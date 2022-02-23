Allgemeine Nutzungsbedingungen eines Ile-de-France Mobilités Connect-Kontos

Juni 2025

Präambel

Die Nutzung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos über ein verbundenes Gerät (Telefon, Computer, Tablet oder ein anderes verbundenes Objekt) setzt die vollständige, vollständige und vorbehaltlose Kenntnis und Annahme dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen durch den Nutzer voraus.

Der Benutzer erkennt an, vollständig darüber informiert zu sein, dass seine Zustimmung zum Inhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine handschriftliche Unterschrift erfordert, sondern sich aus seiner alleinigen Online-Annahme ergibt.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Standardfunktionen seines Browsers oder Computers zu reproduzieren und zu speichern. Diese Vervielfältigung und/oder Speicherung liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.

Der Zweck dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Konto Île-de-France Mobilités Connect besteht darin, Folgendes zu definieren:

Die Bedingungen für die Erstellung und Nutzung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos, einschließlich der Möglichkeit, das Konto zu deaktivieren und zu reaktivieren.

Die Methoden zur Verwaltung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto des Nutzers über die Website Mon espace und die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Die Nutzung des Île-de-France Mobilités Connect-Kontos und der personenbezogenen Daten, die mit den mit diesem Konto zugänglichen Diensten verbunden sind, unabhängig davon, ob sie von Île-de-France Mobilités (Mon espace, Me déplacer, Mon décompensation, PAM usw.) oder von seinen Partnern (Bonjour RATP, SNCF Connect, Klaxit, Karos, Blablacar Daily usw.) verwaltet werden.

1. Definitionen

1.1 Nutzer

Begriff für jede Person, die eine Website oder Anwendung nutzt, die mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto und den damit verbundenen Diensten verknüpft ist.

1.2 Île-de-France Mobilités Connect-Konto

Île-de-France Mobilités Connect ist ein Authentifizierungsdienst, der einen sicheren Zugriff auf die von Île-de-France Mobilités auf seiner Website und mobilen Anwendung sowie von einigen seiner Partner angebotenen Dienste ermöglicht. Dieser Service ermöglicht beispielsweise den Kauf von Navigo-Paketen (monatlich oder wöchentlich), die über das Handy entmaterialisiert werden, oder die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen auf der Website von Île-de-France Mobilités.

Der Nutzer muss über ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto verfügen, um auf diese Dienste zugreifen zu können.

1.3 Navigo-Kundenkonto

Das Navigo-Kundenkonto ermöglicht die Verwaltung der folgenden Pakete und/oder Verträge: Navigo Annual, imagine R, Amethyst, Navigo Liberté +, Solidaritäts- und Gratispakete sowie Monats- oder Wochenpakete, die mit einem personalisierten Pass gekauft wurden.

Ein Navigo-Kundenkonto wird systematisch für Inhaber oder Zahler eines der oben aufgeführten Pakete und/oder Verträge sowie für Inhaber eines personalisierten Navigo-Passes eingerichtet.

1.4 Verbundenes Gerät

Jedes Gerät oder Zubehör, das den Zugriff auf das Internet und die Nutzung von Anwendungen und Websites ermöglicht.

1.5 Dienstleistungen

Île-de-France Mobilités bietet verschiedene Dienste an, die nur über ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zugänglich sind. Diese digitalen Dienste können verfügbar sein:

Über die Websites oder die mobile Anwendung von Île-de-France Mobilités, wie z. B.: Mein Raum (Vertragsverwaltung und personenbezogene Daten), Meine Entschädigung (Rückerstattungsanträge) oder Moving Me (Suche nach personalisierten Fahrten).

Von Partnerplattformen, wie z. B. die Überprüfung der Berechtigung für Fahrgemeinschaften, die die Region Navigo-Abonnenten anbietet, oder die Weitergabe personenbezogener Daten aus dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto an bestimmte Partner während der Registrierung (diese Weitergabe erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers, der sich über die Partneranwendung registriert).

1.6 Opt-in

Das Opt-in ist ein freiwilliger Registrierungsprozess, bei dem ein Benutzer seine ausdrückliche Zustimmung zum Erhalt von Informationen, Mitteilungen oder Dienstleistungen von einem bestimmten Akteur gibt. Diese Zustimmung wird normalerweise durch das Ankreuzen eines Kästchens materialisiert.

Der Nutzer kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen, indem er das entsprechende Kästchen deaktiviert.

1.7 Opt-out

Opt-out ist ein freiwilliger Abmeldeprozess, bei dem ein Nutzer ausdrücklich seine Ablehnung zum Ausdruck bringt, Informationen, Mitteilungen oder Dienstleistungen von einem bestimmten Akteur zu erhalten. Diese Ablehnung wird normalerweise durch das Ankreuzen eines Kästchens materialisiert.

Der Benutzer kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen, indem er das Kontrollkästchen deaktiviert.

1.8 Handelsvertretung

Eine Handelsvertretung ist ein physischer Ort, an dem es möglich ist, einen personalisierten Navigo-Pass zu erhalten, Navigo-Pakete und -Verträge zu abonnieren oder die Einstellungen zu verwalten. Die Handelsagenturen bieten den Nutzern einen persönlichen Service, ebenso ticket wie die RATP-Schalter und einige SNCF-Navigo-Serviceschalter.

1.9 Service-Anfrage

Eine Kundendienstanfrage (Kundendienst) ist eine Anfrage, die ein Benutzer an den Kundendienst sendet, um Vorgänge im Zusammenhang mit seinem Konto oder seinen Navigo-Verträgen durchzuführen.

2. Vorstellung des Île-de-France Mobilités Connect-Kontos

2.1 Erstellung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos

Der Nutzer hat die Möglichkeit, ein Online-Konto zu erstellen, wenn er auf einen Dienst zugreifen möchte, der eine Authentifizierung über Île-de-France Mobilités Connect erfordert, sei es auf der Website von Île-de-France Mobilités, über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder über die Anwendungen und Websites von Partnern, die Dienstleistungen von Île-de-France Mobilités anbieten.

Um ein Konto zu erstellen, muss der Benutzer das Registrierungsformular ausfüllen, indem er die folgenden Informationen angibt: Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Aus Sicherheitsgründen wird auch gebeten, ein Captcha auszufüllen, um die Erstellung des Kontos abzuschließen.

Wenn die eingegebene E-Mail-Adresse bereits mit einem bestehenden Konto verknüpft ist, wird der Benutzer am Ende des Vorgangs benachrichtigt und muss mit einer anderen E-Mail-Adresse erneut beginnen.

Um die Erstellung seines Kontos abzuschließen, muss der Benutzer es aktivieren, indem er auf den Link klickt, der an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Während dieser Aktivierung wird er aufgefordert, ein Passwort zu erstellen.

2.2 Bedingungen für die Erstellung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos

Bei der Registrierung verpflichtet sich der Nutzer, genaue, wahrheitsgemäße und aktuelle Angaben zu seiner Identität und seinem Familienstand zu machen. Er muss auch die ihn betreffenden Daten regelmäßig überprüfen, um deren Richtigkeit sicherzustellen.

Der Nutzer muss eine gültige E-Mail-Adresse angeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass dieselbe E-Mail-Adresse nicht für mehrere Île-de-France Mobilités Connect-Konten verwendet werden kann.

Darüber hinaus ist es dem Nutzer nicht gestattet, mehrere Île-de-France Mobilités Connect-Konten zu erstellen oder zu nutzen, da dies die optimale Nutzung der von Île-de-France Mobilités und seinen Partnern angebotenen Dienste beeinträchtigen könnte.

2.3 Verknüpfung des Île-de-France Mobilités Connect-Kontos mit dem Navigo-Kundenkonto

Der Nutzer kann sein Île-de-France Mobilités Connect-Konto mit seinem Navigo-Kundenkonto verknüpfen. Diese Verbindung ermöglicht es dem Benutzer, sein Navigo-Kundenkonto über die Website Île-de-France Mobilités einzusehen und zu verwalten.

Wenn die Verknüpfung für ein in einer Agentur erstelltes Navigo-Kundenkonto durchgeführt wird, erfordert dies die Erhebung personenbezogener Daten, die zur Identifizierung des Kunden erforderlich sind: Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Kundennummer.

Die Verknüpfung erfolgt automatisch bei der Anmeldung oder Bestellung eines Passes auf der Website von Île-de-France Mobilités, sofern der Kunde bereits über ein Navigo-Kundenkonto verfügt. Wenn der Kunde noch kein Konto hat, wird dieses bei der Anmeldung oder Bestellung eines Passes erstellt und automatisch mit seinem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft.

Sobald die Verknüpfung erfolgt ist, kann der Benutzer seine Identitätsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum) über eine Anfrage für einen Kundendienst oder durch Gang zur Agentur mit Identitätsnachweis ändern. Die Verwaltung seiner E-Mail-Adresse, die die Hauptkennung seines Île-de-France Mobilités-Kontos darstellt, erfolgt ausschließlich über die Website oder Anwendung von Île-de-France Mobilités oder über die Anwendung bestimmter Partner (siehe den folgenden Abschnitt über die Funktionen im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes Île-de-France Mobilités Connect).

2.4 Verwaltung der kommerziellen und institutionellen Kommunikation (kommerzielles Opt-in und institutionelles Opt-out)

Im Rahmen des Kaufs eines Navigo-Pakets wird dem Nutzer ausschließlich auf der Website von Île-de-France Mobilités die Möglichkeit geboten, die institutionelle Kommunikation von Île-de-France Mobilités abzulehnen und/oder die kommerziellen Mitteilungen von Île-de-France Mobilités und den Beförderern über ein Opt-in zu akzeptieren. Diese Auswahl wird bei der Aktivierung des Kontos angeboten.

Der Versand von Mitteilungen durch Île-de-France Mobilités oder seine Partner unterliegt der vorherigen Zustimmung des Nutzers:

Kommerzielle Mitteilungen erfordern eine freiwillige Aktion des Benutzers, der das Einwilligungskästchen (Opt-in) ankreuzen muss, um dem Erhalt dieser Informationen zuzustimmen.

erfordern eine freiwillige Aktion des Benutzers, der das Einwilligungskästchen (Opt-in) ankreuzen muss, um dem Erhalt dieser Informationen zuzustimmen. Institutionelle Mitteilungen können von Île-de-France Mobilités an die Nutzer gesendet werden. Der Nutzer behält sich jedoch das Recht vor, dem zu widersprechen: Er kann das Opt-out-Kästchen ankreuzen, um den Versand dieser Mitteilungen zu blockieren.

Die Verwaltung der Einwilligungen des Nutzers in Bezug auf kommerzielle und institutionelle Mitteilungen (Opt-in und Opt-out) kann durch die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten auf My Space oder in einer Handelsvertretung erfolgen.

Es ist zu beachten, dass diese Einwilligungen nur für Nutzer ab 15 Jahren eingeholt werden. Nutzer unter 15 Jahren sind von Mitteilungen von Île-de-France Mobilités nicht betroffen.

2.5 Verwaltung der personenbezogenen Daten des Nutzers und seiner Begünstigten

2.5.1. Mein Raum

Der Nutzer hat die Möglichkeit, alle seine personenbezogenen Daten über die Website und die Anwendung von Île-de-France Mobilités im Bereich "Mein Bereich" zu verwalten. Für den Zugang zu diesem Dienst ist ein Konto von Île-de-France Mobilités Connect erforderlich.

Der Abschnitt "Mein Bereich" kann Informationen über andere Personen enthalten, bleibt jedoch unter der alleinigen Verantwortung der Person, in deren Namen das Konto eröffnet wird und die die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat.

2.5.2. Verwaltung personenbezogener Daten und Navigo-Verträge

Über "Mein Bereich" kann der Benutzer die Daten in Bezug auf die Pakete, die er besitzt, sowie auf diejenigen, die er finanziert oder die von einem Dritten finanziert werden, ändern.

Der Benutzer kann seine persönlichen Daten wie Identitätsinformationen, Kontaktdaten und Einwilligungen in Bezug auf Mitteilungen einsehen. Er kann diese Daten auch ändern, es sei denn, er ist minderjährig oder volljährig unter Vormundschaft.

Wenn der Nutzer Inhaber oder Zahler eines Navigo-Vertrags ist oder wenn er ein zugehöriges Navigo-Konto hat, kann er seine Identitätsdaten (Anrede, Name, Vorname, Geburtsdatum) nicht direkt ändern. In diesem Fall muss er einen Kundendienst beantragen oder sich für Änderungen an die Agentur wenden.

Wenn der Nutzer den Vertrag einer anderen Person finanziert, hat er Zugriff auf die personenbezogenen Daten dieser Person (Identitätsdaten, Adresse, Telefonnummern). Wenn diese Person minderjährig oder volljährig unter Vormundschaft steht, kann der Benutzer einige seiner persönlichen Daten ändern, mit Ausnahme der Identitätsdaten (Anrede, Name, Vorname, Geburtsdatum), die eine Kundendienstanfrage oder einen Besuch in der Agentur zur Änderung erfordern.

2.5.3. Schutz personenbezogener Daten

Alle Informationen zum Schutz der Benutzerdaten finden Sie in der Datenschutzrichtlinie, die von der www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles-Website aus zugänglich ist.

3. Dienste, die mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto zugänglich sind

3.1 Île-de-France Mobilités Connect Service

Île-de-France Mobilités Connect ist ein Authentifizierungsdienst, der den Zugriff auf die Daten jedes Benutzers sowie auf eine Reihe von Diensten sichert, die von Île-de-France Mobilités oder seinen Partnern angeboten werden.

Die Nutzung des Authentifizierungsdienstes Île-de-France Mobilités Connect erfordert die Erstellung und Aktivierung eines Kontos.

3.2 Andere Dienstleistungen Île-de-France Mobilités

Der Nutzer muss über ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto verfügen, um auf die verschiedenen von Île-de-France Mobilités auf seiner Website und mobilen Anwendung angebotenen Dienste zugreifen zu können, wie z. B. die personalisierte Routensuche und die Vertragsverwaltung des Nutzers sowie auf die mobilen Anwendungen bestimmter Partner. Diese Dienstleistungen werden im Folgenden beschrieben:

3.2.1 Dienst "Mein Bereich"

Der My Space-Dienst ermöglicht es den Nutzern, ihre persönlichen Daten, Einkäufe, Navigo-Verträge und -Pakete sowie ihre Kundendienstanfragen zu verwalten. Es bietet auch Bewegungsanpassungen (Routeneinstellungen, Favoriten) und Benachrichtigungen.

Dieser Service ist auf der Website von Île-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr) und über die mobile Anwendung unter der Registerkarte "Menü" zugänglich (ausgenommen die Verwaltung von Jahresabonnementverträgen).

Das Île-de-France Mobilités Connect-Konto ist für den Zugriff auf den Dienst Mon Espace unerlässlich.

3.2.2 Service "Pass abonnieren oder bestellen"

Dieser Service ermöglicht das Abonnement, die Verwaltung von Verträgen sowie den damit verbundenen After-Sales-Service. Voraussetzung für den Zugang zu diesem Service ist die Erstellung eines Île-de-France Mobilités-Kontos. Diese Dienste sind im Internet in der Rubrik "Mon Navigo" auf der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar.

3.2.3 Dienst "Fortbewegung oder Reiserouten (Meine Favoriten und Präferenzen)"

Dieser Dienst hilft den Nutzern bei der Suche nach Routen und bei der Verwaltung von Informationen und Benachrichtigungen zu ihren Lieblingsorten, die auf den Websites oder mobilen Anwendungen von Île-de-France Mobilités verfügbar sind. Es ermöglicht den Nutzern, im Offline-Modus nach Routen zu suchen und ihre Favoriten (Orte, U-Bahn-/RER-Linien usw.) zu verwalten, ohne dass ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erforderlich ist.

Um Ihre Routensuche zu personalisieren (Verkehrsbenachrichtigungen per E-Mail erhalten, bestimmte Linien vermeiden, Fahrpläne verwalten usw.), ist jedoch ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erforderlich.

3.2.4 Service "Kauf und Validierung auf meinem Telefon und Kauf auf meinem Navigo-Pass"

Dieser Service ermöglicht es Benutzern, Transport tickets zu kaufen und ihre Tickets und Pakete mit kompatiblen mobilen Geräten zu validieren. Der Kauf, die Validierung und der damit verbundene Kundendienst (After-Sales-Service) sind über die Anwendung Île-de-France Mobilités verfügbar.

Das Île-de-France Mobilités Connect-Konto ist unerlässlich, um auf den mit diesem Service verbundenen Kundendienst zuzugreifen oder ein Monats-/Wochenabonnement auf einem kompatiblen mobilen Gerät zu erwerben.

Es ermöglicht Ihnen auch, die Kaufhistorie einzusehen, Rechnungen und Kaufbelege abzurufen.

3.2.5 Entschädigungsservice

Der von Île-de-France Mobilités angebotene Entschädigungsservice ermöglicht es den Nutzern, die laufenden Entschädigungskampagnen der Beförderer zu verfolgen und detaillierte Informationen über die Rückerstattungsbedingungen zu erhalten. Es ist auch möglich, Erstattungsanträge einzureichen oder Ansprüche in Bezug auf solche Ansprüche geltend zu machen.

Dieser Service ist online über die Rubrik "Entschädigung" auf der Website von Île-de-France Mobilités unter folgender Adresse zugänglich: https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Der Zugang zu diesem Dienst erfordert jedoch die Erstellung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos.

Um die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entschädigung nutzen zu können, muss der Benutzer daher über dieses authentifizierte Konto verfügen.

3.3 Partnerdienste

Die Erstellung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos ist unerlässlich, um auf eine Vielzahl von Dienstleistungen und Angeboten zugreifen zu können, die von bestimmten Partnern von Île-de-France Mobilités angeboten werden. Dank dieses Kontos können Nutzer von der nahtlosen Integration von Diensten verschiedener regionaler Mobilitätsakteure profitieren.

Zu den Partnern von Île-de-France Mobilités gehören verschiedene Dienstleistungen, die von öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu Shared-Mobility-Optionen reichen. Der Datenaustausch zwischen Île-de-France Mobilités und diesen Partnern wird durch die Nutzung des Authentifizierungsdienstes Île-de-France Mobilités Connect gesichert. Bei Bedarf werden zusätzliche Sicherheitslösungen eingeführt, die von Île-de-France Mobilités validiert wurden, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der ausgetauschten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erstellung eines Île-de-France Mobilités Connect-Kontos unerlässlich ist, um auf die Online-Dienste zuzugreifen und diese zu nutzen, die nicht nur von Île-de-France Mobilités, sondern auch von ihren Mobilitätspartnern angeboten werden.

3.3.1 Selbstbedienungsfahrräder: Vélib'

Der Vélib'-Service ist ein Selbstbedienungsfahrradsystem, das in Paris und in den inneren Vororten verfügbar ist. Dank der Anwendung Île-de-France Mobilités können Nutzer ganz einfach Kurzzeitpakete für Vélib' kaufen, ohne eine andere Plattform durchlaufen zu müssen.

Wenn der Benutzer über Île-de-France Mobilités Connect verbunden ist, wird seine E-Mail-Adresse automatisch an Smovengo (den Betreiber des Vélib'-Dienstes) übermittelt, was den Kaufvorgang vereinfacht. Darüber hinaus kann der Benutzer die Details seines Kaufs (Betrag, Art des Pakets, Kaufdatum, Fahrradentriegelungshalterung) direkt in der Anwendung Île-de-France Mobilités einsehen. Diese Informationen werden von Smovengo bereitgestellt und zur zentralen Verwaltung der Benutzerdaten in die Anwendung integriert.

Dieser sichere Prozess erleichtert nicht nur den Kauf von Paketen, sondern verbessert auch die Benutzererfahrung, indem er die für die Nutzung des Vélib'-Dienstes erforderlichen Informationen zentralisiert.

3.3.2 Carsharing: Communauto

"Communauto" ist eine Carsharing-Autovermietung, die in Paris und den inneren Vororten verfügbar ist.

Der Nutzer kann direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités auf den Carsharing-Dienst Communauto zugreifen. Von dieser Anwendung aus kann der Benutzer:

Suchen Sie nach verfügbaren Communauto-Fahrzeugen.

Buchen Sie ein Fahrzeug und verwalten Sie Ihre Reservierungen. Dazu muss sich der Nutzer bei Île-de-France Mobilités Connect authentifizieren und über ein Communauto-Kundenkonto verfügen, das zuvor mit seinem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft war. Die Verknüpfung des Communauto-Kontos mit dem Île-de-France Mobilités Connect-Konto des Nutzers erfolgt durch die Communauto-Authentifizierung über die Anwendung Île-de-France Mobilités. Wenn der Nutzer noch kein Kundenkonto bei Communauto hat, muss er sich zunächst bei diesem Partner anmelden. Der Nutzer kann sein Konto erst dann verknüpfen und eine Reservierung vornehmen, wenn sein Abonnement von Communauto bestätigt wurde.

Konsultieren und verwalten Sie Ihre Fahrzeugreservierungen. Dazu muss der Nutzer bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert werden.

Zwischen Île-de-France Mobilités und Communauto werden keine personenbezogenen Daten ausgetauscht.

Der Nutzer kann sein Fahrzeug mit seinem Navigo-Pass oder mit seiner Communauto-Karte entsperren.

3.3.3 Mitfahrgelegenheiten: Klaxit, Karos, Blablacar Daily, Ynstant

Mitfahrplattformen wie Klaxit, Karos, Blablacar Daily und Ynstant erleichtern das Pendeln, indem sie es den Nutzern ermöglichen, Autofahrten zu teilen. Diese Dienste sind direkt über die App Île-de-France Mobilités zugänglich und bieten somit eine Transportlösung, die die öffentlichen Verkehrsmittel ergänzt.

In der Anwendung kann der Benutzer:

Sehen Sie sich die für ihre Reise verfügbaren Mitfahrgelegenheiten an,

Greifen Sie direkt auf Partner-Apps zu, um eine Fahrt zu buchen.

Inhaber eines Navigo-Passes (ob in Form einer Karte oder eines Mobiltelefons) können je nach Paket für öffentliche Verkehrsmittel von Fahrgemeinschaften profitieren. Um auf Fahrgemeinschaftsdienste zugreifen zu können, muss der Nutzer sein Île-de-France Mobilités Connect-Konto über die sichere Authentifizierung des Dienstes Île-de-France Mobilités Connect mit seinem Mitfahrkonto verknüpfen. Dies gewährleistet eine zentralisierte und vereinfachte Verwaltung von Transportdaten und -diensten.

Diese Partnerschaft mit Mitfahrplattformen erweitert die Mobilitätsmöglichkeiten der Nutzer und ermöglicht es ihnen, je nach Situation und Paket kostenlose oder subventionierte Fahrten zu genießen.

Wenn sich ein Nutzer über Île-de-France Mobilités Connect mit einer Mitfahrplattform verbindet, muss er personenbezogene Daten wie Vorname, Vorname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum angeben. Diese Daten ermöglichen es der Mitfahrplattform, die Identität des Nutzers zu überprüfen und die Verbindung zwischen seinem Île-de-France Mobilités-Konto und dem Mitfahrgemeinschaftskonto herzustellen.

Vor der Weitergabe dieser Daten bittet die Mitfahrplattform den Nutzer um seine ausdrückliche Zustimmung, die es dem Nutzer ermöglicht, von den angebotenen Fahrten zu profitieren. Die Authentifizierung über Île-de-France Mobilités Connect ermöglicht es auch, die Berechtigung des Benutzers für kostenlose Fahrten zu überprüfen, aber Île-de-France Mobilités gibt keine Details über die Navigo-Verträge des Benutzers (wie die Art des Vertrags oder das Gültigkeitsdatum) an seine Partner weiter.

Der Nutzer kann sein Île-de-France Mobilités Connect-Konto jederzeit von seinem Mitfahrkonto trennen und damit die Weitergabe seiner personenbezogenen Daten an die Mitfahrplattform unterbrechen. Diese Kontrolle gibt dem Benutzer eine gewisse Autonomie bei der Weitergabe seiner Informationen und der Verwaltung seiner Präferenzen.

3.3.4 Mein Mobilitätskonto

My Mobility Account ist ein experimenteller Service, der die Beantragung von Mobilitätshilfen und deren Erstattung durch Arbeitgeber vereinfachen soll. Dieser Dienst erfordert die Erstellung eines speziellen Kontos namens My Mobility Account, das dann über eine Kunden-ID mit dem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft wird.

Sobald dieser Link hergestellt ist, kann der Benutzer über die Anwendung Île-de-France Mobilités die Beihilfe seines Unternehmens auswählen, für die er einen Antrag stellen möchte, und den entsprechenden Kaufbeleg einreichen. Diese Kaufinformationen werden dann an Mein Mobilitätskonto übermittelt, das für die Weiterleitung der Anfrage an die Partnerunternehmen zur Rückerstattung zuständig ist.

Dieser Prozess ermöglicht somit eine vereinfachte Verwaltung von Anträgen auf Mobilitätshilfen, indem er die Übermittlung und Verwaltung von Belegen zwischen dem Benutzer und seinem Arbeitgeber erleichtert.

3.3.5 Fahrradabstellplätze

Parking Vélos ist ein Abonnementdienst für einen sicheren Parkplatz für Fahrräder. Das Île-de-France Mobilités Connect-Konto ermöglicht es dem Nutzer, auf den Parking Vélos-Dienst zuzugreifen und die Verfahren zum Abonnieren und Verwalten seines Vertrags mit jedem Karteninhaber durchzuführen.

Der Zugriff auf den Dienst muss über eine sichere Authentifizierung mit dem Connect-Konto erfolgen.

Beim Abschluss eines Parking Vélos-Vertrags wird die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers eingeholt, um Île-de-France Mobilités zu ermächtigen, die unbedingt erforderlichen Daten an den für das betreffende Parkhaus zuständigen Betreiber zu übermitteln, und zwar ausschließlich zum Zweck der Verwaltung und Ausführung des Dienstes. »

4. Funktionen im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes Île-de-France Mobilités Connect

Für jede Unterstützung im Zusammenhang mit dem Kundendienst des Île-de-France Mobilités Connect-Kontos und dem Betrieb des Dienstes kann der Nutzer die folgenden Ressourcen konsultieren:

Die Rubrik "Hilfe und Kontakte" auf der Website von Île-de-France Mobilités, die Lösungen und Kontaktinformationen bietet: Hilfe und Kontakte - Île-de-France Mobilités.

Die Abschnitte "Häufig gestellte Fragen" oder "Kontakt" sind in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités verfügbar.

Diese Abschnitte enthalten detaillierte Informationen zur Lösung häufiger Probleme oder zur Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst, falls erforderlich.

4.1 Authentifizierung

Um über Île-de-France Mobilités Connect auf sichere Dienste zugreifen zu können, muss sich der Nutzer zunächst durch Angabe seiner E-Mail-Adresse und seines Passworts authentifizieren. Wenn diese Kennungen korrekt sind, wird ihm ein 5-stelliger Code per E-Mail zugesandt. Der Benutzer muss diesen Code eingeben, um die Authentifizierung abzuschließen.

Es ist dem Benutzer möglich, diese doppelte Sicherheit für einen Zeitraum von 3 Monaten zu deaktivieren. Bei der Authentifizierung kann jedoch auch verlangt werden, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) von Île-de-France Mobilités Connect zu bestätigen. Wenn der Benutzer sich weigert, diese Bedingungen zu bestätigen, kann er nicht mehr auf die mit seinem Konto verbundenen Dienste zugreifen.

Dieses Verfahren erhöht die Sicherheit des Zugangs zu personenbezogenen Daten und den von Île-de-France Mobilités angebotenen Dienstleistungen.

4.2 Passwort vergessen

Um sein Passwort zurückzusetzen, muss der Nutzer auf die Anmeldeseite von Île-de-France Mobilités Connect gehen und auf die Option "Passwort vergessen" klicken. Anschließend wird der Benutzer aufgefordert, die für sein Konto verwendete E-Mail-Adresse einzugeben. An diese E-Mail-Adresse wird ein Reset-Link gesendet, über den der Benutzer ein neues Passwort wählen kann.

Dieser Prozess gewährleistet die Sicherheit und den einfachen Zugriff auf das Konto und verhindert gleichzeitig das Risiko eines Zugriffsverlusts.

4.3 Sperrkonto

Aus Sicherheitsgründen wird das Konto des Nutzers nach mehreren erfolglosen Verbindungsversuchen (z. B. falsche Eingabe des Passworts) automatisch für einen von Île-de-France Mobilités festgelegten Zeitraum gesperrt. Während dieses Zeitraums kann der Benutzer nicht auf sein Konto zugreifen. Nach Ablauf dieser Frist wird das Konto automatisch entsperrt.

Wenn der Nutzer auf eine längere Sperre stößt oder sein Konto über einen längeren Zeitraum inaktiv bleibt, muss er sich an den Kundendienst von Île-de-France Mobilités wenden, um die Situation zu lösen.

4.4 Änderung der E-Mail-Adresse

Der Nutzer kann seine E-Mail-Adresse im Bereich "Mein Bereich" auf der Website und in der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités ändern. Damit die Änderung wirksam wird, muss der Nutzer auf den Aktivierungslink klicken, der an die neue E-Mail-Adresse gesendet wird. Es ist wichtig, dass die neue E-Mail-Adresse nicht bereits für ein anderes Île-de-France Mobilités-Konto verwendet wird.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird eine Benachrichtigung an die alte E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet, um ihn über die Änderung zu informieren. Darüber hinaus begrenzt Île-de-France Mobilités die Anzahl der möglichen E-Mail-Adressänderungen in kurzer Zeit, um Missbrauch zu vermeiden.

4.5 Passwort ändern

Der Nutzer kann sein Passwort jederzeit im Bereich "Mein Bereich" auf der Website oder in der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités ändern. Wenn diese Änderung vorgenommen wird, wird aus Sicherheitsgründen eine Benachrichtigung an die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.

Das Passwort ist 13 Monate gültig. Nach Ablauf dieser Frist muss der Benutzer ein neues Passwort erstellen, um weiterhin auf sein Konto zugreifen zu können. Darüber hinaus behält sich Île-de-France Mobilités das Recht vor, eine Änderung des Passworts zu verlangen, wenn die Sicherheitsregeln für Passwörter aktualisiert werden.

5. Funktion zur Deaktivierung des Île-de-France Mobilités-Kontos

5.1. Deaktivierung des Kontos

Der Nutzer kann sein Konto von Île-de-France Mobilités jederzeit über die Website oder die mobile Anwendung deaktivieren. Dazu muss er sich in seinen persönlichen Bereich ("Mein Bereich") einloggen und zum Abschnitt "Meine Informationen verwalten" gehen und auf den Link "Mein Konto deaktivieren" klicken. Ein detaillierter Opt-out-Pfad wird angezeigt, und der Benutzer muss seine Anfrage bestätigen, indem er auf eine Schaltfläche am Ende des Formulars klickt.

Die Deaktivierung erfolgt verzögert, in der Regel innerhalb von weniger als 30 Tagen. Wenn die Anfrage erfolgreich ist, wird keine zusätzliche Mitteilung an den Benutzer gesendet, der Zugang zu den damit verbundenen Diensten wird ausgesetzt, obwohl personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und zur Ermöglichung einer zukünftigen Reaktivierung aufbewahrt werden können. Wenn andererseits ein Hindernis die ordnungsgemäße Bearbeitung der Anfrage verhindert, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung von Île-de-France Mobilités, in der er darüber informiert wird, dass die Anfrage nicht bearbeitet werden konnte.

Während der Deaktivierung seines Île-de-France Mobilités-Kontos kann der Nutzer sicher sein, dass seine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Verpflichtungen und Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben wurden, aufbewahrt werden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Ihr Konto später zu reaktivieren.

Das Verfahren zur Deaktivierung des Kontos ist auf einer speziellen Seite im Abschnitt "Hilfe und Kontakte" der Website Île-de-France Mobilités mit dem Titel " Wie deaktiviere ich mein Île-de-France Mobilités Connect-Konto?" beschrieben. Diese Seite ist auch direkt über den persönlichen Bereich ("Mein Bereich") auf der Website oder in der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités zugänglich.

5.2 Widerruf des Kommunikations-Opt-ins bei Kontodeaktivierung

Wenn ein Nutzer einen Antrag auf Deaktivierung seines Île-de-France Mobilités-Kontos stellt, führt dies automatisch zur Löschung seines Opt-ins für kommerzielle Mitteilungen. Infolgedessen erhält der Nutzer ab diesem Zeitpunkt keine kommerziellen Nachrichten mehr von Île-de-France Mobilités, den öffentlichen Verkehrsunternehmen der Region oder deren Partnern. Dadurch wird sichergestellt, dass der Nutzer nach dieser Entscheidung keine kommerziellen Anfragen mehr erhält.

Weitere Informationen zu diesem Prozess und seinen Auswirkungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf der Website von Île-de-France Mobilités

5.3 Aktivierung des Kommunikations-Opt-outs bei Kontodeaktivierung

Wenn der Nutzer einen Antrag auf Deaktivierung seines Kontos stellt, wird das Kommunikations-Opt-out aktiviert, was bedeutet, dass er keine institutionellen Mitteilungen mehr von Île-de-France Mobilités erhält. Dazu gehören Nachrichten im Zusammenhang mit der Verwaltung und institutionellen Diensten, wie z. B. wichtige Kontoinformationen oder Änderungen an Diensten, jedoch keine kommerziellen Nachrichten. Diese Regel gilt, sobald die Anfrage eingereicht wird, und stellt sicher, dass der Benutzer nach dieser Entscheidung nicht mehr für nicht dringende oder nicht wesentliche Mitteilungen kontaktiert wird.

6. Funktion zur Reaktivierung des Île-de-France Mobilités-Kontos

6.1 Reaktivierung des Kontos

Im Falle der Deaktivierung seines Kontos kann der Benutzer sein Konto jederzeit reaktivieren. Dazu muss er das auf der Website oder in der Anwendung von Île-de-France Mobilités vorgeschlagene Formular verwenden. Das vollständige Verfahren zur Reaktivierung des Kontos ist auf einer speziellen Seite im Abschnitt "Hilfe und Kontakte" der Île-de-France Mobilités-Website mit dem Titel " Wie reaktiviere ich mein Île-de-France Mobilités Connect-Konto?" beschrieben. Diese Seite ist auch über den Abschnitt zur Verwaltung personenbezogener Daten des Nutzers zugänglich, der sich in "Mein Bereich" auf der Website oder Anwendung von Île-de-France Mobilités befindet.

Der Benutzer muss die mit seinem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse angeben und wird aufgefordert, bestimmte Identifikationsfragen zu beantworten, um die Reaktivierung seines Kontos zu sichern und seine Daten zu schützen.

Die Reaktivierung erfolgt innerhalb von weniger als 30 Tagen nach der Anfrage. Sobald das Konto reaktiviert ist, erhält der Benutzer eine Bestätigungs-E-Mail.

Bei der Reaktivierung werden alle personenbezogenen Daten und der Nutzungsverlauf wiederhergestellt, sofern diese Informationen gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aufbewahrt wurden.

6.1 Opt-in und Opt-out der Kommunikation im Falle einer Reaktivierung des Kontos

Bei der Reaktivierung des Kontos bleibt das Kommunikations-Opt-in aufgehoben, was bedeutet, dass der Benutzer standardmäßig keine kommerziellen Mitteilungen mehr erhält. Darüber hinaus bleibt das Kommunikations-Opt-out aktiviert, was bedeutet, dass die institutionelle Kommunikation weiterhin blockiert wird. Der Benutzer kann diese Einstellungen jedoch jederzeit in seinem persönlichen Bereich nach seinen Präferenzen ändern, wenn er wieder kommerzielle oder institutionelle Mitteilungen erhalten möchte.

7. Änderung der Seiten, die über das Île-de-France Mobilités Connect-Konto zugänglich sind

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, die über das Île-de-France Mobilités Connect-Konto zugänglichen Seiten zu ändern und/oder zu verbessern. Dazu gehören technische Änderungen, die sich auf den Zugang zu den mit dem Kundenkonto verbundenen Diensten auswirken können.

Darüber hinaus kann Île-de-France Mobilités bestimmte mit dem Kundenkonto verbundene Dienste gemäß den Vertragsbedingungen zwischen dem Nutzer und Île-de-France Mobilités vorübergehend oder dauerhaft aussetzen. Folglich erkennt der Nutzer an, dass er im Falle einer Änderung der Dienste oder der Zugangsbedingungen zum Konto keinen Anspruch auf Entschädigung hat.

8. Sperrung und Schließung des Kontos

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, das Kundenkonto zu schließen und den Zugang zu den Diensten zu unterbrechen, wenn der Nutzer die Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) nicht einhält. Wenn ein Verstoß festgestellt wird, kann Île-de-France Mobilités den Zugang zu den Diensten nach Ablauf einer Frist von acht (8) Tagen nach Absendung einer förmlichen Mahnung aussetzen. Wenn der Verstoß nach dreißig (30) Tagen anhält, wird das Konto dauerhaft gelöscht.

Im Falle einer betrügerischen Nutzung oder Infragestellung der Verantwortung von Île-de-France Mobilités kann der Zugang zu den Diensten sofort und ohne Vorankündigung ohne Entschädigung oder Rückerstattung ausgesetzt werden.

9. Mediation

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) unterliegen französischem Recht. Im Streitfall muss der Nutzer zunächst eine schriftliche Anfrage an den Kundendienst richten. Wenn die erhaltene Antwort den Benutzer nicht zufrieden stellt oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort eingeht, kann der Benutzer eine Mediation in Anspruch nehmen, um die Streitigkeit gütlich beizulegen. Eine Mediation ist jedoch nicht obligatorisch, und es steht den Parteien frei, die vom Mediator vorgeschlagene Lösung anzunehmen oder abzulehnen. Die aus der Mediation resultierende Lösung ist nicht bindend, es sei denn, es wird eine spezifische Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen.

10. Entwicklung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Île-de-France Mobilités und Comutitres S.A.S behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ändern.

11. Sicherheit und Verwendung von Anmeldeinformationen

Um auf die Dienste zugreifen zu können, muss der Benutzer über einen Benutzernamen und ein Passwort verfügen.

Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Wahrung und Vertraulichkeit seines Benutzernamens und Passworts sowie der von ihm übermittelten Daten.

Es wird empfohlen:

-Geben Sie ein Passwort gemäß den folgenden Kriterien ein:

o Mindestens 12 Zeichen und maximal 20 Zeichen

o Es muss mindestens 3 der folgenden Zeichentypen enthalten:

Kleinbuchstabe (Beispiele: a,b,c) Großbuchstabe (Beispiele: A,B,C) Abbildung (Beispiele: 1,2,3) Sonderzeichen (Beispiele: #,@,-)

o Das Passwort darf nicht mit dem vorherigen Passwort identisch sein

- Ihr Passwort regelmäßig zu ändern;

- Verwenden Sie kein Passwort, das bereits für einen anderen Dienst verwendet wurde.

Der Benutzer ist für die Vertraulichkeit seiner Kennungen (E-Mail und Passwort) verantwortlich. Er muss es vermeiden, sie an Dritte weiterzugeben, zu verkaufen oder zu verleihen. Es wird davon ausgegangen, dass jede Verwendung dieser Kennungen durch einen anderen Benutzer vom Benutzer selbst vorgenommen wurde, und er ist daher für alle Aktivitäten verantwortlich, die über sein Konto durchgeführt werden.

Wenn der Nutzer Kenntnis von einer betrügerischen Verwendung seiner Kennungen oder im Falle eines Diebstahls seines Passworts erlangt, muss er Île-de-France Mobilités unverzüglich informieren. Der Nutzer bleibt allein verantwortlich für die Nutzung seines Kundenbereichs, unabhängig davon, ob er autorisiert ist oder nicht.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Benutzer die notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit seiner persönlichen Daten zu gewährleisten, um einen unbefugten Zugriff auf seine Dienste zu verhindern.

Die Übersetzungen der ANB sind ticket indikativ. Die ANB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.