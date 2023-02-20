Wie verbinde ich mich mit Île-de-France Mobilités Connect mit meinem Raum?

1. Ich nutze bereits die Online-Dienste von Mon Navigo

WennSie bereits ein Konto hatten, um auf Ihren persönlichen Bereich Mon Navigo zuzugreifen, ist dieses Konto zu einem Île-de-France Mobilités Connect-Konto geworden, und Ihre Kennungen (E-Mail-Adresse und Passwort)bleiben unverändert.

Sie können jetzt dieses Île-de-France Mobilités Connect-Konto verwenden,um mit Ihren üblichen Anmeldedaten auf Ihren persönlichen Bereich Mon Navigo zuzugreifen.

2. Ich kaufe mobil ein oder nutze den Dienst "Meine Reisen"

Wenn Sie bereits telefonischeTransport tickets gekauft haben (über die Anwendungen Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP, SNCF Connect) oder wenn Sie Ihre Favoriten und Benachrichtigungen auf der Website Île-de-France Mobilités (Abschnitt "Meine Fahrten") verwalten, haben Sie möglicherweise bereits ein Navigo Connect-Konto erstellt, das zu Île-de-France Mobilités Connect wurde.

Sie können jetzt die Anmeldedaten dieses Île-de-France Mobilités Connect-Kontos verwenden, um auf Ihren persönlichen Bereich zuzugreifen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Navigo-Pakete und -Verträge nicht in Ihrem persönlichen Bereich finden können, können Sie sie direkt von der Startseite dieses Bereichs aus suchen und mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpfen. Mehr erfahren

3. Ich habe kein Online-Konto

Erstellen Sie in diesem Fall einfach ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto auf der Anmeldeseite in Ihrem persönlichen Bereich.

Hinweis: Wenn Sie bereits Navigo-Pakete und/oder -Verträge haben, können Sie diese suchen und mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpfen, um sie von Ihrem persönlichen Bereich aus zu verwalten. Mehr erfahren