarität Verkehr

Kinder von 4 bis unter 10 Jahren (kostenlos für Kinder unter 4 Jahren)

Inhaber einer Karte "Großfamilien"

Behinderte Personen gemäß Nachweis und ihre Begleitpersonen

Weitere Informationen zu "Liste der Begünstigten für ermäßigte Tarife | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.3 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

1.4 Der Begriff "Zusammenleben" verschiedener Beförderungs tickets oder -verträge bedeutet die Möglichkeit, unterschiedliche Beförderungs tickets oder Verträge auf denselben Pass oder dasselbe Telefon zu laden. Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2 PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1 Das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> ist ein Ticket, das in allen Zonen 1 bis 5 des öffentlichen Verkehrsnetzes unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilité verwendet werden kann und es Ihnen ermöglicht, die Flughafenbahnhöfe "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles De Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV", "Orly 1, 2, 3" und "Orly 4" zu verlassen oder zu erreichen.

2.2 Mit dem Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> können Sie reisen auf:

U-Bahn-Linien

RER- und Zuglinien in Île-de-France

Orlyval

Die Standseilbahn von Montmartre.

Intercités- und TER-Linien für Strecken, die Bahnhöfe in Île-de-France bedienen

2.3 Mit dem Ticket Paris Region <> Aéroports können Sie nicht reisen auf:

Straßenbahnlinien (T1 bis T14)

Busse und Reisebusse Noctilien

Die Tzen

RoissyBus,

Fileo

RER- und Bahnhöfe außerhalb der Île-de-France

Hochgeschwindigkeitsstrecken (TGV ...)

Das C1-Kabel

2.4 Gültigkeitsdauer:

Das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> ermöglicht eine Fahrt von 2 Stunden ab der Entwertung der Einreise und ohne Ausreise. Anschlüsse zwischen den oben genannten zugelassenen Verkehrsmitteln sind innerhalb von 2 Stunden ab der ersten Validierung der Einreise zulässig.

Verbindungen zwischen der U-Bahn, der RER und dem Transilien auf öffentlichen Straßen über die markierten Wege sind erlaubt: siehe Liste der Verbindungen auf öffentlichen Straßen (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

Im Falle einer Entwertung bei der Einreise oder Korrespondenz nach Ablauf der Fristen wird ein neues Ticket für Paris Region <> Aéroports abgezogen.

Im Falle des Vergessens seines kontaktlosen Trägers muss der Inhaber ein Transport ticket auf einem neuen Träger kaufen, um ohne Verstoß reisen zu können. Weder der ticket noch der Support werden erstattet.

3 PREISE

3.1 Der Preis einschließlich Mehrwertsteuer für das Ticket Metro Train Aéroport wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

- auf der Website iledefrance-mobilites.fr, Abschnitt "Preise"

- auf Displays an Transportorten

- auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

- im Tarifführer von Île-de-France Mobilités

- auf den Websites der Beförderer

- auf der Website der Agentur Navigo Key Accounts für Unternehmen, Institutionen oder Verbände für den Kauf in großen Mengen

3.2 Das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> wird einzeln, zum vollen und zum ermäßigten Tarif verkauft (siehe Artikel 1.2).

4 KAUF UND VERLADUNG

4.1 Der Ticketpreis ist in bar zu zahlen.

4.2 Das Ticket für Paris Region <> Aéroports kann gekauft und auf einen Navigo Easy-Pass geladen werden:

- in Verkaufsstellen, im mobilen Verkauf an einen Agenten, an den Verkaufsautomaten der Beförderer im kontrollierten Bereich des Flughafens und an den Verkaufsautomaten der Beförderer außerhalb des kontrollierten Bereichs

- von mobilen Anwendungen, die den Kaufservice zum Aufladen eines Navigo-Passes anbieten, wenn der Inhaber bereits einen ohne t+-Ticket oder Metro-Train-RER-Ticket besitzt (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

- über eine Online-Bestellung auf der Website der Agentur Navigo Key Accounts auf https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

4.3 Das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> kann auch über die mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, gekauft und telefonisch aufgeladen werden (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Während desselben Kaufs an einem Automaten oder über eine Anwendung ist es möglich, bis zu 20 Tickets für Paris Region <> Aéroports auf demselben Träger (Pass oder Handy) zu laden. Für einen Kauf bei der Agentur Navigo Key Accounts ist es möglich, bis zu 30 Tickets für Paris Region <> Aéroports auf demselben Passhalter zu erhalten.

4.5 Kohabitation von tickets Transport

Die tickets Fête de la musique und Antipollution haben Vorrang bei der Validierung und können mit dem ticket Paris Region <> Aéroports auf demselben Pass oder Telefon koexistieren.

Das Ticket Paris Region <> Aéroports und das Bus-Tram-Ticket können auf demselben Träger (Pass oder Telefon) zusammenleben. Jeder wird dann vorrangig auf seinem Validierungsperimeter validiert.

Das Ticket Paris Region <> Aéroports und das Paris Metro-Train-RER-Ticket können nicht auf demselben Träger (Pass oder Telefon) koexistieren.

Das Ticket Paris Region <> Aéroports und das t+ Teleticketing-Ticket, dessen Verkauf am 01.01.2025 eingestellt wurde, können nicht auf demselben Träger (Pass oder Telefon) koexistieren.

Die Pakete und das Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> können auf demselben Pass oder Telefonträger nebeneinander bestehen (siehe Artikel 5.4 über die Validierungsregeln im Falle des Zusammenlebens eines Pakets und eines Tickets für die Flughäfen der Region Paris <> ).

Der Inhaber, der ein t+ Ticket oder ein Metro-Train-RER-Ticket auf seinem Träger hat und ein Paris Region <> Airports-Ticket laden möchte, kann dies nur tun, wenn er dies auf einem neuen Träger tut oder die vorhandenen t+ oder Paris Region <> Airports-tickets vor mehr als 4 Stunden vollständig auf seinem Träger verbraucht hat.

5 VALIDIERUNG

5.1 Der Inhaber eines Tickets für Paris Région <> Aéroports muss den Träger mit seinem ticket vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch beim Anschlussflug und Ausstieg systematisch und systematisch auf den Validierungsgeräten der Beförderer entwerten, da er sonst einen Verstoß erleidet.

5.2 Die Entwertung eines Tickets für Paris Region <> Aéroports ermöglicht die Reise einer einzelnen Person.

5.3 Es ist nicht möglich, mehrere Tickets für die Pariser Region <> Flughäfen desselben kontaktlosen Mediums zu entwerten, um die Reise mehrerer Personen auf derselben Strecke zu ermöglichen.

5.4 Wenn die Unterstützung sowohl ein Ticket für die Region Paris <> Aéroports als auch ein Paket enthält (vgl. Regel des Zusammenlebens Art. 4.5), wird das Paket vorrangig am Tag seiner Gültigkeit entwertet. Es wird dann kein Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> gezählt.

5.5 IDFM garantiert nicht die Verwendung von magnetischen tickets in allen Stationen aufgrund des Einsatzes neuer Entwerter und Verteiler, die vollständig teleticketing sind. Daher können magnetische tickets als letzter Ausweg verwendet werden, wenn keine Navigo Easy-Pässe oder kompatible Telefone vorhanden sind.

6 KONTROLLE

6.1 Im Falle einer Kontrolle muss der Karteninhaber das kontaktlose Medium vorlegen, auf das das bei der Einreise entwertete Ticket für Paris Region <> Aéroports geladen ist, und gegebenenfalls sein Recht auf den ermäßigten Tarif nachweisen können.

Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket per Telefon muss der Inhaber sein Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen.

6.2 Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Entwertung (Artikel 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des Tickets der Pariser Region <> Flughäfen (Artikel 2) oder die Unfähigkeit, den Anspruch auf einen ermäßigten Tarif zu rechtfertigen, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3 Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7 KUNDENDIENST

7.1 Rückerstattung

Das Ticket für Paris Region <> Aéroports kann nicht geändert oder erstattet werden, auch nicht im Falle eines Kauffehlers.

7.2 Verlust/Diebstahl

Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Supports werden die bei dieser Gelegenheit verlorenen Tickets der Pariser Region <> Flughäfen weder ersetzt noch erstattet.

7.3 Fehlfunktion des kontaktlosen Passes

Im Falle einer Fehlfunktion des Navigo Easy-Passes kann kein Ersatz für das/die Ticket(s) der Region Paris <> Aéroports angeboten werden. Siehe AGB des Navigo Easy Passes, Artikel 5.

7.4 Ticket auf Telefon oder Smartwatch geladen

Im Falle einer Fehlfunktion bei der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn diese ticket mit diesem Telefon und seiner SIM-Karte vorher nicht validiert werden konnte. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

Weitere Informationen zu den Regeln für den Kundendienst des auf Telefon oder angeschlossener Uhr aufgeladenen Tickets für die Pariser Region <> Flughäfen finden Sie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, Abschnitt "Kundendienst".

8 NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Inhaber verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt, die auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind.

9 INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Beim Verkauf von tickets Metro Train Aéroport auf kontaktlosem Datenträger werden keine spezifischen personenbezogenen Daten erhoben.

Der Einkauf und die Verwaltung werden durch ein Medium unterstützt, für das Daten als Teil des Supports aufbewahrt und überwacht werden.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der einzelnen auf der iledefrance-mobilites.fr Website verfügbaren Medien:

10 MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Inhaber auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Inhaber findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Vermittlers, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Inhaber die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen allgemeinen Bedingungen den Inhabern durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf der iledefrance-mobilites.fr-Website zur Kenntnis gebracht.

Das anwendbare Recht im Streitfall ist französisches Recht vor den zuständigen französischen Gerichten. Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.