Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Navigo-Passes

1. Definitionen

Der Name "Karteninhaber" bezeichnet namentlich die Person, deren Foto und Name/Vorname(n) auf dem Navigo-Pass erscheinen. Der Name "Zahler" gibt die natürliche Person an, die das Paket bezahlt.

Der "persönliche Bereich" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder das des Zahlers, das auf der Website iledefrance-mobilites.fr (verwaltet von Île-de-France Mobilités) unter der Rubrik "Ich verwalte meine Karte" (Bereich verwaltet von Comutitres S.A.S.) erstellt wird. Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die mit Île-de-France Mobilités einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen für den Betrieb von Personenverkehrslinien abgeschlossen haben.

2. Präsentation und Erlangungsbedingungen

2.1 Der Navigo-Pass ist eine personalisierte Smartcard mit dem Namen, Vornamen und Foto des Inhabers, streng persönlich und nicht übertragbar. Der Navigo-Pass dient als Unterstützung für die folgenden Pakete oder Beförderungsverträge, von denen die Regeln für das Zusammenleben von Tickets und Verträgen und die AGB auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Tarife" verfügbar sind:

− Navigo Tagespaket

− Navigo-Monats- und Wochenpakete

− Navigo Solidaritäts-Monats- und Wochenpakete

− Kostenlose Navigo-Pakete

− Amethyst-Paket

− Navigo Liberté + Vertrag

− und andere mögliche Rechte des Inhabers auf Inanspruchnahme der Transportsolidarität.

2.2 Der Navigo-Pass kann in der Region Île-de-France in den Netzen der Beförderer verwendet werden.

2.3 Der Navigo-Pass ist Personen vorbehalten, die in der Île-de-France wohnen oder arbeiten, und wird ihnen beim ersten Mal kostenlos ausgestellt. Pro Person kann nur ein Navigo-Pass ausgestellt werden.

2.4 Für Personen mit Wohnsitz in der Île-de-France wird der Navigo-Pass erhalten:

− per Internet über seinen persönlichen Bereich, Abschnitt "Passbestellung", indem Sie das Online-Formular ausfüllen und auf der Website ein aktuelles Foto (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, unbenutzt) speichern, das auf den Navigo-Pass gedruckt werden soll. Die Angabe einer Mobiltelefonnummer und einer E-Mail-Adresse ist für diesen Internetvorgang zwingend erforderlich. Sofern der Antrag vollständig ist, wird der Navigo-Pass nach Wahl des Karteninhabers innerhalb von maximal 21 Tagen bei ihm zu Hause entgegengenommen oder 3 Werktage nach der Bestellung in einer Handelsvertretung der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) zur Verfügung gestellt. Die Bestellung beinhaltet die Erstellung eines persönlichen Bereichs, der ihre Nachverfolgung ermöglicht.

− unverzüglich in einer Handelsvertretung der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern (1) oder bestimmten SNCF-Serviceschaltern von Navigo mit Adressnachweis. Bei Bedarf wird vor Ort ein Foto (vorne, barhäuptig) gemacht, das auf den Pass gedruckt werden soll. Untergebrachte müssen eine Bescheinigung des Gastgebers vorlegen.

− per Post an die Agentur Navigo durch Rücksendung eines Antragsformulars für einen Navigo-Pass (erhältlich in den Handelsbüros der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder Guichet Services Navigo SNCF(1)), zusammen mit einem Lichtbildausweis (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, unbenutzt, nicht gescannt, nicht fotokopiert). Dieses Foto, das auf den Navigo-Pass gedruckt werden soll, wird nicht zurückgegeben. Der Navigo-Pass wird innerhalb von maximal 21 Tagen nach Eingang der vollständigen Akte bei der Navigo-Agentur am Wohnsitz des Inhabers entgegengenommen.

2.5 Für Personen, die nicht in der Île-de-France wohnen, aber dort arbeiten, kann der Navigo-Pass nur auf dem Postweg bei der Agentur Navigo bestellt werden, indem ein Antragsformular für einen Navigo-Pass (erhältlich in der Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo(1)) zusammen mit folgenden Angaben eingereicht wird:

− eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder des Praktikums auf Briefkopf, aus der die Identität des Arbeitgebers oder der Praktikumsorganisation und die SIRET-Nummer der in der Île-de-France ansässigen Einrichtung hervorgehen,

− ein aktuelles Passfoto (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, unbenutzt, ungescannt, nicht fotokopiert). Dieses Foto, das auf den Navigo-Pass gedruckt werden soll, wird nicht zurückgegeben.

Der Navigo-Pass wird innerhalb von maximal 21 Tagen nach Eingang der vollständigen Akte bei der Agentur am Wohnsitz des Inhabers entgegengenommen.

2.6 Begünstigte des Tarifs Solidarité Transport können auch einen Navigo-Pass bei der Agence Solidarité Transport beantragen (siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Solidarity Transport-Pakete, die auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind).

3. Nutzungsbedingungen des Navigo-Passes

3.1 Der Navigo-Pass, der nicht mit einem Paket oder Vertrag belastet ist, ist kein ticket für die Beförderung. Um reisen zu können, muss der Inhaber des Navigo-Passes im Besitz eines ticket sein und sich gemäß den für diesen ticket spezifischen Bedingungen in Bezug auf Nutzungsumfang und Gültigkeitsdauer bewegen.

3.2 Um reisen zu können, muss der Inhaber eines Navigo-Passes diesen zuvor mit einem Transport ticket belastet und diesen vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validiert haben, wenn er das Netz betritt und/oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch gegebenenfalls beim Ansteigen und Verlassen, unter Androhung eines Verstoßes

3.3 Bei den Kontrollen muss der Navigo-Pass mit einem gültigen und entwerteten Paket oder Vertrag oder mit einem ermäßigten Ticket oder Ticket oder mit einem ermäßigten Ticket oder Ticket belastet sein. Andernfalls schuldet der Inhaber eine pauschale Entschädigung gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften. Bei Zweifeln an der Identität des Inhabers des Navigo-Passes kann ein Identitätsnachweis verlangt werden.

3.4 Jede betrügerische Verwendung des Navigo-Passes (Fälschung, Fälschung, Verwendung des Navigo-Passes durch einen Dritten), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Navigo-Passes und kann vor Gericht verfolgt werden. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

3.5 Der Karteninhaber, der noch im Besitz eines gültigen Passes ist, d.h. der weniger als 10 Jahre alt ist, und der Transport tickets aufladen möchte, darf diesen nicht wiederverwenden, falls sein Vertrag oder seine Verträge seit mindestens 5 Jahren inaktiv sind, da seine Daten in unseren Systemen archiviert wurden. Daher verpflichtet sich der Inhaber, ein neues Abonnement abzuschließen und einen neuen Pass in einer Handelsvertretung oder online zu erhalten. Es kann keine Rückerstattung erfolgen, wenn Transport ticket auf den oben genannten Pass geladen werden.

4. Verlust oder Diebstahl

4.1 Der Navigo-Pass wird bei Verlust oder Diebstahl auf Wunsch des Inhabers gegen Zahlung einer Pauschale von 15 Euro TTC ersetzt.

Im Falle einer Verlust- oder Diebstahlsmeldung des Passes in der Handelsvertretung der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder Guichet Services Navigo SNCF(1) ist der Betrag direkt an den Beförderer zu zahlen.

4.2 Die Meldung von Verlust oder Diebstahl und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Handelsvertretung der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder Guichet Services Navigo SNCF(1):

− vom Inhaber des Navigo-Passes gegen Vorlage eines Identitätsnachweises;

− von einem Dritten im Namen des Inhabers des Navigo-Passes gegen Vorlage des Identitätsnachweises des Dritten und des Inhabers des Navigo-Passes sowie einer von diesem unterzeichneten Vollmacht.

Im Falle des Bestehens mehrerer Verträge oder Pakete auf dem Navigo-Pass muss die Verlust- oder Diebstahlsmeldung und der Ersatz des Passes mit Verladung der Verträge oder Pakete in der Handelsvertretung der Beförderer, bestimmten RATP-Schaltern oder Guichet Services Navigo SNCF(1) erfolgen.

4.3 Der Ersatz eines verlorenen oder gestohlenen Navigo-Passes ist auf einen pro Tag beschränkt. Achtung: Wenn der Verlust oder Diebstahl am selben Tag des Ladens des Pakets stattfindet, kann der Karteninhaber keine sofortige Wiederherstellung des Pakets erhalten. Dies wird erst am nächsten Tag möglich sein. Der Inhaber hat keinen Anspruch auf Erstattung der Transport tickets, die zwischen dem Datum des Verlusts oder Diebstahls und der Wiederherstellung der Pauschalreise auf dem neuen Navigo-Pass für die Reise gekauft wurden.

4.4 Der alte Navigo-Pass wird abgelehnt. Wenn es gefunden wird, kann es nicht mehr in den Netzen der Beförderer verwendet werden und muss an die Handelsvertretung der Beförderer, bestimmte RATP-Schalter oder Guichet Services Navigo SNCF(1) übergeben werden.

4.5 Die Regeln für tickets und mögliche Rabattrechte, die auf einen verlorenen oder gestohlenen Navigo-Pass erhoben werden, sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes ticket festgelegt. Sie sind auf iledefrance-mobilites.fr

5. Defekter oder beschädigter Navigo-Pass

5.1 Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion des Navigo-Passes wird dieser sofort kostenlos in der Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo ersetzt(1):

− an den Inhaber des Navigo-Passes gegen Vorlage eines Ausweises,

− an einen Dritten im Namen des Navigo-Passinhabers gegen Vorlage des Identitätsnachweises des Dritten und des Navigo-Passinhabers sowie einer von diesem unterzeichneten Vollmacht. Der Ersatz erfordert die Rückgabe des defekten oder beschädigten Navigo-Passes.

5.2 Achtung: Wenn die Verschlechterung/Fehlfunktion am selben Tag auftritt, an dem das Paket geladen wird, kann der Navigo-Passinhaber keine sofortige Wiederherstellung des Pakets erhalten. Dies wird erst am nächsten Tag möglich sein.

5.3 Der Umtausch des Navigo-Passes ist kostenlos, es sei denn, es stellt sich heraus, dass die Verschlechterung auf das Konto des Inhabers zurückzuführen ist. Kostenpflichtige Kundendiensthandlungen mit dem Navigo-Pass, mit Ausnahme der Navigo-Jahreskarte, werden gegen Zahlung einer Pauschale von 15 Euro durchgeführt.

Die kostenpflichtigen Kundendiensthandlungen sind wie folgt:

· Wiederaufbereitung nach Verlust/Diebstahl

· Wiederaufbereitung nach einem HS-Durchgang durch den Kunden

· Wiederaufbereitung nach Fotowechsel aus persönlichen Gründen

· Wiederaufbereitung nach Beschlagnahme

· Wiederaufbereitung nach freiwilligem Abbau

5.4 Die Regeln für den Ersatz von tickets, die auf einen Navigo-Pass geladen werden, sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes ticket festgelegt. Sie sind auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

6. Entwicklung des Navigo-Passsupports

6.1 Der Umtausch eines Navigo-Passes ist in der Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo(1) möglich für:

− eine Namensänderung (gegen Vorlage eines aktuellen Identitätsnachweises),

− eine Änderung des Fotos (aus persönlicher Bequemlichkeit oder aufgrund eines Druckfehlers).

6.2 Der Umtausch des Navigo-Passes ist kostenlos, es sei denn, er wird aus persönlichen Gründen angefordert. In diesem Fall wird eine Pauschale von 15 Euro inkl. MwSt. erhoben.

6.3 Die Beförderer behalten sich das Recht vor, den Navigo-Pass aus technischen oder kommerziellen Gründen zu ersetzen.

7. Partnerschaften

Navigo-Pässe können für bestimmte Dienstleistungen verwendet werden, die von den Partnern für nachhaltige Mobilität von Île-de-France Mobilités angeboten werden. Île-de-France Mobilités lehnt jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Nutzung des Navigo-Passes im Rahmen eines Antrags ab, der nicht Gegenstand eines Partnerschaftsvertrags mit Île-de-France Mobilités war. Der Partner bleibt allein verantwortlich für die vertraglichen Verpflichtungen, die er gegenüber dem Inhaber des Navigo-Passes eingegangen ist.

8. KUNDENDIENST

Die Agentur Navigo kann kontaktiert werden:

− per E-Mail, indem Sie eine Nachricht über das Informationsanforderungsformular in Ihrem persönlichen Bereich senden.

− telefonisch (09.69.39.22.22 Anruf ohne Aufpreis)

− oder per Post (Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

Der Inhaber wird darüber informiert, dass jeder Anruf beim Kundendienst des Pakets zum Zwecke der Qualitätskontrolle aufgezeichnet werden kann. Wenn der Inhaber nicht registriert werden möchte, muss er dies zu Beginn des Anrufs dem Betreiber melden. Der Inhaber hat auch ein Recht auf Zugang zu diesen Aufzeichnungen gemäß Artikel 9.

9. Informationen zu personenbezogenen Daten

Im Rahmen des Navigo-Passes und der auf der Karte unterstützten Verträge werden die personenbezogenen Daten des Karteninhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die sich um den Schutz ihrer Privatsphäre sorgen:

· Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- das Abonnement und die Verwaltung des Passes und der vom Pass unterstützten Verträge;

- institutionelle Kommunikation und kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

- Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann eine Verarbeitung, deren Zweck die Verhinderung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets sowie die Betrugsbekämpfung ist, zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

· Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

- die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an der Verkaufsfront des Spediteurs durchgeführt werden;

- die Verwaltung der Validierung und der daraus resultierenden Daten, insbesondere die Vorgänge der Ungültigerklärung betrügerischer tickets;

- die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

- kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

- statistische Analysen zur Verbesserung des Transportangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

- die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und diese identifizieren, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

9.1 Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9.1.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Ausführung von Verträgen erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Daten über das Privatleben,

- Daten zum Arbeitsleben,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

9.1.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.1.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

9.1.4 Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt Kundendaten, die für den Navigo-Pass und die abgeschlossenen Verträge spezifisch sind, während der Ausführung der Verträge sowie bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die vom persönlichen Bereich auf der Website "iledefrance-mobilites.fr" übermittelten Identitätsnachweise für die Zeit der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

Personenbezogene Daten werden während der gesamten Geschäftsbeziehung bis zu 5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des oder der abgeschlossenen Verträge aufbewahrt und dann während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert.

9.1.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

9.1.5.1 Im Rahmen der oben definierten Verarbeitung

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Meinungsforschungs- und Statistikinstitute sowie Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, bestimmt.

Die Daten aus Transaktionen, die auf den Online-Diensten von Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind bestimmt; Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie der Inhaber des von der Transaktion betroffenen digitalen multimodalen Dienstes.

9.1.5.2 Im Rahmen des Austauschs zwischen Île-de-France Mobilités und seinen Partnern

Die Partner von Île-de-France Mobilités bieten einigen ihrer Nutzer, die öffentliche Verkehrsmittel abonniert haben, Dienstleistungen an. Um die Gültigkeit des Abonnements zu überprüfen, wendet sich der Partner an Île-de-France Mobilités. Bei diesen Anfragen übermittelt der Partner die Navigo-Passnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers an Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités sendet dem Partner einen Rücksendecode ohne personenbezogene Daten.

Der Partner von Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Zustimmung des Nutzers zur Übermittlung dieser Daten an Île-de-France Mobilités einzuholen. Alle Verarbeitungen, die die Durchführung der vom Partner angebotenen Dienstleistung ermöglichen, liegen in der Verantwortung des Partners.

Der Partner verpflichtet sich, die Navigo-Passnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Nutzers nur für die Verarbeitung zu verwenden, für die diese Informationen obligatorisch sind, und nur im Rahmen der gemeinsam mit Île-de-France Mobilités festgelegten Zwecke.

9.1.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Madagaskar und/oder Côte d'Ivoire) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen unterliegen grenzüberschreitenden Flussvereinbarungen, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.2 Die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

9.2.1 Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten,

- Wirtschafts- und Finanzdaten,

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen,

- Validierungsdaten.

9.2.2 Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.2.3 Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelderstellung),

- die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

9.2.4 Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von SNCF und RATP umgesetzten Aufbewahrungsregeln sind:

- Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

"Die Namensspuren der Fahrten (Zeitstempel - Validierungsort - Kartennummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt, es sei denn, sie sind für die Rechnungsstellung erforderlich (Navigo Liberté + -Vertrag). Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Kumulierung der Validierungen, die am Eingang und / oder Ausgang unserer Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

- Die Daten im Zusammenhang mit den an der Verkaufsfront durchgeführten Operationen werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

- Die im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Folgemaßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von anderen Trägern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

9.2.5 Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und ihre Tochtergesellschaft, weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Für statistische Verkehrsanalysen ist Île-de-France Mobilités Empfänger der Validierungsdaten.

9.2.6 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

9.3 Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Kontoinhaber und der Zahler haben jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag mit Angabe des/der von ihrem Antrag betroffenen Rechts/Rechte(s) und des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder gesamte Verarbeitung) senden. Zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

- die Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Karteninhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

oder an die Postanschrift SNCF Voyageurs - DPO - Rechts- und Compliance-Abteilung, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Rechtsausübung: https://url-c.fr/e/7hy9i

oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10. Mediation

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf die Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und OPTILE mit ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11. Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Navigo-Passes

Der Navigo-Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäße Funktion von einigen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung abhängt, zu deren Einhaltung sich der Inhaber verpflichtet. Insbesondere darf er den Navigo-Pass keinem Verdrehen, Biegen, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Einflüssen, hoher Luftfeuchtigkeit und einer anderen Behandlung aussetzen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Navigo-Passes offensichtlich ungeeignet ist.

12. Anwendung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die aktuelle Fassung wird in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités veröffentlicht und kann auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr eingesehen werden.

(1) Liste der Handelsvertretungen und Clubschalter der RATP und der Serviceschalter Navigo SNCF auf www.iledefrance.mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com