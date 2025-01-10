Kohabitation Ihrer tickets Transport: die Gebrauchsanweisung
Möchten Sie Ihrem Telefon, Ihrer Smartwatch oder Ihrem Navigo Easy-Pass eine Transport-ticket hinzufügen? Überprüfen Sie die Kompatibilität mit den bereits vorhandenen: Zonen, Gültigkeitsdauer und Arten von tickets können konkurrieren.
Was ist das Zusammenleben von Verkehrs tickets?
Im öffentlichen Verkehrsnetz von Île-de-France Mobilités gibt es verschiedene tickets von Verkehrsmitteln und Unterstützungen, um sie zu nutzen.
"Cohabitation" ist die Möglichkeit, auf einem einzigen Medium (z. B. Ihrem Telefon, einer vernetzten Uhr oder einem Navigo Easy-Pass) verschiedene tickets oder Transportpakete zu verwenden.
Warum können manche tickets nicht auf demselben Träger koexistieren?
Wenn zwei tickets für dieselbe Fahrt gültig sind, weiß der Entwerter nicht, welche er zuerst verwenden soll. Um Verwirrung zum Zeitpunkt der Validierung zu vermeiden, können konkurrierende tickets daher nicht auf dasselbe Medium geladen werden.
Zweifel? Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Transport tickets auf dieser Seite
Zusammenleben von tickets auf einem Navigo Easy Pass
Kohabitation von Transport tickets auf Navigo Easy
Ich habe diesen ticket zu meinem Easy-Pass:
- Das Navigo-Tagespaket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Paris Region <> Airport Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket, dem t+ Ticket und dem Roissy Bus Ticket.
- Es ist mit einem anderen Navigo Day-Paket kompatibel, wenn die Gültigkeitsdauer anders ist.
- Das Paris Visite Paket ist:
- Kompatibel mit dem Navigo Day Pass, dem Paris Region <> Airport Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket, dem t+ Ticket und dem Roissy Bus Ticket.
- Es ist nicht mit einem anderen Paris-Besuchspaket kompatibel.
- Das Paris Region <> Ticket Flughäfen sind:
- Kompatibel mit tickets Navigo Day Pass, Paris Visite Pass, Paris Region <> Airport Ticket, Bus-Tram Ticket und Roissy Bus Ticket.
- Es ist nicht kompatibel mit einem Metro-Train-RER-Ticket und einem t+ Ticket.
- Das Straßenbahnbusticket ist mit allen anderen tickets kompatibel: dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem Paris Region <> Airport Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Roissy Bus Ticket.
- Das U-Bahn-Zug-RER-Ticket ist:
- Kompatibel mit dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Roissy Bus Ticket.
-Es ist nicht kompatibel mit dem Ticket Paris Region <> Aéroports und einem Ticket t+.
- Das T+ Ticket ist:
- Kompatibel mit dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem t+ Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Roissybus Ticket.
- Es ist nicht kompatibel mit den Tickets Paris Region <> Aéroports und dem Metro-Train-RER-Ticket.
Beispiel
- Auf meinem Navigo Easy Pass habe ich noch Metro-Zug-RER-Tickets> Ich kann kein Paris Region <> Airports-Ticket kaufen, aber ich kann zum Beispiel ein Bus-Tram-Ticket kaufen.
Welche Lösung gibt es in diesem Fall? Ich kann mein Ticket für Paris Region <> Aéroports über die App Île-de-France Mobilités kaufen oder einen neuen Navigo Easy Pass kaufen.
Koexistenz von tickets allen Bereichen auf Telefon oder vernetzter Uhr (Android oder iOS)
Koexistenz von tickets von Transportzonen über Telefon oder vernetzte Uhr
Ich habe diesen ticket zu meinem Easy-Pass:
- Das Navigo-Monatspaket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Paris Region <> Airport Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Orlybus und Roissybus Ticket
- Kompatibel, wenn die Gültigkeitsdauer mit dem Navigo-Monatspaket, dem Navigo-Wochenpaket und dem Navigo-Tagespaket unterschiedlich ist
- Das Navigo Week Paket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Paris Region <> Airport Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Orlybus und Roissybus Ticket
- Kompatibel, wenn die Gültigkeitsdauer mit dem Navigo-Monatspaket, dem Navigo-Wochenpaket und dem Navigo-Tagespaket unterschiedlich ist
- Das Navigo-Tagespaket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Paris Region <> Airport Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Orlybus und Roissybus Ticket
- Kompatibel, wenn die Gültigkeitsdauer mit dem Navigo-Monatspaket, dem Navigo-Wochenpaket und dem Navigo-Tagespaket unterschiedlich ist
- Das Paris Visite Paket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Navigo Month Pass, dem Navigo Week Pass, dem Navigo Day Pass, dem Paris Region <> Airports Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Roissybus Ticket.
- Es ist nicht kompatibel mit einem anderen Paris-Besuchspaket
- Das Paris Region <> Ticket Flughafen ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visit Pass, dem Navigo Month Pass, dem Navigo Week Pass, dem Navigo Day Pass, dem Paris Region <> Airports Ticket, dem Bus-Tram Ticket und dem Roissybus Ticket.
- Es ist nicht kompatibel mit einem U-Bahn-Zug-RER-Ticket
- Das Bus-Tram-Ticket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Navigo Month Pass, dem Navigo Week Pass, dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem Paris Region <> Airports Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Roissybus Ticket.
- Das U-Bahn-Zug-RER-Ticket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Navigo Month Pass, dem Navigo Week Pass, dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Roissybus Ticket.
- Es ist nicht kompatibel mit dem Ticket Paris Region <> Aéroports
- Das t+ Ticket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Navigo Month Pass, dem Navigo Week Pass, dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem Bus-Tram Ticket und dem Roissybus Ticket.
- Es ist nicht kompatibel mit dem Ticket Paris Region <> Aéroports und dem Ticket Metro-Train-RER
- Das Roissybus-Ticket ist:
- Kompatibel mit dem Paris Visite Pass, dem Navigo Month Pass, dem Navigo Week Pass, dem Navigo Day Pass, dem Paris Visit Pass, dem Paris Region <> Airports Ticket, dem Bus-Tram Ticket, dem Metro-Train-RER Ticket und dem Roissybus Ticket. $
- Der Navigo Liberté+ am Telefon ist:
- Kompatibel mit allen tickets und Tarifen.
Beispiel
- Kann ich mit meinem Navigo Liberté + Vertrag andere Pakete oder Tickets zu meinem Telefon hinzufügen?
Bei Paketen: Wenn Sie einen gültigen Navigo Month-, Navigo Week- oder Navigo Day-Tarif am Telefon haben, beginnt Ihr Navigo Liberté + -Abonnement am Tag nach Ablauf der Gültigkeit Ihres Navigo Monats-, Wochen- oder Tagespakets.
- Mit Ihrem aktiven Navigo Liberté + -Vertrag ist es möglich, ein Navigo Month-, Navigo Week- oder Navigo Day-Allzonenpaket auf demselben Telefon zu erwerben , wenn Sie eine tägliche Reise geplant haben.
Validierungsprioritäten: Die tickets Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine und Navigo Jour haben Vorrang bei der Validierung auf dem Navigo Liberté + und können auf demselben Telefon koexistieren.
Umgekehrt hat der Navigo Liberté + Service Vorrang bei der Validierung auf den folgenden tickets: Metro-Zug-RER-Ticket, Bus-Straßenbahn-Ticket, Paris Region <> Airports-Ticket, die bis zur Kündigung des Navigo Liberté +-Vertrags nicht mehr nutzbar sind.
Unsere Tipps zur Vereinfachung Ihrer Reisen
Ticket Paris Region <> Aéroports, bewahren Sie es auf einem separaten Träger auf.
Um Ihr Leben zu vereinfachen und Inkompatibilitäten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, für diesen ticket einen speziellen Support zu verwenden.
⚠️ Einige tickets sind nicht auf allen Medien oder auf allen Vertriebskanälen verfügbar
Überprüfen Sie unbedingt, ob das Transport ticket, das Sie kaufen möchten, auf dem Träger Ihrer Wahl (Telefon, vernetzte Uhr, Navigo Easy Pass) oder auf dem gewählten Kanal (Telefon, SPS) zum Verkauf steht.
Ihr Paket hat immer Vorrang vor einem Ticket
Wenn Sie auf demselben Träger ein Einzelticket und ein Paket haben, wird das Paket immer zuerst validiert.
Diese Regel gilt mit Ausnahme aller Pakete mit einem datierten Gültigkeitsbeginn. Wenn Sie ein Navigo Jour-Paket kaufen, ist es nur am gewählten Datum gültig und hat Vorrang, und Ihr Metro-Train-RER-Ticket wird nicht verbraucht.
Woher weiß ich, ob zwei Transport tickets auf demselben Medium konkurrieren können?
Der Kauf eines ticket auf einem Träger ist zulässig nach:
Die Anzahl der Typen und das Volumen der verschiedenen tickets auf demselben Medium
Der Navigo Easy kann 2 verschiedene Arten von tickets gleichzeitig laden: maximal 20 Bus-Tram-Tickets und maximal 20 U-Bahn-Zug-RER-Tickets.
Sobald die maximale Kapazität auf demselben Medium erreicht ist, können Sie keine tickets mehr laden.
Das Profil des Reisenden
Ist Ihr ticket mit Ihrem Reiseprofil kompatibel? Eine Stütze = ein Fahrgastprofil.
Wenn Sie einen vollen Preis haben, können Sie keine Transport tickets mit reduzierten Preisen auf demselben Medium kaufen. Sie können nicht gleichzeitig Begünstigter eines vollen und ermäßigten Tarifs sein.
Aus dem Bereich Ihrer Transport ticket
tickets, die auf denselben Träger geladen werden, müssen kompatible Bereiche abdecken, in denen sie zusammenleben können.
Um kompatibel zu sein, müssen zwei tickets:
- Haben Sie komplementäre Reisezonen
- Haben Sie verschiedene Reisezonen
- Allzonenpässe und Einzelfahrkarten für alle Zonen sind nicht kompatibel (mit Ausnahme des Bus-Tram-Tickets)
Beispiel Nr. 1 : Sie haben ein Navigo Week 2-Zonen-Paket und möchten ein Navigo Jour All-Zone-Paket kaufen. Der Kauf wird nicht funktionieren, beide tickets ermöglichen den Zugang zu Gemeinschaftsbereichen und konkurrieren.
Beispiel Nr. 2 : Sie haben einen Navigo Week 2-Zonen-Pass auf Ihrem Pass oder Telefon und möchten ein Metro-Train-RER-Ticket für alle Zonen kaufen. Auch hier konkurrieren die Gültigkeitszonen der beiden tickets.
Was ist in diesem Fall zu tun?
Die Lösung besteht darin, einen neuen Ständer zu verwenden, um Ihren zweiten ticket zu kaufen, oder den ticket auf Ihrem Ständer zu verwenden, bevor Sie einen neuen kaufen.
Die Gültigkeitsdauer
Transport tickets können:
- Sie haben die gleiche Gültigkeitsdauer, aber eine andere geografische Abdeckung
- Oder eine andere Gültigkeitsdauer
Beispiel: Sie haben ein Navigo-Monatspaket für alle Zonen, das am Dienstag, den 31. endet, und möchten vorwegnehmen, indem Sie eine Navigo-Woche für alle Zonen kaufen, die ab Montag, dem 30., gültig ist, der Kauf ist nicht auf demselben Träger möglich, da die beiden tickets einen gemeinsamen Gültigkeitstag haben.