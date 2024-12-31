Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) für Metro-Train-RER-Tickets

Gültigkeitsdatum: ab November 2025

Präambel

Dieses Dokument enthält nur die Allgemeinen Verkaufsbedingungen und die Nutzung des U-Bahn-RER-Tickets auf kontaktlosem Träger (Navigo Easy-Pass und Telefon über die mobilen Anwendungen, die den Einkaufsservice anbieten[1]).

Die Nutzung des Metro-Train-RER-Tickets unterliegt der vollständigen, vollständigen und vorbehaltlosen Annahme dieser Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen sowie derjenigen, die sich auf das Medium beziehen, auf das das Ticket geladen wird (verfügbar auf iledefrance-mobilites.fr).

Das von Île-de-France Mobilités erstellte Billett Metro-Train-RER wird von S.A.S Comutitres, im Folgenden "Comutitres S.A.S" oder "Agence Navigo" genannt, im Namen und im Auftrag von Île-de-France Mobilités verwaltet.

Auf den Linien T4, T11 und T14 wird dieser ticket über die "ART"-Automaten von SNCF Voyageurs im Namen und im Auftrag von Ile-de-France Mobilités verkauft. Gleiches gilt ab dem 15. Dezember 2025 auf den Linien T12 und T13 und ab dem 21. Dezember 2026 auf der Linie L.

1. DEFINITIONEN

1.1 Der Name "Inhaber" bezeichnet die natürliche Person, die das kontaktlose U-Bahn-Zug-RER-Ticket nutzt.

1.2 Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezeichnet die für Inhaber geltenden Tarife, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:

Empfänger von Sozialhilfe und Solidarität Verkehr

Kinder von 4 bis unter 10 Jahren (kostenlos für Kinder unter 4 Jahren)

Inhaber einer Karte "Großfamilien"

Behinderte Personen gemäß Nachweis und ihre Begleitpersonen

Weitere Informationen zu "Liste der Begünstigten für ermäßigte Tarife | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) »

1.3 Der Begriff "Beförderer" bezieht sich auf Unternehmen, die einen Vertrag oder eine Übertragung öffentlicher Dienstleistungen mit Île-de-France Mobilités oder einer lokalen Organisationsbehörde abgeschlossen haben, die von Île-de-France Mobilités eine Delegation für den Betrieb von Personenverkehrslinien erhalten hat.

1.4 "Kohabitation" verschiedener Transport tickets oder Verträge bedeutet die Möglichkeit, verschiedene tickets oder Verträge auf denselben Pass oder dasselbe Telefon zu laden.

Die Regeln für das Zusammenleben von tickets und Verträgen sind auf der Website iledefrance-mobilites.fr verfügbar.

2. PRÄSENTATION UND VERWENDUNG

2.1. Das Metro-Train-RER-Ticket ist ein Ticket, das in allen Zonen 1 bis 5 des öffentlichen Verkehrsnetzes unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités verwendet werden kann. Mit dem Metro-Train-RER-Ticket können Sie fahren mit:

U-Bahn-Linien in der Île-de-France, außer Ein-/Ausstieg am Flughafenbahnhof "Aéroport d'Orly" (siehe Ticket Paris Region <> Aéroports mit einem bestimmten Tarif);

RER- und Zuglinien in der Île-de-France, mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt der Flughafenbahnhöfe "Aéroport Charles De Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (siehe Ticket Paris Region <> Aéroports mit einem bestimmten Tarif);

Die Standseilbahn von Montmartre;

Intercités- und TER-Linien in der Île-de-France für Fahrten zu Bahnhöfen in der Ile-de-France.

2.2 Mit dem U-Bahn-Zug-RER-Ticket können Sie nicht fahren auf:

Straßenbahnlinien (T1 bis T14)

Busse und Reisebusse Noctilien

Die Tzen

RoissyBus, OrlyVal,

Fileo

Das C1-Kabel

Die Flughafenbahnhöfe "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" und "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

RER- und Bahnhöfe außerhalb der Île-de-France

Hochgeschwindigkeitsstrecken (TGV ...)

2.3 Gültigkeitsdauer:

Das Metro-Train-RER-Ticket ermöglicht eine Fahrt von 2 Stunden ab der Entwertung der Einreise und ohne Ausstieg. Anschlüsse zwischen den oben genannten zugelassenen Verkehrsmitteln sind innerhalb von 2 Stunden ab der ersten Eingangsvalidierung zulässig.

Verbindungen zwischen der U-Bahn, der RER und dem Zug auf öffentlichen Straßen über die markierten Wege sind erlaubt: siehe Liste der Verbindungen auf öffentlichen Straßen (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

Im Falle einer Entwertung bei der Einreise oder Korrespondenz über die Fristen hinaus wird ein neues Metro-Train-RER-Ticket gezählt.

Im Falle des Vergessens seines kontaktlosen Trägers muss der Inhaber ein Transport ticket kaufen, um reisen zu können, ohne gegen die Vorschriften verstoßen zu können. Diese wird nicht zurückerstattet.

3. PREISE

3.1 Der Preis für das Metro-Train-RER-Ticket wird von Île-de-France Mobilités festgelegt. Es kann eingesehen werden:

auf der iledefrance-mobilites.fr-Website, Abschnitt "Preise"

auf Beschilderungen an Transportorten

auf der Website zur Routenberechnung (iledefrance-mobilites.fr) mit Angabe des Einheitspreises einer Fahrt

über den Tarifführer von Île-de-France Mobilités

auf den Websites der Beförderer

auf der Website der Agentur Navigo Key Accounts für Unternehmen, Institutionen oder Verbände für den Kauf in großen Mengen

3.2 Das Metro-Train-RER-Ticket wird einzeln, zum vollen und ermäßigten Preis verkauft. (vgl. Artikel 1.2).

4. KAUF UND VERLADUNG

4.1 Der Preis des U-Bahn-Zug-RER-Tickets ist in bar zu zahlen.

4.2 Das U-Bahn-Zug-RER-Ticket kann gekauft und auf einen Navigo Easy-Pass geladen werden:

in Verkaufsstellen, im mobilen Verkauf mit einem Agenten und an den Verkaufsautomaten der Spediteure

aus den mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

und um einen Navigo-Pass aufzuladen (falls der Karteninhaber bereits einen hat),

und um einen Navigo-Pass aufzuladen (falls der Karteninhaber bereits einen hat), oder über eine Online-Bestellung auf der Website der Agence Navigo Grands Comptes auf https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr/

4.3 Das U-Bahn-RER-Ticket kann auch über die mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, gekauft und telefonisch aufgeladen werden (siehe Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 Während desselben Kaufs am Automaten oder über eine Anwendung ist es möglich, bis zu 20 Metro-Train-RER-Tickets auf demselben Träger (Pass oder Handy) zu laden.

Für einen Kauf in der Agentur Navigo Grands Comptes ist es möglich, bis zu 30 Metro-Zug-RER-Tickets für denselben Pass zu erhalten.

4.5 Zusammenleben

Das Metro-Zug-RER-Ticket und das Bus-Tram-Ticket können auf demselben Träger (Pass oder Telefon) zusammenleben. Jeder wird dann vorrangig auf seinem Validierungsperimeter validiert.

Das Metro-Zug-RER-Ticket und das Paris-Region-Flughafenticket <> können nicht auf demselben Träger (Pass oder Telefon) koexistieren.

Das Metro-Train-RER-Ticket und das t+ Teleticketing-Ticket, deren Verkauf am 01.01.2025 eingestellt wurde, können nicht auf demselben Träger (Pass oder Telefon) nebeneinander existieren.

Die Fahrkarten und das U-Bahn-RER-Ticket können auf demselben Pass oder Telefonträger nebeneinander bestehen (siehe Artikel 5.4 über die Validierungsregeln im Falle des Zusammenlebens eines Fahrausweises und eines Bus-Tram-Tickets). Weitere Informationen unter "Link Cohousing-Seite"

Der Inhaber, der ein t+-Ticket oder ein Paris Region <> Airports-Ticket auf seinem Träger hat und ein Metro-Train-RER-Ticket laden möchte, kann dies nur tun, wenn er dies auf einem neuen Träger tut oder vor mehr als 4 Stunden die vorhandenen t+ oder Paris Region <> Airports-tickets auf seinem Träger verbraucht hat.

5. VALIDIERUNG

5.1 Der Inhaber eines Metro-Train-RER-Tickets muss das Medium mit seinem ticket vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber auch gegebenenfalls beim Anschlussflug und auf Verlangen auch beim Verlassen des Fahrzeugs systematisch und systematisch validieren, unter Androhung eines Verstoßes.

5.2 Die Entwertung eines Metro-Train-RER-Tickets ermöglicht die Fahrt einer einzelnen Person.

5.3 Es ist nicht möglich, mehrere Metro-Train-RER-Tickets desselben kontaktlosen Mediums zu validieren, um die Reise mehrerer Personen auf derselben Strecke zu ermöglichen.

5.4 Wenn die Unterstützung sowohl ein U-Bahn-RER-Ticket als auch ein Paket enthält (siehe Artikel 4.5), wird das Paket vorrangig am Tag und in den Gültigkeitsbereichen des letzteren entwertet. Es wird dann kein Metro-Zug-RER-Ticket gezählt.

5.5 Ile-de-France Mobilités garantiert nicht die Verwendung magnetischer tickets in allen Bahnhöfen, da neue Entwerter und neue Automaten eingesetzt werden, die vollständig teleticketfähig sind. Infolgedessen können magnetische tickets als letzter Ausweg verwendet werden, wenn keine Navigo Easy-Pässe oder kompatible Telefone vorhanden sind.

6. KONTROLLE

6.1 Im Falle einer Kontrolle muss der Karteninhaber das kontaktlose Medium vorlegen, auf dem das am Eingang entwertete U-Bahn-Zug-RER-Ticket geladen ist, und gegebenenfalls sein Recht auf den ermäßigten Tarif nachweisen können.

Im Falle der Kontrolle eines aufgeladenen ticket per Telefon muss der Inhaber sein Telefon mit aktiviertem NFC vor das Kontrollgerät stellen.

6.2 Die Feststellung der Nichteinhaltung der Grundsätze der systematischen Validierung (Artikel 5) und/oder der Regeln für die Nutzung des U-Bahn-Zug-RER-Tickets (Artikel 2) oder die Unfähigkeit, den Anspruch auf einen ermäßigten Tarif zu rechtfertigen, führt zur Zahlung einer pauschalen Entschädigung und der damit verbundenen Verwaltungsgebühren gemäß den für den öffentlichen Personenverkehr in der Île-de-France geltenden Vorschriften.

6.3 Erfolgt die Zahlung an den Beförderer nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Verstoß, muss der Täter die erhöhte feste Geldstrafe zahlen, die von der Staatskasse eingezogen wird (Artikel 529-5 der Strafprozessordnung).

7. KUNDENDIENST

7.1 Rückerstattung

Das Metro-Train-RER-Ticket kann auch im Falle eines Kauffehlers nicht geändert oder erstattet werden.

7.2 Verlust/Diebstahl

Bei Verlust/Diebstahl des kontaktlosen Mediums werden die bei dieser Gelegenheit verlorenen Metro-Train-RER-Tickets weder ersetzt noch erstattet.

7.3 Fehlfunktion des kontaktlosen Passes

Im Falle einer Fehlfunktion des Navigo Easy-Passes kann kein Ersatz des U-Bahn-Zug-RER-Tickets angeboten werden.

Siehe die AGB des Navigo Easy-Passes, Artikel 5;

7.4 Ticket auf Telefon oder Smartwatch geladen

Im Falle einer Fehlfunktion während der Validierung eines telefonisch geladenen Transport ticket ist die Stornierung des Verkaufs möglich, wenn mit diesem Telefon keine Validierung dieses ticket durchgeführt werden konnte. Der Stornierungsantrag ist nur über die Anwendung möglich. Die Rückerstattung erfolgt dann auf die zum Zeitpunkt des Kaufs verwendete Kreditkarte.

Weitere Informationen zu den Regeln für den Kundendienst des U-Bahn-RER-Tickets, das auf einem Telefon oder einer vernetzten Uhr aufgeladen wird, finden Sie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Telefons als Unterstützung für ticket auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android und https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, Abschnitt "Kundendienst".

8. NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES SUPPORTS

Der Inhaber verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des von ihm verwendeten Trägers einzuhalten, um dessen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen. Diese Regeln sind in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes Mediums festgelegt, die auf iledefrance-mobilites.fr verfügbar sind .

9. INFORMATIONEN ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN

Beim Verkauf von Metro-Train-RER-Tickets auf kontaktlosem Medium werden keine spezifischen personenbezogenen Daten erhoben.

Der Einkauf und die Verwaltung werden durch ein Medium unterstützt, für das Daten als Teil des Supports aufbewahrt und überwacht werden.

Die in Bezug auf die Medien gesammelten Daten unterliegen einer automatisierten Verarbeitung, deren Zweck die Verwaltung von Paketen und Support ist. Sie hängen von dem Medium ab, auf das der ticket geladen wird. Weitere Informationen zu dieser Verarbeitung und zur Ausübung der Rechte finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jedes auf der Website verfügbaren Mediums iledefrance-mobilites.fr :

Allgemeine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo Easy Passes

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Verwendung des Telefons als Android-ticket-Unterstützung

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Telefons als iPhone-Unterstützung ticket

10. MEDIATION

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht.

Im Streitfall und nur nach schriftlicher Anfrage an den betreffenden Kundendienst, deren Antwort nicht zufriedenstellend war, oder wenn innerhalb eines Monats keine Antwort erfolgt, kann der Kunde auf das Mittel der Mediation zurückgreifen, um seine Streitigkeit gütlich beizulegen.

Den Streitparteien steht es jedoch frei, die Inanspruchnahme einer Mediation anzunehmen oder abzulehnen. Die durch die Mediation vorgeschlagene Lösung ist für die Parteien nicht bindend.

Der Kunde findet auf den Websites der Beförderer, bei ihren Vertretern oder auf den von jedem von ihnen verwendeten geeigneten Kommunikationsmedien die Kontaktdaten und die Adresse der Website des zuständigen Mediators, dem jeder Beförderer angehört, wobei der Kunde die Angelegenheit an den Mediator seiner Wahl verweisen kann.

11 ENTWICKLUNG DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Île-de-France Mobilités und die Beförderer behalten sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden durch Veröffentlichung in der Sammlung der Verwaltungsakte von Île-de-France Mobilités sowie durch Veröffentlichung auf der iledefrance-mobilites.fr-Website zur Kenntnis gebracht.

Die Übersetzungen der AGB sind ticket indikativ. Die AGB in französischer Sprache sind vor Gericht verbindlich.

[1] Die Liste der mobilen Anwendungen, die den Kaufservice anbieten, finden Sie unter iledefrance-mobilites.fr