Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) für das Schul- und Juniorpaket imagine R (Saison 2025-2026)

Präambel

Der Abschluss eines Abonnements und die Nutzung eines jährlichen Imagine R Scolaire-Pakets oder eines Imagine R Junior-Pakets setzt die Kenntnis und vollständige, vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen durch den Inhaber und den Zahler voraus, wenn er vom Inhaber getrennt ist. Der Zahler verpflichtet sich, wenn er sich vom Inhaber unterscheidet, dem Inhaber diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen mitzuteilen und ihn über seine Verpflichtungen zu informieren.

Definitionen

Das Paket imagine R Scolaire und das Paket imagine R Junior, die von Île-de-France Mobilités (Mobility Organizing Authority of Île-de-France) erstellt wurden, werden von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence imagine R" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Die Jahreskarte imagine R School und die Jahreskarte imagine R Junior werden auf einen namentlichen Navigo imagine R-Pass geladen, der streng persönlich und nicht übertragbar ist. Der Navigo imagine R-Pass ist bis zu seiner Übergabe an den Inhaber Eigentum von Île-de-France Mobilités.

Der Name "Inhaber" bezeichnet namentlich die Person, deren Foto und Identität auf dem Navigo imagine R-Pass erscheinen. Der Name "Zahler" gibt die natürliche Person an, die das Paket bezahlt.

Der Begriff "Erstabonnement" bezieht sich auf ein Abonnement für einen Karteninhaber, der im vorangegangenen Schuljahr kein Paket hatte.

Der Begriff "Verlängerung" bezieht sich auf ein Abonnement für einen Karteninhaber, der im vorangegangenen Schuljahr einen Plan hatte.

Der "persönliche Bereich" bezieht sich auf das persönliche Konto des Karteninhabers oder das des Zahlers, das auf der Website Île-de-France Mobilités (verwaltet von Île-de-France Mobilités) unter der Rubrik "Ich verwalte meine Navigo-Karte" (von Comutitres S.A.S. verwalteter Bereich) erstellt wurde.

Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Delegation öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

1. Präsentation und Nutzung des Imagine R School Pakets und des Imagine R Junior Pakets

1.1. Die Jahreskarte imagine R Scolaire und die Jahreskarte imagine R Junior, die im Rahmen der Tarife der Ile-de-France verwendet werden können, ermöglichen die Fahrt mit den regulären öffentlichen Verkehrsmitteln der Beförderer, einschließlich RoissyBus, Filéo und Noctilien-Nachtbussen, sowie bestimmte lokale Dienste und Transport auf Anfrage, TER- oder Intercités-Züge (außer obligatorische Reservierung) in der 2. Klasse. Die Kurse müssen vollständig in der Île-de-France absolviert werden. Es gilt nicht auf Orlyval, dem TGV oder auf öffentlichen Verkehrslinien, die keine Tarife in der Region Paris anwenden. Es kann nicht ergänzt oder als Ergänzung zu einem SNCF Voyageurs-Abonnement oder einem Zugticket verwendet werden.

1.2. Es ist Studenten mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten, die:

- oder am 31. Dezember 2025 unter 11 Jahre alt (nur um sich für die imagine R Junior-Preise zu qualifizieren);

- d. h. am 1. September 2025 unter 16 Jahre alt sind;

- oder am 1. September 2025 unter 26 Jahre alt sind und eine vom Ministerium für nationale Bildung ausgewiesene Einrichtung besuchen, um eine Grund- oder Sekundarschulausbildung, eine Lehrlingsausbildung oder einen Langzeitkurs (>350 theoretische Stunden) für Jugendliche zu absolvieren, die die Schule abgebrochen haben und Schwierigkeiten bei der Integration haben.

Studierende mit Professionalisierungsverträgen sind ausgeschlossen.

1.3. Alle Mitteilungen (Briefe, E-Mails, SMS oder Telefonanrufe) sind an den Pauschalanbieter gerichtet. Die E-Mail-Adressen von Datenverantwortlichen unter 15 Jahren werden nicht gesammelt, sie werden nicht kontaktiert. Der Versand des Navigo imagine R-Passes oder die Auflade-E-Mail wird an den Zahler adressiert.

2. Abonnieren Sie das imagine R Scolaire-Paket oder das imagine R Junior-Paket

2.1. Das imagine R Scolaire-Paket kann abonniert werden:

- Per Internet über den persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website von Île-de-France Mobilités (mit Ausnahme von Verträgen, die per Scheck bezahlt werden, oder bestimmten Verträgen, die von einem Drittzahler finanziert werden). Wenn der Kontoinhaber von einem Drittzahler finanziert wird, sammelt dieser bestimmte Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum des Karteninhabers und E-Mail-Adresse des Zahlers) auf einer speziellen Website, um ihm seine Finanzierung zu gewähren.

- Per Post für das Paket, das per Scheck bezahlt oder von bestimmten Drittzahlern (Verbänden, Gemeinden ...) finanziert wird: Das Formular muss ordnungsgemäß ausgefüllt und mit allen erforderlichen Dokumenten versehen werden und muss dann an die Agentur gesendet werden imagine R. Wenn der Kontoinhaber von einem Drittzahler finanziert wird, muss das Formular vom Drittzahler abgeholt werden. Wenn der Zahler per Scheck bezahlen möchte, kann das Anmeldeformular in den Verkaufsstellen der Beförderer, an den RATP-Verkaufsstellen oder an den Navigo SNCF-Serviceschaltern abgeholt werden, die auf der Website iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r der Frage "Wo finde ich ein Papierformular?" aufgeführt sind.

Das imagine R Junior-Paket kann nur online im persönlichen Bereich des Zahlers auf der Website Île-de-France Mobilités abonniert werden.

2.2. Jedes neue Abonnement muss von einem aktuellen Passfoto (Vorderseite, barhäuptig, neutraler Hintergrund, 35x41, unbenutzt, nicht gescannt, nicht fotokopiert), dem Zahlungsmittel und der Annahme dieser AGB begleitet werden.

- Beim Internet-Abonnement muss der Zahler nach dem Ausfüllen des Online-Formulars und der Übermittlung aller erforderlichen Dokumente (siehe oben) die Dokumente zum Abonnement, aus dem der Vertrag besteht, elektronisch unterzeichnen. Für Schüler unter 11 Jahren am 31. Dezember 2025, die 2024/2025 kein imagine R-Paket hatten, muss ein Identitätsnachweis hochgeladen werden, um vom imagine R Junior-Paket zu profitieren (Personalausweis, Familienstammbuch, Reisepass, befristete Aufenthaltskarte, befristete Aufenthaltskarte, Staatsangehörigkeitskarte eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, B. Auszug aus einer Geburtsurkunde, vollständige Kopie der Geburtsurkunde, Bescheinigung über die Übergabe des Reisepasses). Das vorgelegte Dokument muss eine verständliche, vollständige und lesbare Lesbarkeit der Identität und des Alters des Inhabers ermöglichen, auf eine einzige Seite passen und den Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Inhabers enthalten.

- Für das Abonnement per Post (nicht gültig für imagine R Junior) muss das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterschriebene Formular an die Agentur imagine R gesendet werden.

2.3. Wenn der Antrag vollständig ist, ist zwischen dem Datum des Eingangs des Abonnementantrags bei der Imagine R-Agentur und der gesendeten Abonnementbestätigung mit einer Bearbeitungszeit zu rechnen:

Die maximale Verzögerung beträgt:

- 21 Tage für ein Papierabonnement (Poststempel als Nachweis);

- 10 Tage (ausgenommen Wochenenden und Feiertage) für ein Online-Abonnement.

Beförderungs ticket, die während der oben genannten Fristen für Reisen gekauft wurden, werden nicht erstattet.

2.4. Ein Brief oder eine E-Mail, wenn das Abonnement über das Internet getätigt wurde, wird an den Zahler gesendet, wenn die Anfrage bearbeitet wird. Die Datei wird zurückgestellt, wenn kein konformes Foto oder ein für die Zahlung erforderliches Dokument (Scheck, RIB oder unterschriebenes SEPA-Lastschriftmandat) oder ein gültiger Identitätsnachweis für das Imagine R Junior-Paket vorliegt.

Nach Eingang der fehlenden Elemente bei der Agentur imagine R gilt der Abonnementantrag als vollständig. Ab diesem Zeitpunkt gilt eine neue Bearbeitungsfrist (vgl. Art. 2.3). Transport ticket, die während dieses Zeitraums für Reisen gekauft wurden, werden nicht erstattet.

Der Karteninhaber und der Zahler vereinbaren, dass die Agentur sich nach Validierung des Abonnements vorstellt, dass R die Situation des Karteninhabers überprüft und die Schule, in der sich der Karteninhaber angemeldet hat, befragt, um die übermittelten Informationen zu überprüfen. Die Agentur imagine R kann den Zahler jederzeit auffordern, für den Inhaber einen Identitätsnachweis zusammen mit einer Schulbescheinigung 2025/2026 und/oder einer Benachrichtigung über die Gewährung eines Stipendiums für Stipendiaten vorzulegen. Die Belege müssen in französischer Sprache verfasst sein. Wenn die Belege nicht innerhalb eines Monats nach Absendung des Antrags durch die imagine R-Agentur zurückgesandt werden, geht sie davon aus, dass der Kontoinhaber keinen Anspruch auf das imagine R-Paket oder den Börsensatz hat. Die Agentur imagine R kann seinen Vertrag automatisch kündigen und verbietet ihm für einen Zeitraum von 3 Jahren, ein neues imagine-R-Paket zu abonnieren.

Gemäß Artikel 6.2 sind der Kontoinhaber und der Zahler im Falle einer nachgewiesenen Falschdarstellung gemäß Artikel 441-1 ff. des Strafgesetzbuches strafbar.

2.5. Der Zahler muss die Agentur imagine R innerhalb eines Monats nach der Änderung per Post oder E-Mail über jede Änderung der Situation in Bezug auf die Postanschrift, die Schule, den Stipendienstatus des Kontoinhabers (einschließlich Ablehnung oder Entzug des Stipendiums) oder den Verlust seines Bildungsstatus informieren.

2.6. Wenn es sich um ein erstes Abonnement handelt, beträgt die Gültigkeitsdauer des imagine R Scolaire-Pakets und des imagine R Junior-Pakets 13 Monate (vom 1. September 2025 – kostenloser Monat – bis zum 30. September 2026). Für jedes Abonnement zwischen dem 1. September 2025 und dem 30. April 2026 ist das Paket ab dem 1. Oktober 2025 fällig.

Im Falle einer Verlängerung des Pakets beträgt die Laufzeit 12 Monate und deckt den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 ab. Für jedes Abonnement zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. April 2026 ist das Paket ab dem 1. Oktober 2025 fällig.

Die Verlängerung des Pakets kann erst am 1. Oktober beginnen. Der Inhaber darf daher nicht zwei Verträge für denselben Zeitraum haben.

Unabhängig vom Abonnementdatum läuft das Paket immer am 30. September ab.

Nach dem 30. April 2026 werden keine Abonnementanfragen für das Jahr 2025/2026 mehr angenommen.

2.7. Der Karteninhaber kann vom persönlichen Bereich des Zahlers aus den Fortschritt der Bearbeitung seines Pauschalantrags verfolgen.

2.8. Im ersten Jahr des Abonnements wird das Paket auf einen Navigo imagine R-Pass geladen, der den Namen, Vornamen und das Foto des Inhabers enthält. Am Ende des Schuljahres muss der Navigo imagine R-Pass behalten und für das nächste Abonnement mit dem neuen Paket belastet werden. Wenn der Karteninhaber seinen Navigo imagine R-Pass für dieses neue Abonnement nicht mehr hat, wird die Herstellung eines neuen Passes bezahlt. Die Preise sind auf der idf-mobilites.fr/perte-vol-passe-Website verfügbar.

2.9. Bei der Verlängerung des Pakets erhält der Zahler gemäß den Informationen in seiner Akte einen Brief, eine SMS oder eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, den Navigo imagine R-Pass zu aktualisieren. Wenn der Karteninhaber seinen Navigo imagine R-Pass nach Beginn der Gültigkeit des Pakets aktualisiert, wird kein vor dem Aktualisierungsdatum gekauftes Transport-ticket erstattet.

Im Falle des Nichterhalts der E-Mail/E-Mail/SMS im Zusammenhang mit der Aufladung des Pakets (Verlängerung des Pakets) obliegt es dem Zahler, sich nach der Weiterverfolgung der Bearbeitung seines Antrags zu erkundigen (Informationen im persönlichen Bereich des Zahlers oder telefonisch verfügbar). Kein Transport ticket, der während des Wartens auf diese E-Mail/E-Mail/SMS gekauft wurde, wird nicht erstattet.

2.10. Der Nichterhalt des Navigo imagine R-Passes kann frühestens 11 Tage nach Versand der SMS zur Herstellung des Passes erklärt werden:

- in den Handelsbüros der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP, in den Serviceschaltern Navigo SNCF(1) wird der Pass sofort ausgestellt,

- per Internet auf der Website Île-de-France Mobilités, indem Sie sich mit ihrem persönlichen Bereich verbinden (eine neue Frist von 10 Tagen, ausgenommen Wochenenden und Feiertage, ist für die Postzustellung zu erwarten). Transport ticket, die während dieses neuen Zeitraums für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

2.11. Im Falle einer sozialen Bewegung von Beförderern, die nicht im Transportgesetzbuch (Artikel L.1222-11 ff.) vorgesehen ist, erfolgt keine Rückerstattung, und gegebenenfalls erfolgt das Erstattungsverfahren auf der Website Île-de-France Mobilités Décompensement.

3. Zahlung des imagine R School Pakets und des imagine R Junior Pakets

3.1. Der Zahler muss eine volljährige oder mündige natürliche Person sein (ein Nachweis muss erbracht werden).

3.2. Ein Zahler kann mehrere Imagine R-Pakete unterstützen.

3.3. Der Zahler kann sich vom Inhaber des Navigo-Imagine-R-Passes unterscheiden.

3.4. Der Zahler eines Vertrags, der wegen Nichtzahlung gekündigt wurde, darf für einen Zeitraum von maximal einem Jahr ab der Kündigung kein neuer Zahler eines Imagine-Pakets, eines Navigo-Jahresvertrags und eines Navigo Liberté +-Vertrags sein. Wenn der Zahler seine Schuld gegenüber der Agentur begleicht, stellt er sich R während dieses Zeitraums vor, kann er erneut zum Zahler ernannt werden.

Nach Ablauf dieser Frist und ohne Begleichung der Schulden erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge. Der Zahler, der eine Mitteilung über die von Île-de-France Mobilités zu zahlenden Beträge erhalten hat, kann für 2 Jahre ab Erhalt der Mitteilung nicht Zahler eines neuen Pakets Imagine R, Navigo Annual und Navigo Liberté + sein. Sobald der Zahler seine Schuld gegenüber dem Fiskus innerhalb dieser Frist beglichen hat, kann er nach einer Frist von 21 Kalendertagen nach Bearbeitung erneut zum Zahler ernannt werden. Transport ticket, die während dieses Zeitraums von 21 Tagen für die Reise gekauft wurden, werden nicht erstattet.

3.5. Der Preis einschließlich Mehrwertsteuer des Pakets, einschließlich einer Anmeldegebühr (8 € TTC nicht erstattungsfähig), wird für das Schuljahr festgelegt. Sie ist entweder in bar auf einmal oder per monatlicher Lastschrift in 9 (neun) Raten zahlbar. Barzahlung ist nicht möglich.

Für Kinder unter 11 Jahren am 31. Dezember 2025 kann kein Abteilungs- und/oder Sozialzuschuss beantragt werden und es ist keine Finanzierung durch Dritte möglich.

Für Nichtstipendiaten wird der Preis einschließlich Mehrwertsteuer des Imagine R School-Pakets zum Zeitpunkt des Abonnements entsprechend der Wohnabteilung, der Institution und der zum Zeitpunkt des Abonnements angegebenen Klasse festgelegt.

Für Stipendiaten wird der Preis einschließlich Mehrwertsteuer des Imagine R School-Pakets entsprechend der zum Zeitpunkt des Abonnements angegebenen Wohnabteilung, der Einrichtung und der Klasse sowie der Benachrichtigung über die Stipendienvergabe festgelegt, in der der Jahresbetrag für Mittelschüler oder die Stufe für Gymnasiasten genau angegeben ist (ohne Boni).

Nach einer Änderung der Situation, die während der Vertragslaufzeit vom Zahler erklärt wurde, wird die Agentur imagine R ihn im Gegenzug über eine mögliche Tarifanpassung informieren.

3.6. Unabhängig vom Datum des Abonnements ist der Preis des Pakets in voller Höhe fällig. Im Falle eines Abonnements nach dem Datum des Gültigkeitsbeginns des Pakets (vgl. Art. 2.6) kann keine Rückerstattung der Monate erfolgen, die bereits zwischen dem Datum des Gültigkeitsbeginns des Pakets und dem Datum der Bestätigung des Abonnements verstrichen sind. Es wird kein Transport ticket erstattet, wenn es vor der von der Agentur imagine R registrierten Abonnementbestätigung erworben wurde.

3.7. Im Falle einer vorübergehenden Unterbrechung des Schulbetriebs (Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Unfall, ...) erfolgt keine Rückerstattung.

3.8. Eine Aussetzung ist nicht möglich, nur die Kündigung ermöglicht es, die Lastschriften zu unterbrechen (vgl. Art. 6).

3.9. Um in den Genuss der Tarife zu kommen, die den Stipendiaten der Ministerien für nationale Bildung oder Landwirtschaft vorbehalten sind, muss der Inhaber des imagine R-Pakets die Klasse informieren. Andernfalls wird der regionale Tarif angewendet. Zum Zeitpunkt der Zeichnung muss für Stipendiaten, die ihre Benachrichtigung über die Stipendienvergabe oder die Stipendienbescheinigung nicht vorlegen, in der der Jahresbetrag für Mittelschüler oder die Stufe für Gymnasiasten (ohne Boni) genau angegeben ist, das Paket vollständig zum Nicht-Stipendiensatz bezahlt werden. Nach Eingang der Benachrichtigung über die Gewährung des Stipendiums bei der Agentur imagine R (spätestens am 15. Dezember 2025) wird der Preis des Pakets neu berechnet: Zahlungen per Lastschrift werden neu angepasst; Barzahlungen werden zurückerstattet.

Die Benachrichtigung über die Vergabe des Stipendiums kann über das Internet auf der Website von Île-de-France Mobilités gesendet werden, indem Sie sich mit ihrem persönlichen Bereich verbinden, oder per Post an die Agentur imagine R.

Die Kontaktdaten des Kontoinhabers können von der Agentur imagine R an die eingetragene Schule zur Überprüfung des Börsenstatus übermittelt werden (vgl. Art. 2.4).

3.10. Imagine R School Paket oder Imagine R Junior Paket in bar bezahlt:

- Per Internet: Zahlung per Kreditkarte.

- Nur per Post, um sich R Scolaire vorzustellen: Es ist zahlbar per Bankscheck, Bankscheck. Jedem Abonnementantrag muss ein einziger Scheck beigefügt werden. Es wird nach Erhalt eingelöst.

3.11. Imagine R School Paket oder Imagine R Junior Paket, das per Abzug bezahlt wird:

3.11.1. Unabhängig von der Art des Abonnements (Post oder Internet) muss das SEPA-Lastschriftmandat ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben werden (elektronische Signatur über das Internet). Bei einem Abonnement per Post muss der Sendung auch ein übereinstimmender Bankausweis (RIB) beigefügt werden.

3.11.2. Nach Bestätigung des Abonnements erhält der Zahler Informationen (Post für das Abonnement per Post oder in der E-Mail zur Bestätigung des Abonnements für das Abonnement über das Internet), aus denen die Höhe der Beträge hervorgeht, die vom Bankkonto abgebucht werden. Diese Informationen sind auch auf der Bescheinigung über die Pauschalreise erhältlich, die jederzeit auf der Website von Île-de-France Mobilités zugänglich ist, indem Sie sich in den persönlichen Bereich, telefonisch oder per Post bei der Agentur imagine R oder in den Handelsvertretungen der Beförderer, in den RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo (1) einloggen. Im Falle einer Tarifänderung erhält der Zahler eine schriftliche Mitteilung mit dem aktualisierten Betrag der abgebuchten Beträge.

3.11.3. Die Höhe der Lastschriften wird auf der Grundlage von 9 Lastschriften berechnet, die von Oktober bis Juni vorgenommen wurden. Im Falle eines Abonnements, das nach dem 15. September angenommen wird, oder im Falle eines verspäteten Abonnements werden die am ticket der bereits seit dem 1. Oktober verstrichenen Monate fälligen Beträge zusammen mit den Verwaltungsgebühren zur 1. Abgabe hinzugefügt. Die Proben werden zu Beginn des Monats entnommen.

3.11.4. Der Zahler, der das Bankinstitut oder das abzuhebende Konto wechseln möchte, muss dies so melden, dass es nicht zu einer Unterbrechung des Lastschrifttarifs kommen kann:

- entweder über das Internet auf der Website von Île-de-France Mobilités, indem Sie sich in Ihren persönlichen Bereich einloggen und direkt Ihre neuen Bankdaten eingeben,

- entweder durch Abgabe eines neuen RIB, Papier oder entmaterialisiert, in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen, am Navigo SNCF Service Desk(1) oder per Post an die Agentur imagine R (vgl. Art. 8).

3.11.5. Der Wechsel des Zahlers oder die Änderung der Zahlungsmethode kann in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen, an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) oder per Post an die Agentur imagine R erfolgen.

Bei einem Zahlerwechsel füllt der neue Zahler ein neues SEPA-Lastschriftmandat aus und stellt ein RIB bereit, das den neuen Bankdaten entspricht, so dass es keinen Bruch im Lastschriftrhythmus geben kann.

3.11.6. Der Widerruf des Lastschriftmandats erfolgt nur per Post an die Agentur imagine R. Jedem Antrag auf Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats ist die Benennung eines anderen gültigen Zahlungsmittels oder eines anderen Zahlers beizufügen.

3.11.7. Die Kosten für Bankablehnungen, die von der Agentur imagine R erhoben werden (mit Ausnahme technischer Zwischenfälle, die nicht dem Zahler zuzurechnen sind), gehen zu Lasten des Zahlers und sind im Betrag der unbezahlten Zahlung enthalten. Ein unbezahlter Betrag wird dem Betrag der nächsten Abgabe hinzugefügt.

4. Nutzungsbedingungen für den Navigo imagine R Pass

4.1. Der Inhaber eines Navigo imagine R-Passes, der mit einem imagine R-Schulpass oder einem imagine R-Junior-Paket aufgeladen ist, muss diesen vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug systematisch an den Kontrollgeräten der Beförderer validieren, unter Androhung der Zahlung einer pauschalen Entschädigung oder einer Geldstrafe gemäß den für öffentliche Verkehrsmittel geltenden Vorschriften Reisende.

4.2. Im Falle des Vergessens seines Navigo-Imagine-R-Passes muss der Karteninhaber für die Reise Transport tickets kaufen. Diese werden nicht zurückerstattet.

4.3. Bei den Kontrollen muss der zuvor entwertete Navigo imagine R-Pass des Inhabers vorgelegt werden, andernfalls muss eine pauschale Entschädigung gezahlt oder eine Geldstrafe gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften verhängt werden. Bei Zweifeln an der Identität des Passinhabers Navigo imagine R kann ein Identitätsnachweis verlangt werden.

4.4. Der Navigo imagine R-Pass verfügt über einen Mikroprozessorchip und eine Funkantenne, deren ordnungsgemäße Funktion von einigen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung abhängt, zu deren Einhaltung sich der Inhaber verpflichtet. Insbesondere darf der Navigo imagine R-Pass keinen Drehungen, Falten, Schneiden, hohen oder niedrigen Temperaturen, elektromagnetischen Effekten, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen Behandlungen ausgesetzt werden, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Navigo imagine R-Passes offensichtlich ungeeignet sind.

4.5. Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion des Passes stellt sich Navigo R vor:

- es wird sofort kostenlos in den Verkaufsstellen der Beförderer, in den Verkaufsstellen der RATP oder in den SNCF-Serviceschaltern von Navigo(1) ersetzt;

- in den anderen Schaltern der Beförderer,

· Wenn der Chip des Navigo imagine R-Passes lesbar ist, erhält der Karteninhaber einen 15 Tage gültigen Pannencoupon und einen provisorischen Pass im Austausch für seinen Navigo imagine R-Pass. Um einen neuen Navigo imagine R-Pass zu erhalten, muss sich der Karteninhaber dann an eine Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an Navigo SNCF-Serviceschalter(1) wenden, wo er ihn im Austausch gegen den zuvor erhaltenen Pannencoupon und den vorläufigen Pass erhält.

· Wenn der Chip des Navigo imagine R-Passes nicht lesbar ist, wird der Karteninhaber aufgefordert, innerhalb von 15 Tagen auf schriftliche Anfrage an Agence imagine R erstattungsfähige Transport tickets zu erwerben.

- Der Zahler kann seinen Ersatz auch per Post beantragen, indem er der Agentur imagine R den am Schalter erhaltenen Schadensschein im Austausch für den Navigo imagine R-Pass zusendet. Der vom Zahler innerhalb von 48 Stunden ausgefüllte und gesendete Beleg ermöglicht es ihm, den neuen Navigo imagine R-Pass innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) nach Erhalt des Belegs bei der Imagine R-Agentur (Poststempel als Nachweis) am Wohnsitz des Zahlers zu erhalten. Außer im Falle einer Störung, die der Agentur imagine R zuzuschreiben ist, kann keine Transport ticket länger als 15 Tage erstattet werden.

4.6. Im Falle einer freiwilligen Beschädigung des Navigo imagine R-Passes (insbesondere abgekratzter oder perforierter Pass) wird eine nicht erstattungsfähige Ersatzgebühr erhoben. Dieser Betrag ist auf der idf-mobilites.fr/perte-vol-passe-Website verfügbar.

4.7. Jede betrügerische Nutzung des Navigo imagine R-Passes (Fälschung, Fälschung, Nutzung des Passes durch Dritte), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zum sofortigen Entzug des Navigo imagine R-Passes, zur Kündigung des Pakets und kann zu rechtlichen Schritten führen. Diese Sanktion gilt für den/die Betrüger(e) und seine/ihre Komplizen.

4.8. Jede unregelmäßige Nutzung des Navigo imagine R-Passes (Fehlen einer gültigen Pauschale, Nichtentwertung der Pauschale auf den Validierungsgeräten der Beförderer), die bei einer Kontrolle festgestellt wird, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung oder einer Geldstrafe gemäß den für öffentliche Personenverkehrsdienste geltenden Vorschriften.

4.9. Der Inhaber, der noch im Besitz eines gültigen Passes ist, d. h. der weniger als 10 Jahre alt ist und Transport tickets aufladen möchte, darf diesen nicht wiederverwenden, falls sein Vertrag oder seine Verträge seit mindestens 5 Jahren inaktiv sind, da seine Daten in unseren Systemen archiviert wurden. Daher verpflichtet sich der Inhaber, ein neues Abonnement abzuschließen und einen neuen Pass in einer Handelsvertretung oder online zu erhalten. Es kann keine Rückerstattung erfolgen, wenn Transport ticket auf den oben genannten Pass geladen werden.

5. Verlust oder Diebstahl

5.1. Bei Verlust oder Diebstahl wird der Navigo imagine R-Pass (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises) durch eine nicht erstattungsfähige Ersatzgebühr ersetzt (die Tarife sind auf der idf-mobilites.fr/perte-vol-passe-Website verfügbar), außer im Falle von Erpressung oder schwerem Diebstahl. Im letzteren Fall ist die Wiederholung des Passes gegen Vorlage einer Kopie der Quittung für die Einreichung der Anzeige bei der Polizei oder Gendarmerie kostenlos.

Der Antrag auf Ersatz des Navigo imagine R-Passes kann gestellt werden:

- entweder in der Handelsvertretung der Beförderer, in den RATP-Verkaufsstellen oder in den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1). Der neue Pass wird sofort ausgestellt;

- oder über das Internet auf der Website von Île-de-France Mobilités, indem Sie sich mit seinem persönlichen Bereich verbinden. Der Pass kann per Post verschickt oder in einer Handelsvertretung der Beförderer, an RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo(1) erhältlich sein;

- oder telefonisch bei der Imagine R-Agentur (vgl. Art. 8).

Im Falle einer telefonischen oder Internetanfrage mit einer Anfrage zum Versand per Post wird der neue Pass innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) ab dem Datum der Anfrage versandt und nur die Transport tickets erstattet, die zwischen dem Datum des Eingangs der Verlust-/Diebstahlserklärung bei der Imagine R-Agentur und bis zu 2 Tagen nach dem Versanddatum des neuen Navigo-Passes für Reisen gekauft wurden Stellen Sie sich Ersatz R vor (Poststempel als Nachweis). Der Rückerstattungsantrag wird per kostenloser Post an die Agentur imagine R gestellt und muss bis zum Erhalt des neuen Passes von den Original-tickets begleitet werden, die gekauft wurden.

5.2. Bei Zahlungen per Lastschrift werden die Wiederaufbereitungskosten zur nächsten Lastschrift hinzugerechnet.

Bei Barzahlung kann die Zahlung per Kreditkarte (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro) oder per Bankscheck erfolgen.

5.3. Der alte Navigo-Imagine-R-Pass wird in Opposition gesetzt. Es kann nicht mehr in den Netzen der Spediteure verwendet werden.

5.4. Jeder gefundene Navigo imagine R-Pass muss in einer Handelsvertretung der Beförderer, an einem RATP-Schalter oder an einem SNCF-Serviceschalter von Navigo(1) abgegeben werden.

6. Vertragsbeendigung

6.1. Nur der Zahler kann die Kündigung des Vertrags verlangen:

- entweder per E-Mail an die Adresse [email protected];

- oder per Einschreiben mit Rückschein (LRAR) an die Agentur imagine R.

Die Kündigung wird ab dem ersten Tag des Monats wirksam, der auf den Eingang des vollständigen Antrags bei der Agentur imagine R folgt. Es ist endgültig für das laufende Schuljahr und nur aus folgenden Gründen zulässig:

- Unterbrechung des Schulunterrichts bis zum Ende des Schuljahres (Unterbrechung des Schulbesuchs, lange Krankheit, Unfall). Ein Zertifikat muss vorgelegt werden;

- Praktikum von mehr als 2 Monaten, das außerhalb der Île-de-France durchgeführt wird (nur für Schüler und Auszubildende, die zum Zeitpunkt der Anmeldung an einer Einrichtung in der Île-de-France eingeschrieben sind). Ein Nachweis muss erbracht werden;

- Umzug außerhalb der Île-de-France. Der Nachweis der neuen Adresse muss erbracht werden;

- Tod des Inhabers. Eine Sterbeurkunde muss vorgelegt werden;

- Nutzen Sie die Transportsolidaritätspreise.

Die vorgelegten Belege müssen in französischer Sprache verfasst sein.

Der Vertrag kann ohne Angabe von Gründen gekündigt werden:

- Erfolgt die Kündigung vor Beginn der Gültigkeit des Pakets, werden dem Zahler nur die 8 € TTC Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt.

- Im ersten Monat nach dem Datum des Abonnements, wenn die Kündigung nach Beginn der Gültigkeit des Pakets erfolgt, werden dem Zahler die 8 € TTC Verwaltungsgebühr und eine monatliche Zahlung in Rechnung gestellt.

Während der letzten 3 Monate der Gültigkeit des Pakets kann keine Stornierung akzeptiert werden, diese können nicht zu einer Rückerstattung führen.

6.2. Der Vertrag kann, unbeschadet etwaiger Schäden und Klagen, von der Agentur imagine R automatisch gekündigt werden, wenn:

- zwei aufeinanderfolgende unbezahlte Zahlungen; wenn die fälligen Beträge nicht bezahlt werden, wird das Paket von der Imagine R-Agentur gekündigt und der Kontoinhaber kann mit diesem Paket definitiv nicht mehr zirkulieren oder ein neues imagine-R-Paket für das laufende Schuljahr erneut abonnieren;

- Betrug zum Zeitpunkt des Abonnements festgestellt: falsche Erklärung, Fälschung von Belegen, Vertrag nicht vollständig bezahlt. In diesem Fall führt die Kündigung zu keiner Rückerstattung und der Karteninhaber und/oder der Zahler kann/können zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt werden, der dem Preis des Pakets imagine R Scolaire und imagine R Junior entspricht;

- festgestellter Betrug bei der Verwendung des in den Artikeln 4.7 und 4.8 beschriebenen ticket Imagine R;

- Nichteinhaltung von Artikel 2.5 (insbesondere Verlust des Börsenstatus, der innerhalb eines Monats mitzuteilen ist).

6.3. Jeder angefangene Monat ist fällig.

- Bei Zahlungen per Lastschrift werden diese automatisch gestoppt;

- Bei Barzahlungen: Wenn das Konto des Zahlers ein Guthaben aufweist und die Kündigung aus den in Artikel 6.1 genannten Gründen genehmigt wird, erstattet die Agentur die Überzahlung auf der Grundlage von 1/9 des Preises der Pauschalreise; wenn das Konto des Zahlers Schuldner ist, wird die Kündigung erst am 1. des Monats wirksam, der auf die Zahlung der fälligen Beträge folgt. Die letzten 3 Monate der Gültigkeit des Pakets können nicht zu einer Rückerstattung führen.

Anmeldegebühren werden nicht zurückerstattet.

6.4. Die Agentur stellt sich R vor, dass die Kündigung durch einen Brief und/oder eine E-Mail an den letzten bekannten Wohnsitz des Zahlers erfolgt.

6.5. Im Falle einer Kündigung wegen Nichtzahlung erhält der Zahler nach Ablauf von maximal einem Jahr nach der Kündigung eine Mitteilung über die zu zahlenden Beträge von Île-de-France Mobilités, die vom Finanzministerium veröffentlicht wird, wenn er seine Schulden immer noch nicht beglichen hat:

- die Mitteilung über die zu zahlenden Beträge wird dem Zahler per Post zugesandt;

- die Zahlung dieser Beträge darf nur an die Staatskasse in einer öffentlichen Finanzagentur, in einem angeschlossenen Tabakladen oder auf der payfip.gouv.fr-Website erfolgen. Die akzeptierten Zahlungsbedingungen sind in der Mitteilung über die zu zahlenden Beträge angegeben;

- bestimmte Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags gesperrt sind;

- Pfändungsklagen, insbesondere auf Bankkonto oder Gehalt, können von Île-de-France Mobilités eingeleitet werden.

6.6. Die Agentur imagine R behält sich das Recht vor, jedes neue Abonnement abzulehnen:

- an einen Inhaber, dessen Vertrag bereits wegen Betrugs (einschließlich Fälschung, Fälschung oder Nutzung des ticket durch einen Dritten) gekündigt wurde;

- an einen Zahler, dessen Vertrag noch in Verzug ist.

Diese Ablehnung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren ab der Kündigung gegenüber dem Betrüger und seinen möglichen Komplizen geltend gemacht werden.

6.7. Gemäß Artikel L221-2 des Verbraucherschutzgesetzes unterliegen alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Paket imagine R Scolaire und imagine R Junior nicht der Anwendung des bestehenden Widerrufsrechts im Fernabsatz.

7. Haftung des Zahlers und des Karteninhabers

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl für den Zahler als auch für den Kontoinhaber verbindlich, wobei der Zahler allein für die Zahlungsbedingungen verantwortlich ist.

Die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen werden systematisch auf der Rückseite der Kundenkopie des zum Zeitpunkt des Abonnements per Post unterzeichneten Vertrags ausgestellt. Sie sind auch jederzeit auf der Website von Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Preise" zugänglich.

8. Sonstiges

Die Agentur imagine R kann per E-Mail ([email protected]), über das Kontaktformular im persönlichen Bereich der Website Île-de-France Mobilités, telefonisch (09 69 39 22 22 – Anruf ohne Aufpreis) und per Post (Agence imagine R – 77213 Avon Cedex) kontaktiert werden.

9. Informationen zu personenbezogenen Daten

Im Rahmen des jährlichen Pakets imagine R Scolaire oder eines Pakets imagine R Junior werden die personenbezogenen Daten des Kontoinhabers und des Zahlers von verschiedenen Datenverantwortlichen verarbeitet, die um den Schutz ihrer Privatsphäre besorgt sind:

- Île-de-France Mobilités verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· das Abonnement und die Verwaltung des Vertrags (insbesondere die Nachverfolgung von Benutzerdateien Dritter bei Zahlung von Dritten);

· Unternehmenskommunikation sowie kommerzielle und nichtkommerzielle Kommunikation;

· Durchführung statistischer Analysen.

Darüber hinaus kann die Verarbeitung zum Zweck der Vermeidung und Verwaltung von unbezahlten Rechnungen, Diebstahl und Verlust von Transport tickets zu einer Ablehnung der Transaktion oder einer Kündigung der Pauschalreise führen.

Es wird auch eine Verarbeitung zum Zwecke der Betrugsbekämpfung eingerichtet, die es der Agentur imagine R ermöglicht, zusätzliche Kontrollen durchzuführen. Diese Kontrollen basieren auf der Zusendung eines Identitätsnachweises durch den Zahler für den Inhaber zusammen mit einer Schulbescheinigung 2025/2026. Ebenso kann die Nichtmitteilung dieser Dokumente innerhalb eines Monats zu einer Ablehnung der Transaktion oder zur Kündigung des Pakets führen (siehe 2.4).

- Die Beförderer verarbeiten personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

· die Verwaltung von Operationen und Transaktionen, die an den Verkaufsstellen des Beförderers durchgeführt werden;

· die Verwaltung der Validierung und der Daten, die sich insbesondere aus der Ungültigerklärung betrügerischer tickets ergeben;

· die Bekämpfung von Verstößen gegen die Transportpolizei, die Kontrolle von tickets, die Verhängung von Bußgeldern und die Beitreibung von Bußgeldern;

· kommerzielle und nichtkommerzielle Prospektionsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften;

· statistische Analysen zur Verbesserung des Beförderungsangebots und der von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen;

· die Verwaltung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung des Netzes der Spediteure.

Darüber hinaus verarbeitet der Drittzahler personenbezogene Daten im Rahmen der Verwaltung von Finanzierungsanträgen und der Verwaltung dieser Finanzierungen.

Die personenbezogenen Daten, die sich auf den Kontoinhaber und den Zahler beziehen und diese identifizieren, werden im Folgenden als "Daten" bezeichnet.

9.1. Verarbeitungsvorgänge, für die Île-de-France Mobilités für die Verarbeitung verantwortlich ist

9.1.1. Welche Daten werden erhoben?

Die von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Vertragserfüllung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten;

- Daten in Bezug auf das Privatleben;

- Daten zum Arbeitsleben;

- Wirtschafts- und Finanzdaten;

- Gesundheitsdaten;

- Daten im Zusammenhang mit Verstößen.

9.1.2. Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.1.3. Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist möglich:

- auf der Grundlage der Ausführung des Vertrags und der Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für: die Verwaltung des Vertrags / der Dienstleistung;

- über die Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités für den Versand sogenannter institutioneller nichtkommerzieller Mitteilungen;

- über die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers für die Zusendung kommerzieller Mitteilungen.

9.1.4. Wie lange bewahrt Île-de-France Mobilités diese Daten auf?

Île-de-France Mobilités bewahrt Kundendaten, die für das Jahrespaket imagine R Scolaire oder das Paket imagine R Junior spezifisch sind, während der Vertragserfüllung und bis zum Ende der geltenden Verjährungsfristen auf.

Um die Berechtigung für die Zugangsbedingungen zum Transport ticket zu überprüfen, werden nur die aus dem persönlichen Bereich auf der Website von Île-de-France Mobilités übermittelten Identitätsnachweise für die Dauer der Erstellung des Kontos und der damit verbundenen Dienste, die diese Nachweise anfordern, aufbewahrt.

Personenbezogene Daten werden während der gesamten Geschäftsbeziehung bis zu 5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des oder der abgeschlossenen Verträge aufbewahrt und dann während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert.

9.1.5. Wer kann auf diese Daten zugreifen?

9.1.5.1. Im Rahmen der oben definierten Verarbeitung

Die Daten sind für Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., ihre Dienstleister und Vertragspartner, öffentliche Verkehrsunternehmen in der Île-de-France, institutionelle Geldgeber, Umfrage- und Statistikinstitute, Unternehmen, die Verkehrserhebungen in der Île-de-France durchführen, und Partner des Programms Relationnel imagine R bestimmt.

Die Daten aus den Transaktionen, die auf den Online-Diensten der Unternehmen durchgeführt werden, die multimodale digitale Dienste anbieten, sind für Île-de-France Mobilités, ihre Tochtergesellschaft, ihre Dienstleister und Vertragspartner sowie den Inhaber des von der Transaktion betroffenen multimodalen digitalen Dienstes bestimmt.

9.1.5.2. Im Rahmen des Austauschs zwischen Île-de-France Mobilités und seinen Partnern

Die Partner von Île-de-France Mobilités bieten einigen ihrer Nutzer, die öffentliche Verkehrsmittel abonniert haben, Dienstleistungen an. Um die Gültigkeit des Abonnements zu überprüfen, wendet sich der Partner an Île-de-France Mobilités. Bei diesen Fragen übermittelt der Partner die Navigo imagine R-Passnummer (oder Kundennummer) und das Geburtsdatum des Karteninhabers an Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités sendet dem Partner einen Rücksendecode ohne personenbezogene Daten.

Der Partner von Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Zustimmung des Datenverantwortlichen und/oder des Zahlers für die Übermittlung dieser Daten an Île-de-France Mobilités einzuholen. Alle Verarbeitungen, die die Durchführung der vom Partner angebotenen Dienstleistung ermöglichen, liegen in der Verantwortung des Partners.

Der Partner verpflichtet sich, die Navigo imagine R-Passnummer (oder die Kundennummer) und das Geburtsdatum des Datenverantwortlichen nur für die Verarbeitung zu verwenden, für die diese Informationen obligatorisch sind, und nur im Rahmen der gemeinsam mit Île-de-France Mobilités festgelegten Zwecke.

9.1.6. Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Daten des Zahlers und des Kontoinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters werden zu Verwaltungszwecken an Subunternehmer von Île-de-France Mobilités mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (Côte d'Ivoire und/oder Tunesien und/oder Benin) weitergegeben.

In diesem Zusammenhang werden nur Daten übertragen, die sich auf die Identifikation, die persönlichen und beruflichen Kontaktdaten und den Abonnementvertrag beziehen.

Diese Datenübermittlungen werden durch grenzüberschreitende Flussvereinbarungen geregelt, die in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission herausgegebenen Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (BCR) erstellt wurden.

9.2. Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind

9.2.1. Welche Daten werden erhoben?

Die von den Beförderern im Rahmen ihrer Verarbeitung erhobenen Daten lauten wie folgt:

- Identifikationsdaten;

- Wirtschafts- und Finanzdaten;

- Daten im Zusammenhang mit Straftaten;

- Validierungsdaten.

9.2.2. Warum werden die Daten erhoben?

Die erhobenen Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind und deren Zwecke in der Präambel von Artikel 9 aufgeführt sind.

9.2.3. Warum ist die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig?

Diese Behandlungen werden im Rahmen von:

- die Ausführung des Vertrags, eine gesetzliche Verpflichtung (Verwaltung von Kundenbeschwerden, Kontrolle und Bußgelder);

- die Zustimmung des Kontoinhabers und des Zahlers (kommerzielle Prospektion) oder

- das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen (nichtkommerzielle Kommunikation, kommerzielle Kommunikation für ähnliche Waren und Dienstleistungen, anonymisierte statistische Studien).

9.2.4. Wie lange bewahren die Beförderer diese Daten auf?

Die von RATP und SNCF Voyageurs umgesetzten Aufbewahrungsregeln sind:

- Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt, der je nach den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, unterschiedlich sein kann.

- Die Namensspuren der Bewegungen (Zeitstempel - Ort der Validierung - Passnummer) werden nur wenige Stunden aufbewahrt. Darüber hinaus werden die Daten zu statistischen Zwecken anonymisiert. Nur die tägliche Akkumulation der Validierungen, die am Eingang und/oder Ausgang der Schienennetze für den laufenden Monat und den Vormonat (ohne Validierungsort) durchgeführt wurden, wird für die Qualitätsüberwachung der Navigo-Pässe aufbewahrt.

- Die für die Bearbeitung von Beschwerden erforderlichen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss der Akte aufbewahrt.

- Daten im Zusammenhang mit Transaktionen, die an Verkaufsstellen durchgeführt werden, werden für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ab dem Datum des Vorgangs aufbewahrt.

- Die im Rahmen der Aufdeckung von Verstößen erhobenen Daten werden je nach Art der Straftat und den ergriffenen Maßnahmen für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab Begehung der Straftat aufbewahrt.

- Die zu Prospektions- und Kommunikationszwecken erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem letzten Kontakt der betroffenen Person oder bis zum Widerruf ihrer Einwilligung aufbewahrt.

Die Aufbewahrungsfristen der Daten der von den anderen Beförderern durchgeführten Behandlungen finden Sie auf deren Website.

9.2.5. Wer kann auf diese Daten zugreifen?

Im Rahmen dieser Verarbeitung werden die Daten nur an ihre Subunternehmer, Île-de-France Mobilités und ihre Tochtergesellschaft, weitergegeben, um statistische Analysen durchzuführen, die es ihnen ermöglichen, das Transportangebot und die von den Beförderern angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die Durchführung dieser statistischen Analysen unbedingt erforderlich sind.

Für statistische Verkehrsanalysen ist Île-de-France Mobilités Empfänger der Validierungsdaten.

9.2.6. Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union

Die Beförderer verpflichten sich, alles zu tun, um Übertragungen außerhalb der Europäischen Union und des entsprechenden Landes zu vermeiden.

Für den Fall, dass solche Übermittlungen für die Zukunft vorgesehen sind, verpflichten sich die Beförderer, bei ihren Subunternehmern Garantien zu übernehmen, um ein ausreichendes Schutzniveau für die übermittelten Daten zu gewährleisten, und die Übermittlungen durch die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Mechanismen zu überwachen.

9.3. Welche Rechte haben der Kontoinhaber und der Zahler in Bezug auf ihre Daten und wie können sie ausgeübt werden?

Der Datenverantwortliche und der Zahler haben innerhalb der von der DSGVO gesetzten Grenzen jeweils und nur in Bezug auf sie direkt ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, auf Festlegung von Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht, eine Beschwerde bei der CNIL einzureichen.

Um ihre Rechte auszuüben, können der Kontoinhaber und der Zahler ihren Antrag unter Angabe der von seinem Antrag betroffenen Rechte, des Umfangs seiner Anfrage (Produkt, Île-de-France Mobilités-Konto oder alle Verarbeitungen) zusammen mit seinen Kontaktdaten, seiner Kundennummer und den Elementen zum Nachweis seiner Identität senden.

Der Kontoinhaber und der Zahler können die Anfrage je nach betroffener Verarbeitung an die folgenden Adressen senden:

- Für die Verarbeitung, für die Île-de-France Mobilités verantwortlich ist:

· an die Postanschrift: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· oder an die E-Mail-Adresse: [email protected].

- Für Verarbeitungen, für die die Beförderer für die Verarbeitung verantwortlich sind: Der Inhaber und der Zahler können die Beförderer direkt über ihre institutionellen Websites kontaktieren,

· oder an die RATP-Postanschrift: RATP Data Protection Officer – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 oder über das Formular unter https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo.

· oder an die Postanschrift von SNCF Voyageurs SA: DPO - Performance Department - Legal and Compliance Department - Campus Voyageurs - 1/3 rue Camille Moke, CS 20012, 93212 La Plaine Saint-Denis, CEDEX oder über ein Online-Formular für Anträge auf Ausübung des Rechts:

https://url-c.fr/e/7hy9i.

· oder an die POPTILE-Postanschrift: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

- Für Verarbeitungen, für die der Drittzahler verantwortlich ist: Bitte wenden Sie sich an Ihren Drittzahler.

Wenn der Inhaber ein Minderjähriger unter 15 Jahren oder ein Erwachsener unter Vormundschaft oder Vormundschaft ist, kann sein gesetzlicher Vertreter alle aufgeführten Rechte ausüben. Es wird ein Nachweis über die rechtliche Vertretung des Minderjährigen oder des geschützten Erwachsenen verlangt.

10. Mediation

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11. Anwendung der Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen

Île-de-France Mobilités kann verpflichtet sein, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern.

In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Karteninhabern und Zahlern durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités auf allen Websites, insbesondere www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com, und durch eine Mitteilung per E-Mail an den Kontoinhaber und Zahler zur Kenntnis gebracht.

Sobald der Navigo imagine R-Pass kein Imagine R School-Paket oder ein Imagine R Junior-Paket mehr enthält, sondern ein anderes Paket, gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des betreffenden Pakets und die Bestimmungen dieses Dokuments gelten nicht mehr.

(1) Liste der Handelsvertretungen, RATP-Verkaufsstellen und SNCF-Serviceschalter Navigo, die auf den Websites www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com oder telefonisch bei Agence imagine R erhältlich sind (vgl. Art. 8)