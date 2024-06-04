Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB) eines iPhones für den Kauf eines Transport ticket

1 Definitionen

1.1 Benutzer: Person, die ein iPhone für den Kauf von tickets Transport verwendet

1.2 Service oder Einkaufsservice: Kaufservice für tickets Transport, der von Île-de-France Mobilités erstellt und verwaltet wird und in der AnwendungKarten 2 und in den Anwendungenangeboten wird 1.

1.3 Telefon oder iPhone: iPhone, das mit dem Einkaufsservice kompatibel ist.

1.4 Watch: Verbundene Apple-Uhr, die mit dem Shopping-Service kompatibel ist.

1.5 Anwendung1: mobile Anwendung auf dem iPhone, die den Shopping Service anbietet

1.5.1 Liste der Anwendungen: Île-de-France Mobilités und Anwendungen von offiziellen Wiederverkäufern* der tickets Île-de-France Mobilités.

*Mit Île-de-France Mobilités vertraglich vereinbarte Anwendungen für die digitale Verteilung von tickets öffentlichen Verkehrsmitteln im Netz der Ile-de-France. Die vollständige Liste der offiziellen Wiederverkäufer finden Sie auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr/

1.6 Kartenanwendung2: Apple Maps-Anwendung (Wallet), die auf iPhone und Apple Watch vorhanden ist, um entmaterialisierte Transportkarten zu hosten

1.7 Sicheres Element: Eine Komponente des iPhone oder der Uhr, die es ermöglicht, tickets sicher zu speichern.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: Authentifizierungslösung, bei der sich der Benutzer identifizieren muss, um auf bestimmte Funktionen der Einkaufsabteilung zugreifen zu können.

1.9 Konto: Kundenkonto des Nutzers bei den Diensten Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo-Pass: kontaktlose Smartcard, die von Île-de-France Mobilités als Unterstützung für tickets ausgestellt wird. Erhältlich in mehreren Versionen: personalisierter Navigo-Pass auf den Namen des Trägers, Navigo Discovery-Pass, Navigo Easy-Pass

1.11 Beförderer: bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

1.12 Kohabitation: tickets Transport- oder unterschiedliche Verträge bezieht sich auf die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf dasselbe Telefon aufzuladen. Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2 Präsentation und Bedingungen für den Erhalt

2.1 Vorstellung der Einkaufsabteilung

2.1.1 Mit der Einkaufsabteilung können Sie Transport tickets der Île-de-France auf einem iPhone kaufen, um:

- Laden Sie sie in einen Navigo-Pass,

- Laden Sie sie in ein iPhone oder eine Uhr und validieren Sie sie damit.

2.1.2 Der Dienst ermöglicht es Ihnen auch, den Saldo der verfügbaren tickets in Ihrem iPhone, Ihrer Uhr oder einem Navigo-Pass abzurufen.

2.1.3 Transport tickets werden in das sichere Element des iPhones oder der Uhr oder in einen Navigo-Pass geladen.

2.1.4 Die Einkaufsabteilung ist Eigentum von Île-de-France Mobilités und wird von Île-de-France Mobilités vertrieben.

2.2 Tickets zum Kauf in einer App verfügbar[1]

Die tickets, die über eine Anwendung erworben werden können, hängen von dem Medium ab, auf das die tickets geladen werden.

Auf dem iPhone oder der Uhr

RoissyBus-Ticket

Navigo Tagespaket

Navigo Liberté + Service am Telefon (**) (außer Minderjährige)

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Navigo Week All-Zones Paket

Navigo Monat alle Zonen

Paket Paris Region <> Flughäfen (*)

U-Bahn-Zug-RER-Ticket (*)

Bus-Straßenbahn-Ticket (*)

Paris-Tourpaket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage

(*) zum vollen Preis oder zum ermäßigten Tarif

(**) Navigo Liberté + Vertrag nur über die Anwendung Île-de-France Mobilités verfügbar

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar.

Auf Navigo Pass oder Navigo Discovery

Navigo Tagespaket

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Navigo Wochenpaket

Navigo Monat alle Zonen

Paris 2024 Paket

Paris-Tourpaket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage

Über Passe Navigo Easy

RoissyBus-Ticket

Navigo Tagespaket

Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Fête de la Musique-Paket

Paket Paris Region <> Flughäfen (*)

U-Bahn-Zug-RER-Ticket (*)

Bus-Straßenbahn-Ticket (*)

Paris-Tourpaket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage

(* )zum vollen Preis oder zu einem ermäßigten Tarif

Das "Zusammenleben" verschiedener Transport tickets oder Verträge bezieht sich auf die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf dasselbe Telefon aufzuladen.

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der iledefrance-mobilites.fr-Website verfügbar.

2.3 Tickets in der Apple Maps-App erhältlich2

2.3.1 Mit der Apple Maps-App können Sie die folgenden tickets auf ein iPhone oder eine Uhr laden:

- Navigo Tageskarte Zonen 1-5

- Paris Besuch 1 T, 2D, 3D, 5 Tage

- Bus-Straßenbahn-Ticket (*)

- U-Bahn-Zug-RER-Ticket (*)

- Ticket Paris Region <>Flughäfen (*)

- Navigo Liberté + Service am Telefon (nur voller Preis)

* zum vollen Preis oder ermäßigt

2.4 AGB

2.4.1 Die Liste der tickets, die mit dem Dienst erworben werden können, kann sich ändern und kann auf der Website von Île-de-France Mobilités unter der Rubrik "Preise" eingesehen werden.

2.4.2 Die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen für tickets (AGB) sind auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgendem Link verfügbar: Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

2.4.3 Die Regeln für den Anschluss und die auf öffentlichen Straßen zugelassenen Verbindungen sind auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgendem Link verfügbar: Regeln für Verbindungen und Verbindungen auf öffentlichen Straßen | Île-de-France Mobilités

2.5 Zahlung

2.5.1 Um einen Transport ticket aus einer Anwendung zu bezahlen, muss der Benutzer über eine Kreditkarte verfügen oder Apple Pay verwenden.

2.5.2 Für die Zahlung eines Transport ticket aus einer Anwendung muss der Benutzer eine E-Mail-Adresse eingeben, an die der Kaufbeleg gesendet wird. Diese Adresse wird vorausgefüllt, wenn der Benutzer bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert ist.

2.5.3 Für die Bezahlung eines Transport ticket über die Apple Maps-App muss der Nutzer Apple Pay verwenden.

2.5.4 Um den Navigo Liberté + -Vertrag abzuschließen, muss der Nutzer seine Bankverbindung angeben (IBAN beschränkt auf den SEPA-Raum).

2.6 Voraussetzungen für die Kompatibilität von iPhone und Watch mit dem Shopping-Service

2.6.1 Um einen Navigo-Pass aufzuladen, muss der Benutzer mindestens über ein iPhone 7 mit mindestens iOS 13 und iOS 14.5 für iPhones XR, XS und XS max verfügen.

2.6.2 Um die tickets auf ein iPhone zu laden, muss der Benutzer über ein iPhone XS oder höher oder ein iPhone SE der 2. Generation oder höher verfügen und die neueste Version von iOS installiert haben. Der Benutzer muss außerdem über ein iCloud-Konto verfügen. Dann ist ein Installationsschritt erforderlich (siehe §2.7).

2.6.3 Um tickets in eine Watch zu laden, muss der Benutzer über eine Apple Watch Series 6 und höher oder eine Apple Watch SE der 2. Generation und höher verfügen, die mit einem kompatiblen iPhone gekoppelt ist, und die neueste Version von WatchOS ab 10.5 installiert haben. Der Benutzer muss außerdem über ein iCloud-Konto verfügen. Dann ist ein Installationsschritt erforderlich (siehe §2.7).

2.7 Installation des Dienstes

2.7.1 Installation aus einer Anwendung, die den Einkaufsservice anbietet

Um Transport-tickets von Île-de-France auf ein iPhone oder eine Uhr zu laden, muss der Benutzer die neueste Version der Anwendung im Store geladen haben und ein Installationsschritt ist erforderlich.

In App1 wählt der Benutzer Kaufen > Auf meinem Handy oder Kaufen > Auf meiner Apple Watch aus und die App führt ihn durch die folgenden Schritte:

- Auswahl des zu kaufenden ticket,

- Zahlung des ticket,

- Bestätigung der Hinzufügung in der Karten²-Anwendung,

- Die Karten²-Anwendung erstellt dann eine entmaterialisierte Navigo-Karte im Secure Element des iPhones oder der Uhr. Die Installation ist abgeschlossen und der ticket geladen.

2.7.2 Installation über die Apple Maps²-App

Um Transport tickets der Île-de-France auf ein iPhone oder eine Uhr zu laden, kann der Benutzer auch die Kartenanwendung verwenden, die ihn durch die folgenden Schritte führt:

- Hinzufügen einer Transportkarte,

- Auswahl des Navigo-Passes für Île-de-France Mobilités,

- Auswahl des zu kaufenden ticket,

- Zahlung per Apple Pay,

- Bestätigung der Hinzufügung in der Karten²-Anwendung,

- Die Cartes²-Anwendung fährt dann mit der Erstellung einer entmaterialisierten Navigo-Karte im Secure Element des iPhones fort. Die Installation ist abgeschlossen und der ticket geladen.

2.8 Nutzungsbedingungen

2.8.1 Ein iPhone/eine Uhr, die nicht mit einem Transport ticket aufgeladen ist, ist kein Transport ticket. Um reisen zu können, muss der Benutzer zuvor ein Transport ticket gemäß den für diese ticket spezifischen Bedingungen in Bezug auf Nutzungsumfang und Gültigkeitsdauer geladen haben.

2.8.2 Der Nutzer muss seine Transport-ticket validieren, indem er sein iPhone / seine Uhr oder seinen Navigo-Pass vor jeder Fahrt an den Validierungsgeräten der Beförderer anbringt, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, während des Anschlusses und der Ausfahrt, unter Androhung eines Verstoßes.

2.8.3 In Ermangelung eines validierten Beförderungs ticket schuldet der Nutzer eine pauschale Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

2.8.4 Bei einer Kontrolle mit einem Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpaket kann der Benutzer aufgefordert werden, sein Foto und sein Geburtsdatum in der mobilen Anwendung anzuzeigen und einen Identitätsnachweis vorzulegen.

2.8.5 Wenn der Benutzer mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten in seinem iPhone oder seiner Apple Watch hat, muss er diejenige angeben, mit der er reisen möchte:

- Entweder durch vorheriges Aktivieren des Express-Transportmodus für diese Karte in der Karten-App,

- Oder indem Sie es "on the fly" auf seinem Bildschirm nach einem doppelten Drücken der rechten Seitentaste auswählen, um die verfügbaren Karten anzuzeigen.

2.8.6 Für den Fall, dass der Benutzer mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten in seinem iPhone oder seiner Apple Watch hat, muss er bei einer Kontrolle die Karte vorlegen, die er während der Validierung für den Eintritt in das Netzwerk verwendet hat.

2.8.7 Wenn der Benutzer mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten auf seinem iPhone oder seiner Apple Watch hat, hat er die Möglichkeit, mehrere Personen reisen zu lassen, indem er für jede Person eine separate Karte mit einem validierten ticket verwendet. Bei einer Kontrolle muss er in der Lage sein, jede für die Validierung verwendete Karte für jeden Reisenden vorzulegen.

2.8.8 Der auf iPhone und Apple Watch verfügbare Express-Transportmodus verhindert, dass der Benutzer den Bildschirm seines Telefons beim Umschalten des Entwerters wieder aktiviert oder entsperrt. Beim Erstellen einer ersten entmaterialisierten Navigo-Karte im iPhone oder in der Apple Watch ist der Express-Transportmodus auf dieser Karte standardmäßig aktiviert.

So aktivieren Sie den Express-Transportmodus auf einer auf einem iPhone geladenen Navigo-Karte:

- Öffnen Sie die Karten-App,

- Wählen Sie die Navigo-Karte

- Wählen Sie das Kontextmenü (...) > Kartendaten

- Wählen Sie Expresstransport und wählen Sie die Karte.

Hinweis: Die Busentwerter der folgenden Netze unterstützen den Express-Modus noch nicht. Um in den Bussen dieser Netze zu validieren, drücken Sie zweimal die rechte Seitentaste und wählen Sie die zu verwendende Karte aus: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie und Deux Morin, RATP Cap Mantois.

2.8.9 Jede betrügerische Nutzung des Einkaufsservice (Fälschung, Fälschung, Nutzung des Telefons durch Dritte), die bei einer Inspektion festgestellt wird, kann zu einem Gerichtsverfahren führen. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

2.8.10 Alle Apps, die den Shopping Service anbieten, und die Apple Maps² -App ermöglichen es Ihnen, auf dem iPhone geladene tickets anzuzeigen, unabhängig von der App, mit der die tickets gekauft wurden.

2.8.11 Bei Reisen mit mehreren Personen mit demselben iPhone oder derselben Apple Watch kann der Telefonträger mit jeder Art von ticket reisen, einschließlich eines Navigo-Monats- oder Navigo-Wochenpakets, das eine Authentifizierung bei IDFM Connect erfordert. Reisende, die den Träger des iPhone oder der Apple Watch begleiten, müssen jedoch ein Transport-ticket verwenden, das nicht auf IDFM Connect authentifiziert werden muss.

3 iPhone oder WATCH wechseln

3.1 Präsentation

3.1.1 Wenn Sie Ihr iPhone oder Ihre Uhr wechseln, können Sie mit der Apple Maps-App geladene tickets von einem iPhone/Watch auf ein anderes iPhone/Watch übertragen und stützt sich dabei auf Sicherungs- und Wiederherstellungsmechanismen.

3.1.2 Dieser Übertragungsmechanismus ist nur vom iPhone oder Watch auf ein anderes iPhone oder eine andere Uhr möglich, die mit dem Dienst kompatibel ist.

3.2 Sicherung von tickets

3.2.1 Mit der Apple Maps-App können Sie die Sicherung geladener tickets auf dem iPhone oder der Uhr initiieren. Diese Speicherfunktion wird ausgelöst, indem die Navigo-Karte von Île-de-France Mobilités aus der Karten-App gelöscht wird.

3.2.2 Die Backup-Funktion ist auch über den Kundendienstbereich der Anwendung zugänglich, der den Kaufservice anbietet und den Benutzer dann zur Apple Maps-App weiterleitet.

3.2.3 Die Sicherungsfunktion wird automatisch durch die iCloud-Datenimportfunktion auf einem iPhone ausgelöst.

3.2.4 Die Backup-Funktion wird automatisch ausgelöst, wenn die entmaterialisierte Navigo-Karte zwischen dem iPhone und der gekoppelten Uhr übertragen wird.

3.2.5 Der tickets-Sicherungsvorgang löst das Löschen von tickets auf dem iPhone oder der Uhr aus.

3.3 Wiederherstellung von tickets

3.3.1 In der AnwendungÎle-de-France Mobilités kann der Nutzer die mit seinem Konto verknüpften Backups in Mein Bereich > Mein Konto verwalten > Meine Medien einsehen. Wenn sie ihre tickets wiederherstellen möchten und das iPhone für den Dienst berechtigt ist, leitet App1 sie zur Karten-App von Apple weiter, um die tickets auf dem ausgewählten iPhone oder der ausgewählten Uhr wiederherzustellen.

3.3.2 Die Wiederherstellungsfunktion ist über die Apple Maps-App über den Abschnitt "Vorherige Karte" zugänglich, in dem der Benutzer alle von ihm gespeicherten Karten finden kann.

3.3.3 Die Wiederherstellungsfunktion ist auch über den Kundendienstbereich der Anwendung (§4.2.2) zugänglich, der den Benutzer dann zur Apple Maps-App weiterleitet.

3.3.4 Die Wiederherstellungsfunktion wird automatisch durch die iCloud-Datenimportfunktion auf einem iPhone ausgelöst.

3.3.5 Die Wiederherstellungsfunktion wird automatisch ausgelöst, wenn die entmaterialisierte Navigo-Karte zwischen dem iPhone und der gekoppelten Uhr übertragen wird, wenn das Backup erfolgreich war (siehe §3.2.4).

3.3.6 Wenn eine Sicherungskopie der Navigo-Karte vorhanden ist, können alle tickets auf dem gesicherten iPhone oder der gesicherten Uhr auf einem kompatiblen iPhone oder einer kompatiblen Uhr wiederhergestellt werden.

3.4 Entfernung der Anwendung1

3.4.1 Die Deinstallation der Anwendung, die den Kaufservice anbietet, oder die Löschung ihrer Daten führt nicht zum Verlust der auf dem iPhone oder der Uhr geladenen Transport tickets. Eine Neuinstallation der Anwendung ermöglicht es Ihnen, die auf dem iPhone oder der Uhr vorhandenen tickets erneut anzuzeigen.

3.5 Löschen einer Navigo-Karte in der Karten-App

3.5.1 Das Löschen einer entmaterialisierten Navigo-Karte in der Kartenanwendung löscht die auf dem iPhone oder in der Uhr geladenen Transport tickets und löst deren Sicherung aus.

3.5.2 Der Benutzer kann dann die Wiederherstellung der auf demselben oder einem anderen Telefon gespeicherten tickets anfordern.

4 KUNDENDIENST

4.1 Für den Kundendienst in Bezug auf Transport tickets siehe die AGB der betreffenden Transport tickets, die auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu verfügbar sind.

4.2 Zugang zum Kundendienst

4.2.1 In der Kartenanwendung wird der Benutzer, um eine Anfrage an den Kundendienst zu senden, zur Anwendung Île-de-France Mobilités weitergeleitet.

4.2.2 In der Anwendung Île-de-France Mobilités ist der Kundendienst im Abschnitt "Kontakt" auf dem Startbildschirm der Einkaufsabteilung zugänglich und muss bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert werden.

4.2.3 Für eine Transport-ticket, die in ein Telefon oder eine Uhr geladen ist, kann der Benutzer unverzüglich bestimmte Vorgänge über die Anwendung ausführen, die den Kaufservice anbietet, oder gegebenenfalls eine Anfrage an den Kundendienst senden.

4.2.4 Im Falle einer Fehlfunktion bei der Validierung eines in ein Telefon oder eine Uhr geladenen Transport ticket kann sich der Benutzer zunächst an einen Agenten am Bahnhof wenden, der das Vorhandensein eines gültigen ticket im Telefon oder in der Uhr überprüfen kann.

4.2.5 Um Hilfe bei einem Transport ticket zu erhalten, der mit einem Telefon in einen Navigo-Pass geladen ist, muss sich der Benutzer an die üblichen Verkaufsstellen für einen Navigo-Pass wenden (Schalter, Schalter und Agenturen).

4.2.6 Im Falle von Schwierigkeiten beim Aufladen eines ticket in einem Navigo-Pass mit dem Telefon bietet die Anwendung einen Bereich, der eine automatische Verarbeitung ermöglicht, die entweder zum Laden des ticket oder zur Stornierung der Zahlung führt.

4.2.7 Wenn der Benutzer mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten auf seinem iPhone oder seiner Apple Watch hat, wird der Benutzer aufgefordert, die betreffende Karte im gewählten Servicebereich auszuwählen.

4.3 Kaufbeleg

4.3.1 Für jeden Kauf von ticket, der in den Anwendungen Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP und SNCF Connect getätigt wird, wird ein Kaufbeleg an die beim Kauf angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

4.3.2 Der Nutzer muss sich zum Zeitpunkt des Kaufs bei Île-de-France Mobilités Connect authentifizieren, um einen personalisierten Kaufbeleg mit seinem Vor- und Nachnamen zu erhalten.

4.3.3 Für Navigo-Monats- und Wochenpakete, die mit einem Navigo-Pass geladen sind (außer Navigo Discovery-Pass), ist die Vertragsbescheinigung, die die Erstattung durch den Arbeitgeber ermöglicht, ebenfalls seit https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/ erhältlich.

4.3.4 Auf iPhone und Apple Watch wird bei einem Kauf über die Karten-App die Zahlungstransaktion in der Karten-App angezeigt, es wird kein Kaufbeleg per E-Mail gesendet.

4.3.5 Von seinem Konto in der Anwendung Île-de-France Mobilités aus kann der Benutzer die Historie seiner Einkäufe einsehen, für die er authentifiziert wurde. Aus dieser Historie kann er die Rückgabe des Nachweises verlangen. Käufe, die über die Apple Maps-App getätigt wurden, werden nicht in diesem Verlauf angezeigt, da der Benutzer zum Zeitpunkt des Kaufs nicht authentifiziert wurde.

4.3.6 Für den Vertrag Navigo Liberté+ sind die Verbrauchsüberwachung und die Rechnungen unter Mon espace/Navigo Liberté + in der Anwendung Ile-de-France Mobilités verfügbar.

4.4 Stornierung und Rückerstattung nicht genutzter Pakete

4.4.1 Die Kündigung von Plänen, die auf ein Telefon oder eine Uhr geladen wurden, ist nur über die Anwendung1 möglich, die den Kaufservice anbietet.

4.4.2 Wenn die Anfrage vor Beginn der Gültigkeit des Pakets gestellt wird, wird das Paket auf dem Telefon oder der Uhr storniert und die Rückerstattung erfolgt auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

4.4.3 Wenn der Antrag während der Gültigkeit der Pauschalreise gestellt wird, muss dem Antrag auf Rückerstattung ein Nachweis über die Stornierung beigefügt werden, der sich auf den vom Inhaber geltend gemachten Grund bezieht (Krankheitsurlaub, Entlassungsbescheinigung des Arbeitgebers oder erzwungener Arbeitsplatzwechsel). Wenn dies gerechtfertigt ist, erfolgt die teilweise Rückerstattung auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

4.5 Verlust/Diebstahl

4.5.1 Dem Benutzer werden mehrere Einträge angeboten, um den Verlust oder Diebstahl eines iPhones oder einer Uhr zu melden. In der Anwendung Île-de-France Mobilités ist die Meldung von Verlust oder Diebstahl im Abschnitt Kontakt oder Mein Bereich > Mein Konto verwalten > Meine Medien möglich, der zur Apple-Oberfläche weiterleitet, um ein Gerät zu lokalisieren.

4.5.2 Die Verlust-/Diebstahlmeldung auf der Apple-Schnittstelle löst unter anderem einen Versuch aus, die in der entmaterialisierten Navigo-Karte enthaltenen tickets zu sichern.

4.5.3 Wenn ein Backup erstellt wurde und der Benutzer über ein kompatibles iPhone oder eine kompatible Uhr verfügt, kann er die Wiederherstellung der tickets einleiten (siehe §3.3).

4.5.4 Wenn kein Backup durchgeführt wurde oder der Benutzer mit einem anderen Telefon als einem kompatiblen iPhone ausgestattet ist, werden die auf das iPhone oder die Uhr geladenen Transport tickets nicht ersetzt oder erstattet, mit Ausnahme der Pläne Navigo Month und Navigo Week, die unter den folgenden Bedingungen teilweise oder vollständig erstattet werden können:

- Die Rückerstattung ist vollständig, wenn die Verlust- oder Diebstahlsmeldung innerhalb der ersten 10 Tage des Gültigkeitsmonats (Navigo-Monatspaket) oder in den ersten 2 Tagen der Gültigkeitswoche (Navigo-Wochenpaket) oder vor Gültigkeitsbeginn erfolgt.

- Die Rückerstattung erfolgt teilweise (50%), wenn die Verlust- oder Diebstahlmeldung zwischen dem 11. und 20. des Gültigkeitsmonats (Navigo-Monatspaket) oder dem Mittwoch und Donnerstag der Gültigkeitswoche (Navigo-Wochenpaket) erfolgt.

- Die Rückerstattung des Pakets ist ab dem 21. des Gültigkeitsmonats (Navigo Mois-Paket) oder dem Freitag der Gültigkeitswoche (Navigo Week-Paket) nicht mehr möglich.

4.5.5 Der Benutzer kann seinen Antrag auf eine mögliche Rückerstattung seiner Pakete nach dem Verlust oder Diebstahl des Telefons über Anwendung1 im Abschnitt Kontakt oder auf Seite https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav stellen.

4.6 Fehlfunktion des Telefons oder der Uhr

4.6.1 Unabhängig davon, welches ticket in ein Telefon oder eine Uhr geladen ist, ist im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon oder dieser Uhr durchgeführt werden konnte. Der Antrag auf Stornierung des ticket kann nur auf dem Telefon gestellt werden, das die tickets aus der Anwendung1 hostet, die den Kaufservice anbietet.

Sobald die Stornierung des ticket wirksam ist, erfolgt die Rückerstattung auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

4.6.2 Bei anderen Fehlfunktionen werden die aufgeladenen tickets weder ersetzt noch erstattet.

4.7 Begrenzung der Anzahl der Rückerstattungen von tickets, die auf ein Telefon geladen werden

4.7.1 Die Anzahl der Rückerstattungen von tickets ist auf drei pro Jahr für einen Kunden begrenzt, unabhängig davon, ticket erstattet wird.

4.7.2 Anträge auf Rückerstattung von Paketen vor Beginn ihrer Gültigkeit werden nicht auf dieses Limit angerechnet.

5 Entwicklung des Einkaufsservice

Île-de-France Mobilités kann aufgefordert werden, die Einkaufsabteilung zu ändern oder deren Rückzug durchzuführen.

6 Schutz personenbezogener Daten

Im Rahmen der Nutzung der Einkaufsabteilung ist Île-de-France Mobilités in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortlicher verpflichtet, personenbezogene Daten über Sie zu erheben und zu verarbeiten. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und wurde in das Verarbeitungsregister eingetragen, das von dem von Île-de-France Mobilités benannten Datenschutzbeauftragten geführt wird.

6.1 Welche Daten werden erhoben?

6.1.1 Von Île-de-France Mobilités erhobene personenbezogene Daten

Die erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Im Rahmen der Überprüfung der Berechtigung des Telefons und der Erstellung von Statistiken: bestimmte technische Merkmale Ihres Telefons (Telefonmodell, Version des Betriebssystems) und die Seriennummer des sicheren Elements (Telefon oder Uhr)

- Im Rahmen der Nutzung des Dienstes: Navigo-Passnummer oder technische Kennung des Secure Elements.

6.1.2 Von Beförderern erhobene personenbezogene Daten

Die Reisedaten werden notwendigerweise und obligatorisch von den betreffenden Spediteuren während der Validierung des Telefons und der Uhr erhoben und unterliegen einer Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung dieser Daten ist, insbesondere zur Aufdeckung von Betrug. Die für diese Datenverarbeitung Verantwortlichen sind die Spediteure der Île-de-France, soweit sie betroffen sind. Île-de-France Mobilités ist nicht der Empfänger dieser Validierungsdaten.

Darüber hinaus werden anonymisierte Reisedaten an Île-de-France Mobilités übermittelt, um statistische Analysen zur Verbesserung des Verkehrsangebots durchzuführen.

6.2 Warum werden die Daten erhoben?

6.2.1 Die bei der Nutzung des Einkaufsservice erhobenen personenbezogenen Daten dienen folgenden Zwecken:

- Abwicklung und Ausführung von Käufen von Transport tickets;

- Bearbeitung von Kundendienstanfragen;

- Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug;

- Durchführung von Umfragen zur Servicezufriedenheit.

6.2.2 Die bei der Nutzung des Kundendienstes erhobenen personenbezogenen Daten dienen der Bearbeitung von Kundendienstanfragen.

6.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Gemäß Artikel 6.1 der EU-Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO) und dem geänderten Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten aus folgenden Gründen legitimiert:

- Die Ausführung des Vertrages, der die Nutzung Ihrer Transport ticket der Einkaufsabteilung darstellt,

- Die Wahrnehmung einer Aufgabe im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt, die Île-de-France Mobilités für die Erstellung von Statistiken übertragen wurde.

6.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Die für den Einkaufsservice erhobenen Daten werden für die Verwaltung des Zugangs zum Dienst und für die Bearbeitung von Streitigkeiten und Betrug während der gesetzlichen Verjährungsfrist aufbewahrt.

Die vom Kundendienst gesammelten Daten werden für die Zeit der Lösung des Problems und dann ein Jahr lang aufbewahrt, um die Risiken der Erneuerung eines Problems auf einem Medium oder Konto zu identifizieren und es schneller zu lösen.

Einige dieser Daten können archiviert werden, um ein Recht oder einen Vertrag nachzuweisen oder wenn gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen dies erfordern. Diese Daten dürfen nur für die Zeit archiviert werden, die zur Erfüllung dieser gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der die gesetzliche Verjährungsfrist nicht überschreitet.

6.5 Wer kann auf die Daten zugreifen?

Die direkt oder indirekt von Île-de-France Mobilités erhobenen Daten sind für diese Verarbeitung erforderlich und für die betreffenden Dienste von Île-de-France Mobilités und ihre Dienstleister bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestimmt.

Die vom Kundendienst gesammelten Daten zur Beantwortung der Anfragen eines Benutzers können an den Spediteur übermittelt werden, um eine Fehlfunktion oder Validierung zu beheben.

Personenbezogene Daten werden hauptsächlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Technische Identifikatoren können in die Vereinigten Staaten übertragen werden, um technische Vorgänge zur Überprüfung der Berechtigung, Installation, Beseitigung und Überwachung technischer Störungen der Einkaufsabteilung durchzuführen.

6.6 Welche Rechte haben Nutzer an ihren Daten und wie können sie diese ausüben?

Gemäß den geltenden Vorschriften haben Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Einschränkung sowie ein Recht auf Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Sie können auch Anweisungen an Île-de-France Mobilités senden, um die Bedingungen für die Verwendung, Speicherung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten nach Ihrem Tod festzulegen.

Wenn Sie diese Rechte in Bezug auf die vom Einkaufsservice erhobenen Daten ausüben möchten, stellen Sie einfach eine Anfrage, indem Sie eine Kopie des Identitätsnachweises an die Postanschrift beifügen: Île-de-France Mobilités – Zu Händen des Datenschutzbeauftragten - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris oder per E-Mail an die Adresse [email protected]

In Bezug auf die Validierungsdaten von Transport tickets werden alle Rechte ticket der geltenden Vorschriften gegenüber den Beförderern ausgeübt.

Wenn Sie ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft sind, kann Ihr gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

7 MEDIATION

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und Optile, bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator verweisen kann, der der verwendeten Anwendung entspricht.

8 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Das anwendbare Recht im Streitfall ist französisches Recht vor den zuständigen französischen Gerichten. Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.

[1] Anwendung, die den in §1.4 definierten Kaufservice anbietet

[2] Apple Maps-App gemäß §1.5