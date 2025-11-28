Covoit IDFM Mobile App Datenschutzrichtlinie

November 2025

Die personenbezogenen Daten des Nutzers, die von Karos im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités erhoben werden, werden im Sinne des geänderten Gesetzes vom 6. Januar 1978 über Informatik und Freiheiten und der Europäischen Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 über den Datenschutz, bekannt als "DSGVO", zum Zwecke der Erbringung des in der Covoit IDFM-Anwendung angebotenen Mitfahrdienstes verarbeitet.

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie Île-de-France Mobilités ("Ile-de-France Mobilités" oder "Wir") als Datenverantwortlicher im Sinne von Artikel 4 der DSGVO Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn Sie die mobile Anwendung Covoit IDFM (die "Anwendung") nutzen, die von Karos Mobility SAS als Auftragsverarbeiter im Sinne von Artikel 28 der DSGVO betrieben wird.

Der Hauptsitz von Île-de-France Mobilités befindet sich in 39bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, Frankreich. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich unter folgender Adresse an unseren Datenschutzbeauftragten (DSB) wenden: [email protected].

Karos Mobility SAS (10 rue de la Paix, 75002 Paris, Frankreich) handelt ausschließlich als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO.

1. DEFINITIONEN

Für die Zwecke dieser Richtlinie:

"Anwendung" bezeichnet die Covoit IDFM Mobile App.

"Mitglied" bezeichnet jeden Benutzer, der über die Anwendung ein Konto erstellt hat

"Fahrt" bezeichnet die Fahrt eines Fahrers und eines Beifahrers.

"DSGVO" bezeichnet die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679.

"Website" bezeichnet die Website von Île-de-France Mobilités, auf der die Anwendung präsentiert wird und die einen Download-Link enthält, der unter der folgenden Adresse zugänglich ist: www.covoit.idfm.fr.

2. ERHEBUNG UND VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Karos verarbeitet im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités personenbezogene Daten im Rahmen der folgenden Verarbeitungen:

Die Erstellung und Verwaltung des Benutzerkontos;

Bereitstellung von Mitfahrgelegenheiten;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Geldwäschebekämpfung, Betrug, Sicherheit);

Technische Diagnose und statistische Analysen;

Verwaltung von Benutzerbeschwerden;

Kommunikation mit den Nutzern (über Optin).

2.1 Arten der erhobenen Daten

Wenn Sie die Anwendung nutzen, können wir die folgenden Kategorien personenbezogener Daten erheben und verarbeiten. Diese Informationen ermöglichen es uns, die Dienste bereitzustellen, zu betreiben und zu verbessern:

Identifikationsdaten

Authentifizierungs- und Verifizierungsdaten

Geolokalisierungsdaten

Zahlungsdaten

Fahrzeugdaten

Berufs- und Transportprogramm-Zugehörigkeitsdaten

Verbindungsdaten

Navigationsdaten

Nutzungsdaten

Diese Daten können direkt von Ihnen (z. B. bei der Erstellung eines Kontos) oder indirekt durch Ihre Nutzung der Anwendung erhoben werden.

Die Rechtsgrundlagen und Zwecke werden im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben.

2.2 Rechtsgrundlagen und Zwecke

2.2.1 Erstellung und Verwaltung des Benutzerkontos

Um die in der Anwendung angebotenen Dienste nutzen zu können, müssen Sie ein Benutzerkonto erstellen. Während dieses Prozesses erfassen wir bestimmte Informationen über Sie. Diese Verarbeitung beruht auf unseren vertraglichen Verpflichtungen. Die erforderlichen Felder enthalten die folgenden Informationen:

Vor- und Nachname

E-Mail-Adresse

Mobiltelefonnummer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Land

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie Ihre Daten aktualisieren.

Wir laden Sie auch ein, ein Passwort zu erstellen oder sich über "Mit Apple anmelden" oder über Single Sign-On (SSO) mit einem IDFM Connect-Konto zu registrieren. Im letzteren Fall erhalten wir nur die Daten, zu deren Weitergabe Sie uns ermächtigen. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-compte.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung).

2.2.2 Bereitstellung unserer Mitfahrgelegenheiten

Damit Sie von unserem Mitfahrservice profitieren können, sind wir verpflichtet:

Sie erstellen für Sie ein öffentliches Benutzerprofil in der Anwendung, das für andere Mitglieder der Community sichtbar ist (z. B. Name, Profilbild, Arbeitgeber).

Analyse Ihrer Reisedaten (z. B. Abfahrts- und Ankunftszeiten und -orte), einschließlich Geolokalisierungsdaten, um Ihnen maßgeschneiderte Routen anzubieten.

Teilen Sie Ihre personenbezogenen Daten mit Mitgliedern, mit denen Sie Fahrgemeinschaften bilden (z. B. Name, Alter, Bewertungen, Firmenname, falls angegeben, Profilinformationen usw.).

Teilen Sie Ihre Geolokalisierung mit den Mitgliedern, mit denen Sie Fahrgemeinschaften bilden, um das Treffen zu erleichtern (z. B. GPS-Standort);

Um mit Ihnen zu kommunizieren, z. B. um eine Reservierung zu bestätigen oder Benutzerservice bereitzustellen.

Erstellung der Rechnungsstellung auf der Grundlage Ihrer Fahrten und Ihrer Förderfähigkeit (z. B. Reiseinformationen, die mit Geolokalisierungs- und Identitätsdaten abgeglichen werden)

Abwicklung von Zahlungen über unsere Zahlungsanbieter für Fahrten und Überweisungen von Ihrem Guthaben auf Ihr Bankkonto (z. B. Kreditkartennummern, IBAN, Transaktionsdetails, Nationalität usw.). Die Zahlungsabwicklung umfasst eine obligatorische KYC-Identitätsprüfung (Know Your Customer) gemäß den Gesetzen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) und Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung, jederzeit widerruflich) für optionale Profilangaben.

2.2.3 Überprüfung der Berechtigung zum Dienst

In einigen Fällen und um die Berechtigung für den Dienst zu überprüfen, werden wir Sie bitten, uns Dokumente wie Führerschein, Personalausweis und/oder Adressnachweis zur Verfügung zu stellen. Die Daten werden über eine sichere Schnittstelle mit einem externen Verifizierungsdienst verarbeitet.

Diese Dokumente und die darin enthaltenen Informationen werden zu Sicherheitszwecken verwendet, um das Alter, die Authentizität und Einzigartigkeit der Konten des Mitglieds zu überprüfen. Dokumente und Informationen können im Rahmen der europäischen Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen auch an unsere Bankpartner weitergegeben werden.

Dies kann die Weitergabe von Daten an unsere Bankpartner beinhalten.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung)

2.2.4 Überprüfung von Fahrgemeinschaften und Auslösung von Zahlungen

Wir analysieren Ihre Verbindungs- und Geolokalisierungsdaten während Fahrgemeinschaften, um zu überprüfen, ob die Fahrgemeinschaft unter den bei der Buchung festgelegten Bedingungen stattgefunden hat, um die Zahlung des Fahrers auszulösen und den Fahrgast zu belasten. Ihre Reise- und Kontaktdaten können an unsere Partner zur Betrugsbekämpfung weitergegeben werden, damit diese Screening-Anrufe tätigen können.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung zur Betrugsprävention gemäß Klasse C des Carpooling Evidence Registry)

2.2.5 Gewährleistung der Sicherheit und Verbesserung unserer Dienste

Wir analysieren Ihre Aktivitäten (z. B. Anmeldedaten) und Ihre Interaktionen mit der Anwendung, um die angebotenen Dienste (z. B. die Benutzeroberfläche der mobilen Anwendung oder die Nachrichten des Benutzerdienstes) zu verbessern.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung zur Gewährleistung der Sicherheit, zur Durchführung der korrekten technischen Diagnose und zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens und der kontinuierlichen Verbesserung des Dienstes).

2.2.6 Sponsoring über die Anwendung

Mit Ihrer Zustimmung kann die Anwendung auf Ihre Telefonkontakte zugreifen, um Einladungen zu versenden. Ihre Freunde erhalten keine zusätzlichen kommerziellen Nachrichten. Nur die Nummern der ausgewählten Kontakte werden von Île-de-France Mobilités über Karos als Subunternehmer gesammelt und verarbeitet. Die Nummern der ausgewählten Freunde werden 2 Monate lang aufbewahrt, um einen Empfehlungsbonus zu aktivieren, wenn sich der Kontakt anmeldet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Freunde zugestimmt haben, solche Nachrichten zu erhalten.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung, jederzeit widerruflich).

2.2.7 Erhalt öffentlicher Zuschüsse oder Boni durch nationale Programme

Spanien : Teilnahme am System der Energiesparzertifikate (CEE)

Damit der Benutzer an dem vom Ministerium für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung (MITECO) geförderten und umgesetzten System der Energiesparzertifikate teilnehmen kann, müssen wir Identifikationsdaten (wie Name, Vorname und CNI/NIE) sowie technische Daten über das Fahrzeug (Marke, Modell, Zulassung, Kraftstoffart) erheben und verarbeiten. zum Zweck der Erfassung von Einsparungen, die durch gemeinsame Fahrten erzielt werden, und deren Übertragung an autorisierte Stellen oder Einrichtungen zur Validierung.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung).

2.2.8 Erhalt öffentlicher Zuschüsse oder Boni durch regionale Programme

In einigen Regionen können Fahrgemeinschaften von öffentlichen Subventionen oder Boni profitieren. Diese Beträge erhält Île-de-France Mobilités über Karos als Subunternehmer und wird an ihre Mitglieder weiterverteilt.

In diesem Zusammenhang können bestimmte Daten (z. B. Datum, Herkunft, Ziel Ihrer Fahrten, Nachweis, dass die Fahrten stattgefunden haben usw.) den Behörden, die den Zuschuss oder die Prämie gewähren, zur Verfügung gestellt werden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung zur Ermöglichung der Verwaltung regionaler Programme und Berechnung von Zuschüssen).

2.2.9 Nehmen Sie an Ihrem regionalen Mitfahrprogramm teil

In einigen Regionen arbeiten wir mit lokalen Behörden zusammen, z. B. mit solchen, die für die öffentliche Mobilität zuständig sind, um ihre Dienstleistungen zu erbringen. In diesem Zusammenhang können bestimmte Daten (z.B. Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Transportkartennummer, Postanschrift...) an den Partner weitergegeben werden.

Es können auch aggregierte Informationen über die Nutzung der Anwendung in diesem Bereich bereitgestellt werden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung zur Ermöglichung der Verwaltung regionaler Programme und Berechnung von Zuschüssen).

2.2.10 Teilnahme am Carpooling-Programm Ihres Unternehmens oder Ihrer Schule

Wenn ein Unternehmen oder eine Schule mit Île-de-France Mobilités im Rahmen eines Mitfahrprogramms zusammenarbeitet: Wenn sich ein Mitglied dafür entscheidet, sich dem betreffenden Unternehmen oder der betreffenden Bildungseinrichtung anzuschließen, können gemäß den Nutzungsbedingungen bestimmte erforderliche Identifikationsdaten (wie Name, Vorname und alle anderen unbedingt erforderlichen Informationen) an das Unternehmen oder die Einrichtung für die administrative Verwaltung von Zugehörigkeiten.

Diese Weitergabe dient ausschließlich administrativen Zwecken, insbesondere um Partnerunternehmen zu ermöglichen, die Liste ihrer aktiven Mitarbeiter auf dem neuesten Stand zu halten, und Schulen, die Liste ihrer aktiven Schüler auf dem neuesten Stand zu halten.

Aggregierte und anonymisierte Daten über die Nutzung der Anwendung durch Mitglieder, die als Mitarbeiter oder Studenten identifiziert wurden, können auch zu statistischen Zwecken oder zur Bewertung des Programms bereitgestellt werden.

Individualisierte Daten (z.B. zu Steuer- oder Compliance-Zwecken) können auch übermittelt werden, wenn Mitglieder ihre Einwilligung erteilt haben.

In einigen Fällen können die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung gemeinsam mit dem Arbeitgeber festgelegt werden (z.B. Berichterstattung über zurückgelegte Strecken für Steuer- oder Mobilitätsprogramme). Die Verantwortlichkeiten sind in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung, um die Berechnung von Fördermitteln zu ermöglichen).

2.2.11 Partnerschaften mit Routensuchdiensten

Wir sind bestimmte Partnerschaften eingegangen, um verfügbare Routen aus der App auf Routensuchdiensten von Drittanbietern anzuzeigen. In diesem Zusammenhang können bestimmte Daten über Mitglieder und die von ihnen angebotenen Routen an Partner weitergegeben werden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an der Verbesserung der Sichtbarkeit von Fahrten durch Partnerschaften bei gleichzeitigem Schutz der Nutzerdaten).

2.2.12 Rückkehrhilfe erhalten

Wenn Ihre Mitfahrgelegenheiten für ein Rückkehrhilfeprogramm in Frage kommen, können Ihre Kontaktinformationen und Adressen an unsere Transportpartner weitergegeben werden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).

2.2.13 Profitieren Sie von reservierten Parkplätzen

Wenn Ihre Fahrgemeinschaften Sie zu einem reservierten Parkplatz berechtigen, können Ihre Kontaktdaten und Adressen an den betreffenden Partner weitergegeben werden, um Ihren Platz zu reservieren und für mögliche Kontrollen.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).

2.2.14 Erhalt von Geschenken oder Vorteilen

Ihre Fahrgemeinschaften oder Ihre Aktivität können Sie zu bestimmten Vorteilen wie Geschenken, Gutscheinen oder anderen Privilegien berechtigen, wenn Sie über Karos als Subunternehmer an den von Île-de-France Mobilités organisierten Spielen teilnehmen.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung im Sinne der AGB).

2.2.15 Entwicklung unserer Nutzergemeinschaft

Newsletter: Regelmäßige Newsletter, In-App-Nachrichten und Umfragen können über Drittpartner versendet werden. Sie können sich jederzeit über den in der Mitteilung angegebenen Link abmelden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).

Wettbewerbe und Gewinnspiele: Bei der Durchführung von Gewinnspielen werden die Daten der Teilnehmer (z.B. Name, E-Mail-Adresse) zur Durchführung des Vorgangs verarbeitet. Die Daten werden anschließend gelöscht, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).

Benutzerbewertungen : Um die Dienste zu verbessern, können Bewertungen von Mitgliedern eingeholt werden

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).

2.2.16 Gewährleistung von Sicherheit und Höflichkeit in der Gemeinschaft

In der Anwendung können registrierte Mitglieder über verschiedene Funktionen miteinander interagieren, wie zum Beispiel:

● Senden von Nachrichten

● Auswertung vergangener Fahrten

Während dieser Interaktionen können die folgenden Daten sichtbar sein:

● Ihr Benutzerprofil (Name, Alter, Handynummer)

● Ihre erhaltenen Bewertungen

● Nachrichten und Bewertungen, die mit anderen Benutzern geteilt werden

Bei Bedarf, insbesondere im Falle von anormalem Verhalten oder Meldungen eines Benutzers, können wir Interaktionen und Diskussionen in der Anwendung analysieren.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung zur Gewährleistung der Sicherheit und Einhaltung der Community-Regeln).

2.2.17 Besondere Kategorien von Daten

Bitte übermitteln, geben oder übermitteln Sie im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dienstes keine Informationen, die zu besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören (wie rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische, biometrische, Gesundheits-, Sexual- oder sexuelle Orientierungsdaten). Diese Daten haben keine direkte oder notwendige Verbindung mit der angebotenen Dienstleistung und wir sind nicht berechtigt, diese Daten zu erheben oder zu verarbeiten, selbst wenn Sie dem zustimmen.

2.2.18 Links

Bestimmte Bereiche unserer Website und App enthalten Links zu Websites Dritter, einschließlich sozialer Netzwerke (z. B. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X). Wenn Sie auf diese Links klicken, gelangen Sie auf die entsprechende Plattform, die möglicherweise Nutzerdaten erhält.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzrichtlinien dieser Plattformen. Diese Websites arbeiten nach ihren eigenen Datenschutzrichtlinien. Wir sind nicht verantwortlich für ihren Betrieb, einschließlich ihrer Datenverwaltung.

2.2.19 Cookies und Kommunikation

Wir können Cookies verwenden, um Ihr Verhalten im Detail zu analysieren. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie werden verwendet, um bestimmte technische Funktionen der Website bereitzustellen. Diese Daten werden nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Die gesammelten Informationen können Folgendes umfassen:

YouTube-Videoeinstellungen und Statistiken

Optimierung von Facebook-Werbeanzeigen

Wir unterscheiden folgende Kategorien von Cookies:

Marketing-Cookies (z. B. DoubleClick, Facebook Pixel): werden verwendet, um Werbung zu optimieren und gezielte Werbung bereitzustellen. Auch diese Cookies werden nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung gesetzt.

werden verwendet, um Werbung zu optimieren und gezielte Werbung bereitzustellen. Auch diese Cookies werden nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung gesetzt. Cookies zur Verwaltung des Newsletter-Abonnements : werden verwendet, um zu überprüfen, ob sich ein Benutzer für den Newsletter angemeldet hat.

Die in Cookies gespeicherten Daten werden nur für die oben beschriebenen Zwecke verwendet und dienen nicht dazu, vollständige Benutzerprofile zu erstellen oder das Verhalten außerhalb der angegebenen Zwecke zu verfolgen.

Rechtsgrundlagen:Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung des Nutzers)

2.2.20 Verwaltung von Nutzerbeschwerden

Im Rahmen der Unterstützung der Nutzer und der Bearbeitung von Beschwerden verarbeitet Île-de-France Mobilités über Karos als Subunternehmer bestimmte personenbezogene Daten, um Mitglieder zu identifizieren, die gemeldeten Situationen zu analysieren und eine angemessene Antwort zu geben.

Zu den Behandlungen gehören:

Anzeige und Überprüfung von Benutzerkontoinformationen, einschließlich Kontaktdaten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und Reiseverlauf im Zusammenhang mit dem Konto.

Zugriff auf Reiseinformationen während und außerhalb der Fahrt, wie GPS-Positionen und Geolokalisierungsdaten, wenn dies zur Überprüfung einer Fahrt, zur Beilegung eines Streits zwischen Fahrgemeinschaften oder zur Verhinderung betrügerischen Verhaltens erforderlich ist.

Zugriff auf die Benutzerdatenbank, beschränkt auf autorisierte Kundendienst- und technische Supportmitarbeiter, um die Verwaltung von Anfragen, die Rückverfolgbarkeit des Austauschs und die Bereitstellung eines effektiven Supports zu ermöglichen.

Analyse von Aktivitätsprotokollen und Verbindungsdaten, um technische Störungen zu diagnostizieren oder mögliche nicht konforme Nutzungen der Anwendung zu identifizieren.

Die in diesem Zusammenhang verarbeiteten Daten werden nur zum Zwecke der Lösung von Anfragen, der Betrugsprävention und der Verbesserung des Nutzersupports verwendet.

Sie können gegebenenfalls nur in dem zur Lösung des Problems unbedingt erforderlichen Umfang an die an der Bearbeitung der Beschwerde beteiligten Dienstleister (z. B. Zahlungsanbieter, Mobilitätspartner, technischer Support) weitergegeben werden.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – Vertragserfüllung (Unterstützung und Streitbeilegung).

2.2.21 Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, wie z. B. kommerziellen, beruflichen oder steuerlichen Aufbewahrungsfristen. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit den geltenden Handels-, Berufs- oder Steuergesetzen

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen sowie zur Untersuchung oder Verhinderung von Straftaten.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Rechtsschutz- und Sicherheitspflicht)

2.2.22 Automatisierte Entscheidungsfindung / Profiling

Wir verwenden keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling im Sinne von Art. 22 DSGVO.

3. DATENAUSTAUSCH UND DATENSCHUTZ

3.1 Datenschutz

Île-de-France Mobilités gewährleistet mit Unterstützung von Karos als Subunternehmer den Schutz der Benutzerdaten durch modernste Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Betrugserkennungstechniken. Engagierte Teams arbeiten täglich daran, die Community vor betrügerischer und missbräuchlicher Nutzung zu schützen.

3.2 Weitergabe von Daten an Partner

Nur unsere internen Teams haben Zugriff auf Ihre Daten. Ausnahmsweise können bestimmte Daten an Partner und Dienstleister weitergegeben werden, an die sie übermittelt werden können, sofern Ihre Zustimmung erforderlich ist. Zu diesen Empfängern gehören:

Karos Mobility SAS als technischer Subunternehmer, der von Île-de-France Mobilités mit dem Betrieb der Covoit'IDFM-Anwendung beauftragt wurde;

Dienstleister, die wir zur Erbringung unserer Dienstleistungen einsetzen, wie z. B. Zahlungs-, Analyse-, Hosting-, Messaging-, Inkasso- und Rechtsberatungsanbieter sowie Identitätsprüfungsanbieter;

Transportdienste, die unser Rückkehrhilfeprogramm umsetzen, falls zutreffend;

Social-Media-Plattformen, mit denen Sie Ihr Covoit IDFM-Konto verknüpfen können, auch bei der Registrierung;

Öffentliche Partner, mit denen wir unsere Dienstleistungen in bestimmten Gebieten anbieten;

Private Partner, die Karos für ihr Mitfahrprogramm für Unternehmen ausgewählt haben;

Behörden, die ein Register mit dem Nachweis von Fahrgemeinschaften einrichten und/oder über unseren Vermittler Subventionen an Fahrgemeinschaften zahlen;

Unsere Geschäftspartner im Rahmen unseres Geschenk- und Privilegienprogramms.

Hier ist die aktuelle Liste unserer Dienstleister, mit denen Daten geteilt werden können:

Zahlungsanbieter: Mangopay (www.mangopay.com/privacy/)

Messaging-Anbieter: Vonage (www.vonage.com/privacy-policy), Twilio (www.twilio.com/legal/privacy), Prelude (prelude-so.notion.site/Prelude-Privacy-Cookies-Policy), Brevo (www.brevo.com/de/features/data-security/, fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)

Google Analytics Analysetools (policies.google.com/privacy)

Benutzerservice-Tools: Intercom (www.intercom.com/legal/privacy), Ringover (www.ringover.fr/confidentialite)

Hosting-Anbieter: Google Cloud (cloud.google.com/security/privacy/)

Marketing- und CRM-Tools: Braze (www.braze.com/company/legal/privacy), Typeform (admin.typeform.com/to/dwk6gt), Google DoubleClick & Google Tag Manager (policies.google.com/privacy), YouTube (policies.google.com/privacy), SalesViewer (www.salesviewer.com/en/privacy-policy), Branch (https://legal.branch.io/#branchio-privacypolicy)

Anrufe zur Betrugsbekämpfung: Sqwad (www.sqwad.fr/politique-de-confidentialite)

Die Daten werden auch mit Behörden und Partnern geteilt, um:

Energiesparprogramme (SIPLEC / NCECP)

Regionale Mitfahrgelegenheiten

Mitfahrprogramme für Unternehmen oder Schulen

Wir geben nur die Daten weiter, die für den Zweck unbedingt erforderlich sind und in Übereinstimmung mit Art. 28 DSGVO (Auftragsverarbeitungsverträge) oder Art. 26 DSGVO (Vereinbarungen über die gemeinsame Haftung).

Wir anonymisieren und aggregieren Reiseinformationen, Routen und bestimmte Merkmale von Benutzerprofilen, um Nutzungsstatistiken für Dritte zu erstellen.

3.3 Fristen für die Datenspeicherung

Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der DSGVO nur so lange aufzubewahren, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist:

Kontodaten: bis zur Aufforderung zur Schließung oder 2 Jahre nach der letzten Nutzung;

Finanzdaten: gesetzliche buchhalterische und steuerliche Dauer;

Öffentliche Subventionen oder Prämien: gesetzlich vorgeschriebene Dauer;

Geolokalisierungsdaten: 1 Jahr;

Konto gesperrt/gesperrt: 5 Jahre;

Nutzergenerierte Inhalte: anonymisiert nach Deaktivierung des Kontos, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

3.4 Sicherheitsmaßnahmen

Wir implementieren angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene Daten vor versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, versehentlichem Verlust, Veränderung, unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugriff sowie vor sonstiger Verarbeitung zu schützen, die nicht mit dieser Datenschutzrichtlinie übereinstimmt.

4. KONTROLLE UND ZUGRIFF AUF DATEN

Gemäß der DSGVO haben Sie folgende Rechte:

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO)

Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine Anfrage an [email protected] senden. Ein Identitätsnachweis ist erforderlich.

Sie können sich auch an [email protected] (technischer Subunternehmer) wenden.

Im Falle der Nichteinhaltung Ihrer Rechte können Sie die Angelegenheit an die CNIL oder eine andere zuständige Behörde verweisen.

Sie können Ihr Covoit IDFM-Konto auch direkt aus der App löschen.

5. ÜBERMITTLUNG VON DATEN IN DRITTLÄNDER

Mit Ausnahme der unten aufgeführten Verarbeitungen werden Ihre Daten, die zum Betrieb des Dienstes beitragen, innerhalb der Europäischen Union verarbeitet.

Zweck / Partner / Länder, in die Ihre Daten übermittelt werden / Garantien für die Übermittlung

Nachverfolgung von Werbekampagnen / Niederlassung/US / Datenverarbeitungsvereinbarung (DPA)

Tracking statistischer Nutzungsdaten und Verwaltung von Werbekampagnen / Google Analytics & Tag Manager /US/ Data Processing Agreement (DPA)

Gelegentliche Benutzerumfragen /Typeform/US /Data Processing Agreement (DPA)

SMS-Bestätigung und SMS-Navigation /Vonage /US / Datenverarbeitungsvereinbarung (DPA)

Statistische Überwachung der Nutzung der Anwendung / Amplitude / US / Data Processing Agreement (DPA)

Wir führen diese Übermittlungen auf der Grundlage der von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln (SCCs) durch.

6. ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern.

Mitglieder der Anwendung werden direkt über die Anwendung informiert und müssen die Änderungen einhalten, um die Dienste weiterhin nutzen zu können.

Sofern nicht anders angegeben, treten solche Änderungen mit der Veröffentlichung in Kraft.

Wir empfehlen Ihnen, diese Richtlinie regelmäßig zu überprüfen.