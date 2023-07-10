Wenn Sie Ihre Navigo-Kundendaten (Informationen zu Ihrem Navigo-Pass, Ihren Paketen und/oder Verträgen) nicht in Ihrem persönlichen Bereich im Bereich "Mein Navigo" sehen, können Sie diese finden und mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpfen:

1. Bringen Sie Ihren Navigo-Pass mit, falls Sie einen auf Ihren Namen haben, oder Ihre Vertragsdaten.

2. Gehen Sie auf die Website von Île-de-France Mobilités, Abschnitt "Mein Konto". Verwenden Sie IhreAnmeldedaten von Île-de-France Mobilités Connect, um auf Ihren persönlichen Bereich zuzugreifen.

3. Klicken Sie auf der Startseite Ihres Bereichs auf "Meine Informationen verwalten". Überprüfen Sie dort, ob der Name, der Vorname und das Geburtsdatum , die in Ihrem Konto bei Île-de-France Mobilités Connect (ehemals Navigo Connect) registriert sind, mit den Informationen in Ihrem Navigo-Vertrag oder -Pass übereinstimmen. Wenn es Unterschiede gibt, nehmen Sie die Änderungen vor: entweder direkt im Verwaltungsbereich Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos oder indem Sie sich über das Kontaktformular an die Agentur Navigo wenden.

Achtung: Sie müssen sich abmelden und wieder anmelden, damit die Änderungen in Ihrem persönlichen Bereich berücksichtigt werden.

4. Sobald diese Überprüfungen und Änderungen vorgenommen wurden, klicken Sie dieses Mal in Ihrem Bereich auf das Pop-up "Sie haben ein Navigo-Abonnement" oder auf der Registerkarte Mein Navigo und folgen Sie der Anleitung!

Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihre Kundennummer einzugeben, die auf Ihrem Navigo-Pass sichtbar ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie der Zahler eines Imagine R-Vertrags für eines Ihrer Kinder sind, entspricht die einzugebende Kundennummer Ihrer persönlichen Kundenreferenznummer (auf dem Vertrag angezeigt) und nicht der Kundennummer Ihres Kindes (sichtbar auf seinem Pass).

Meine Navigo-Kundendaten sind mit einem anderen Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft

Wenn Sie bereits vor der Ankunft von Île-de-France Mobilités Connect ein Zugangskonto zu Ihrem persönlichen Bereich Mon Navigo hatten, können Sie versuchen, sich anzumelden, indem Sie die Zugangsdaten Ihres alten Zugangskontos in Ihren persönlichen Bereich eingeben: Möglicherweise wurde ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto mit Ihren alten Zugangsdaten erstellt. Mehr erfahren

Ich kann meine Navigo-Kundendaten immer noch nicht finden

Wenn Sie immer noch nicht auf Ihre Navigo-Kundendaten zugreifen können, bitten wir Sie, die Navigo-Agentur über das Kontaktformular in Ihrem persönlichen Bereich Mon Navigo oder unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis) von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 20 Uhr zu kontaktieren.

Ich kann meine Abonnements nicht über Île-de-France Mobilités Connect verknüpfen