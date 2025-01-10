Kohabitation Ihrer tickets Transport: die Gebrauchsanweisung

Was ist das Zusammenleben von Verkehrs tickets?

Im öffentlichen Verkehrsnetz von Île-de-France Mobilités gibt es verschiedene tickets von Verkehrsmitteln und Unterstützungen, um sie zu nutzen.

"Cohabitation" ist die Möglichkeit, auf einem einzigen Medium (z. B. Ihrem Telefon, einer vernetzten Uhr oder einem Navigo Easy-Pass) verschiedene tickets oder Transportpakete zu verwenden.

Warum können manche tickets nicht auf demselben Träger koexistieren?

Wenn zwei tickets für dieselbe Fahrt gültig sind, weiß der Entwerter nicht, welche er zuerst verwenden soll. Um Verwirrung zum Zeitpunkt der Validierung zu vermeiden, können konkurrierende tickets daher nicht auf dasselbe Medium geladen werden.