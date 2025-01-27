Online-Verfahren

Sie können die Reaktivierung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos direkt online über das folgende Verfahren beantragen:

Gehen Sie zum Kontaktformular in Ihrem persönlichen Bereich Mon Navigo .

. Wählen Sie die Art der Anfrage "Reklamation" und dann den Grund "Mein Île-de-France Mobilités Connect-Konto".

Schließlich in Ihrer Nachricht:

Geben Sie an, dass Sie Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto reaktivieren möchten .

. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, die mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, das Sie reaktivieren möchten.

Bearbeitungszeit des Antrags

Die Anfrage wird vom Kundenbetreuungszentrum Île-de-France Mobilités geprüft und innerhalb von 30 Tagen bearbeitet.

Es ist nicht erforderlich, die Anfrage mehrmals zu stellen.

Reaktivierung

Sobald der Antrag auf Reaktivierung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos gestellt wurde, erhalten Sie eine E-Mail, in der bestätigt wird, dass Ihr Konto reaktiviert wurde.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, können Sie sich mit dem Passwort anmelden, das vor der Deaktivierung Ihres Kontos festgelegt wurde, oder dem Weg zum Zurücksetzen des Passworts folgen, wenn dieses Passwort vergessen wurde.

Die Reaktivierung Ihres Kontos ermöglicht es Ihnen, die Historie Ihrer Abonnements und Einkäufe in Ihrem persönlichen Online-Bereich von Île-de-France Mobilités einzusehen. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie gebeten, das auf der Seite Wie finde ich meine Navigo-Verträge in meinem persönlichen Bereich Île-de-France Mobilités? beschriebene Verfahren zu befolgen.