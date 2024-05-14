Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Paris Visite-Pakets

April 2025



PRÄAMBEL

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Paris Visite-Pakets auf kontaktloser Unterstützung (Navigo Easy-Pässe und mobile Anwendungen, die den Kaufservice anbieten).

Die Nutzung des Paris Visite-Pakets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Paket geladen wird (verfügbar auf iledefrance-mobilites.fr).

Das von Île-de-France Mobilités erstellte Paket Paris Visite wird von Comutitres S.A.S, im Folgenden "Comutitres S.A.S." oder "Agence Navigo" genannt, verwaltet, die im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités handelt.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1. DEFINITIONEN

1.1 Der Name "Karteninhaber" gibt den Nutzer des Paris Visite-Pakets an.

1.2 Der Begriff "Kindertarif unter 10 Jahren" bezieht sich auf den Tarif, der für Inhaber gilt, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen: Kinder von 4 Jahren bis unter 10 Jahren

1.3 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Verkehrsunternehmen, die Inhaber eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags sind, der von Ile-de-France Mobilités für den Betrieb von Personenverkehrslinien vergeben wurde.

1.4 "Kohabitation" verschiedener Transport tickets oder Verträge bedeutet die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf denselben Pass oder dasselbe Telefon zu laden.

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1 Präsentation

Das Paris Visite-Paket wird mit einem Navigo Easy-Pass und auf einem Telefon oder einer vernetzten Uhr verkauft. Es ist persönlich und nicht übertragbar.

Diese ist je nach Wahl zum Zeitpunkt des Kaufs 1, 2, 3 und 5 aufeinanderfolgende Tage ab der ersten Validierung im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités gültig.

2.2 Verwendung

Der Paris Visite-Pass ist ein Ticket, das im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden kann. Mit dem Paris Visite-Paket können Sie reisen auf:

Regelmäßige öffentliche Verkehrslinien der Beförderer (U-Bahn, RER, Transilien, Straßenbahn und Bus), einschließlich Flughafendienste.

Die Standseilbahn von Montmartre

Die Seilbahn C1

Die Linie RoissyBus.

Orlyval

Noctilien Nachtbusse.

Einige lokale Dienstleistungen und Transport auf Anfrage.

Intercités- und TER-Linien in Île-de-France

Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden.

Sie gilt nicht für:

Hochgeschwindigkeitsstrecken (TGV usw.),

Linien, die keine Ile-de-France-Tarife anwenden, einschließlich des Shuttles, der die Flughäfen VEA Disney bedient, und der Touristenbusse Tootbus und Cars Rouges.

2.3 Gültigkeitsdauer:

Das Paris Visite-Paket gilt ab der ersten Entwertung, d. h. ab dem Tag der ersten Validierung durch den Inhaber, bis zum letzten Tag der zum Zeitpunkt des Kaufs gewählten Dauer am Ende der Dienstleistung.

Für Noctilien-Nachtbusse ist das Paris Visite-Paket bis zum Tag nach dem letzten Gültigkeitstag um 5:59 Uhr gültig. Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.

3. PREISE

3.1 Der Preis einschließlich Mehrwertsteuer für das Paris Visite-Paket wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

Auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr, Abschnitt Preise.

Auf den Displays an den Transportorten und beim Kauf des Paris Visite-Pakets.

Im Tarifführer von Île-de-France Mobilités.

Auf den Websites der Spediteure.

3.2 Der aktuelle Tarif einschließlich Mehrwertsteuer ist ein allgemeiner öffentlicher Tarif (voller Preis) oder ein ermäßigter Tarif (Kinder von 4 bis unter 10 Jahren).

4. KAUF UND AUFLADEN

4.1 Der Preis des Pakets ist zum Zeitpunkt des Kaufs in bar zu zahlen.

4.2

- Das Paris Visite-Paket kann gekauft und auf einen Navigo Easy-Pass geladen werden:

In Verkaufsstellen, im mobilen Verkauf mit einem Agenten und an den Verkaufsautomaten der Spediteure.

Über die mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone), um einen Navigo-Pass aufzuladen (falls der Karteninhaber bereits einen hat).

Über eine Online-Bestellung auf der Website der Agentur Navigo Key Accounts auf https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

- Das Paris Visite-Paket wird auch direkt über die mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, gekauft und auf das Telefon geladen (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.3 In mobilen Anwendungen kann das Paris Visite-Paket mit oder ohne Ile-de-France Mobilités Connect-Identifizierung erworben werden.

Auf Pass Navigo Easy muss der Inhaber seinen Namen und Vornamen handschriftlich in das dafür vorgesehene Feld auf der Vorderseite des Trägers schreiben.

4.4 Zusammenleben und Priorität

Es ist nicht möglich, zwei Paris Visite-Pakete auf demselben Träger zu kombinieren.

Das Paris Visite Pass kann auf demselben Träger mit den folgenden tickets koexistieren: Ticket Paris Region <> Airports, Ticket t+, Ticket Bus-Tram, Ticket Metro-Train-RER, Orlybus, Roissybus, Navigo Mois tous zones, Navigo Semaine tous zones und Navigo Jour.

Wenn ein Paris Visite-Paket auf einem Träger mit einem einzelnen ticket koexistiert, wird zuerst das Paris Visite-Paket validiert. Wenn es hingegen mit einem datierten Paket (z. B. Navigo Month, Navigo Week, Navigo Day ...) zusammenlebt, hat das datierte Paket während seiner Gültigkeitsdauer Vorrang.

5. VALIDIERUNG

5.1 Der Karteninhaber muss den Träger, der sein Paris Visite-Paket enthält, vor jeder Fahrt auf den Validierungsgeräten der Beförderer validieren, wenn er das Netz betritt und / oder in das Fahrzeug einsteigt, aber auch, falls erforderlich, während des Anschlusses und der Ausfahrt, unter Androhung eines Verstoßes.

5.2 Die Validierung des Paris Visite-Pakets ermöglicht die Reise nur einer Person.

5.3 Im Falle des Vergessens oder Verlusts seines Mediums muss der Inhaber eine andere Transport ticket kaufen, da er sonst einen Verstoß erleidet. Diese wird nicht zurückerstattet.

5.4 Wenn die Unterstützung sowohl ein Einzel ticket als auch ein Paris Visite-Paket enthält (siehe Artikel 4.4), wird das Paket vorrangig am Tag seiner Gültigkeit validiert. Es werden dann keine Einheits ticket gezählt.

6. KONTROLLE

6.1 Im Falle einer Kontrolle muss der Karteninhaber das Medium vorlegen, auf dem das beim Eintritt in das Netz validierte Paris Visite-Paket geladen ist, und gegebenenfalls sein Recht auf den Kindertarif nachweisen können. Der Support und das Paris Visite-Paket sind das alleinige Eigentum des Inhabers. Daher muss der Karteninhaber seinen Namen und Vornamen handschriftlich in das dafür vorgesehene Feld auf der Rückseite des Navigo Easy-Passes geschrieben haben.

Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket auf dem Telefon muss der Karteninhaber sein eingeschaltetes Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen.

6.2 Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (vgl. Art. 5) und/oder der Nutzungsregeln des Paris-Visitenpakets (vgl. Art. 2) führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und etwaiger damit verbundener Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7 KUNDENDIENST

7.1 Änderung des Gültigkeitsdatums

Das Paris Visite-Paket ist nicht änderbar, umtauschbar, erstattungsfähig oder wiederherstellbar.

7.2 Verlust/Diebstahl:

Bei Verlust/Diebstahl des Trägers, auf den das Paket geladen ist, wird das bei dieser Gelegenheit verlorene Paris Visite-Paket weder ersetzt noch erstattet.

7.3 Fehlfunktion des kontaktlosen Passes

Im Falle einer Fehlfunktion des Mediums, nur wenn es lesbar ist, ist der Austausch des Pakets kostenlos möglich. Der Kunde erhält dann ein neues Paris Visite-Paket für einen anderen Navigo Easy-Pass oder einen Pannengutschein für eine Dauer, die von der Anzahl der seit dem Kaufdatum verstrichenen Tage auf dem Nachweis abhängt. Dieser Vorgang kann an allen Schaltern der Spediteure, den RATP-Schaltern und den SNCF-Serviceschaltern von Navigo durchgeführt werden (Ersatzsystem wird je nach Standort auferlegt). In allen anderen Fällen kann keine Umtausch- oder Rückerstattungslösung angeboten werden.

7.4 Paket auf Telefon oder Smartwatch geladen

Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn zuvor keine Validierung mit diesem Telefon und seiner SIM-Karte durchgeführt werden konnte. Der Antrag auf Stornierung des Paris Visite-Pakets kann nur über die mobile Anwendung gestellt werden, die den Kaufservice anbietet. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

Weitere Informationen zu den Kundendienstregeln des Paris Visite-Tickets, das auf ein Telefon oder eine vernetzte Uhr geladen wird, finden Sie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, Abschnitt "Kundendienst".

8. NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Benutzer verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt und auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

9. SONSTIGES

9.1 Für Pakete, die auf der Website der Agence Navigo Grands Comptes gekauft wurden, kann die Agentur direkt über die https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr-Website kontaktiert werden.

9.2 Bei Paketen, die über eine mobile Anwendung gekauft wurden, muss die Agentur Navigo direkt über die Anwendung kontaktiert werden, mit der das Transport ticket gekauft wurde.

10. INFORMATIONEN ÜBER PERSONENBEZOGENE DATEN

10.1 Der Verkauf von Paris Visite-Paketen auf kontaktlosem Support sammelt keine spezifischen personenbezogenen Daten, mit Ausnahme des Kaufs per Telefon mit Kontoerstellung.

Der Einkauf und die Verwaltung werden durch ein Medium unterstützt, für das Daten als Teil des Supports aufbewahrt und überwacht werden. Die gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Navigo-Paketen und -Pässen ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der Plan geladen wird, oder von der mobilen Anwendung, die den Kaufservice von tickets anbietet, wenn der Plan gekauft und auf einem Telefon gespeichert wurde. Beachten Sie die geltenden Bedingungen entweder:

Die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes.

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket

10.2 Die AGB sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

11. MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht. Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen. Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend. Der Kunde findet auf den Websites von RATP, SNCF und Optile, bei ihren Vertretern oder auf den entsprechenden Kommunikationsmedien, die von jedem von ihnen implementiert werden, die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

12. ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Spediteure können verpflichtet sein, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf den Websites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.